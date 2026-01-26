В Кузбассе стартовал интенсив по публичным выступлениям для ветеранов СВО

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятие проходит на базе КемГУ и рассчитано на 40 ветеранов СВО из различных муниципальных округов региона, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Программа повышения квалификации разработана совместно с Обществом «Знание» и кузбасским филиалом фонда «Защитники Отечества».

«Мы часто просим наших ветеранов встречаться с молодежью, рассказывать о своем боевом пути, подвигах сослуживцев. Не всем героям легко даются публичные выступления, общение с детьми требует особых навыков. Чтобы помочь ветеранам уверенно выступать перед аудиторией, вместе с Обществом «Знание» и кузбасским филиалом фонда «Защитники Отечества» запустили программу обучения публичным выступлениям. В ней опытные лекторы делятся секретами мастерства с нашими героями», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

По словам председателя кемеровского отделения Общества «Знание» Марии Леуховой, курс направлен на развитие навыков организации мероприятий, эффективной коммуникации и профилактики конфликтов. Выпускники получат удостоверения о повышении квалификации Кемеровского государственного университета. Основные модули программы затрагивают основы психологии общения, ораторское мастерство и работу с молодежной аудиторией.

Ветеран Андрей Савельев отметил, что участие в программе помогает ему не только делиться опытом с молодежью, но и учиться самому. «Мы, ветераны, чувствуем огромную ответственность – быть проводниками памяти и патриотических ценностей. Чтобы говорить убедительно, я постоянно развиваю ораторское мастерство. Для меня это – не про уверенность на сцене, а про силу слова. Слово, которое помогает реализовать себя, находить новые формы общения и, в конечном счете, – доносить нашу правду так, чтобы её услышало и прочувствовало новое поколение», – сказал он.

Помимо публичных выступлений, ветераны также освоят основы проектной деятельности – это позволит им самостоятельно разрабатывать и проводить патриотические мероприятия. Первые лекции выпускников программы планируются в школах и колледжах Кузбасса уже в феврале этого года.