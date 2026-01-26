  • Новость часаСловакия решила оспорить в суде запрет на российский газ в ЕС
    26 января 2026, 16:12

    Минспорт: Ряд международных федераций вернет российским юниорам флаг

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несколько ведущих международных спортивных федераций в течение двух-трех ближайших недель вернут российским юниорским сборным право выступать под национальным флагом, сообщил министр спорта России, глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев.

    «Любая международная площадка для нас – это возможность заявить о себе, заручиться поддержкой по вопросу восстановления прав российских спортсменов», – заявил Дегтярев, передает ТАСС. Он добавил, что на полях генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии в Ташкенте работа по возвращению флага ведется в первую очередь для юниорских сборных.

    По словам министра, уже достигнуты договоренности с несколькими крупными международными федерациями, и они в ближайшие недели примут соответствующие решения в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета.

    Ранее Дегтярев сообщил, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила к турнирам российских тяжелоатлетов до 23 лет с флагом и гимном.

    В декабре российских юных фехтовальщиков допустили к международным турнирам с использованием государственного флага и гимна.

    24 января 2026, 10:11
    Владелец пекарни «Машенька» заявил о расширении меню после заказа из США
    Владелец пекарни «Машенька» заявил о расширении меню после заказа из США
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пекарня «Машенька» подготовила корзину с угощениями для высокопоставленного гостя из США, после этого ее владелец заявил о расширении меню.

    Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов поделился планами по обновлению меню своего заведения. Решение было принято после выполнения заказа для высокопоставленного представителя из Соединенных Штатов, в результате чего в ассортименте появится американская выпечка, сообщает РИА «Новости».

    В четверг пекарня «Машенька» составила корзину с угощениями для американского гостя высокого ранга. Предположительно, получателем стал специальный посланник президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф, посетивший Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    «После успеха десертов, приготовленных для американского гостя, возрос интерес к нашей выпечке», – отметил Максимов. Он подчеркнул, что кондитеры экспериментировали с рецептами, чтобы добиться идеального вкуса и качества американских десертов, ранее не представленных в пекарне.

    «Мы планируем ввести американские маффины с черничным, малиновым и клубничным джемом, традиционные яблочные пироги, брауни и шоколадное печенье», – рассказал владелец пекарни.

    Десерты, не вошедшие в заказ для американского гостя, были быстро распроданы в пекарне. «Оставшиеся изделия, а также дополнительная выпечка, которую приготовили наши кондитеры, пользовались огромным спросом. Поэтому мы обязательно включим их в меню», – подчеркнул Максимов.

    Стоит отметить, что пекарня «Машенька» получила известность после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года, когда владелец отправил российскому лидеру корзину со своей продукцией и задал вопрос, касающийся налогового законодательства.

    Напомним, что 20 января, владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов сообщил о намерении закрыть бизнес уже в мае текущего года.

    На следующий день президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить чрезмерного увеличения нагрузки на предпринимателей из-за новых изменений в налоговой политике, приведя в пример «Машеньку».

    А в четверг в пресс-службе губернатора и правительства Московской области сообщили, что владельцу пекарни «Машенька», планировавшему закрыться из-за налогов, предоставили варианты развития через сеть нестационарных торговых объектов

    24 января 2026, 13:47
    Бастрыкин поручил привлечь судью к ответственности за приговор по делу о покушении на депутата

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Резонансный оправдательный приговор по делу о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева стал поводом для инициирования дисциплинарного разбирательства в отношении судьи со стороны СК России.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить обращение в дисциплинарную коллегию Верховного суда РФ о привлечении к ответственности судьи, вынесшего оправдательный приговор по делу о покушении на убийство депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя в Самарской области. Об этом сообщается в Телеграм-канале СК России.

    В сообщении подчеркивается, что вынесенный приговор вызвал широкий общественный резонанс, поскольку действия обвиняемых следователи квалифицировали как покушение на убийство.

    В официальном заявлении ведомства отмечено: «В публичном пространстве широкий резонанс вызвала тема оправдательного приговора по уголовному делу о нападении мигрантов на нескольких граждан в Самарской области, в том числе депутата Государственной думы. Следственными органами СК России по Самарской области в ходе предварительного следствия действия нападавших были квалифицированы как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ). Отмечается необходимость привлечения к уголовной ответственности судьи, вынесшего данное решение».

    Суд оправдал трех фигурантов дела, признав их виновными только в причинении среднего и легкого вреда здоровью, и освободил их в зале заседаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2024 года Самаре трое мужчин вступили в конфликт с местными жителями, в ходе которого пострадал депутат Госдумы Михаил Матвеев. Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве, которое затем по поручению Александра Бастрыкина переквалифицировали на статью о покушении на убийство.

    Обвиняемыми по делу стали Некруз Бохиров, Мурод Мусуров и несовершеннолетний, чьи данные не раскрываются. Им вменили покушение на убийство двух лиц, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия.

    25 января 2026, 11:20
    Очередное предательство США. Теперь курды

    Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    24 января 2026, 22:47
    Гладков: Белгород подвергся самому массированному в истории удару из HIMARS

    Гладков сообщил о самом массированном в истории ударе по Белгороду из HIMARS

    Гладков: Белгород подвергся самому массированному в истории удару из HIMARS
    @ Capt. Daniel Andrews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате интенсивного обстрела Белгорода ВСУ были повреждены объекты энергетики, а также зафиксированы возгорания и разрушения в частных строениях.

    Губернатор Вячеслав Гладкова сообщил, что Белгород подвергся самому массированному обстрелу за все время, предположительно, с применением систем HIMARS.

    «По нашей информации – самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно, «Хаймерсами». Предварительно, пострадавших нет», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, в результате удара были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сейчас аварийные службы и оперативные бригады работают на месте происшествия.

    Сообщается о возгорании хозпостройки, которое ликвидируют сотрудники МЧС, а также о пожаре в одном из дворов города из-за падения обломков.

    В селе Таврово Белгородского округа тоже зафиксированы разрушения: в двух частных домах повреждены кровли вследствие падения обломков. Информация по ущербу и последствиям продолжается уточняться.

    Губернатор отметил, что будет информировать о развитии ситуации по мере поступления новых данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области сообщил о ракетной опасности и призвал жителей спуститься в укрытия.

    Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что пусковая установка HIMARS ВСУ, обстреливавшая Белгород, уничтожена в Харьковской области.

    Минобороны России сообщило, что беспилотник «Герань» ликвидировал американскую установку HIMARS, из которой ранее выпускали ракеты по гражданским объектам России.

    24 января 2026, 12:59
    Источник: Делегация США проявила выдержку на переговорах по Украине

    Источник: Делегация США проявила выдержку как посредник на встречах в Абу-Даби

    Источник: Делегация США проявила выдержку на переговорах по Украине
    @ wam.ae

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские представители проявляют выдержку в роли посредников на переговорах по Украине, проходящих в столице Объединенных Арабских Эмиратов, отметил источник.

    Делегация США демонстрирует «достойную выдержку» в роли посредников на переговорах по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Собеседник агентства подчеркнул: «Американцы показывают себя посредниками с достойной выдержкой». Встречи проходят в столице ОАЭ, где обсуждаются различные аспекты урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ОАЭ представители России, США и Украины начали второй раунд обсуждения вопросов безопасности.

    Ранее сообщалось, что российская делегация во главе с Игорем Костюковым покинула отель в Абу-Даби перед продолжением переговоров.

    Второй день переговоров по Украине проходит в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.


    24 января 2026, 19:23
    Заставивший капитулировать ВСУ в «Азовстали» генерал был на переговорах в Абу-Даби
    Заставивший капитулировать ВСУ в «Азовстали» генерал был на переговорах в Абу-Даби
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В состав российской делегации на переговорах с Украиной в Абу-Даби вошел генерал-лейтенант Александр Зорин, ранее участвовавший в капитуляции гарнизона «Азовстали».

    Генерал-лейтенант Александр Зорин, первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС России, был включен в состав российской переговорной делегации в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Зорин ранее занимался мирным урегулированием в Сирии и, по словам военного корреспондента Александра Коца, был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный гарнизон «Азовстали» в Мариуполе.

    «Зорин – мощнейший переговорщик», – отмечают эксперты.

    Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в переговорную группу включены представители руководства Минобороны России во главе с адмиралом Игорем Костюковым.

    Российская делегация после двухдневных консультаций покинула ОАЭ на борту Ил-62.


    24 января 2026, 07:35
    Глава ТДЭК на Украине заявил о приближении страны к катастрофе

    Глава ТДЭК на Украине Тимченко назвал катастрофической ситуацию в энергетике

    Глава ТДЭК на Украине заявил о приближении страны к катастрофе
    @ dtek.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина приближается к «гуманитарной катастрофе» и любое будущее мирное соглашение должно включать прекращение атак на энергетическую инфраструктуру, заявил глава частной энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко.

    «Нам необходимо прекращение огня в энергетической сфере. Прекращение огня в отношении энергетических активов», – заявил он Reuters.

    По его словам, Украина уже две недели переживает период с температурой от –15 до минус –20 градусов Цельсия, а Россия якобы наносит удары по газотранспортным, газохранилищным и газодобывающим объектам. Тогда как в Москве заявляют, что её цели – военная и энергетическая инфраструктура, используемая в интересах вооруженных сил Украины.

    «Мы близки к гуманитарной катастрофе. Люди получают электричество на 3-4 часа, затем перерыв на 10-15 часов. У нас уже несколько недель многоквартирные дома остаются без отопления», – сказал он.

    Тимченко заявил, что Украина держится благодаря импорту газа, в том числе из США. По его словам, компания DTЭK потеряла 60–70% генерирующих мощностей и понесла ущерб на сотни миллионов долларов.

    Тимченко заявил, что восстановление энергетического сектора обойдется в 65–70 млрд долларов, ссылаясь на оценки Всемирного банка, и во многих случаях потребует совершенно новых активов.

    «Речь идет скорее о создании новой энергетической системы в Украине, а не просто о реконструкции», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине. ВС России нанесли поражение используемым ВСУ объектам энергетической инфраструктуры. Зеленский назвал ситуацию в Киеве «самой сложной».

    25 января 2026, 02:10
    Захарова сравнила идею замены бюста Пушкина с «Собачьим сердцем»

    Захарова назвала петицию о замене бюста Пушкина в Одессе сатанинским балом

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о предложении заменить бюст Пушкина в Одессе на памятник блогеру, отметив драматичность происходящего.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД России, прокомментировала новость о выдвижении на Украине петиции по замене бюста Александра Пушкина в Одессе на памятник блогеру, передает ТАСС.

    Она заявила: «Такое впечатление, что мы видим новую экранизацию «Собачьего сердца», только место действия не пропавший дом, а пропавшая страна. Швондеры с опорой на Шариковых правят свой сатанинский бал».

    Захарова также добавила, что «какая страна, такие и герои». Ее комментарии прозвучали в ответ на появление соответствующей петиции.

    Петиция о замене бюста Александра Пушкина на памятник блогеру вызвала широкий общественный резонанс и стала предметом дискуссии как на Украине, так и за ее пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на сайте «Социально активный гражданин» появилась петиция с требованием заменить памятник Александру Пушкину в центре Одессы на бюст президента США Дональда Трампа.

    В Париже на территории Русского духовно-культурного православного центра состоялось открытие памятника Александру Пушкину в присутствии его потомков и дипломатов.

    В столице Украины с сентября 2024 года были изменены названия более 50 улиц и площадей, большинство из которых лишились упоминания многих российских деятелей.

    25 января 2026, 07:18
    МВД РФ сообщило о новых случаях вымогательства с помощью ИИ-порнографии

    Tекст: Денис Тельманов

    В России зафиксированы попытки вымогателей получить деньги, угрожая распространением сгенерированной нейросетями порнографии под видом коллекторских организаций.

    Как передает ТАСС, МВД России выявило мошенническую схему, в которой злоумышленники угрожают гражданам распространением сгенерированных нейросетями порнографических материалов.

    Официальный представитель министерства Ирина Волк заявила, что преступники представляются коллекторами и требуют деньги, используя угрозы в телефонных звонках и СМС-сообщениях.

    По словам Волк, один из случаев заключался в том, что неизвестный неоднократно связывался с жертвой от имени коллекторской организации с требованием совершить онлайн-платеж.

    Преступник угрожал распространить фальшивые порочащие изображения, сгенерированные нейросетью, которые могли нанести существенный вред репутации и правам потерпевшей, а также затронуть интересы ее близких.

    МВД призывает граждан быть осторожными и не поддаваться на подобные шантажные требования, а при получении угроз обращаться в правоохранительные органы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве в отношении 18-летней жительницы Сургута, связанное с расследованием похищения подростка.

    Основными признаками мошеннических звонков МВД назвало предложения бонусов и подарков от банка, а также просьбы отменить заявки на кредит.

    Злоумышленники часто используют предлог «записи на прием» в госорганизацию для получения кода из SMS, предлагая услуги по перерасчету пенсии или исправлению налоговых ошибок.

    24 января 2026, 10:51
    Российская делегация покинула отель в ОАЭ перед вторым раундом переговоров

    Российская делегация покинула отель в Абу-Даби перед вторым раундом переговоров

    Российская делегация покинула отель в ОАЭ перед вторым раундом переговоров
    @ Bulkin Sergey/news.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возглавляемая начальником Главного управления Генштаба ВС России Игорем Костюковым российская делегация покинула отель в Абу-Даби перед продолжением трехсторонних переговоров по безопасности.

    Делегация РФ во главе с начальником Главного управления Генштаба ВС России Игорем Костюковым выехала из гостиницы в Абу-Даби в ОАЭ перед началом второго дня встреч трехсторонней рабочей группы по безопасности, передает РИА «Новости».

    Накануне в Абу-Даби завершился первый день работы трехсторонней группы, в состав которой вошли представители России, Соединенных Штатов Америки и Украины.

    Переговоры, посвященные вопросам безопасности, начались в пятницу и, как планируется, продолжатся в субботу.

    Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что в состав российской делегации вошли высокопоставленные представители Министерства обороны, возглавляемые Костюковым.

    Как заявлял Владимир Зеленский, территориальный вопрос станет центральным на переговорах в ОАЭ, которые должны завершиться в субботу.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россию в трехсторонней группе по безопасности в Абу-Даби будут представлять исключительно военные.

    Также Песков назвал вывод ВСУ из Донбасса ключевым условием урегулирования.

    23 января 2026, 21:52
    Умер герой штурма дворца Амина в Кабуле и ветеран «Альфы» Берлев
    Умер герой штурма дворца Амина в Кабуле и ветеран «Альфы» Берлев
    @ ВЕТЕРАНЫ ГРУППЫ «АЛЬФА»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Герой штурма дворца афганского правителя Амина в декабре 1979 года, ветеран первого состава Группы «А» («Альфа») КГБ СССР Николай Васильевич Берлев умер в возрасте 85 лет.

    О его смерти рассказали в Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», передает «Московский комсомолец».

    Берлев родился 3 марта 1940 года в селе Нижний Мамон Воронежской области. Его карьера началась в 1963 году, когда он поступил на службу в органы госбезопасности, где занимался охраной дипломатических и консульских представительств. С 1974 года он стал одним из первых сотрудников легендарной Группы «А» КГБ СССР.

    В 1976 году Берлев участвовал в уникальной операции по обмену генерального секретаря Компартии Чили Луиса Корвалана на советского диссидента Владимира Буковского в Цюрихе. В 1979 году с заданием прибыл в Афганистан, работал в Кабуле и за его пределами.

    Самая известная операция с его участием – «Шторм-333» 27 декабря 1979 года, когда штурмовали дворец Тадж-Бек, резиденцию главы Афганистана Хафизуллы Амина. За проявленное мужество Берлев был награжден орденом Красного Знамени.

    В 1992 году он стал одним из первых учредителей Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», объединяющей бывших сотрудников элитного подразделения КГБ.

    В 2024 году умер самый титулованный военнослужащий, Герой России Игорь Родобольский.

    23 января 2026, 17:35
    Путин допустил глобальное похолодание вместо потепления
    Путин допустил глобальное похолодание вместо потепления
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече со студентами Московского физико-технического института отметил, что мнения специалистов о развитии климатической ситуации на планете и в Арктике расходятся.

    По его словам, одни уверены в дальнейшем глобальном потеплении, а другие считают, что пик потепления уже пройден и впереди может быть похолодание, передает ТАСС.

    Путин рассказал студентам, что ученые изучают ледяные керны, чтобы понять изменения климата по годам и векам, и отметил, что эти процессы развиваются по синусоиде. Глава государства подчеркнул, что независимо от климатических прогнозов Россия продолжит осваивать Арктику, поскольку 70% ее территории находятся в северных широтах, а это крайне важно для страны.

    Ранее Путин заявил о важности усиления позиций России в Арктике.

    24 января 2026, 00:40
    Пушилин предсказал России расширение к 2050 году

    Tекст: Катерина Туманова

    По мнению главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, к 2050 году в состав России захотят войти некоторые государства, что приумножит и расширит масштаб государства.

    «Я считаю, что наша страна станет больше к 2050 году. Я вижу к 2050 году нашу страну, ну, как минимум, опять же, в этих границах, которые есть, но с учетом того, как меняется мир, я думаю, здесь будет меняться в большую сторону. Это моё мнение», –  приводит его слова на форуме «Знание. Государство» агентство РИА «Новости».

    Пушилин подчеркнул, что «воинственные устремления» будут не при чём, так как к указанному моменту актуальными станут именно добровольные стремления стран присоединиться к России.

    Напомним, в Москве 23 января, накануне Дня госслужащего, прошел форум «Знание.Государство». Его участниками стали около двух тыс. представителей федеральных и региональных органов власти из более чем 50 субъектов России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в декабре в Донецке наградили победителей премии «Гордость Донбасса».

    24 января 2026, 20:08
    Рябков сообщил о защите Россией «принципов Анкориджа» на переговорах по Украине
    Рябков сообщил о защите Россией «принципов Анкориджа» на переговорах по Украине
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация продолжает добиваться исполнения договоренностей, достигнутых президентами России и США на встрече в Анкоридже, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По словам Рябкова, Россия на переговорах по Украине отстаивает базовые понимания, достигнутые с США по итогам саммита в Анкоридже, передает ТАСС.

    Он отметил, что Россия прилагает максимум усилий для выработки схемы урегулирования, полностью соответствующей договоренностям, достигнутым в Анкоридже.

    Замглавы МИД отметил, что переговоры проходят в различных форматах и практически не прекращаются в последние дни.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    МИД ОАЭ заявил, что обсуждение касалось нерешенных пунктов плана США и проходило в конструктивной обстановке.

    В МИД России отметили, что решающим для будущих переговоров по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле анкориджского саммита.

    Вывод украинских войск с территории Донбасса является ключевым требованием для запуска процесса мирного урегулирования.

    24 января 2026, 13:19
    Умер режиссер и продюсер Александр Олейников
    Умер режиссер и продюсер Александр Олейников
    @ Константин Веремейчик/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Продюсер и режиссер Александр Олейников скончался внезапно ночью у себя дома на 61-м году жизни, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

    Режиссер, продюсер и телеведущий Александр Олейников скончался на 61-м году жизни, передает ТАСС.

    По словам его близких, причиной смерти стал оторвавшийся тромб: «Саши не стало сегодня ночью. Светлая ему память».

    Собеседник агентства уточнил, что трагедия произошла дома – Олейников вышел покурить и внезапно скончался.

    Александр Олейников родился в Москве 21 октября 1965 года. После службы в армии в радиоразведке в 1985 году начал карьеру на телевидении, работая в Московской областной редакции Центрального телевидения. В дальнейшем вырос от администратора до режиссера, позднее работал на МТК, а также за рубежом, в том числе на немецком телевидении, где снимал концерты Дитера Болена.

    В 1993 году Олейников стал секретарём Союза кинематографистов и пришел на телеканал ТВ-6. Здесь он вел популярные передачи: «Моё кино», «Моя звезда», «Моя история», «Ваша музыка» и был заместителем директора канала. В 1994 году снял в Тунисе фильм о Ясире Арафате, а с 1995 по 1997 год занимал пост генерального продюсера ТВ-6.

    Позднее Олейников занимал руководящие должности на НТВ и телеканале «Россия», где курировал проекты «Доброе утро, Россия!» и «Вести+», а также создавал документальные фильмы и сериалы. С 2006 по 2012 год был генеральным продюсером ТВЦ, совмещал работу на телевидении с руководством собственной продюсерской компанией.

    За свою карьеру Олейников стал автором и продюсером десятков телепроектов, среди которых фильмы «Любовь-морковь», сериалы «Граф Крестовский», «Лиговка», «Военная разведка: Западный фронт». Александр Олейников был членом Академии российского телевидения с 2001 года и одним из организаторов Недели российского кино в Париже в 2005 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года Олейников принимал участие в похоронах режиссера, актера и продюсера Юрия Мороза и назвал его ключевой фигурой своего поколения, подчеркнув, его значительное влияние на индустрию.

    Ранее известный российский режиссер и ведущий Тигран Кеосаян умер в возрасте 59 лет после тяжелой и продолжительной болезни.

    24 января 2026, 03:10
    Politico узнала о плане США и ЕС по процветанию Украины за 800 млрд долларов
    Politico узнала о плане США и ЕС по процветанию Украины за 800 млрд долларов
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    CША и ЕС разработали 10-летний план по привлечению 800 млрд долларов государственных и частных средств для восстановления Украины, стратегия финансирования рассчитана до 2040 года и будет способствовать вступлению Украины в ЕС.

    США и ЕС надеются привлечь 800 млрд долларов государственных и частных инвестиций для восстановления Украины после заключения мирного соглашения, пишет Politico.

    Газета упоминает 10-летний план на 18 страницах, который гарантирует восстановление Украины и ускоряет её вступление в ЕС. Стратегия финансирования рассчитана до 2040 года и сопровождается планом процветания на 100 дней.

    «План процветания является частью мирного плана из 20 пунктов, который США пытаются согласовать между Киевом и Москвой. В нём говорится, что гарантии безопасности уже существуют и это не план военных действий. Основное внимание в плане уделяется тому, как Украина может перейти от оказания экстренной помощи к самодостаточному процветанию», – сказано в материале.

    Газета отмечает, что предложение зависит от сроков заключения мирного соглашения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США и Украина собирались заключить в Давосе соглашение на 800 млрд долларов. FT сообщала, что подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США.

    Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, Зеленский готовил для Трампа «экономический анекдот», надеясь согласовать в Давосе нулевые торговые пошлины и привлечь до 800 млрд долларов.

