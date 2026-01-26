Суд начал рассмотрение дела о хищении 4 млрд рублей у «Россетей»

Tекст: Валерия Городецкая

На скамье подсудимых оказались экс-гендиректор ООО «КМ групп» Алексей Лаптев, гендиректор ООО «Русфактор холдинг» Виктор Николаев, а также два бывших заместителя гендиректора ООО «РСК» Дилшад Тофик-кызы Рзаева и Виталий Перебалин, передает ТАСС.

По словам адвоката Перебалина, его подзащитный полностью признал вину, раскаялся и дал изобличающие показания на других фигурантов дела, а также возместил материальный ущерб. Лаптев, который находится под подпиской о невыезде, также признал вину и участвовал в погашении ущерба.

Адвокат Николаева сообщил, что его клиент сотрудничал со следствием с момента задержания и дал признательные показания.

Бывший гендиректор ООО «РСК» Александр Карандин был задержан в России после того, как находился в розыске, и его дело рассматривается отдельно.

В мае 2024 года Мещанский суд Москвы арестовал четырех человек по делу о хищениях в компании, входящей в ПАО «Россети».