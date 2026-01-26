Работа автосигнализаций Delta была нарушена в результате кибератаки

Tекст: Валерия Городецкая

«Хакеры взломали охранную систему Delta», – передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza. Пользователи жалуются на невозможность завести автомобиль, отключить сигнализацию или даже открыть двери.

Одновременно с этим перестал работать официальный сайт компании и ее служба поддержки по телефону. По данным на текущий момент, информации о том, что были скомпрометированы личные данные клиентов, не поступало. Об организаторах атаки ничего не известно.

«Дельта» специализируется на производстве охранных систем для автомобилей, жилых и коммерческих объектов.

В 2022 году хакеры создали пробку в Москве из автомобилей такси.