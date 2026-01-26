  • Новость часа«Аэрофлот» временно перешел на ручную регистрацию пассажиров и багажа
    26 января 2026, 18:17 • Новости дня

    Путин указал Беглову на необходимость решения вопроса с яслями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время рабочей встречи президент России Владимир Путин обратил внимание губернатора Петербурга Александра Беглова на необходимость решить проблему с обеспечением местами в яслях.

    Путин подчеркнул, что этот вопрос особенно важен для города, передает ТАСС.

    Беглов доложил президенту, что с 2019 по 2024 год в Петербурге построено 320 недостающих социальных объектов, включая школы и детские сады. «Только в этом году это 30 новых зданий школ. Это школы с бассейнами. 26 детских садов, тоже с бассейнами. За эти несколько лет мы построили в общей сложности в детских садах и школах 150 бассейнов. Дети поплыли», – сообщил губернатор.

    Путин сразу уточнил ситуацию с яслями и получил ответ, что власти начали работать над этим вопросом, но больших успехов пока нет. Беглов отметил, что город пока только приступил к решению этой проблемы.

    Ранее Путин во время прямой линии предложил увеличить время пребывания детей в яслях и детских садах.

    26 января 2026, 01:51 • Новости дня
    Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
    Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Атака беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина могла привести к ответу с применением специального оружия, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Комментируя последствия расширения ядерного клуба, Медведев указал, что это может дестабилизировать ситуацию, но может и «заставить государства задумываться над последствиями провоцирования тех или иных конфликтов», пишет «Коммерсант».

    Медведев отметил, что «европейцы, а при администрации Байдена и американцы, постоянно провоцировали» Россию на «жесткие решения». «И эти провокации продолжаются», – сказал он.

    Он напомнил о событиях конца 2025 года, когда на резиденцию президента России Владимира Путина была совершена атака с применением большого количества беспилотников ВСУ.

    «На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия. Такого рода игры чрезвычайно опасны», – сказал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что киевский режим в конце прошлого года атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 ударного БПЛА. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытка атаки на резиденцию президента Путина свидетельствует о террористической сущности властей, удерживающих власть на Украине.

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России.

    26 января 2026, 14:29 • Новости дня
    Валуев назвал дипфейком появившийся с ним в интернете видеоролик
    Валуев назвал дипфейком появившийся с ним в интернете видеоролик
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что распространившееся в соцсетях видео с его якобы призывом использовать «кнут и пряник» в отношении стран бывшего Советского Союза – подделка, сделанная с помощью искусственного интеллекта.

    По словам Валуева, ролик не имеет к нему никакого отношения, и он сам регулярно поднимает тему дипфейков, созданных с использованием ИИ, передает РИА «Новости».

    «Видео не имеет ко мне никакого отношения. Радует, что технологии развиваются так стремительно, но это сделано при помощи искусственного интеллекта. Я часто поднимаю тему ИИ и создания подобных фейковых видео. Вероятно, ИИ на меня затаил обиду», – сказал депутат.

    Ранее сомнения в подлинности видео высказал и бывший соперник Валуева по рингу, чемпион мира Руслан Чагаев. Пользователи соцсетей также усомнились в правдивости высказываний, приписываемых Валуеву.

    Ранее эксперты Роскачества раскрыли способы защиты от дипфейк-мошенников.

    25 января 2026, 11:20 • Видео
    Очередное предательство США. Теперь курды

    Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    26 января 2026, 14:54 • Новости дня
    Путин устроил верховному правителю Малайзии экскурсию по Эрмитажу
    Путин устроил верховному правителю Малайзии экскурсию по Эрмитажу
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Двадцатиколонном зале Эрмитажа президент России Владимир Путин принял находящегося с частным визитом верховного правителя Малайзии султана Ибрагима и устроил ему краткую экскурсию.

    Владимир Путин поприветствовал высокого гостя в Двадцатиколонном зале, после чего лидеры обменялись рукопожатиями, передает ТАСС. Верховный правитель Малайзии сейчас находится в нашей стране с частным визитом.

    Президент пригласил султана Ибрагима на небольшую экскурсию по залам комплекса. О главных сокровищах и экспонатах музея гостям рассказал его директор Михаил Пиотровский.

    Как ранее отмечали в Кремле, после осмотра экспозиции состоится беседа политиков один на один.

    Напомним, султан Ибрагим прибыл в Петербург, где его встретили в аэропорту Пулково по международному протоколу. Президент России Владимир Путин будет в понедельник работать в Санкт-Петербурге.

    26 января 2026, 17:15 • Новости дня
    «Аэрофлот» временно перешел на ручную регистрацию пассажиров и багажа
    «Аэрофлот» временно перешел на ручную регистрацию пассажиров и багажа
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В «Аэрофлоте» сообщили о временном переходе на ручной режим регистрации пассажиров и багажа в аэропортах на фоне технического сбоя в системе бронирования Leonardo.

    Представители авиакомпании отметили, что в связи с этим увеличивается время прохождения всех предполетных процедур.

    «Регистрация пассажиров и багажа осуществляется только в аэропорту в ручном режиме, что увеличивает время прохождения предполетных процедур», – говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы «Аэрофлота».

    Напомним, «Аэрофлот» ограничил обслуживание из-за сбоя системы бронирования Leonardo.

    26 января 2026, 11:22 • Новости дня
    Посол России заявил об отсутствии приказов властей Венесуэлы отражать атаку США

    Посол России Багдасаров: У военных Венесуэлы не было приказа отражать атаку США

    Посол России заявил об отсутствии приказов властей Венесуэлы отражать атаку США
    @ REUTERS/Eduardo Munoz

    Tекст: Вера Басилая

    Венесуэльские военные не получали приказа противодействовать операции США, а сотрудничество с Москвой сохраняется, заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

    По словам Мелик-Багдасарова, власти Венесуэлы не отдавали приказов открывать огонь или иным образом противодействовать военной операции США, передает «Россия 24» .

    «Электроника, железо, за всем этим стоят военные люди. Они просто так не стреляют. Значит, не было приказа», – подчеркнул дипломат.

    Мелик-Багдасаров также прокомментировал состояние отношений между Москвой и Каракасом в военной сфере. По его словам, военно-техническое сотрудничество между Россией и Венесуэлой продолжается в полном объеме, все ранее взятые обязательства выполняются.

    Дипломат отметил, что никаких изменений в договоренностях не произошло, и партнерство в оборонной сфере сохраняет свою стабильность.

    Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что после захвата Николаса Мадуро США пригрозили ей и другим членам правительства убийством, потребовав за 15 минут принять решение о сотрудничестве.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска использовали в Венесуэле неизвестные ранее вооружения, которые сорвали оборону противника, оснащенного «китайскими и российскими вооружениями».

    Позже Трамп уточнил, что секретное оружие называлось «Дискомбобулятор».

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия способна фиксировать вооружения иностранных государств с помощью собственных технических средств.

    26 января 2026, 17:54 • Новости дня
    Работа автосигнализаций Delta была нарушена в результате кибератаки
    Работа автосигнализаций Delta была нарушена в результате кибератаки
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания «Дельта» столкнулась с кибератакой, из-за которой у владельцев автомобилей по всей России возникли проблемы с доступом к своим машинам, пишут СМИ.

    «Хакеры взломали охранную систему Delta», – передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza. Пользователи жалуются на невозможность завести автомобиль, отключить сигнализацию или даже открыть двери.

    Одновременно с этим перестал работать официальный сайт компании и ее служба поддержки по телефону. По данным на текущий момент, информации о том, что были скомпрометированы личные данные клиентов, не поступало. Об организаторах атаки ничего не известно.

    «Дельта» специализируется на производстве охранных систем для автомобилей, жилых и коммерческих объектов.

    В 2022 году хакеры создали пробку в Москве из автомобилей такси.

    26 января 2026, 05:57 • Новости дня
    Рябков подчеркнул, что предложение России по СНВ-3 остается в силе

    Рябков: Предложение Вашингтону по СНВ-3 остается в силе

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжает считать действующим свое предложение о продлении на год ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), несмотря на истекающий срок действия договора, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    «Мы оставляем дверь открытой. Мы не отозвали свое предложение», – приводит слова Рябкова ТАСС.

    Рябков напомнил, что речь идет о предложении, в соответствии с которым «стороны еще по крайней мере в течение года после истечения срока действия договора придерживались бы центральных количественных ограничений, в нем заложенных».

    Дипломат отметил, что такое решение должно быть взаимным и приниматься параллельно обеими странами. При этом он подчеркнул, что позиция России сохраняется. «Если до 5 февраля не последует никаких уточнений в американском подходе», – подчеркнул Рябков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 февраля заканчивается срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ.

    26 января 2026, 16:20 • Новости дня
    Регистрация пассажиров «Аэрофлота» ограничена из-за сбоя системы бронирования Leonardo

    «Аэрофлот» ограничил обслуживание из-за сбоя системы бронирования Leonardo

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo («Сирена-трэвел») временно ограничены регистрация пассажиров и багажа на рейсы «Аэрофлота», а также оформление, переоформление и возврат билетов.

    Авиакомпания сообщила, что неполадки затронули все каналы продаж: сайт, контакт-центр и агентов, передает ТАСС.

    В «Аэрофлоте» отметили, что пассажирам стоит быть готовыми к возможным изменениям расписания рейсов. Представители перевозчика заверили, что поставщик системы уже работает над восстановлением нормальной работы и прилагает все усилия для скорейшего устранения проблемы.

    Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах авиакомпании и уточнять актуальную информацию перед предстоящими полетами.

    В июле прошлого года авиакомпания «Аэрофлот» столкнулась с техническими проблемами в своих информационных системах.

    26 января 2026, 15:14 • Новости дня
    Песков намекнул на получение Путиным доклада по переговорам в Абу-Даби

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о получении Владимиром Путиным доклада по итогам переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби.

    «А как вы думаете?» – ответил он на вопрос журналиста, был ли президент проинформирован о ходе переговоров, передает РИА «Новости».

    После предположения корреспондента, что Путин получил доклад, Песков улыбнулся и кивнул. Видео с этим эпизодом опубликовал специальный корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло в своем Telegram-канале.

    Напомним, в субботу завершились переговоры по Украине в Абу-Даби с участием России. Второй день переговоров по Украине проходил в закрытом режиме без прессы.

    Еврокомиссия не стала комментировать прошедшие в Абу-Даби переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее стала известна дата следующего раунда переговоров России, США и Украины.

    26 января 2026, 14:51 • Новости дня
    Пискарев сообщил о доказательствах преступлений Киева и его покровителей

    Пискарев: У России есть доказательства преступлений Киева для трибунала над Каллас

    Tекст: Дарья Григоренко

    В России собрана доказательная база преступлений Киева и их западных покровителей, достаточная для трибунала над функционерами ЕС, включая главу евродипломатии Каю Каллас, заявил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

    Пискарев напомнил, что ранее Кая Каллас заявила о подготовке трибунала над российскими руководителями, а также о выделении Евросоюзом 10 млн евро на эти цели. По словам депутата, «доказательная база преступлений киевского нацистского режима и его покровителей нашими компетентными органами собрана обширная. Этого более чем достаточно для обвинения в геноциде и трибунала над самими функционерами ЕС, в том числе и фанатично ненавидящей Россию Каллас», говорится в Telegram-канале комиссии.

    Он также подчеркнул, что европейские чиновники умалчивают о нанесенном россиянам ущербе из-за незаконных санкций и поставок вооружения киевским властям, которое применяется против мирного населения, инфраструктуры и экономики. По словам Пискарева, честная оценка этого вреда «заполнит не один том» и имеет значение не только для России, но и для стабильности в Европе.

    Ранее Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов опубликовал доклад о зверствах киевских властей в Красноармейске (Покровске), где зафиксированы расстрелы мирных жителей, издевательства над женщинами и детьми и удары по гражданской инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международное сообщество осудить теракты Киева в Курске и Рыльске.

    До этого дипломат Родион Мирошник отметил, что Киев применяет запрещенные методы войны, теряя десятки километров ежедневно.

    Напомним, Россия передала в Международный суд ООН материалы с обвинениями Украины в геноциде в Донбассе.

    26 января 2026, 11:44 • Новости дня
    Путин поручил Минтрансу оценить состояние дорог Камчатки после снегопадов

    Трутнев сообщил о проверке дорог Камчатки по поручению Путина после снегопадов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта России проанализировать состояние дорожной сети на Камчатке и организовать восстановительные работы, сообщил вице-премьер России, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

    Министерство транспорта России должно проанализировать состояние дорог в Камчатском крае после аномальных снегопадов, передает ТАСС.

    Юрий Трутнев сообщил, что президент России поручил ведомству выяснить, в каком состоянии останутся дороги после повышенной снеговой нагрузки, а также принять меры для их приведения в порядок.

    На совещании по ликвидации последствий циклонов Трутнев отметил важность оперативной реакции на последствия природных явлений. Вице-премьер подчеркнул, что анализ состояния дорог необходим для обеспечения безопасности жителей и устойчивой транспортной доступности региона.

    Трутнев прибыл в Камчатский край с рабочей поездкой, чтобы обсудить ситуацию, возникшую после декабрьских и январских аномальных снегопадов, а также июльского землетрясения 2025 года.

    В рамках визита полпред проведет совещание по экономическому блоку, где рассмотрят реализацию приоритетных инвестиционных проектов и работу режима ТОР. Кроме того, Трутнев намерен посетить ряд социальных учреждений региона.

    Губернатор Камчатского края Владимир Солодов доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе из-за снегопадов.

    Военно-транспортный самолет Ан-124 доставил специальную технику для уборки снега на Камчатку.

    Власти Петропавловска-Камчатского с 26 января возобновляют очные занятия для учеников 9–11-х классов городских школ.

    26 января 2026, 11:35 • Новости дня
    Пескова спросили о вероятности телефонного разговора Путина и Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом не запланирован, однако может быть организован оперативно, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    В графике президента России Владимира Путина на данный момент не запланирован телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

    По словам Пескова, «в настоящий момент в графике нет такого разговора, но они согласовываются очень быстро». Он отметил, что действующие каналы связи с американской стороной позволяют практически мгновенно согласовать двусторонние контакты на высшем уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, последняя телефонная беседа между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялась 16 октября, новых контактов не фиксировали.


    26 января 2026, 12:51 • Новости дня
    Песков анонсировал важные встречи Путина в Петербурге

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время поездки в Санкт-Петербург президент России Владимир Путин проведет отдельные рабочие встречи с губернаторами Петербурга и Ленобласти Александром Бегловым и Александром Дрозденко и примет участие в мемориальных церемониях. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России в ходе рабочей поездки в Северную столицу заслушает доклады губернаторов, передает ТАСС.

    «Запланированы встречи с Бегловым и Дрозденко. Традиционно Путин использует такие возможности, чтобы с главами регионов обсудить текущую повестку дня», – подчеркнул представитель Кремля.

    Пресс-секретарь отметил масштабы и важность этих субъектов Федерации, добавив, что глава государства всегда живо интересуется их развитием.

    Также стало известно, что завтра российский лидер примет участие в мемориальных церемониях, посвященных полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады. По словам Пескова, этот день является святым для города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов на телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. При этом такая беседа может быть организована оперативно.

    26 января 2026, 12:45 • Новости дня
    Кремль анонсировал переговоры Путина с султаном Малайзии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин будет в понедельник работать в Санкт-Петербурге. Он проведет встречу с верховным правителем – королем Малайзии султаном Ибрагимом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, президент России Владимир Путин проведет сегодня встречу с королем Малайзии султаном Ибрагимом, который находится в Петербурге с частной поездкой, передает ТАСС.

    Песков отметил: «Президент будет встречаться с находящимся с частной поездкой в Российской Федерации, в Санкт-Петербурге, верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом. Встретятся они в Эрмитаже».

    Планируется, что визит короля Малайзии начнется с небольшой экскурсии по музею, которую проведет директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Песков уточнил, что сам Путин хорошо знаком с экспозицией и часто рассказывает о ней гостям.

    Основная часть встречи пройдет в формате личного общения один на один между Путиным и султаном Ибрагимом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль назвал Малайзию надежным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Султан Малайзии прибыл с государственным визитом в Россию.

    Кремль анонсировал переговоры Владимира Путина с султаном Малайзии.

    26 января 2026, 14:06 • Новости дня
    В Госдуме предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard

    Депутат Аксаков: Риски использования карт Visa и Mastercard растут

    Tекст: Валерия Городецкая

    Риски при использовании карт Visa и Mastercard увеличиваются, поскольку срок их действия давно истек, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

    «Риски использования Visa и Mastercard увеличиваются, поскольку сроки их использования уже давно истекли практически. И те средства защиты, которые применялись в тот период, когда они эмитировались, уже устарели», – подчеркнул он, передает ТАСС.

    Аксаков отметил, что Центробанк должен обладать полномочиями устанавливать срок действия платежных карт, чтобы оперативно реагировать на возникающие угрозы для держателей. Он подчеркнул, что это позволит Центробанку принимать решения, исходя из оценки рисков для граждан.

    По мнению депутата, мошенники заметно усовершенствовали схемы кражи средств с карт международных платежных систем. Он предположил, что злоумышленники могут воровать деньги у россиян, пользующихся картами Visa и Mastercard. Аксаков напомнил, что Центробанк неоднократно предупреждал о необходимости перехода на карту «Мир», особенно учитывая, что за пределами России эти карты использовать уже невозможно.

    В октябре НСПК сообщила об истекших сертификатах безопасности у Visa и Mastercard.

    Банк России заявил о продолжении работы истекших карт Visa и MasterCard в России. В декабре регулятор обсудил с банками прекращение работы карт Visa и Mastercard.

