    27 января 2026, 00:48 • Новости дня

    Трамп заявил о «большой армаде» США возле Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Вблизи Ирана находится большая военная армада США, превосходящая группировку у берегов Венесуэлы, заявил президент США Дональд Трамп.

    «У нас большая армада вблизи Ирана. Больше, чем у Венесуэлы», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

    По словам Трампа, иранская сторона неоднократно выходила на контакт с Вашингтоном, выразив желание вести переговоры.

    В публикации со ссылкой на чиновников Белого дома отмечается, что США по-прежнему рассматривают возможность военной атаки на Иран, несмотря на то что протестные выступления в стране в основном были подавлены.

    Axios добавляет, что американский лидер назвал ситуацию вокруг Ирана изменчивой, но не стал уточнять, какой из вариантов развития событий считает наиболее вероятным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США подтвердило, что авианосная ударная группа, в которую входит авианосец «Авраам Линкольн», развернута на Ближнем Востоке.

    24 января 2026, 17:52 • Новости дня
    Трамп раскрыл название секретного оружия США в Венесуэле

    Трамп сообщил о применении «Дискомбобулятора» в Венесуэле

    Трамп раскрыл название секретного оружия США в Венесуэле
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент впервые озвучил название секретной разработки, примененной во время атаки на Венесуэлу, что вызвало резонанс в прессе.

    Президент США Дональд Трамп в интервью New York Post сообщил, что секретное оружие, использованное американскими военными при атаке на Венесуэлу, называлось «Дискомбобулятор», передает РИА «Новости».

    «Дискомбобулятор. Мне нельзя говорить об этом», – заявил Трамп, отказавшись раскрыть детали и происхождение названия. Он отметил, что с удовольствием рассказал бы больше о новом вооружении, если бы мог разглашать такую информацию.

    По словам Трампа, также американские военные использовали дезориентирующее оружие во время операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это оружие якобы помешало венесуэльским военным запустить ракеты российского и китайского производства по американским вертолетам и самолетам.

    «Дезориентатор. Мне нельзя об этом говорить. Им так и не удалось запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, но ни одна из них не взлетела. Мы пришли, они нажимали кнопки, и ничего не работало. Они были полностью готовы к нашему приходу», – подчеркнул американский лидер в интервью.

    Трамп не стал раскрывать дополнительную информацию о технических характеристиках или принципе действия «Дискомбобулятора», но подчеркнул, что это оружие обеспечило успех американской операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные применили секретное нелетальное оружие во время штурма резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Позже военный из Венесуэлы заявил, что использованное устройство вызывало сильную головную боль и кровотечение из носа. А министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил, что в результате атаки США 3 января погибли 100 человек.

    25 января 2026, 13:17 • Новости дня
    Песков: Трамп «нагибает через колено»
    Песков: Трамп «нагибает через колено»
    @ Aaron Schwartz/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп предпочитает силовой подход в политике.

    Он отметил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, Трамп «является сторонником решения всего «через колено», он говорит, что решение через силу, по-нашему [по-русски] – это решение «нагибать через колено»», передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что те, кто соглашается на подобное давление, будут вынуждены продолжать подчиняться. Как добавил представитель Кремля, для России важно не повторять этот путь, отметив: «Главное, этого не делать нам».

    Ранее Песков заявил, что процесс разрешения конфликта движется вперед, причем сейчас особое значение приобрела необходимость реализации согласованной ранее «формулы Анкориджа».

    26 января 2026, 21:08 • Видео
    Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    25 января 2026, 22:56 • Новости дня
    Рябков сообщил о технических средствах для фиксации иностранных вооружений

    Tекст: Антон Антонов

    Россия способна фиксировать вооружения иностранных государств с помощью собственных технических средств, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков прокомментировал заявления американских властей о наличии у США сверхсовременного оружия. «Мы имеем собственные возможности, в том числе национальные технические [средства], чтобы достоверно фиксировать то, что имеет значение, и делать из этого свои выводы», – приводит слова Рябкова ТАСС.

    На вопрос о попытках уточнить у американской стороны детали этих заявлений замминистра ответил отрицательно. По его словам, оснований для этого нет, и россияне не собираются реагировать на каждое подобное высказывание. Рябков заявил, что «на каждый чих не наздравствуешься».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что войска США использовали в Венесуэле ранее неизвестные вооружения, что сорвало оборону противника. Позже Трамп уточнил, что секретное оружие называлось «Дискомбобулятор». СМИ заявили, что в результате применения этого устройства охрана Николаса Мадуро испытывала кровотечения и болезненные ощущения, схожие с действием мощной звуковой волны.

    24 января 2026, 07:08 • Новости дня
    AntiDiplomatico допустил презентацию Уиткоффом нового подхода США к Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Переговоры вступают в фазу, которую Москва считает решающей для разъяснения позиции Вашингтона по возможному пути урегулирования украинского конфликта, поэтому источники AntiDiplomatico допускают, что спецпредставитель Уиткофф раскрыл некий прорывной подход к решению вопроса.

    «По словам источников в Совете Федерации, Россия ожидает, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф проиллюстрирует эволюцию подхода США и представит последние разработки мирного плана, составленного США вместе с представителями киевского режима и западными союзниками», говорится в материале портала AntiDiplomatico.

    Там уточняется, что российские аналитики говорят о «решающем» дипломатическом этапе, отмеченного прежде всего разногласиями по территориальным вопросам и гарантиям безопасности Украины.

    «На повестке более широкие темы: президент России Путин объявил о намерении обсудить с Уиткоффом участие России в «Совете мира» в Газе, включая возможное назначение замороженных российских активов на миллиарды долларов», –  говорится в материале.

    Российско-американский диалог, хотя и хрупкий, теперь движется на нескольких геополитических уровнях, подчеркивается в статье.

    Напомним, 23 января в Абу-Даби состоялись трёхсторонние переговоры делегаций России, Украины и США. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россию в трехсторонней группе по безопасности в Абу-Даби представят исключительно военные.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Песков назвал вывод ВСУ из Донбасса ключевым условием урегулирования. Также стали известны темы переговоров по Украине в Абу-Даби. Кремль заявил о продвижении работы по урегулированию украинского вопроса.

    25 января 2026, 20:05 • Новости дня
    Полиция Ирана задержала более 200 участников массовых беспорядков

    Tекст: Ольга Иванова

    В разных регионах Ирана задержали более 200 человек, причастных к беспорядкам, включая лидеров и вооруженных участников, связанных с антиреволюционными группировками, сообщает агентство Tasnim.

    Полиция Ирана задержала более 200 участников и лидеров беспорядков в различных провинциях страны, передает РИА «Новости». Особое внимание уделялось Йезду, где были арестованы более 150 человек, которых связывают с антиреволюционными организациями, включая секту бахаитов, группировку Restart, а также агентов, связанных с монархистами и зарубежными СМИ. В сообщении отмечается: «На настоящий момент в Йезде были обнаружены и задержаны более 150 человек из числа лидеров и основных участников беспорядков, связанных с антиреволюционными группировками, в частности, с сектой бахаитов, группировкой Restart, а также агентов, связанных с монархистами и израильскими СМИ, такими как Iran International».

    В провинции Семнан были задержаны еще 19 человек, пятнадцать из которых арестовали в городе Шахруд по обвинению в вандализме, направленном против пожарных станций, банков и транспорта полиции. В северной провинции Голестан сотрудники разведки задержали 40 человек, у которых обнаружили автомат Калашникова, три пистолета Colt, три ружья, сотни патронов, а также различные виды холодного оружия, электрошокер, монархический флаг и сотни литров алкоголя.

    Кроме того, иранские пограничники за последние 20 дней изъяли у нарушителей более 300 единиц огнестрельного оружия. Полицейские действия проходят на фоне усиления контроля за деятельностью оппозиционных и антиреволюционных групп в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские стражи порядка провели операцию по задержанию лидеров мятежников и еще 53 человек в провинции Семнан.

    В ходе недавних вооруженных беспорядков в Иране погибли более 3 тыс. человек, включая гражданских, силовиков и террористов.

    24 января 2026, 05:25 • Новости дня
    США в нацстратегии обороны назвали Россию «постоянной, но управляемой угрозой»

    США в оборонной стратегии назвали Россию «постоянной, но управляемой угрозой»

    Tекст: Катерина Туманова

    Оборонная национальная стратегия США обозначила Россию как постоянную и управляемую угрозу, сдерживанием которой следует заниматься союзникам США по НАТО на восточном фланге.

    «В отличие от подхода администрации Байдена, в стратегии говорится, что отношение США к России будет сосредоточено на её угрозах для родины, предоставляя союзникам по НАТО, особенно тем, кто находится на восточном фланге альянса, решать эту «постоянную, но управляемую угрозу», – пишет Bloomberg.

    Министерство обороны отмечает, что «обеспечит готовность вооруженных сил США к защите от российских угроз на территории США».

    Напомним, Нацстратегия обороны США обязала Европу заниматься проблемами Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские морские пехотинцы в Норвегии проводят  учения с отработкой сценариев по статье 5 Устава НАТО в случае конфликта с Россией. Лавров обвинил западные страны в подготовке новой крупной войны на территории Европы. Трамп ранее репостнул сообщение, где ООН и НАТО названы врагами США.


    26 января 2026, 22:15 • Новости дня
    США назвали переговоры по Украине в Абу-Даби историческими

    Спикер Белого дома Левитт назвала переговоры по Украине в Абу-Даби историческими

    США назвали переговоры по Украине в Абу-Даби историческими
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры России, США и Украины по украинскому урегулированию в Абу-Даби стали историческим событием, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    «В рамках этих переговоров в минувшие выходные состоялась многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения в СМИ, но имела историческое значение», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря Белого дома, на многосторонней встрече удалось собрать представителей обеих сторон конфликта для поиска пути к миру.

    Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп остается глубоко вовлечен в процесс урегулирования конфликта на Украине. Она отметила, что Трамп регулярно получает информацию о ходе переговоров от своих советников.

    Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Трамп не теряет надежды на достижение мира и внимательно следит за развитием ситуации. В ответ на вопрос о предстоящих контактах лидеров, Левитт сообщила, что на неделе не запланировано телефонных разговоров между Трампом, президентом России Владимиром Путиным или украинским лидером Владимиром Зеленским перед следующим раундом переговоров, который ожидается в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Москва рассчитывает на продолжение работы российско-американско-украинской рабочей группы на экспертном уровне уже на текущей неделе.

    24 января 2026, 05:55 • Новости дня
    Канада отвергла «Золотой купол» и Трамп предрёк ей быть «съеденной Китаем»

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп сообщил обрушился в пятницу с критикой на Оттаву, обвинив её в подрыве безопасности Северной Америки, так как Канада выступила против его проекта противоракетной обороны «Золотой купол» над Гренландией.

    «Канада против строительства «Золотого купола» над Гренландией, хотя «Золотой купол» защитил бы и Канаду. Вместо этого они проголосовали за ведение бизнеса с Китаем, который «съест их» в течение первого года!» – написал Трамп в соцсети Truth.

    «Золотой купол» –  это предлагаемый под руководством США щит противоракетной обороны, предназначенный для защиты Северной Америки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что США поступили «очень глупо», вернув Гренландию Дании после Второй мировой войны. Кроме того, он заявил о намерении добиться передачи Гренландии от Дании для размещения системы ПРО «Золотой купол». При этом российское оружие способно проделать брешь в американской системе «Золотой купол».

    Политолог Федор Лукьянов в беседе с газета ВЗГЛЯД рассказал, почему Трамп не откажется намерения включить Гренландию в состав США.

    24 января 2026, 04:40 • Новости дня
    Нацстратегия обороны США обязала Европу заниматься проблемами Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Пентагон опубликовал Национальную стратегию обороны США, в которой защита национальной безопасности является первоочередной задачей, а вопросами урегулирования ситуации на Украине уполномочена заниматься Европа.

    В представленном для Военного министерства Пита Хегсета документе заявлено, что Европа должна легко превзойти Россию по экономическим показателям, так как «Москва не в состоянии претендовать на европейскую гегемонию».

    Там указано, что союзники по НАТО занимают прочные позиции, позволяющие взять на себя основную ответственность за оборону Европы при критически важной, но ограниченной поддержке со стороны США.

    «Это включает ведущую роль в поддержке обороны Украины. Как заявил президент Трамп, война на Украине должна закончиться. Однако, как он также подчеркнул, это в первую очередь ответственность Европы», – сказано в докладе Национального управления обороны США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что большинство европейских стран не смогли бы функционировать без американской военной поддержки. Politico указала на то, что ЕС при отказе от плана США по Украине упустит стратегическую выгоду. Дональд Трамп отмечал, что готов признать «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине.

    24 января 2026, 19:48 • Новости дня
    Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100% за сделку с Китаем

    Трамп пригрозил 100% пошлинами на канадские товары при сделке с Китаем

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил немедленно ввести пошлины в размере 100% на все товары из Канады в случае ее сделки с Китаем.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил немедленным введением 100% пошлин на все канадские товары, если Канада подпишет торговое соглашение с Китаем, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, столь суровые меры будут применены ко всем продуктам и товарам, ввозимым из Канады на территорию США.

    Трамп также подчеркнул, что подобный шаг со стороны Канады станет серьезным риском для американской экономики и интересов.

    Кроме того, Трамп назвал премьер-министра Канады Марка Карни губернатором. По его словам, если «губернатор Карни» рассчитывает использовать Канаду как «перевалочный пункт» для китайских товаров, экспортируемых в США, то он ошибается.

    По мнению Трампа, Китай способен «поглотить» Канаду экономически, что может привести к разрушению канадского бизнеса, социальной структуры и стиля жизни.

    Дональд Трамп предрек Канаде быть «съеденной Китаем» из-за отказа от системы «Золотой купол».

    «Совет мира» под руководством Трампа отозвал приглашение для Канады после критики премьер-министра Марка Карни на форуме в Давосе.

    Канадские военные разработали теоретическую модель отражения вторжения Соединенных Штатов, опираясь на опыт афганских моджахедов.

    24 января 2026, 14:17 • Новости дня
    Дания запросила у НАТО поддержку в Арктике

    Дания запросила у НАТО поддержку по вопросу Арктики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дания на фоне обсуждения будущего Гренландии призвала страны НАТО уделить приоритетное внимание Арктике и получила поддержку альянса в этом вопросе, сообщили власти страны.

    Дания обратилась к НАТО с просьбой сделать Арктический регион одним из приоритетов альянса. Премьер-министр страны Метте Фредериксен подчеркнула, что альянс поддержал эту инициативу, и сейчас стороны обсуждают, как конкретно будет реализовано данное сотрудничество, передает РИА «Новости».

    Это заявление прозвучало на фоне обсуждения будущего Гренландии, отмечает телеканал TV2. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте стороны заложили основу будущего соглашения по острову.

    По данным CNN, потенциальное соглашение предполагает усиление присутствия НАТО на Гренландии, расширение доступа США к ресурсам острова и запрет на инвестиции из России и Китая. Портал Axios уточнил, что сделка не предусматривает передачу суверенитета США, а речь идет о размещении системы ПРО «Золотой купол».

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогут получить полный военный доступ к Гренландии без выплат.

    Политики Гренландии и Дании высказали недовольство отсутствием своего участия в переговорах по этому вопросу. В свою очередь, Белый дом сообщил, что Трамп отменил планы по введению торговых ограничений против европейских стран после достижения договоренностей по Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подробности сделки стали известны – Трамп получит немало, хотя и меньше, чем рассчитывал, но у него все равно остается шанс расширить территорию США.


    24 января 2026, 04:55 • Новости дня
    Reuters: Мексика может прекратить поставки нефти на Кубу из-за Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Угрозы американского президента Дональда Трампа заставляют Мексику пересмотреть вопрос о нефтяной помощи Кубе, так как страна опасается односторонних действий со стороны США после инцидента в Венесуэле.

    Правительство Мексики задумалось о продолжении поставок нефти на Кубу на фоне растущих опасений администрации президента Клаудии Шейнбаум, что страна  может столкнуться с репрессиями со стороны США, передаёт Reuters со ссылкой на источники.

    Блокада нефтяных танкеров в Венесуэле со стороны США в декабре 2025 года и захват президента Николаса Мадуро в этом месяце остановили поставки венесуэльской нефти на Кубу, в результате чего Мексика осталась единственным крупнейшим поставщиком на остров, страдающий от нехватки энергии и массовых отключений электроэнергии.

    Ключевая роль Мексики в поставках нефти на Кубу также поставила южного соседа США под прицел Вашингтона. Президент Дональд Трамп подчеркнул, что Куба «готова к падению», и заявил в социальной сети Truth 11 января, что на Кубу больше не поступит ни нефть, ни деньги.

    Публично президент Клаудия Шейнбаум заявила, что Мексика продолжит поставки нефти на Кубу, так как они основаны на долгосрочных контрактах. Но высокопоставленные источники в мексиканском правительстве сообщили, что политика страны в этом вопросе пересматривается, поскольку в кабинете Шейнбаума растет беспокойство, что поставки могут вызвать недовольство Трампа.

    Президент Мексики заявила агентству, что страна «всегда была солидарна с народом Кубы», добавив, что доставка нефти на Кубу и отдельное соглашение об оплате услуг кубинских врачей «являются суверенными решениями».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял, что Куба «висит на волоске», а её руководство переживает критический момент. WSJ узнала, что  США хотят найти чиновников для смены руководства Кубы. Politico выяснила, что  США планируют начать морскую блокаду Кубы.

    24 января 2026, 18:37 • Новости дня
    Орбан назвал Гренландию «куском льда» для виски Трампа

    Орбан назвал Гренландию куском льда и отметил роль Трампа в НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан сравнил Гренландию с куском льда для виски Дональда Трампа и заявил, что президент США спас НАТО.

    Виктор Орбан в ходе выступления в Капошваре, трансляцию которого вел телеканал М1, в шутку назвал Гренландию «куском льда», который Дональд Трамп может положить в свой виски, передает РИА «Новости».

    Орбан отметил, что этот «кусок льда» теперь принадлежит Трампу, и происходящее там важно для интересов США в военном плане в рамках НАТО.

    Премьер Венгрии добавил, что Североатлантический альянс «исчерпал себя и уже давно не работал», однако благодаря Трампу расходы стран-членов на оборону выросли более чем до 3%. По мнению Орбана, именно Трамп «дал пинка» НАТО и спас организацию, так как действует, а не тратит время на обсуждения.

    Он подчеркнул, что на Западе часто саркастически отзываются о Трампе, однако международные институты, которыми руководили европейские академики, за последние 30 лет не достигли значимых результатов. Орбан заявил: «Один человек дал всему этому пинка, и теперь есть результаты».

    В ходе недавнего выступления на форуме в Давосе Трамп назвал Гренландию «куском льда» и в речи позже упоминал Исландию, говоря, как могло показаться, о Гренландии.

    Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогут получить полный военный доступ к Гренландии без выплат.

    Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты, по его мнению, не нуждались в поддержке НАТО и не просили помощи у союзников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что после резких угроз союзникам Трамп объявил о будущей сделке по Гренландии и Арктике, а напряжение в НАТО удалось снизить благодаря дипломатической стратегии генсека альянса.

    26 января 2026, 10:27 • Новости дня
    Politico: Планы ЕС о замене газа энергией ветра выведут Трампа из себя

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министры десяти европейских государств собрались в Гамбурге для согласования плана по масштабному наращиванию производства ветровой энергии ради снижения зависимости от американского газа, что может рассердить президента США Дональда Трампа.

    Европейские лидеры намерены продемонстрировать независимость от Вашингтона, сделав ставку на технологии, которые критикует Дональд Трамп, пишет Politico.

    В Гамбурге представители Бельгии, Дании, Германии, Франции, Британии и других стран подпишут декларацию о строительстве морских ветропарков общей мощностью 100 гигаватт. Этот объем сопоставим с текущей мощностью всей электрогенерации Британии.

    Саммит приобрел особое значение на фоне попыток американского руководства побудить союзников покупать больше сжиженного природного газа.

    «Домашняя чистая энергия предлагает альтернативу углубляющейся зависимости ЕС от импортируемого сжиженного природного газа, большая часть которого сейчас поступает из США», – заявили в совместной статье британский министр Эд Милибэнд и еврокомиссар Дэн Йоргенсен.

    Министр энергетики США Крис Райт ранее призвал ЕС устранить барьеры для трансатлантического экспорта топлива, отметив успешное замещение российских поставок. Однако в Брюсселе опасаются, что Вашингтон может использовать газ как инструмент политического давления, аналогично действиям Москвы до начала спецоперации на Украине.

    Чиновники Еврокомиссии признают, что замена одной зависимости на другую создает риски для энергетической безопасности.

    Несмотря на политические декларации, эксперты сомневаются в возможности быстрого отказа от импорта СПГ, поскольку Россия остается вторым крупнейшим поставщиком этого топлива в Евросоюз. Представители бизнеса, включая украинскую компанию DTEK, также подтвердили намерение расширять сотрудничество с американскими поставщиками, называя газ из США «спасательным кругом».

    Ранее Трамп заявлял, что попытки ЕС перейти на возобновляемые источники энергии оборачиваются для них коллапсом энергетической системы.

    Также американский президент отмечал, что Европа в последние десятилетия движется в неверном направлении.

    26 января 2026, 14:56 • Новости дня
    Американист сравнил протесты в Миннеаполисе с погромами BLM в 2020 году

    Американист Дудаков: Протесты в Миннеаполисе усиливают позиции Демпартии

    Американист сравнил протесты в Миннеаполисе с погромами BLM в 2020 году
    @ CRAIG LASSIG/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ситуация в Миннеаполисе станет лакмусовой бумажкой: если демократы и протестующие возьмут верх, то это обернется полным провалом всей миграционной политики Дональда Трампа. Более того, Демпартия усилит свои позиции на выборах в Конгресс, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Билл Клинтон и Барак Обама призвали американцев к действию после «ужасного» убийства в Миннеаполисе.

    «Большинство американцев негативно воспринимают активность миграционной и таможенной полиции (ICE), а доля тех, кто выступает за ликвидацию этого агентства, приближается к 50%», – отметил американист Малек Дудаков, сославшись на опросы общественного мнения. Он указал, что демократы пытаются воспользоваться недовольством населения.

    Так, в крупных американских мегаполисах, где у власти «ослы», депортационные рейды саботируются. А истеблишмент Демпартии открыто поддерживает протесты, в том числе в Миннеаполисе, против действий ICE, напомнил собеседник. «Во всей красе повторяется ситуация с погромами BLM (Black Lives Matter) 2020 года», – акцентировал политолог.

    По его оценкам, в этом и состоит стратегия демократов на 2026 год: «устраивать сценарий квазицветной революции внутри Америки, постоянно поддерживать нестабильность для того, чтобы заставлять Дональда Трампа отвлекать внимание и силы на внутреннюю хаотичную обстановку». Как полагает Дудаков, ситуация в Миннеаполисе станет «лакмусовой бумажкой того, что будет дальше ждать миграционные планы главы Белого дома».

    «Если демократы и протестующие возьмут верх, то это обернется полным провалом всей миграционной политики нынешней администрации. Более того, Демпартия усилит свои позиции на выборах в Конгресс», – прогнозирует эксперт. Он также обратил внимание на конфликт между местной властью и федеральным центром.

    «В той же Миннесоте и полиция, и нацгвардия помогают протестующим, но не федеральным агентам. Ситуация будет лишь усугубляться», – считает аналитик. При этом, добавил Дудаков, для Трампа это некстати. «Летом в США пройдут большие празднования по случаю 250-летия со Дня независимости, а также чемпионат мира по футболу. Если на фоне будут проходить массовые акции, то всему миру будет продемонстрировано «возрождение золотого века Америки», – заключил Дудаков.

    В минувшие выходные в Миннеаполисе на Николетт-авеню агенты иммиграционной таможенной службы застрелили 37-летнего местного жителя Алекса Джеффри Претти. Мужчина работал медбратом отделения интенсивной терапии больницы для ветеранов, сообщает NBC News.

    Министерство внутренней безопасности США (DHS) заявило, что трагедия произошла, когда силовики проводили в этом районе «целенаправленную операцию против нелегального иммигранта, разыскиваемого за насильственное нападение».

    «К сотрудникам пограничного патруля подошел человек с 9-мм полуавтоматическим пистолетом. Правоохранители попытались его разоружить, но он оказал яростное сопротивление. В итоге один из офицеров открыл оборонительный огонь, опасаясь за себя и жизни коллег», – говорится в заявлении DHS.

    Ведомство опубликовало фото заряженного пистолета Претти с двумя дополнительными полными магазинами. Министерство указало, что оружие было «готово к применению». По словам замглавы аппарата Белого дома Стивена Миллера, Претти «пытался совершить покушение на сотрудников федеральных правоохранительных органов».

    Позднее в Сети появились ролики, снятые с разных ракурсов, которые, как отмечают пользователи, ставят под сомнение версию событий, представленную федеральными властями. Из видео следует, что инцидент начался из-за того, что Претти хотел помешать силовику напасть на одного из протестующих. После этого американец начал доставать какой-то предмет из-за ремня, но тут же оказался прижат к асфальту несколькими правоохранителями.

    Они около минуты били его руками и ногами. Затем один из агентов достал свой пистолет и выстрелил в лежащего. Против других участников инцидента федеральные сотрудники применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. После убийства федеральные агенты перекрыли улицы в радиусе километра. Также на место происшествия прибыли сотрудники ФБР на бронированных автомобилях.

    Губернатор штата Тим Уолц назвал версию Белого дома абсурдной. «Миннесота сыта по горло. Это отвратительно. Президент должен прекратить эту операцию. Он обязан вывести отсюда тысячи жестоких, неподготовленных офицеров. Немедленно», – сказал Уолц.

    Его позицию осудил Дональд Трамп. «Мэр и губернатор своей напыщенной, опасной и наглой риторикой разжигают мятеж! Дайте нашим патриотам из ICE делать их дело. 12 тыс. нелегальных иностранцев-преступников, многие из которых склонны к насилию, арестованы и вывезены из Миннесоты. Если бы они оставались там, вы бы увидели нечто намного худшее, чем происходит сейчас!» – написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

    Бывший президент Барак Обама и его жена Мишель назвали смерть Претти «душераздирающей трагедией». «Это должно стать тревожным сигналом для каждого американца, независимо от партийной принадлежности, о том, что многие из наших основных национальных ценностей все чаще подвергаются нападкам», – отметили они.

    Демократы заявили, что тактика ICE направлена на «запугивание, преследование, провокации и создание опасности для жителей крупного американского города». Они также призвали «каждого американца черпать вдохновение из волны мирных протестов в Миннеаполисе и других частях страны».

    Экс-президент Билл Клинтон назвал происходящее «ужасным». «За всю жизнь у нас бывает лишь несколько моментов, когда принимаемые решения и совершаемые действия будут определять нашу историю на долгие годы вперед. Это один из них», – подчеркнул он. По его словам, «ответственные лица лгут общественности и призывают ее не верить своим глазам».

    На этом фоне стало известно о планах демократов в Сенате заблокировать масштабный пакет мер по финансированию правительства из-за вопросов к выделению средств на деятельность ICE. Такое обещание дал лидер меньшинства в верхней палате Конгресса Чарльз Шумер (представитель штата Нью-Йорк).

