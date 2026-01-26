  • Новость часаСилы ПВО сбили десять украинских БПЛА над Крымом и Белгородской областью
    Для России и США завершается эпоха ядерных ограничений
    Российских дипломатов уведомили об ограничениях на передвижения по Европе
    В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны
    Вассерман: Создание государственного ресурса готовых домашних заданий было бы нелишним
    США назвали переговоры по Украине в Абу-Даби историческими
    От Вучича ЕС требовал закрыть российские СМИ в Сербии ради вступления в Евросоюз
    Путин заявил, что Россию просят прекратить удары по инфраструктуре Украины
    Орбан поручил вызвать в МИД посла Украины из-за угроз Киева
    Глава СПЧ Фадеев предложил отчислять школьников за плохое поведение
    26 января 2026, 20:18 • Новости дня

    Названы темы встречи Путина с губернатором Ленинградской области

    Кремль: Путин обсудил с главой Ленобласти развитие региона и вопросы СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи в Эрмитаже глава Ленинградской области Александр Дрозденко доложил президенту России Владимиру Путину о проектах в различных отраслях хозяйства региона.

    Особое внимание губернатор уделил вопросам, связанным со спецоперацией на Украине, сообщает Кремль в Telegram-канале. В частности, значимым пунктом обсуждения стала программа по обучению операторов беспилотных летательных аппаратов.

    Напомним, в понедельник Путин провел встречу с губернатором Ленинградской области.

    26 января 2026, 01:51 • Новости дня
    Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
    Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Атака беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина могла привести к ответу с применением специального оружия, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Комментируя последствия расширения ядерного клуба, Медведев указал, что это может дестабилизировать ситуацию, но может и «заставить государства задумываться над последствиями провоцирования тех или иных конфликтов», пишет «Коммерсант».

    Медведев отметил, что «европейцы, а при администрации Байдена и американцы, постоянно провоцировали» Россию на «жесткие решения». «И эти провокации продолжаются», – сказал он.

    Он напомнил о событиях конца 2025 года, когда на резиденцию президента России Владимира Путина была совершена атака с применением большого количества беспилотников ВСУ.

    «На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия. Такого рода игры чрезвычайно опасны», – сказал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что киевский режим в конце прошлого года атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 ударного БПЛА. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытка атаки на резиденцию президента Путина свидетельствует о террористической сущности властей, удерживающих власть на Украине.

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России.

    26 января 2026, 14:29 • Новости дня
    Валуев назвал дипфейком появившийся с ним в интернете видеоролик
    Валуев назвал дипфейком появившийся с ним в интернете видеоролик
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что распространившееся в соцсетях видео с его якобы призывом использовать «кнут и пряник» в отношении стран бывшего Советского Союза – подделка, сделанная с помощью искусственного интеллекта.

    По словам Валуева, ролик не имеет к нему никакого отношения, и он сам регулярно поднимает тему дипфейков, созданных с использованием ИИ, передает РИА «Новости».

    «Видео не имеет ко мне никакого отношения. Радует, что технологии развиваются так стремительно, но это сделано при помощи искусственного интеллекта. Я часто поднимаю тему ИИ и создания подобных фейковых видео. Вероятно, ИИ на меня затаил обиду», – сказал депутат.

    Ранее сомнения в подлинности видео высказал и бывший соперник Валуева по рингу, чемпион мира Руслан Чагаев. Пользователи соцсетей также усомнились в правдивости высказываний, приписываемых Валуеву.

    Ранее эксперты Роскачества раскрыли способы защиты от дипфейк-мошенников.

    26 января 2026, 21:08 • Видео
    Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    26 января 2026, 17:15 • Новости дня
    «Аэрофлот» временно перешел на ручную регистрацию пассажиров и багажа
    «Аэрофлот» временно перешел на ручную регистрацию пассажиров и багажа
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В «Аэрофлоте» сообщили о временном переходе на ручной режим регистрации пассажиров и багажа в аэропортах на фоне технического сбоя в системе бронирования Leonardo.

    Представители авиакомпании отметили, что в связи с этим увеличивается время прохождения всех предполетных процедур.

    «Регистрация пассажиров и багажа осуществляется только в аэропорту в ручном режиме, что увеличивает время прохождения предполетных процедур», – говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы «Аэрофлота».

    Напомним, «Аэрофлот» ограничил обслуживание из-за сбоя системы бронирования Leonardo.

    26 января 2026, 14:54 • Новости дня
    Путин устроил верховному правителю Малайзии экскурсию по Эрмитажу
    Путин устроил верховному правителю Малайзии экскурсию по Эрмитажу
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Двадцатиколонном зале Эрмитажа президент России Владимир Путин принял находящегося с частным визитом верховного правителя Малайзии султана Ибрагима и устроил ему краткую экскурсию.

    Владимир Путин поприветствовал высокого гостя в Двадцатиколонном зале, после чего лидеры обменялись рукопожатиями, передает ТАСС. Верховный правитель Малайзии сейчас находится в нашей стране с частным визитом.

    Президент пригласил султана Ибрагима на небольшую экскурсию по залам комплекса. О главных сокровищах и экспонатах музея гостям рассказал его директор Михаил Пиотровский.

    Как ранее отмечали в Кремле, после осмотра экспозиции состоится беседа политиков один на один.

    Напомним, султан Ибрагим прибыл в Петербург, где его встретили в аэропорту Пулково по международному протоколу. Президент России Владимир Путин будет в понедельник работать в Санкт-Петербурге.

    26 января 2026, 17:54 • Новости дня
    Работа автосигнализаций Delta была нарушена в результате кибератаки
    Работа автосигнализаций Delta была нарушена в результате кибератаки
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания «Дельта» столкнулась с кибератакой, из-за которой у владельцев автомобилей по всей России возникли проблемы с доступом к своим машинам, пишут СМИ.

    «Хакеры взломали охранную систему Delta», – передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza. Пользователи жалуются на невозможность завести автомобиль, отключить сигнализацию или даже открыть двери.

    Одновременно с этим перестал работать официальный сайт компании и ее служба поддержки по телефону. По данным на текущий момент, информации о том, что были скомпрометированы личные данные клиентов, не поступало. Об организаторах атаки ничего не известно.

    «Дельта» специализируется на производстве охранных систем для автомобилей, жилых и коммерческих объектов.

    В 2022 году хакеры создали пробку в Москве из автомобилей такси.

    26 января 2026, 11:22 • Новости дня
    Посол России заявил об отсутствии приказов властей Венесуэлы отражать атаку США

    Посол России Багдасаров: У военных Венесуэлы не было приказа отражать атаку США

    Посол России заявил об отсутствии приказов властей Венесуэлы отражать атаку США
    @ REUTERS/Eduardo Munoz

    Tекст: Вера Басилая

    Венесуэльские военные не получали приказа противодействовать операции США, а сотрудничество с Москвой сохраняется, заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

    По словам Мелик-Багдасарова, власти Венесуэлы не отдавали приказов открывать огонь или иным образом противодействовать военной операции США, передает «Россия 24» .

    «Электроника, железо, за всем этим стоят военные люди. Они просто так не стреляют. Значит, не было приказа», – подчеркнул дипломат.

    Мелик-Багдасаров также прокомментировал состояние отношений между Москвой и Каракасом в военной сфере. По его словам, военно-техническое сотрудничество между Россией и Венесуэлой продолжается в полном объеме, все ранее взятые обязательства выполняются.

    Дипломат отметил, что никаких изменений в договоренностях не произошло, и партнерство в оборонной сфере сохраняет свою стабильность.

    Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что после захвата Николаса Мадуро США пригрозили ей и другим членам правительства убийством, потребовав за 15 минут принять решение о сотрудничестве.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска использовали в Венесуэле неизвестные ранее вооружения, которые сорвали оборону противника, оснащенного «китайскими и российскими вооружениями».

    Позже Трамп уточнил, что секретное оружие называлось «Дискомбобулятор».

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия способна фиксировать вооружения иностранных государств с помощью собственных технических средств.

    26 января 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин заявил, что Россию просят прекратить удары по инфраструктуре Украины

    Путин указал на просьбы прекратить удары по Украине при продолжающихся атаках на Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко обратил внимание на продолжающиеся атаки беспилотников на российскую территорию.

    Глава региона доложил о завершении строительства 16 из 17 объектов для защиты области от дронов, отметив, что реализованные меры дают положительный результат и попытки атак продолжаются, передает ТАСС.

    Путин в ответ согласился с оценкой ситуации. «А нас просят этого не делать», – добавил он.

    Накануне в результате падения обломков беспилотника на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани один человек получил травму.

    Минувшей ночью над Россией уничтожили 40 украинских дронов.

    26 января 2026, 19:28 • Новости дня
    Юрист: Пугачеву могут крупно оштрафовать за отказ снести пирс в Солнечногорске

    Юрист Хаминский: Пугачеву могут крупно оштрафовать за отказ снести пирс в Солнечногорске

    Юрист: Пугачеву могут крупно оштрафовать за отказ снести пирс в Солнечногорске
    @ Евгения Новоженина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский сообщил, что певице Алле Пугачевой грозит крупный штраф, если она не выполнит требование Росприроднадзора снести пирс у своего поместья на берегу реки Истры.

    По данным Хаминского, ведомство уже выдало предостережение и дало месяц на добровольный демонтаж, передает РИА «Новости».

    Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что пирс не зарегистрирован, не имеет сертификатов безопасности, не состоит на учете в Ростехнадзоре и не аккредитован для швартовки, а также мешает проведению торгов по акватории. Росприроднадзор потребовал устранить нарушения в течение месяца.

    «Певице будет предложено демонтировать причал добровольно и за свой счет. Если же Пугачева проигнорирует предостережение Росприроднадзора, то пирс будет снесен принудительно с возложением всех расходов на певицу. Более того, если будет установлено, что существование нелегального причала нанесло водохранилищу экологический урон, Пугачева может быть привлечена к административной ответственности и выплате крупного штрафа», – отметил юрист.

    Ранее певица Алла Пугачева осталась без пенсионных выплат из-за отсутствия ежегодного подтверждения жизни.

    26 января 2026, 21:52 • Новости дня
    В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны

    В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны Виктор Хоменко

    В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны
    @ t.me/rusembc

    Tекст: Вера Басилая

    В возрасте 109 лет в Торонто скончался ветеран Великой Отечественной войны Виктор Хоменко, участвовавший в ожесточенных боях за плацдарм «Невский пятачок», сообщает посольство РФ в Канаде.

    Как середает РБК, Хоменко был одним из старейших остававшихся в живых участников войны. Он принимал участие в боях на плацдарме «Невский пятачок», а также воевал под Красным Бором, Синявино, Пулково и Нарвой. В январе 1943 года, командуя санитарным взводом, получил тяжелое ранение, спасая офицера во время прорыва блокады Ленинграда.

    До начала войны Виктор работал фельдшером в Арктике, служил на ледоколе «Ермак» и проводил зимовки на полярных станциях. После войны Хоменко продолжил медицинскую деятельность в Ленинграде. С 2002 года он проживал в Торонто, где был членом Канадской ассоциации ветеранов Второй мировой войны из СССР.

    За военные заслуги Виктор Хоменко был удостоен двух орденов Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, двух медалей «За отвагу», а также медалей «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».

    26 января 2026, 21:38 • Новости дня
    Выпускники школы-студии МХАТ потребовали пересмотреть назначение Богомолова ректором
    Выпускники школы-студии МХАТ потребовали пересмотреть назначение Богомолова ректором
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выпускники Школы-студии МХАТ направили письмо министру культуры Ольге Любимовой с требованием пересмотреть назначение режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора.

    Текст обращения опубликован в Telegram-канале актера и выпускника Антона Шагина. В письме говорится, что решение назначить на этот пост Богомолова нарушает преемственность, существующую в учебном заведении на протяжении всей его истории. Авторы обращения считают, что руководить школой должен человек, чья судьба и творческий путь связаны с МХАТ, а также соответствующий этическим принципам основателей.

    Выпускники подчеркивают, что традиция требует выбирать ректора из числа воспитанников школы и обсуждать кандидатуру всей мхатовской общественностью. Они предупреждают, что отказ от этого принципа приведет к разрыву преемственности, упадку и утрате семейных традиций Школы-студии. В письме отмечается, что предыдущими руководителями были Олег Ефремов, Олег Табаков, Игорь Золотовицкий и другие, все они прошли путь внутри школы и были «корневыми мхатовцами».

    Выпускники считают, что именно такие руководители создавали «особое духовное пространство» МХАТ, которое они называют «домом единой мхатовской семьи». Они приводят в пример другие ведущие московские театральные вузы, где сохраняются традиции и принцип внутренней преемственности.

    Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

    26 января 2026, 20:02 • Новости дня
    Фрагменты сбитой ракеты С-200 ВСУ разрушили четыре дома в Брянской области

    Богомаз: Фрагменты сбитой ракеты С-200 ВСУ разрушили четыре дома в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская ракета С-200 была уничтожена в небе над Брянской областью, ее обломки упали на жилой сектор, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    По информации из Telegram-канала Богомаза, в результате происшествия одна женщина пострадала. «К сожалению, одна женщина получила ушиб мягких тканей. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», – написал он.

    По данным главы региона, в результате падения фрагментов ракеты разрушены четыре частных дома. Более 50 домов получили частичные повреждения, также оказались повреждены окна в двух многоквартирных зданиях.

    В ноябре ВСУ совершили попытку удара по Воронежу с использованием американских ракет ATACMS большой дальности. Фрагменты неразорвавшихся ракет были обнаружены в садоводческом товариществе на юго-западе города.

    26 января 2026, 19:55 • Новости дня
    Вассерман: Создание государственного ресурса готовых домашних заданий было бы нелишним
    Вассерман: Создание государственного ресурса готовых домашних заданий было бы нелишним
    @ Max Kovalenko/www.imago-images.de/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Готовые домашние задания не стоит запрещать, наоборот имеет смысл создать единый государственный ресурс для их размещения, сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению и публицист Анатолий Вассерман. По его мнению, такие материалы имеют образовательную ценность – они полезны для самопроверки и самоподготовки школьников.

    Минпросвещения России разработало поправки к закону об информации, предусматривающие запрет на распространение готовых заданий и решений ЕГЭ, ОГЭ, Всероссийской олимпиады школьников, а также материалов из федерального перечня учебников. Мера направлена на борьбу с недобросовестным использованием готовых ответов и повышение самостоятельности учащихся. При выявлении таких материалов доступ к ним будет оперативно блокироваться Роскомнадзором. При этом ограничения носят адресный характер и не затронут официально опубликованные учебные и олимпиадные материалы.

    «Запреты, как правило, существуют для того, чтобы их нарушали. Законов сотни, а способов их обхода ищут сотни тысяч. Поэтому добиться полного запрета вряд ли удастся, хотя, возможно, какие-то ограничения и будут введены. Впрочем, я даже не уверен, что такие материалы вообще нужно ограничивать, поскольку задания из домашних работ – это учебный материал», – говорит Вассерман.

    Он отметил, что готовые домашние задания сами по себе имеют образовательную ценность и могут использоваться в учебных целях, в том числе для разнообразия форм подготовки. По словам депутата, такие материалы полезны не только для самопроверки выполнивших их учеников, но и для других школьников – чтобы познакомиться с полным спектром заданий, прорешать их и аналогичные варианты.

    «К тому же существование самих готовых домашних заданий – это не проблема, потому что взамен опубликованных не так уж сложно придумать новые. Возможно, было бы не лишним создать единый государственный ресурс, но пока существуют и те, что созданы в частном порядке. В любом случае там можно публиковать решения только уже использованных домашних заданий», – подчеркнул Вассерман.

    Ранее В Минпросвещения предложили проект закона, который предусматривает запрет на распространение готовых домашних заданий из учебников и пособий в интернете.

    26 января 2026, 05:57 • Новости дня
    Рябков подчеркнул, что предложение России по СНВ-3 остается в силе

    Рябков: Предложение Вашингтону по СНВ-3 остается в силе

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжает считать действующим свое предложение о продлении на год ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), несмотря на истекающий срок действия договора, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    «Мы оставляем дверь открытой. Мы не отозвали свое предложение», – приводит слова Рябкова ТАСС.

    Рябков напомнил, что речь идет о предложении, в соответствии с которым «стороны еще по крайней мере в течение года после истечения срока действия договора придерживались бы центральных количественных ограничений, в нем заложенных».

    Дипломат отметил, что такое решение должно быть взаимным и приниматься параллельно обеими странами. При этом он подчеркнул, что позиция России сохраняется. «Если до 5 февраля не последует никаких уточнений в американском подходе», – подчеркнул Рябков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 февраля заканчивается срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ.

    26 января 2026, 16:20 • Новости дня
    Регистрация пассажиров «Аэрофлота» ограничена из-за сбоя системы бронирования Leonardo

    «Аэрофлот» ограничил обслуживание из-за сбоя системы бронирования Leonardo

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo («Сирена-трэвел») временно ограничены регистрация пассажиров и багажа на рейсы «Аэрофлота», а также оформление, переоформление и возврат билетов.

    Авиакомпания сообщила, что неполадки затронули все каналы продаж: сайт, контакт-центр и агентов, передает ТАСС.

    В «Аэрофлоте» отметили, что пассажирам стоит быть готовыми к возможным изменениям расписания рейсов. Представители перевозчика заверили, что поставщик системы уже работает над восстановлением нормальной работы и прилагает все усилия для скорейшего устранения проблемы.

    Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах авиакомпании и уточнять актуальную информацию перед предстоящими полетами.

    В июле прошлого года авиакомпания «Аэрофлот» столкнулась с техническими проблемами в своих информационных системах.

    26 января 2026, 15:14 • Новости дня
    Песков намекнул на получение Путиным доклада по переговорам в Абу-Даби

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о получении Владимиром Путиным доклада по итогам переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби.

    «А как вы думаете?» – ответил он на вопрос журналиста, был ли президент проинформирован о ходе переговоров, передает РИА «Новости».

    После предположения корреспондента, что Путин получил доклад, Песков улыбнулся и кивнул. Видео с этим эпизодом опубликовал специальный корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло в своем Telegram-канале.

    Напомним, в субботу завершились переговоры по Украине в Абу-Даби с участием России. Второй день переговоров по Украине проходил в закрытом режиме без прессы.

    Еврокомиссия не стала комментировать прошедшие в Абу-Даби переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее стала известна дата следующего раунда переговоров России, США и Украины.

