В Петербурге прошла акция памяти жителей блокадного Ленинграда

Tекст: Валерия Городецкая

В мероприятии приняли участие более 1000 юнармейцев, активистов Движения Первых, студентов и жителей города, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участники возложили цветы к братским могилам, а также зажгли свечи у мемориальных плит, посвященных погибшим учащимся ремесленных училищ и жителям блокадного Ленинграда.

Цель акции – напомнить молодому поколению Петербурга о героизме и самоотверженности детей и молодежи, переживших блокаду. Организаторы подчеркнули, что подвиг ленинградцев стал частью национального самосознания жителей России, а сохранение памяти о нем – долг перед павшими за свободу и независимость Родины.

«Для юнармейцев и активистов Движения Первых День снятия блокады Ленинграда – это святая дата, когда ребята вспоминают 872 дня бессмертного подвига ленинградцев. В преддверии 27 января на Пискаревском кладбище юные жители города собрались, чтобы почтить память жителей, погибших в те страшные годы. Очень важно, чтобы молодежь бережно хранила историю, не позволяла переписать ее и знала, какой ценой ковалась победа», – отметил Герой России Владислав Головин.

Своими чувствами поделилась участница Движения Первых Виктория Федорова, рассказав, что ее предки были эвакуированы из Ленинграда за день до блокады, и подчеркнула важность сохранения памяти о прошлом для будущих поколений.

Блокада Ленинграда, длившаяся с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, стала одним из тяжелейших преступлений нацизма против человечности, сравнимых с лагерями смерти и Холокостом.