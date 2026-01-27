Совместное предприятие TikTok USDS в США столкнулось со сбоем в первые дни

Эксперты оценили шпионский скандал с «правой рукой» Си Цзиньпина

Китаист Маслов: Скандал с «правой рукой» Си Цзиньпина говорит о военной перестройке в Китае

Tекст: Анастасия Куликова

«Как говорят в Китае, Си Цзиньпин носит три шапки: он – председатель КНР, генсек ЦК КПК и руководитель Центрального военного совета (ЦВС). Чжан Юся был правой рукой китайского лидера и, по сути, его заместителем по всем политическим и военным вопросам», – отметил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова.

Как напомнил собеседника, слухи о том, что чиновник впал в немилость, появились как минимум месяц назад. Расследование против генерала ведется по двум линиям, указал он. При этом информация о том, что Чжан Юся и начальник объединенного штаба ЦВС Лю Чжэнли намеревались устроить переворот и сместить Си, не подтверждается. «Эта версия – чистой воды утка», – акцентировал политолог.

«Главное обвинение, выдвинутое Чжану – передача американцам данных о ядерной программе КНР и военном атоме», – указал Маслов. По его словам, в Китае присутствует довольно большая группа людей, которая считает, что взаимодействие с Вашингтоном необходимо восстанавливать, а изоляция Китая вредит китайской экономике. «Эта концепция в основном распространена среди тех, кто либо долгое время контактировал с американцами, либо обучался в Штатах. Судя по всему, чиновник принадлежал к прозападному крылу», – полагает эксперт.

Вторая линия расследования касается коррупционных схем, продолжил собеседник. «Несмотря на борьбу с коррупцией в стране сохраняется практика устройства людей на важные посты по знакомству, семейным или родственным связям. Чжан Юся подозревают в том, что он брал различные подарки в обмен на продвижение по службе, прежде всего в системе закупок. Учитывая наращивание вооружений в связи с ситуацией вокруг Тайваня, это коррупционноемкая область», – пояснил китаист.

Лю Чжэнли, по всей видимости, принимал участие в таких сделках, допустил он. «Как бы то ни было, происходящее свидетельствует о том, что Си пытается обновить ряды военных чиновников. Председатель КНР уделяет большое внимание военной доктрине и, по утечкам информации и некоторым намекам китайских руководителей, крайне недоволен темпами и качеством военной перестройки», – добавил Маслов, напомнив, что «в последнее время удары приходятся в основном по военным чиновникам».

Как ожидает собеседник, в ближайшее время в ЦВС, в составе которого теперь лишь двое, будут введены новые члены. Впрочем, по его оценкам, говорить о возможном внутреннем политическом расколе в Китае не стоит. «Нужно понимать, что в Поднебесной различные партийные дискуссии ведутся постоянно: причем как на открытом, так и на закрытом уровне. Они касаются дальнейшей стратегии развития страны. Поскольку сегодня китайская экономика переживает не самый лучший период, выбор стратегии крайне важен», – детализировал аналитик.

«Кроме того, мы не видим каких-то больших групп, которые, например, хотят коренным образом изменить стратегию Китая. Например, никто не собирается пересматривать главенствующую роль Компартии. Речь лишь о том, должен ли сейчас Пекин идти на серьезную конфронтацию с США, отвечать ударом на удар, или все-таки имеет смысл до последнего пытаться наладить связи», – продолжил Маслов.

«Еще один вопрос касается чрезвычайно больших вложений КНР во внешнюю политику и потерь, в том числе из-за переворотов, в частности в Венесуэле. Насколько выгодно это для Поднебесной? Повторю, раскола пока нет, но экономические дискуссии заметно усилились», – заметил спикер.

В свою очередь китаист Иван Зуенко приводит четыре версии происходящего, одна из которых звучит так: «В Китае власть у того, кто контролирует армию, – это аксиома. Вероятно, Си Цзиньпин чувствует, что армия недостаточно лояльна ему и его повестке, поэтому за полтора года до съезда КПК решительно сносит всю верхушку».

По оценкам эксперта, происходящее свидетельствует о том, что Пекин «к серьезному международному военно-политическому противостоянию и тем более к войне не готов и гораздо больше погружен во внутреннюю повестку (где тоже есть проблемы)». «Сильной России нужен стабильный, спокойный, богатый, предсказуемый Китай, а все остальное приложится», – заключил Зуенко.

Напомним, в Китае началось расследование в отношении двух высокопоставленных военных чиновников – заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС, высший военный орган в стране) генерал-полковника Чжан Юся и начальника Объединенного штаба Лю Чжэнли. Они «подозреваются в серьезных нарушениях дисциплины и закона».

Как отмечает The Washington Post, такая формулировка в КНР обычно связана с коррупцией, но также используется при устранении политических конкурентов. Издание напоминает, что Чжан знал Си Цзиньпина с детства, и то, что он попал под чистки, стало неожиданностью. Опрошенные журналистами газеты эксперты связали дело против чиновника со стремлением китайского лидера обеспечить полный контроль над страной.

«Технически Чжан был единственным человеком, у которого была военная власть, дававшая ему реальную возможность бросить вызов Си», – сказала директор программы по Китаю аналитического Центра Стимсона в Вашингтоне Юнь Сунь. Ей вторит бывший аналитик ЦРУ по Китаю Деннис Уайлдер: «Я не думаю, что Си Цзиньпин чувствовал себя комфортно с тем объемом власти, который Чжан Юся накопил».

По информации The Wall Street Journal, генералу вменяют злоупотребление властью и создание политических группировок, которые, по версии следствия, подрывают единство партии. Против него также выдвинуты обвинения в получении взяток. Кроме того, Чжан Юся обвинили в передаче США ключевых технических данных о китайском ядерном оружии, утверждают собеседники WSJ.

Внештатный научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum Тристан Тан считает, что расследование против Чжана, вероятно, связано с медленным прогрессом в усилении боевого потенциала и неэффективным использованием оборонных ресурсов. Financial Times пишет, что отстранение генерала и Лю Чжэнли сокращает ЦВС до минимального состава за годы его существования, и Си лишь с еще одним активным членом совета будет затруднительно управлять НОАК.

«Ветеран боевых действий Чжан Юся когда-то считался самым доверенным человеком в армии Си Цзиньпина. Теперь он является самым ярким примером предательства по отношению к господину Си», – пишет The New York Times. Генерал долгие годы считался доверенным лицом Си Цзиньпина и его правой рукой. Генерал пользовался личным расположением председателя КНР в том числе из-за глубоких пересечений в их биографиях: их отцы вместе служили во время гражданской войны 1940-х годов, напоминают «Ведомости».

В случае официального предъявления обвинений Чжан Юся, вероятно, предстанет перед закрытым военным судом, где почти наверняка будет признан виновным и приговорен к тюремному сроку. Как отмечают эксперты, эта история показала элитам в Пекине, что даже личная близость к Си Цзиньпину не гарантирует безопасности – в Китае не осталось неприкасаемых.

С 2023 года Китай ведет активную борьбу со взяточничеством и коррупцией в армии. «Коррупция является тигром, преграждающим путь развития партии и страны, камнем преткновения, борьба с коррупцией – это важнейшая задача... мы не можем себе позволить проиграть и не должны проиграть», – подчеркивал в середине января китайский лидер.