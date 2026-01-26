  • Новость часа«Аэрофлот» временно перешел на ручную регистрацию пассажиров и багажа
    26 января 2026, 17:46 • Новости дня

    Гендиректор «Ижавиа» сообщил о восстановлении работы систем бронирования

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гендиректор авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников сообщил о восстановлении работы глобальной системы бронирования авиабилетов.

    «Астра» заработала. Начали регистрацию. «Сирена» и «Леонардо» тоже», – написал он в своем Telegram-канале.

    В Telegram-канале «Ижавиа» сообщается, что пассажиры и багаж на рейсы авиакомпании регистрируются в штатном режиме.

    В понедельник из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo («Сирена-трэвел») авиакомпания «Аэрофлот» временно ограничила регистрацию пассажиров и багажа на рейсы.

    Минтранс сообщил о мерах после крупного сбоя системы Leonardo.

    26 января 2026, 14:29 • Новости дня
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что распространившееся в соцсетях видео с его якобы призывом использовать «кнут и пряник» в отношении стран бывшего Советского Союза – подделка, сделанная с помощью искусственного интеллекта.

    По словам Валуева, ролик не имеет к нему никакого отношения, и он сам регулярно поднимает тему дипфейков, созданных с использованием ИИ, передает РИА «Новости».

    «Видео не имеет ко мне никакого отношения. Радует, что технологии развиваются так стремительно, но это сделано при помощи искусственного интеллекта. Я часто поднимаю тему ИИ и создания подобных фейковых видео. Вероятно, ИИ на меня затаил обиду», – сказал депутат.

    Ранее сомнения в подлинности видео высказал и бывший соперник Валуева по рингу, чемпион мира Руслан Чагаев. Пользователи соцсетей также усомнились в правдивости высказываний, приписываемых Валуеву.

    Ранее эксперты Роскачества раскрыли способы защиты от дипфейк-мошенников.

    26 января 2026, 17:15 • Новости дня
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В «Аэрофлоте» сообщили о временном переходе на ручной режим регистрации пассажиров и багажа в аэропортах на фоне технического сбоя в системе бронирования Leonardo.

    Представители авиакомпании отметили, что в связи с этим увеличивается время прохождения всех предполетных процедур.

    «Регистрация пассажиров и багажа осуществляется только в аэропорту в ручном режиме, что увеличивает время прохождения предполетных процедур», – говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы «Аэрофлота».

    Напомним, «Аэрофлот» ограничил обслуживание из-за сбоя системы бронирования Leonardo.

    25 января 2026, 11:20 • Видео
    Очередное предательство США. Теперь курды

    Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    26 января 2026, 11:22 • Новости дня
    @ REUTERS/Eduardo Munoz

    Tекст: Вера Басилая

    Венесуэльские военные не получали приказа противодействовать операции США, а сотрудничество с Москвой сохраняется, заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

    По словам Мелик-Багдасарова, власти Венесуэлы не отдавали приказов открывать огонь или иным образом противодействовать военной операции США, передает «Россия 24» .

    «Электроника, железо, за всем этим стоят военные люди. Они просто так не стреляют. Значит, не было приказа», – подчеркнул дипломат.

    Мелик-Багдасаров также прокомментировал состояние отношений между Москвой и Каракасом в военной сфере. По его словам, военно-техническое сотрудничество между Россией и Венесуэлой продолжается в полном объеме, все ранее взятые обязательства выполняются.

    Дипломат отметил, что никаких изменений в договоренностях не произошло, и партнерство в оборонной сфере сохраняет свою стабильность.

    Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что после захвата Николаса Мадуро США пригрозили ей и другим членам правительства убийством, потребовав за 15 минут принять решение о сотрудничестве.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска использовали в Венесуэле неизвестные ранее вооружения, которые сорвали оборону противника, оснащенного «китайскими и российскими вооружениями».

    Позже Трамп уточнил, что секретное оружие называлось «Дискомбобулятор».

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия способна фиксировать вооружения иностранных государств с помощью собственных технических средств.

    26 января 2026, 17:54 • Новости дня
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания «Дельта» столкнулась с кибератакой, из-за которой у владельцев автомобилей по всей России возникли проблемы с доступом к своим машинам, пишут СМИ.

    «Хакеры взломали охранную систему Delta», – передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza. Пользователи жалуются на невозможность завести автомобиль, отключить сигнализацию или даже открыть двери.

    Одновременно с этим перестал работать официальный сайт компании и ее служба поддержки по телефону. По данным на текущий момент, информации о том, что были скомпрометированы личные данные клиентов, не поступало. Об организаторах атаки ничего не известно.

    «Дельта» специализируется на производстве охранных систем для автомобилей, жилых и коммерческих объектов.

    В 2022 году хакеры создали пробку в Москве из автомобилей такси.

    26 января 2026, 16:20 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo («Сирена-трэвел») временно ограничены регистрация пассажиров и багажа на рейсы «Аэрофлота», а также оформление, переоформление и возврат билетов.

    Авиакомпания сообщила, что неполадки затронули все каналы продаж: сайт, контакт-центр и агентов, передает ТАСС.

    В «Аэрофлоте» отметили, что пассажирам стоит быть готовыми к возможным изменениям расписания рейсов. Представители перевозчика заверили, что поставщик системы уже работает над восстановлением нормальной работы и прилагает все усилия для скорейшего устранения проблемы.

    Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах авиакомпании и уточнять актуальную информацию перед предстоящими полетами.

    В июле прошлого года авиакомпания «Аэрофлот» столкнулась с техническими проблемами в своих информационных системах.

    26 января 2026, 15:14 • Новости дня
    Песков намекнул на получение Путиным доклада по переговорам в Абу-Даби

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о получении Владимиром Путиным доклада по итогам переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби.

    «А как вы думаете?» – ответил он на вопрос журналиста, был ли президент проинформирован о ходе переговоров, передает РИА «Новости».

    После предположения корреспондента, что Путин получил доклад, Песков улыбнулся и кивнул. Видео с этим эпизодом опубликовал специальный корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло в своем Telegram-канале.

    Напомним, в субботу завершились переговоры по Украине в Абу-Даби с участием России. Второй день переговоров по Украине проходил в закрытом режиме без прессы.

    Еврокомиссия не стала комментировать прошедшие в Абу-Даби переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее стала известна дата следующего раунда переговоров России, США и Украины.

    26 января 2026, 14:51 • Новости дня
    Пискарев сообщил о доказательствах преступлений Киева и его покровителей

    Tекст: Дарья Григоренко

    В России собрана доказательная база преступлений Киева и их западных покровителей, достаточная для трибунала над функционерами ЕС, включая главу евродипломатии Каю Каллас, заявил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

    Пискарев напомнил, что ранее Кая Каллас заявила о подготовке трибунала над российскими руководителями, а также о выделении Евросоюзом 10 млн евро на эти цели. По словам депутата, «доказательная база преступлений киевского нацистского режима и его покровителей нашими компетентными органами собрана обширная. Этого более чем достаточно для обвинения в геноциде и трибунала над самими функционерами ЕС, в том числе и фанатично ненавидящей Россию Каллас», говорится в Telegram-канале комиссии.

    Он также подчеркнул, что европейские чиновники умалчивают о нанесенном россиянам ущербе из-за незаконных санкций и поставок вооружения киевским властям, которое применяется против мирного населения, инфраструктуры и экономики. По словам Пискарева, честная оценка этого вреда «заполнит не один том» и имеет значение не только для России, но и для стабильности в Европе.

    Ранее Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов опубликовал доклад о зверствах киевских властей в Красноармейске (Покровске), где зафиксированы расстрелы мирных жителей, издевательства над женщинами и детьми и удары по гражданской инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международное сообщество осудить теракты Киева в Курске и Рыльске.

    До этого дипломат Родион Мирошник отметил, что Киев применяет запрещенные методы войны, теряя десятки километров ежедневно.

    Напомним, Россия передала в Международный суд ООН материалы с обвинениями Украины в геноциде в Донбассе.

    26 января 2026, 14:06 • Новости дня
    В Госдуме предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard

    Tекст: Валерия Городецкая

    Риски при использовании карт Visa и Mastercard увеличиваются, поскольку срок их действия давно истек, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

    «Риски использования Visa и Mastercard увеличиваются, поскольку сроки их использования уже давно истекли практически. И те средства защиты, которые применялись в тот период, когда они эмитировались, уже устарели», – подчеркнул он, передает ТАСС.

    Аксаков отметил, что Центробанк должен обладать полномочиями устанавливать срок действия платежных карт, чтобы оперативно реагировать на возникающие угрозы для держателей. Он подчеркнул, что это позволит Центробанку принимать решения, исходя из оценки рисков для граждан.

    По мнению депутата, мошенники заметно усовершенствовали схемы кражи средств с карт международных платежных систем. Он предположил, что злоумышленники могут воровать деньги у россиян, пользующихся картами Visa и Mastercard. Аксаков напомнил, что Центробанк неоднократно предупреждал о необходимости перехода на карту «Мир», особенно учитывая, что за пределами России эти карты использовать уже невозможно.

    В октябре НСПК сообщила об истекших сертификатах безопасности у Visa и Mastercard.

    Банк России заявил о продолжении работы истекших карт Visa и MasterCard в России. В декабре регулятор обсудил с банками прекращение работы карт Visa и Mastercard.

    26 января 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин провел рабочий завтрак с королем Малайзии в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел рабочий завтрак в формате тет-а-тет с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.

    Перед началом переговоров Путин и султан Ибрагим осмотрели коллекцию Эрмитажа, где их сопровождал директор музея Михаил Пиотровский, передает РИА «Новости». По окончании экскурсии лидеры продолжили общение один на один.

    Напомним, накануне Верховный правитель Малайзии Ибрагим прибыл в Петербург. Путин устроил верховному правителю Малайзии экскурсию по Эрмитажу.

    26 января 2026, 11:05 • Новости дня
    Кремль заявил о постоянном дипломатическом контакте России с Венесуэлой

    Tекст: Вера Басилая

    Россия поддерживает регулярные дипломатические связи с Венесуэлой, а развитие двусторонних отношений остается приоритетом для Каракаса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия находится в постоянном контакте с венесуэльским руководством по дипломатическим каналам. Он сообщил, что такие контакты происходят ежедневно с самого начала сотрудничества, передает ТАСС.

    Песков отметил, что Россия и Венесуэла имеют отдельные двусторонние отношения и ряд совместных проектов, продолжение которых представляет взаимный интерес. По словам Пескова, Россия заинтересована в развитии инвестиций в Венесуэле. Кроме того, для самой Венесуэлы, исходя из информации из Каракаса, дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений с Москвой является одним из приоритетных вопросов.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия настаивает на немедленном освобождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, которых вывезли в США.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия США в Венесуэле и введение новых 25-процентных пошлин против Ирана подрывают систему международных отношений.

    26 января 2026, 16:12 • Новости дня
    Минспорт: Ряд международных федераций вернет российским юниорам флаг

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несколько ведущих международных спортивных федераций в течение двух-трех ближайших недель вернут российским юниорским сборным право выступать под национальным флагом, сообщил министр спорта России, глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев.

    «Любая международная площадка для нас – это возможность заявить о себе, заручиться поддержкой по вопросу восстановления прав российских спортсменов», – заявил Дегтярев, передает ТАСС. Он добавил, что на полях генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии в Ташкенте работа по возвращению флага ведется в первую очередь для юниорских сборных.

    По словам министра, уже достигнуты договоренности с несколькими крупными международными федерациями, и они в ближайшие недели примут соответствующие решения в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета.

    Ранее Дегтярев сообщил, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила к турнирам российских тяжелоатлетов до 23 лет с флагом и гимном.

    В декабре российских юных фехтовальщиков допустили к международным турнирам с использованием государственного флага и гимна.

    26 января 2026, 12:33 • Новости дня
    Россия выдала агреман на назначение Селиверстова новым послом Белоруссии

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона выдала запрошенный белорусской стороной агреман (согласие) на назначение чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Российской Федерации Юрия Селиверстова, сообщает МИД России.

    Российское внешнеполитическое ведомство выдало официальный агреман на назначение Юрия Селиверстова чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в России, сообщается на сайте МИД России.

    Запрос на согласие был направлен белорусской стороной 22 января, а решение принято 26 января. До нового назначения Селиверстов занимал пост министра финансов Белоруссии. В ближайшее время он прибудет в Москву, где вручит копии верительных грамот курирующему заместителю министра иностранных дел России. После этого Юрий Селиверстов сможет приступить к исполнению своих обязанностей в качестве главы белорусской дипломатической миссии.

    Бывший глава Минфина Белоруссии Юрий Селиверстов назначен послом в России.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о совмещении Селиверстовым дипломатической должности с постом заместителя премьер-министра по вопросам взаимодействия с Россией и работой в Союзном государстве.

    26 января 2026, 14:59 • Новости дня
    В Кузбассе стартовал интенсив по публичным выступлениям для ветеранов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кузбассе стартовал двухдневный интенсив для участников спецоперации на Украине, направленный на обучение публичным выступлениям.

    Мероприятие проходит на базе КемГУ и рассчитано на 40 ветеранов СВО из различных муниципальных округов региона, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Программа повышения квалификации разработана совместно с Обществом «Знание» и кузбасским филиалом фонда «Защитники Отечества».

    «Мы часто просим наших ветеранов встречаться с молодежью, рассказывать о своем боевом пути, подвигах сослуживцев. Не всем героям легко даются публичные выступления, общение с детьми требует особых навыков. Чтобы помочь ветеранам уверенно выступать перед аудиторией, вместе с Обществом «Знание» и кузбасским филиалом фонда «Защитники Отечества» запустили программу обучения публичным выступлениям. В ней опытные лекторы делятся секретами мастерства с нашими героями», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

    По словам председателя кемеровского отделения Общества «Знание» Марии Леуховой, курс направлен на развитие навыков организации мероприятий, эффективной коммуникации и профилактики конфликтов. Выпускники получат удостоверения о повышении квалификации Кемеровского государственного университета. Основные модули программы затрагивают основы психологии общения, ораторское мастерство и работу с молодежной аудиторией.

    Ветеран Андрей Савельев отметил, что участие в программе помогает ему не только делиться опытом с молодежью, но и учиться самому. «Мы, ветераны, чувствуем огромную ответственность – быть проводниками памяти и патриотических ценностей. Чтобы говорить убедительно, я постоянно развиваю ораторское мастерство. Для меня это – не про уверенность на сцене, а про силу слова. Слово, которое помогает реализовать себя, находить новые формы общения и, в конечном счете, – доносить нашу правду так, чтобы её услышало и прочувствовало новое поколение», – сказал он.

    Помимо публичных выступлений, ветераны также освоят основы проектной деятельности – это позволит им самостоятельно разрабатывать и проводить патриотические мероприятия. Первые лекции выпускников программы планируются в школах и колледжах Кузбасса уже в феврале этого года.

    26 января 2026, 16:52 • Новости дня
    Над Белгородской областью за четыре часа уничтожены 16 дронов ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 16 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, дроны были уничтожены в период с 11.00 до 15.00 мск.

    Накануне в Белгородской области в результате детонации FPV-дрона пострадали три человека.

    Сообщалось, что над Россией за ночь уничтожили 40 украинских дронов. 

    26 января 2026, 18:17 • Новости дня
    Путин указал Беглову на необходимость решения вопроса с яслями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время рабочей встречи президент России Владимир Путин обратил внимание губернатора Петербурга Александра Беглова на необходимость решить проблему с обеспечением местами в яслях.

    Путин подчеркнул, что этот вопрос особенно важен для города, передает ТАСС.

    Беглов доложил президенту, что с 2019 по 2024 год в Петербурге построено 320 недостающих социальных объектов, включая школы и детские сады. «Только в этом году это 30 новых зданий школ. Это школы с бассейнами. 26 детских садов, тоже с бассейнами. За эти несколько лет мы построили в общей сложности в детских садах и школах 150 бассейнов. Дети поплыли», – сообщил губернатор.

    Путин сразу уточнил ситуацию с яслями и получил ответ, что власти начали работать над этим вопросом, но больших успехов пока нет. Беглов отметил, что город пока только приступил к решению этой проблемы.

    Ранее Путин во время прямой линии предложил увеличить время пребывания детей в яслях и детских садах.

