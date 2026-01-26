  • Новость часаСилы ПВО сбили десять украинских БПЛА над Крымом и Белгородской областью
    26 января 2026, 20:10 • Новости дня

    Росавиация предупредила о возможных отменах рейсов в Москве из-за непогоды

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ожидаемое ухудшение погодных условий в Москве и Московской области может повлиять на работу аэропортов, сообщили в Росавиации.

    Синоптики прогнозируют очень сильный снег, метель и гололедицу с полуночи 27 января до полудня 29 января. В период непогоды возможны задержки и отмены рейсов, а также корректировки расписания на прилет и вылет, передает ТАСС.

    В Росавиации пояснили, что подобные меры необходимы для соблюдения безопасности полетов. «Безопасность полетов остается абсолютным приоритетом для всех служб», – подчеркнули представители ведомства. Для обеспечения движения воздушных судов потребуется регулярная очистка взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек, а также обработка самолетов противообледенительными жидкостями.

    В понедельник главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что обильный снегопад накроет всю Москву уже после двух часов ночи.

    Ранее сообщалось, что в Москве с 27 по 29 января ожидается сильный и продолжительный снегопад с выпадением до 15 см снега, из-за чего уровень погодной опасности повысили до оранжевого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 января в Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за сильных морозов. На следующий день Петербурге ввели аналогичный уровень погодной опасности по той же причине.

    Между тем Москва в понедельник пережила самую холодную ночь этой зимы.

    24 января 2026, 12:29 • Новости дня
    Малолетнего ребенка утопили на юге Москвы

    Уголовное дело возбудили после смерти малолетнего ребенка на юге Москвы

    Малолетнего ребенка утопили на юге Москвы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В квартире дома на улице Братеевской в Москве нашли тело ребенка 2020 года рождения с признаками утопления, возбуждено уголовное дело, сообщил столичный СК.

    Уголовное дело по факту убийства малолетнего возбуждено на юге Москвы, сообщает столичное управление СК. Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла 24 января в квартире на улице Братеевской. Там нашли тело пятилетнего ребенка со следами утопления.

    Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета. На причастность к совершению преступления проверяется мать погибшего ребенка. Ожидается, что в ближайшее время женщину доставят в следственный отдел, где будет проведён её допрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре во время реконструкции Гольяновского пруда на востоке столицы обнаружили останки ребенка семи-десяти лет, найденные в рюкзаке.

    Ранее суд приговорил 51-летнего москвича к 17 годам колонии строгого режима за убийство своего двухлетнего внука. А 1 июня прошлого года в Москве 20-летняя девушка утопила новорожденную дочь в унитазе общежития.


    Комментарии (4)
    24 января 2026, 01:25 • Новости дня
    Губернатор объявил режим повышенной готовности в Мурманской области

    Губернатор ввёл режим повышенной готовности в Мурманской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Массовые отключения электричества из-за непогоды привели к объявлению режима повышенной готовности, сообщил на заседании оперативного штаба губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

    «В связи с аварийными ситуациями, произошедшими на линиях «Россетей», в регионе вводится режим повышенной готовности. Провёл заседание оперативного штаба. О ходе работ доложили руководители «Россетей», организаций жизнеобеспечения, главы муниципальных образований», – сообщил он в Telegram-канале.

    Там уточняется, что временные отключения электроэнергии на территории города Мурманска и ЗАТО Североморск пока будут сохраняться.

    Власти вынуждены приступить к ограничению электроснабжения части потребителей в соответствии с действующими регламентами, включая многоквартирные дома и городское освещение, отметил Чибис.

    «Это необходимо для того, чтобы в приоритетном порядке обеспечить электроэнергией котельные, больницы, объекты водоснабжения и другие жизненно важные объекты», – пояснил губернатор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сотни тысяч домов в Британии и Франции остались без света из-за циклона Горетти. Хинштейн сообщил об отключении электричества в Хомутовском районе Курской области из-за аварии. После отключения света в морозы в двух деревнях на Урале возбуждено дело.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 21:08 • Видео
    Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    Комментарии (0)
    24 января 2026, 09:00 • Новости дня
    Москвичам пообещали потепление на следующей неделе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Резкое потепление после морозных выходных ждет москвичей на следующей неделе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    По его словам, москвичей ожидает в понедельник ночью до минус 20-25 градусов, местами до 28, а днем с запада будет перемещаться хорошо выраженный циклон, передает РИА «Новости». И в понедельник произойдет значительное понижение давления на 10-13 мм ртутного стола за сутки, появится облачность, температура повысится.

    В понедельник вечером температура составит минус 10 градусов, ветер усилится до 15 метров в секунду. Во вторник давление пройдет снег, прогнозируется повышение температуры днем 1-6 градусов ниже нуля.

    «Вот эта температура уже около нормы, ниже на 1 градус. А дальше, в среду и в четверг, повышение температуры. Все воздушные массы с юга, облачность, снег прогнозируется. Температура вот такая: ночью минус 1-6, а днем стремление к нулевой отметке», — отмечает Вильфанд.

    По области температура составит от 0 до минус 5, местами возможны плюсовые значения.

    Ранее Гидрометцентр сообщил серьезных морозах в Московском регионе.

    Комментарии (0)
    25 января 2026, 00:47 • Новости дня
    Синоптики сообщили о наступлении 30-градусного мороза в Подмосковье

    Tекст: Денис Тельманов

    В Московском регионе зафиксировано значительное похолодание, а в Серебряных Прудах температура воздуха достигла отметки минус 30 градусов.

    Мороз в Московском регионе к началу новых суток окреп до минус 30 градусов, передает ТАСС.

    Представители Гидрометцентра сообщили, что в подмосковных Серебряных Прудах температура опустилась до минус 30 градусов.

    В Зарайске зафиксировано минус 28,8 градуса, а в Черустях – минус 28,2 градуса. На главной метеостанции Москвы на ВДНХ температура составляет минус 14,5 градуса, а в центре города, в районе гостиницы «Балчуг», – минус 13,7 градуса.

    По прогнозам синоптиков, пик холода в Москве ожидается ночью и утром, с 03:00 до 09:00 мск, когда температура может опуститься до минус 24-22 градусов, а в Новой Москве – до минус 27 градусов.

    Местами возможны туман и изморозь, а на дорогах сохраняется риск гололедицы. Специалисты не исключают, что нынешняя ночь станет самой холодной с начала осенне-зимнего сезона.

    Предыдущая минимальная температура на ВДНХ составила минус 17,3 градуса, а до этого, 24 декабря 2025 года, – минус 16,4 градуса, пояснил синоптик Михаил Леус.

    В Московской области в предыдущую ночь температура в Черустях достигала минус 28,2 градуса.

    Причиной сильных холодов называют влияние гребня сибирского антициклона, который распространяется в западном направлении.

    Морозная погода сохранится в регионе в воскресенье и понедельник, ожидается, что среднесуточная температура будет на 12-13 градусов ниже нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики предупредили о возможном экстремальном понижении температуры в Московском регионе.

    В ночь на 24 января температура может опуститься до минус двадцать восьми градусов в отдельных районах. Власти столицы начали увеличивать температуру в системе отопления для создания комфортных условий жителям.

    Комментарии (0)
    24 января 2026, 12:34 • Новости дня
    ABC сообщил о введении ЧП в 18 штатах США

    ABC сообщил о введении ЧП в 18 штатах США из-за шторма

    Tекст: Мария Иванова

    В преддверии мощной снежной бури, которая затронет более 200 млн жителей, отменено свыше 8,3 тыс. рейсов и объявлено чрезвычайное положение в 18 штатах США.

    По меньшей мере 18 штатов США ввели режим чрезвычайного положения из-за приближения сильного шторма, сообщает ABC.

    По данным телеканала, отменено более 8,3 тыс. авиарейсов, что существенно нарушило транспортное сообщение внутри страны, передает РИА «Новости».

    США готовятся к масштабной снежной буре, которая, согласно прогнозам синоптиков, затронет территорию, где проживают более 200 млн человек. Ожидаются обильные снегопады и экстремально низкие температуры воздуха, что может привести к дополнительным перебоям в работе инфраструктуры и энергосистем.

    Власти настоятельно рекомендуют жителям быть осторожными, следить за обновлениями прогноза погоды и соблюдать все меры предосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года мэр Нью-Йорка призвал жителей города оставаться дома и «делать детей» после сильного снегопада.

    Комментарии (0)
    25 января 2026, 14:54 • Новости дня
    Синоптики сообщили о возможных морозах до минус 28 градусов в Московском регионе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мороз в Московском регионе предстоящей ночью может окрепнуть до минус 28 градусов, сообщили в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

    Мороз в Московском регионе предстоящей ночью может усилиться до минус 28 градусов, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ. Синоптики отмечают: «На фоне облачности с прояснениями температура воздуха в Подмосковье может опуститься до 20-25 градусов ниже нуля, местами – до минус 28 градусов». В самой Москве ожидается от 20 до 22 градусов мороза.

    В начале следующей недели, по данным специалистов, в столичном регионе преимущественно сохранится сухая погода, но к вечеру на западе области возможен небольшой снег. Днем температура в Москве будет держаться на отметке минус 10-12 градусов, по области – от 10 до 15 градусов ниже нуля.

    Ветер прогнозируется южной четверти. Ночью его скорость составит 2-7 метров в секунду, днем – 5-10 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопады в Москве увеличили количество ДТП почти в полтора раза.

    В Подмосковье синоптики сообщили о наступлении 30-градусного мороза.

    В Московском регионе синоптики спрогнозировали усиление морозов.

    Комментарии (0)
    24 января 2026, 11:12 • Новости дня
    Синоптики сообщили о рекордных морозах минувшей ночью в Москве

    Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

    Tекст: Мария Иванова

    Температура в Москве ночью впервые этой зимой опустилась до минус 17 градусов, а в отдельных районах Московской области зафиксировали почти минус 30 градусов, сообщил синоптик Михаил Леус.

    Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала нынешней зимы, передает Telegram-канал Леуса.

    Минимальная температура на базовой метеостанции ВДНХ опустилась до минус 17,3 градуса. Ранее самым холодным днём считалось 24 декабря 2025 года, когда столбик термометра показывал минус 16,4 градуса.

    По данным других столичных метеостанций, температура колебалась от минус 14,5 градуса на Балчуге до минус 20,8 градуса в Бутово. В Новой Москве, в Михайловском, похолодание достигло минус 26,4 градуса. В Московской области самая низкая температура отмечена в Черустях – минус 28,2 градуса, что также стало зимним рекордом для Подмосковья.

    В Центральном федеральном округе морозы приблизились к 30-градусной отметке. В городе Вязники Владимирской области температура опустилась до минус 29,8 градуса. Самое холодное место в Европейской части России зафиксировано в посёлке Вая Пермского края, где температура ночью достигла минус 38,2 градуса.

    Синоптики отмечают, что показатели приведены на шесть часов утра. При текущих спокойных и малоблачных погодных условиях самая низкая температура обычно фиксируется к восходу солнца, поэтому возможно дальнейшее снижение температур в ближайшие часы. По словам специалистов, следующая ночь в центральных регионах Европейской России может оказаться ещё холоднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач Эльвира Хачирова рассказала, что резкое похолодание может привести к инфаркту и инсульту.

    Накануне Гидрометцентр предупредил о серьезных морозах в Московском регионе.

    Между тем система отопления столицы переведена на усиленный режим работы из-за похолодания.

    Комментарии (0)
    24 января 2026, 16:12 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали усиление морозов в Московском регионе

    Гидрометцентр спрогнозировал усиление минусов в Подмосковье предстоящей ночью

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие часы столбики термометров в Московском регионе вновь могут опуститься до экстремальных значений, значительно ниже климатической нормы, предупредили синоптики.

    Предстоящая ночь в Московском регионе может оказаться холоднее предыдущей, которую уже называли самой морозной с начала зимы, передает ТАСС.

    В Гидрометцентре сообщили, что на фоне облачности с прояснениями температура в Подмосковье может снизиться до минус 21-26 градусов, а местами – до минус 30 градусов. В самой Москве ожидается от минус 24 до минус 26 градусов, в центре города – от минус 19 до минус 21 градуса.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее отметил, что минувшая стала самой холодной в Москве этой зимой: «На главной столичной метеостанции, расположенной на ВДНХ, мороз окреп до минус 17,3 градуса».

    До этого рекорд принадлежал 24 декабря 2025 года, когда температура опускалась до минус 16,4 градуса. По информации Леуса, в Московской области, например, в Солнечногорске, столбики термометров достигали минус 28,2 градуса.

    Ранее в Гидрометцентре отмечали, что сильные морозы связаны с влиянием гребня сибирского антициклона, который растянулся на запад. По прогнозу синоптиков, морозная погода сохранится в регионе как минимум до понедельника, при этом среднесуточные температуры могут оказаться на 12-13 градусов ниже климатической нормы.

    Врач Эльвира Хачирова отметила, что резкое похолодание может спровоцировать инфаркт и инсульт.

    Между тем система отопления столицы переведена на усиленный режим работы из-за похолодания.

    Комментарии (0)
    25 января 2026, 16:36 • Новости дня
    В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за морозов

    Tекст: Ольга Иванова

    В ночь на 26 января в Петербурге ожидается похолодание до минус 20 градусов, в связи с чем введен «желтый» уровень погодной опасности.

    В Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных морозов, передает РИА «Новости». Как уточняет пресс-служба администрации губернатора, по информации Росгидрометцентра, предупреждение действует с полуночи до 10 утра 26 января.

    В отдельных районах города ожидается понижение температуры до минус 20 градусов. Власти рекомендуют жителям быть особенно внимательными в этот период и теплее одеваться, чтобы избежать обморожений и переохлаждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр РФ прогнозировал усиление мороза в Московском регионе до минус 28 градусов предстоящей ночью.

    Комментарии (0)
    24 января 2026, 20:41 • Новости дня
    Объявлен желтый уровень опасности в Подмосковье из-за морозов

    Желтый уровень опасности объявили из-за сильного мороза в Подмосковье

    Tекст: Мария Иванова

    В Московской области в ближайшую ночь ожидается похолодание до минус 30 градусов, что привело к объявлению желтого уровня погодной опасности.

    В Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за предстоящих сильных морозов, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

    Желтый уровень опасности считается средним по шкале предупреждений и указывает на потенциально опасные погодные явления.

    Сотрудники Гидрометцентра подчеркнули: «В период до 9.00 мск в отдельных районах Подмосковья ожидается мороз: минимальная температура воздуха минус 30 градусов».

    В Москве самая низкая температура ожидается с 3.00 до 9.00, в этот период воздух может остыть до 22-24 градусов ниже нуля, а в Новой Москве – до минус 27 градусов. Местами вероятны туман, изморозь и гололедица.

    Синоптики отмечают, что предстоящая ночь может стать самой холодной за весь осенне-зимний сезон. Ранее самой морозной была ночь с 23 на 24 января, когда температура на главной метеостанции Москвы опускалась до минус 17,3 градуса, а в Подмосковье – до 28,2 градуса ниже нуля. Причиной холодов специалисты называют сибирский антициклон, который продолжит оказывать влияние и на выходных – ожидается, что среднесуточная температура будет на 12-13 градусов ниже климатической нормы.

    Ранее синоптики спрогнозировали усиление морозов в Московском регионе.

    Врач Эльвира Хачирова отметила, что резкое похолодание может спровоцировать инфаркт и инсульт.

    Между тем система отопления столицы переведена на усиленный режим работы из-за похолодания.

    Комментарии (0)
    24 января 2026, 14:45 • Новости дня
    Близкие назвали время похорон пловца Свечникова

    Близкие озвучили время похорон пловца Свечникова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Похороны пловца Николая Свечникова состоятся на следующей неделе, сообщил друг погибшего спортсмена, точное время и место пока неизвестно.

    Похороны пловца Николая Свечникова, по данным друга спортсмена, планируются на следующей неделе, однако точная дата пока не определена. Друг сообщил ТАСС, что пока трудно назвать конкретный день, но церемония состоится в течение ближайших дней.

    Свечников был участником масштабного международного заплыва через Босфор 24 августа 2025 года. В заплыве участвовали около 3 тыс. спортсменов из 81 страны мира. Россиянин не финишировал, и его стали искать. Поисковые работы велись как на воде, так и на берегу, и лишь 21 января тело Свечникова нашли неподалёку от зоны финиша.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу привезли в Москву тело пловца Свечникова. Родственники спортсмена ранее опознали его останки в Турции. Семья Свечникова решила судиться с турецкими СМИ из-за распространения слухов о пловце.

    Комментарии (0)
    24 января 2026, 11:44 • Новости дня
    Ученые сообщили о крупном двойном взрыве на обратной стороне Солнца

    ИКИ РАН зарегистрировал ночью мощный двойной взрыв на обратной стороне Солнца

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на субботу на обратной стороне Солнца зафиксировали необычно мощный двойной взрыв, детали которого пока невозможно установить из-за отсутствия спутников в этой области.

    На обратной стороне Солнца в ночь на субботу был зафиксирован очень крупный двойной взрыв, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Отмечается, что ни одного спутника на этом участке сейчас нет, поэтому ученые могут только предполагать детали произошедшего. В лаборатории признались: «Откровенно говоря, до этого момента мы были готовы спорить на деньги, что там сейчас вообще пусто».

    Планеты Венера и Меркурий видны слева от Солнца, а справа – Марс. Однако, по словам специалистов, визуальный эффект удара по Венере и Меркурию – лишь оптическая иллюзия: обе планеты сейчас находятся далеко за Солнцем, а плазменные облака от взрыва уходят в сторону.

    Если источники активности, вызвавшие двойной взрыв, сохранятся на Солнце ещё около пяти дней, наблюдать их можно будет уже с Земли. Когда Солнце повернётся, эти центры появятся на его левом краю.

    Напомним, на этой неделе Земля пережила одну из сильнейших магнитных бурь столетия.

    Жители Сибири два дня подряд наблюдали полярное сияние.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 09:36 • Новости дня
    В Москве неизвестный расстрелял автомобиль во дворе жилого дома

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице злоумышленник преградил дорогу выезжавшему со двора водителю и несколько раз выстрелил в его транспортное средство, сообщили в Главном управлении МВД по городу.

    Инцидент произошел на 6-й Радиальной улице, агрессивный прохожий атаковал транспортное средство местного жителя, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Подозреваемый уже задержан правоохранителями, ему 30 лет.

    Отмечается, что машина потерпевшего получила повреждения.

    У задержанного изъяли предмет, конструктивно схожий с пистолетом. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    Ранее в столице задержали одного из двух подозреваемых в участии конфликта со стрельбой в столице, у него нашли магазины и удостоверение сотрудника силового ведомства с признаками подделки.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 17:23 • Новости дня
    Синоптик предупредила о сильном снегопаде в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обильный снегопад накроет всю Москву уже после двух часов ночи, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    Как сообщила Позднякова, первым под удар стихии попадет запад Подмосковья, затем западные районы города, а позднее снег распространится на всю столицу, передает РИА «Новости».

    Позднякова отметила: «Москва у нас очень большая по территории, и фронт будет надвигаться сначала на территории западных районов Подмосковья, потом на западные районы Москвы, а потом уже он охватит всю Москву. Вот после 01.00 – 02.00 ночи уже вся территория Москвы будет в зоне сильного снегопада. Мы считаем, что начало снегопада в Москве будет где-то после 22.00 – 23.00 часов. На западе Москвы он начнется в 22 часа».

    По ее словам, сначала снег будет идти несильно, но к утру его интенсивность заметно возрастет. После двух-трех часов ночи снегопад перейдет в разряд сильных и затронет все районы города.

    Ранее сообщалось, что в Москве с 27 по 29 января ожидается сильный и продолжительный снегопад с выпадением до 15 см снега, из-за чего уровень погодной опасности повысили до оранжевого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 января в Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за сильных морозов. На следующий день Петербурге ввели аналогичный уровень погодной опасности по той же причине.

    Между тем Москва в понедельник пережила самую холодную ночь этой зимы.

    Комментарии (0)
    25 января 2026, 22:04 • Новости дня
    Вылеты из аэропорта Вашингтона отменили на неопределенное время из-за непогоды

    Tекст: Антон Антонов

    В национальном аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне на неопределенное время остановлены все вылеты из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в воздушном хабе.

    Отвечая на вопрос о сроках возобновления рейсов, представительница одной из авиакомпаний заявила: «Пока точно никто не знает». По предварительным данным, частичное восстановление вылетов возможно только в понедельник, передает РИА «Новости».

    Согласно табло аэропорта, все рейсы на воскресенье были аннулированы, включая прилеты и вылеты. Единственный рейс из Далласа, штат Техас, который должен был прибыть в воскресенье, перенесен на утро понедельника. Внутри терминала наблюдается минимальное количество пассажиров, все самолеты остаются на стоянках.

    Ранее на официальном сайте аэропорта сообщалось, что причиной массовой отмены рейсов стала непогода. В заявлении отмечалось, что «ожидается, что погодные условия останутся опасными большую часть дня».

    Музеи и зоопарк города Вашингтон также закрылись.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США сильный снежный шторм стал причиной отмены около 12 тыс. авиарейсов и массовых перебоев с электроснабжением в нескольких штатах. Более 750 тыс. домов остались без электричества.

    Комментарии (0)
