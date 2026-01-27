Индия показала на параде первый дальний гиперзвуковой ракетный комплекс

Новая ракета LR-AShM прошла на автомобиле-шасси 12х12, следует из данных Минобороны Индии, пишет The War Zone.
Ракетный комплекс разработан организацией DRDO как дальнобойное противокорабельное средство для береговой обороны ВМС Индии и рассматривается как ответ на наращивание флотов Китая и Пакистана.
Пусковая установка несет одну ракету в цилиндрическом транспортно-пусковом контейнере. По открытым данным, длина LR-AShM составляет около 14 м, диаметр примерно 1,4 м, масса менее 20 т. Заявленная дальность превышает 1,5 тыс. км, при этом ракета способна нести различные типы боевой нагрузки.
LR-AShM оснащена двухступенчатым твердотопливным ракетным двигателем, она выполняет заключительный участок полета на малой высоте для обхода наземных и корабельных радаров.
Минобороны Индии отмечает использование «высокоточных сенсорных пакетов» местной разработки, обеспечивающих поражение как неподвижных, так и маневрирующих целей; по неподтвержденным сообщениям, на финальной стадии может применяться активная радиолокационная ГСН по мотивам ракеты BrahMos.
Изначально LR-AShM описывалась как гиперзвуковой планирующий блок, однако внешний облик ближе к квазибаллистической ракете с мощным ускорителем и развитым крылом для планирования.
Такой тип вооружений следует не по классической баллистической, а по квазибаллистической траектории с резкими маневрами, что осложняет обнаружение и перехват. По данным индийских военных, максимальная скорость достигает Маха 10, а средняя по траектории – порядка Маха 5 из-за серии «подскоков».
Испытательный пуск LR-AShM был объявлен в ноябре 2024 года у побережья штата Одиша.
Минобороны Индии пояснило, что данные с кораблей в удаленных районах подтвердили успешные терминальные маневры и высокую точность удара. Судя по маркировке «LR-02», это мог быть второй пуск после предыдущего теста дальнобойного противокорабельного средства в 2023 году.
Текущий статус LR-AShM не раскрывается, однако после испытаний 2024 года в СМИ отмечалось, что до серийного производства и развертывания потребуются дополнительные проверки и доработки.
На параде ракета была показана вместе с другими проектами DRDO, включая танк Arjun, ПТРК Nag и сверхзвуковую противокорабельную ракету BrahMos совместной разработки с Россией. Одновременно Индия опубликовала снимки истребителей ВВС с ранее не демонстрировавшимися боеприпасами.
Среди них был Су-30MKI с ракетами «воздух–воздух» Astra индийской разработки и израильскими высокоскоростными боеприпасами Rampage, ранее замеченными на палубных МиГ-29К.
Истребитель Rafale показали, по сообщениям, впервые с европейской ракетой дальнего действия «воздух–воздух» Meteor, что подчеркивает расширение номенклатуры вооружения индийской боевой авиации.
LR-AShM выводит Индию в число стран, обладающих дальнобойными гиперзвуковыми ракетами, однако Китай и Россия сохраняют лидерство в этой области. Обсуждается создание корабельной версии LR-AShM. Параллельно Пакистан развивает собственную противокорабельную баллистическую ракету SMASH с дальностью около 350 км для пуска с боевых кораблей.
Официально высказывалась и идея адаптации LR-AShM для ВВС и сухопутных войск Индии с другими типами боевых частей, потенциально включая ядерные, и вариантами пуска, по аналогии с эволюцией BrahMos. Индийский министр обороны Раджнатх Сингх ранее называл успешные испытания этой ракеты «историческим достижением». В стратегическом плане LR-AShM должна стать мощным средством поражения крупных надводных целей, включая авианосцы и десантные корабли, а также, вероятно, стационарных объектов на суше.
По сравнению с BrahMos новый комплекс выигрывает по дальности и скорости, хотя BrahMos компенсирует отставание более гибкими вариантами базирования – с кораблей и самолетов Су-30MKI. В целом расширение линейки национальных ракет, включая гиперзвуковые, призвано усилить возможности Индии по поражению вражеских кораблей на дальних подступах и сократить технологический разрыв с главными военными соперниками.
В начале декабря Индия начала строительство трех новых крупных военных баз в восточных штатах Бихар и Западная Бенгалия в непосредственной близости от границы с Бангладеш.