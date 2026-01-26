Гендиректор «Ижавиа» сообщил о восстановлении работы систем бронирования

Валуев назвал дипфейком появившийся с ним в интернете видеоролик

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Валуева, ролик не имеет к нему никакого отношения, и он сам регулярно поднимает тему дипфейков, созданных с использованием ИИ, передает РИА «Новости».

«Видео не имеет ко мне никакого отношения. Радует, что технологии развиваются так стремительно, но это сделано при помощи искусственного интеллекта. Я часто поднимаю тему ИИ и создания подобных фейковых видео. Вероятно, ИИ на меня затаил обиду», – сказал депутат.

Ранее сомнения в подлинности видео высказал и бывший соперник Валуева по рингу, чемпион мира Руслан Чагаев. Пользователи соцсетей также усомнились в правдивости высказываний, приписываемых Валуеву.

