    27 января 2026, 00:39 • Новости дня

    Syria TV заявил о запланированном на среду визите президента Сирии в Москву

    Syria TV: Президент Сирии аш-Шараа посетит Москву для встречи с Путиным в среду

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибудет в российскую столицу для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Syria TV.

    Визит ожидается в среду, передает ТАСС со ссылкой на Syria TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве в октябре уже проходили переговоры Путина с аш-Шараа. В декабре президент России встретился с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве.

    26 января 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин заявил, что Россию просят прекратить удары по инфраструктуре Украины

    Путин указал на просьбы прекратить удары по Украине при продолжающихся атаках на Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко обратил внимание на продолжающиеся атаки беспилотников на российскую территорию.

    Глава региона доложил о завершении строительства 16 из 17 объектов для защиты области от дронов, отметив, что реализованные меры дают положительный результат, но попытки атак продолжаются, передает ТАСС.

    Путин в ответ согласился с оценкой ситуации. «А нас просят этого не делать», – добавил он.

    Накануне в результате падения обломков беспилотника на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани один человек получил травму.

    Минувшей ночью над Россией уничтожили 40 украинских дронов.

    26 января 2026, 14:54 • Новости дня
    Путин устроил верховному правителю Малайзии экскурсию по Эрмитажу
    Путин устроил верховному правителю Малайзии экскурсию по Эрмитажу
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Двадцатиколонном зале Эрмитажа президент России Владимир Путин принял находящегося с частным визитом верховного правителя Малайзии султана Ибрагима и устроил ему краткую экскурсию.

    Владимир Путин поприветствовал высокого гостя в Двадцатиколонном зале, после чего лидеры обменялись рукопожатиями, передает ТАСС. Верховный правитель Малайзии сейчас находится в нашей стране с частным визитом.

    Президент пригласил султана Ибрагима на небольшую экскурсию по залам комплекса. О главных сокровищах и экспонатах музея гостям рассказал его директор Михаил Пиотровский.

    Как ранее отмечали в Кремле, после осмотра экспозиции состоится беседа политиков один на один.

    Напомним, султан Ибрагим прибыл в Петербург, где его встретили в аэропорту Пулково по международному протоколу. Президент России Владимир Путин будет в понедельник работать в Санкт-Петербурге.

    26 января 2026, 21:08 • Видео
    Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    26 января 2026, 05:57 • Новости дня
    Рябков подчеркнул, что предложение России по СНВ-3 остается в силе

    Рябков: Предложение Вашингтону по СНВ-3 остается в силе

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжает считать действующим свое предложение о продлении на год ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), несмотря на истекающий срок действия договора, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    «Мы оставляем дверь открытой. Мы не отозвали свое предложение», – приводит слова Рябкова ТАСС.

    Рябков напомнил, что речь идет о предложении, в соответствии с которым «стороны еще по крайней мере в течение года после истечения срока действия договора придерживались бы центральных количественных ограничений, в нем заложенных».

    Дипломат отметил, что такое решение должно быть взаимным и приниматься параллельно обеими странами. При этом он подчеркнул, что позиция России сохраняется. «Если до 5 февраля не последует никаких уточнений в американском подходе», – подчеркнул Рябков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 февраля заканчивается срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ.

    26 января 2026, 15:14 • Новости дня
    Песков намекнул на получение Путиным доклада по переговорам в Абу-Даби

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о получении Владимиром Путиным доклада по итогам переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби.

    «А как вы думаете?» – ответил он на вопрос журналиста, был ли президент проинформирован о ходе переговоров, передает РИА «Новости».

    После предположения корреспондента, что Путин получил доклад, Песков улыбнулся и кивнул. Видео с этим эпизодом опубликовал специальный корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло в своем Telegram-канале.

    Напомним, в субботу завершились переговоры по Украине в Абу-Даби с участием России. Второй день переговоров по Украине проходил в закрытом режиме без прессы.

    Еврокомиссия не стала комментировать прошедшие в Абу-Даби переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее стала известна дата следующего раунда переговоров России, США и Украины.

    26 января 2026, 11:44 • Новости дня
    Путин поручил Минтрансу оценить состояние дорог Камчатки после снегопадов

    Трутнев сообщил о проверке дорог Камчатки по поручению Путина после снегопадов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта России проанализировать состояние дорожной сети на Камчатке и организовать восстановительные работы, сообщил вице-премьер России, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

    Министерство транспорта России должно проанализировать состояние дорог в Камчатском крае после аномальных снегопадов, передает ТАСС.

    Юрий Трутнев сообщил, что президент России поручил ведомству выяснить, в каком состоянии останутся дороги после повышенной снеговой нагрузки, а также принять меры для их приведения в порядок.

    На совещании по ликвидации последствий циклонов Трутнев отметил важность оперативной реакции на последствия природных явлений. Вице-премьер подчеркнул, что анализ состояния дорог необходим для обеспечения безопасности жителей и устойчивой транспортной доступности региона.

    Трутнев прибыл в Камчатский край с рабочей поездкой, чтобы обсудить ситуацию, возникшую после декабрьских и январских аномальных снегопадов, а также июльского землетрясения 2025 года.

    В рамках визита полпред проведет совещание по экономическому блоку, где рассмотрят реализацию приоритетных инвестиционных проектов и работу режима ТОР. Кроме того, Трутнев намерен посетить ряд социальных учреждений региона.

    Губернатор Камчатского края Владимир Солодов доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе из-за снегопадов.

    Военно-транспортный самолет Ан-124 доставил специальную технику для уборки снега на Камчатку.

    Власти Петропавловска-Камчатского с 26 января возобновляют очные занятия для учеников 9–11-х классов городских школ.

    26 января 2026, 11:35 • Новости дня
    Пескова спросили о вероятности телефонного разговора Путина и Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом не запланирован, однако может быть организован оперативно, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    В графике президента России Владимира Путина на данный момент не запланирован телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

    По словам Пескова, «в настоящий момент в графике нет такого разговора, но они согласовываются очень быстро». Он отметил, что действующие каналы связи с американской стороной позволяют практически мгновенно согласовать двусторонние контакты на высшем уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, последняя телефонная беседа между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялась 16 октября, новых контактов не фиксировали.


    26 января 2026, 12:51 • Новости дня
    Песков анонсировал важные встречи Путина в Петербурге

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время поездки в Санкт-Петербург президент России Владимир Путин проведет отдельные рабочие встречи с губернаторами Петербурга и Ленобласти Александром Бегловым и Александром Дрозденко и примет участие в мемориальных церемониях. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России в ходе рабочей поездки в Северную столицу заслушает доклады губернаторов, передает ТАСС.

    «Запланированы встречи с Бегловым и Дрозденко. Традиционно Путин использует такие возможности, чтобы с главами регионов обсудить текущую повестку дня», – подчеркнул представитель Кремля.

    Пресс-секретарь отметил масштабы и важность этих субъектов Федерации, добавив, что глава государства всегда живо интересуется их развитием.

    Также стало известно, что завтра российский лидер примет участие в мемориальных церемониях, посвященных полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады. По словам Пескова, этот день является святым для города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов на телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. При этом такая беседа может быть организована оперативно.

    26 января 2026, 12:45 • Новости дня
    Кремль анонсировал переговоры Путина с султаном Малайзии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин будет в понедельник работать в Санкт-Петербурге. Он проведет встречу с верховным правителем – королем Малайзии султаном Ибрагимом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, президент России Владимир Путин проведет сегодня встречу с королем Малайзии султаном Ибрагимом, который находится в Петербурге с частной поездкой, передает ТАСС.

    Песков отметил: «Президент будет встречаться с находящимся с частной поездкой в Российской Федерации, в Санкт-Петербурге, верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом. Встретятся они в Эрмитаже».

    Планируется, что визит короля Малайзии начнется с небольшой экскурсии по музею, которую проведет директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Песков уточнил, что сам Путин хорошо знаком с экспозицией и часто рассказывает о ней гостям.

    Основная часть встречи пройдет в формате личного общения один на один между Путиным и султаном Ибрагимом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль назвал Малайзию надежным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Султан Малайзии прибыл с государственным визитом в Россию.

    26 января 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин провел рабочий завтрак с королем Малайзии в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел рабочий завтрак в формате тет-а-тет с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.

    Перед началом переговоров Путин и султан Ибрагим осмотрели коллекцию Эрмитажа, где их сопровождал директор музея Михаил Пиотровский, передает РИА «Новости». По окончании экскурсии лидеры продолжили общение один на один.

    Напомним, накануне Верховный правитель Малайзии Ибрагим прибыл в Петербург. Путин устроил верховному правителю Малайзии экскурсию по Эрмитажу.

    26 января 2026, 13:54 • Новости дня
    Сирийская армия атаковала Кобани вопреки объявленному перемирию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы, контролируемые Дамаском, ведут наступление при поддержке артиллерии на город Кобани, контролируемый курдскими формированиями «Сирийских демократических сил» (СДС), ожесточенные бои продолжаются вопреки объявленому режиму прекращения огня, заявила пресс-служба СДС.

    Сирийские войска, подконтрольные Дамаску, начали наступление на город Кобани, находящийся под контролем курдских Сирийских демократических сил (СДС), передает РИА «Новости».

    Наступление поддерживается артиллерией, а также турецкими беспилотниками, которые задействованы в воздушной поддержке. В заявлении пресс-службы СДС отмечается, что атаки начались около двух часов ночи с нескольких направлений на населенные пункты Хараб-Ашк и Джалабия к юго-востоку от Кобани.

    Согласно сообщению, артиллерийский обстрел был сосредоточен на жилых кварталах и окрестностях этих населенных пунктов. Курдские силы оказали вооруженное сопротивление, в результате чего в регионе вспыхнули ожесточенные боестолкновения. В СДС утверждают, что сирийские войска пока не достигли поставленных целей, однако продолжают стягивать резервы к линии соприкосновения.

    В пресс-релизе СДС подчеркивается, что наступление сирийской армии стало явным нарушением режима прекращения огня, действующего всего второй день. «Эти атаки являются явным и грубым нарушением соглашения о прекращении огня и происходят уже на второй день после вступления его в силу, что подтверждает невыполнение Дамаском своих обязательств и продолжение политики военной эскалации и дестабилизации ситуации в регионе», – заявили в пресс-службе СДС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Сирии объявило о продлении перемирия с курдами на 15 дней.

    Минобороны Сирии ранее ввело четырехдневное прекращение огня на северо-востоке страны.

    США перебросили эмиров запрещенного в России «Исламского государства» из Сирии в Ирак.

    26 января 2026, 09:10 • Новости дня
    Израильская авиация ночью атаковала стратегические высоты юга Ливана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская боевая авиация нанесла несколько серий ударов по разным районам южного Ливана, всего было совершено более 15 авианалетов, информирует ливанское национальное агентство NNA.

    Израильская авиация нанесла серию ударов по южным районам Ливана, всего было произведено более 15 авианалетов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ливанское национальное агентство NNA.

    Согласно данным агентства, израильская авиация за вечер совершила 14 авиаударов в трех волнах: десять из них пришлись на высоты Мейдун и Джабур, два – по району Вади-Боргуз и еще два – по Касарат аль-Аруш между высотами Рейхан и Лувейзе.

    Позднее, по информации NNA, после трех часов ночи по местному времени (четырех по московскому), новые авиаудары были нанесены по высотам Акмата – Лувейзе в районе Иклим ат-Туффах. Ливанские власти неоднократно подчеркивали, что Израиль продолжает нарушать суверенитет страны, несмотря на существующее соглашение о прекращении огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Ливана начала развертывать силы на границе с Израилем.

    Миротворцы ООН не смогли предотвратить перевооружение «Хезболлы» вдоль границы Израиля почти два десятилетия.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил сожаление итальянской коллеге Джорджи Мелони по поводу причиненного вреда миротворцам ООН в Ливане.

    26 января 2026, 18:17 • Новости дня
    Путин указал Беглову на необходимость решения вопроса с яслями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время рабочей встречи президент России Владимир Путин обратил внимание губернатора Петербурга Александра Беглова на необходимость решить проблему с обеспечением местами в яслях.

    Путин подчеркнул, что этот вопрос особенно важен для города, передает ТАСС.

    Беглов доложил президенту, что с 2019 по 2024 год в Петербурге построено 320 недостающих социальных объектов, включая школы и детские сады. «Только в этом году это 30 новых зданий школ. Это школы с бассейнами. 26 детских садов, тоже с бассейнами. За эти несколько лет мы построили в общей сложности в детских садах и школах 150 бассейнов. Дети поплыли», – сообщил губернатор.

    Путин сразу уточнил ситуацию с яслями и получил ответ, что власти начали работать над этим вопросом, но больших успехов пока нет. Беглов отметил, что город пока только приступил к решению этой проблемы.

    Ранее Путин во время прямой линии предложил увеличить время пребывания детей в яслях и детских садах.

    26 января 2026, 18:48 • Новости дня
    Путин провел встречу с губернатором Ленинградской области

    Путин провел встречу с губернатором Ленинградской области в Эрмитаже

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в Малом выставочном зале Эрмитажа.

    Встреча состоялась в рамках рабочего дня главы государства в Петербурге, где ранее Путин также встретился с султаном Малайзии Ибрагимом и губернатором Петербурга Александром Бегловым, передает ТАСС.

    На предыдущей встрече, которая прошла в марте 2025 года в Кремле, обсуждались меры поддержки участников специальной военной операции и актуальные социально-экономические вопросы региона.

    В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал важные встречи Путина в Петербурге.

    26 января 2026, 20:18 • Новости дня
    Названы темы встречи Путина с губернатором Ленинградской области

    Кремль: Путин обсудил с главой Ленобласти развитие региона и вопросы СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи в Эрмитаже глава Ленинградской области Александр Дрозденко доложил президенту России Владимиру Путину о проектах в различных отраслях хозяйства региона.

    Особое внимание губернатор уделил вопросам, связанным со спецоперацией на Украине, сообщает Кремль в Telegram-канале. В частности, значимым пунктом обсуждения стала программа по обучению операторов беспилотных летательных аппаратов.

    Напомним, в понедельник Путин провел встречу с губернатором Ленинградской области.

    26 января 2026, 23:38 • Новости дня
    Авианосная группа США развернута на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    Авианосная ударная группа, в которую входит авианосец «Авраам Линкольн», развернута на Ближнем Востоке, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

    «Авианосная ударная группа «Авраам Линкольн» в настоящее время развернута на Ближнем Востоке для обеспечения региональной безопасности и стабильности», – сообщили военные в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Уточняется, что 26 января авианосец находился в Индийском океане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее об этом сообщали СМИ. Указывалось, что США нарастили военную группировку у Ирана перед возможным ударом.

