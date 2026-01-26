  • Новость часаСловакия решила оспорить в суде запрет на российский газ в ЕС
    26 января 2026, 13:54 • Новости дня

    Сирийская армия атаковала Кобани вопреки объявленному перемирию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы, контролируемые Дамаском, ведут наступление при поддержке артиллерии на город Кобани, контролируемый курдскими формированиями «Сирийских демократических сил» (СДС), ожесточенные бои продолжаются вопреки объявленому режиму прекращения огня, заявила пресс-служба СДС.

    Сирийские войска, подконтрольные Дамаску, начали наступление на город Кобани, находящийся под контролем курдских Сирийских демократических сил (СДС), передает РИА «Новости».

    Наступление поддерживается артиллерией, а также турецкими беспилотниками, которые задействованы в воздушной поддержке. В заявлении пресс-службы СДС отмечается, что атаки начались около двух часов ночи с нескольких направлений на населенные пункты Хараб-Ашк и Джалабия к юго-востоку от Кобани.

    Согласно сообщению, артиллерийский обстрел был сосредоточен на жилых кварталах и окрестностях этих населенных пунктов. Курдские силы оказали вооруженное сопротивление, в результате чего в регионе вспыхнули ожесточенные боестолкновения. В СДС утверждают, что сирийские войска пока не достигли поставленных целей, однако продолжают стягивать резервы к линии соприкосновения.

    В пресс-релизе СДС подчеркивается, что наступление сирийской армии стало явным нарушением режима прекращения огня, действующего всего второй день. «Эти атаки являются явным и грубым нарушением соглашения о прекращении огня и происходят уже на второй день после вступления его в силу, что подтверждает невыполнение Дамаском своих обязательств и продолжение политики военной эскалации и дестабилизации ситуации в регионе», – заявили в пресс-службе СДС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Сирии объявило о продлении перемирия с курдами на 15 дней.

    Минобороны Сирии ранее ввело четырехдневное прекращение огня на северо-востоке страны.

    США перебросили эмиров запрещенного в России «Исламского государства*» из Сирии в Ирак.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Си Цзиньпин пытается обновить ряды военных чиновников. Слухи о том, что генерал Чжан Юся впал в немилость, появились как минимум месяц назад. Расследование против него ведется по двум линиям – передача американцам данных о ядерной программе и коррупционные схемы, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов.

    «Как говорят в Китае, Си Цзиньпин носит три шапки: он – председатель КНР, генсек ЦК КПК и руководитель Центрального военного совета (ЦВС). Чжан Юся был правой рукой китайского лидера и, по сути, его заместителем по всем политическим и военным вопросам», – отметил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова.

    Как напомнил собеседника, слухи о том, что чиновник впал в немилость, появились как минимум месяц назад. Расследование против генерала ведется по двум линиям, указал он. При этом информация о том, что Чжан Юся и начальник объединенного штаба ЦВС Лю Чжэнли намеревались устроить переворот и сместить Си, не подтверждается. «Эта версия – чистой воды утка», – акцентировал политолог.

    «Главное обвинение, выдвинутое Чжану – передача американцам данных о ядерной программе КНР и военном атоме», – указал Маслов. По его словам, в Китае присутствует довольно большая группа людей, которая считает, что взаимодействие с Вашингтоном необходимо восстанавливать, а изоляция Китая вредит китайской экономике. «Эта концепция в основном распространена среди тех, кто либо долгое время контактировал с американцами, либо обучался в Штатах. Судя по всему, чиновник принадлежал к прозападному крылу», – полагает эксперт.

    Вторая линия расследования касается коррупционных схем, продолжил собеседник. «Несмотря на борьбу с коррупцией в стране сохраняется практика устройства людей на важные посты по знакомству, семейным или родственным связям. Чжан Юся подозревают в том, что он брал различные подарки в обмен на продвижение по службе, прежде всего в системе закупок. Учитывая наращивание вооружений в связи с ситуацией вокруг Тайваня, это коррупционноемкая область», – пояснил китаист.

    Лю Чжэнли, по всей видимости, принимал участие в таких сделках, допустил он. «Как бы то ни было, происходящее свидетельствует о том, что Си пытается обновить ряды военных чиновников. Председатель КНР уделяет большое внимание военной доктрине и, по утечкам информации и некоторым намекам китайских руководителей, крайне недоволен темпами и качеством военной перестройки», – добавил Маслов, напомнив, что «в последнее время удары приходятся в основном по военным чиновникам».

    Как ожидает собеседник, в ближайшее время в ЦВС, в составе которого теперь лишь двое, будут введены новые члены. Впрочем, по его оценкам, говорить о возможном внутреннем политическом расколе в Китае не стоит. «Нужно понимать, что в Поднебесной различные партийные дискуссии ведутся постоянно: причем как на открытом, так и на закрытом уровне. Они касаются дальнейшей стратегии развития страны. Поскольку сегодня китайская экономика переживает не самый лучший период, выбор стратегии крайне важен», – детализировал аналитик.

    «Кроме того, мы не видим каких-то больших групп, которые, например, хотят коренным образом изменить стратегию Китая. Например, никто не собирается пересматривать главенствующую роль Компартии. Речь лишь о том, должен ли сейчас Пекин идти на серьезную конфронтацию с США, отвечать ударом на удар, или все-таки имеет смысл до последнего пытаться наладить связи», – продолжил Маслов.

    «Еще один вопрос касается чрезвычайно больших вложений КНР во внешнюю политику и потерь, в том числе из-за переворотов, в частности в Венесуэле. Насколько выгодно это для Поднебесной? Повторю, раскола пока нет, но экономические дискуссии заметно усилились», – заметил спикер.

    Несколько иной точки зрения придерживается политолог Иван Зуенко. «В Китае власть у того, кто контролирует армию, – это аксиома. Вероятно, Си Цзиньпин чувствует, что армия недостаточно лояльна ему и его повестке, поэтому за полтора года до съезда КПК решительно сносит всю верхушку», – предположил он.

    По оценкам эксперта, происходящее свидетельствует о том, что Пекин «к серьезному международного военно-политическому противостоянию и тем более к войне не готов и гораздо больше погружен во внутреннюю повестку (где тоже есть проблемы)». «Сильной России нужен стабильный, спокойный, богатый, предсказуемый Китай, а все остальное приложится», – заключил Зуенко.

    Напомним, в Китае началось расследование в отношении двух высокопоставленных военных чиновников – заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС, высший военный орган в стране) генерал-полковника Чжан Юся и начальника Объединенного штаба Лю Чжэнли. Они «подозреваются в серьезных нарушениях дисциплины и закона».

    Как отмечает The Washington Post, такая формулировка в КНР обычно связана с коррупцией, но также используется при устранении политических конкурентов. Издание напоминает, что Чжан знал Си Цзиньпина с детства, и то, что он попал под чистки, стало неожиданностью. Опрошенные журналистами газеты эксперты связали дело против чиновника со стремлением китайского лидера обеспечить полный контроль над страной.

    «Технически Чжан был единственным человеком, у которого была военная власть, дававшая ему реальную возможность бросить вызов Си», – сказала директор программы по Китаю аналитического Центра Стимсона в Вашингтоне Юнь Сунь. Ей вторит бывший аналитик ЦРУ по Китаю Деннис Уайлдер: «Я не думаю, что Си Цзиньпин чувствовал себя комфортно с тем объемом власти, который Чжан Юся накопил».

    По информации The Wall Street Journal, генералу вменяют злоупотребление властью и создание политических группировок, которые, по версии следствия, подрывают единство партии. Против него также выдвинуты обвинения в получении взяток. Кроме того, Чжан Юся обвинили в передаче США ключевых технических данных о китайском ядерном оружии, утверждают собеседники WSJ.

    Внештатный научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum Тристан Тан считает, что расследование против Чжана, вероятно, связано с медленным прогрессом в усилении боевого потенциала и неэффективным использованием оборонных ресурсов. Financial Times пишет, что отстранение генерала и Лю Чжэнли сокращает ЦВС до минимального состава за годы его существования, и Си лишь с еще одним активным членом совета будет затруднительно управлять НОАК.

    «Ветеран боевых действий Чжан Юся когда-то считался самым доверенным человеком в армии Си Цзиньпина. Теперь он является самым ярким примером предательства по отношению к господину Си», – пишет The New York Times. Генерал долгие годы считался доверенным лицом Си Цзиньпина и его правой рукой. Генерал пользовался личным расположением председателя КНР в том числе из-за глубоких пересечений в их биографиях: их отцы вместе служили во время гражданской войны 1940-х годов, напоминают «Ведомости».

    В случае официального предъявления обвинений Чжан Юся, вероятно, предстанет перед закрытым военным судом, где почти наверняка будет признан виновным и приговорен к тюремному сроку. Как отмечают эксперты, эта история показала элитам в Пекине, что даже личная близость к Си Цзиньпину не гарантирует безопасности – в Китае не осталось неприкасаемых.

    С 2023 года Китай ведет активную борьбу со взяточничеством и коррупцией в армии. «Коррупция является тигром, преграждающим путь развития партии и страны, камнем преткновения, борьба с коррупцией – это важнейшая задача... мы не можем себе позволить проиграть и не должны проиграть», – подчеркивал в середине января китайский лидер.

    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    19-летняя студентка Аврора Киба официально подтвердила окончание романа с певцом Григорием Лепсом, подчеркнув, что разрыв произошел без конфликтов и с уважением.

    Невеста Григория Лепса Аврора Киба объявила о завершении их отношений, сообщает РИА «Новости». В своём заявлении она подчеркнула: «Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы, мы официально больше не пара», этот пост она опубликовала в своих соцсетях.

    Киба отметила, что их роман с Лепсом был наполнен многими тёплыми моментами, поэтому разрыв произошёл на «ноте благодарности и взаимоуважения». По её словам, никакой драмы в ситуации нет, и бывшие влюблённые сохраняют дружеские отношения, но теперь каждый готов идти своей дорогой.

    Григорий Лепс пока не прокомментировал ситуацию. Известно, что певец и Киба начали встречаться в 2024 году и планировали свадьбу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов потребовал отменить концерты певца Григория Лепса.

    Очередное предательство США. Теперь курды

    Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    Боевики «Азова» во главе с темнокожим командиром сдались в плен под Димитровым

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе Димитрова группа боевиков «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России) во главе с темнокожим командиром добровольно сложила оружие и попала в плен.

    Шестеро боевиков группировки «Азов» сдались в плен в районе Димитрова, передает ТАСС. Среди них оказался и командир группы – темнокожий боевик по имени Даниэль.

    По словам самих сдавшихся, в окрестностях Димитрова в окружение попали пять групп «Азова». Четыре из этих групп были уничтожены в ходе боестолкновения, а оставшиеся бойцы приняли решение сдаться.

    Напомним, 27 декабря президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении города Димитрова в ДНР.

    Российский штурмовик сообщал, что ВС России ликвидировали в этом городе до трех батальонов противника, украинские позиции располагались среди жилых домов и подвалов, боевики ВСУ укрывались вместе с мирными жителями.

    @ Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Румыния не заинтересована в унии с Молдавией. Объединение несет для Бухареста бюрократические и юридические коллизии, которые угрожают огромными внутриполитическими и социальными рисками, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее румынский президент Никушор Дан отклонил идею проведения референдума об объединении с Молдавией.

    «В августе прошлого года на День независимости Молдавии в Кишинев прилетали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц. Ранее визит совершала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Все они брали президента Майи Санду за локоток, мило общались, поддерживали евроинтеграционные устремления молдавского народа», – пояснил Алексей Мартынов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Но эти визиты и обещания не привели пока вообще ни к чему. В итоге доверие к главе государства и данному курсу страны в обществе снижается. Затем Санду захотела попасть в ЕС через унию с Румынией, обосновывая это историческими предпосылками. Бессарабия после 1918 года и подписания Брестского мира была незаконно аннексирована Румынией и пробыла в этом состоянии до 1940 года. Затем эта территория согласно так называемому пакту Молотова–Риббентропа была присоединена к СССР», – рассказал спикер.

    «В то время среди молдаван было около 10% ярых приверженцев унионизма. Сейчас их примерно столько же. Это та часть населения, на которую может рассчитывать Санду, если запустит референдум об объединении с Румынией. Еще приблизительно 20% поддержат этот курс. Но остальные 70% процентов я бы отнес к условно колеблющимся. Поэтому результаты потенциального референдума далеко не очевидны. Идея унии может не набрать большинства голосов молдаван», – заметил он.

    «Впрочем, и сама Румыния не заинтересована в унии с Молдавией. Объединение несет для Бухареста бюрократические и юридические коллизии, которые угрожают огромными внутриполитическими и социальными рисками», – продолжил собеседник.

    «Например, на румынской территории проживает немалое количество этнических меньшинств, которые пользуются дотациями Евросоюза именно в силу своего меньшинства. Присоединение Молдавии нарушит нынешний баланс в национальном составе Румынии и лишит некоторые группы населения социальной поддержки. Думаю, не нужно говорить о том, какие волнения это вызовет и дестабилизирует часть общества. Очевидно, Бухарест на это никогда не пойдет», – отметил он.

    Ранее президент Румынии Никушор Дан отклонил идею проведения референдума об объединении с Молдавией, сообщает Agerpres. По его словам, плебисцит по этому вопросу не нужен, пока на это «нет воли» молдавских граждан.

    «Это вопрос, который в первую очередь касается граждан Молдавии. Румыния обязуется поддерживать республику на ее европейском пути. Это цель, которую преследуют граждане страны через уполномоченные ими органы власти. Плюс другие вопросы, такие как энергетика, экономическая взаимосвязь. Если в какой-то момент мнение изменится, мы будем действовать соответствующим образом», – сказал Дан.

    В свою очередь, Майя Санду заявила, что считает вступление Молдавии в ЕС самой реалистичной стратегией выживания и развития республики. «Когда международное право уже недостаточно тебя защищает, нужно быть частью союзов, иметь хороших, надежных друзей, способных прийти на помощь, когда это необходимо», – подчеркнула она.

    Кроме того, Молдавия, согласно заявлениям президента, намерена продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине в рамках своих возможностей. Санду уверена, что устойчивость и безопасность республики напрямую зависят от устойчивости соседней Украины.

    Ранее глава молдавского МИД Михай Попшой объявил о начале процедуры отказа от соглашений, определяющих статус республики в СНГ. Газета ВЗГЛЯД писала о негативных последствиях такого решения для самого Кишинева. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что сближение Молдавии с Евросоюзом может привести к потере ее собственной государственности.

    Посол России сообщил о стрельбе венесуэльских военных из ПЗРК «Игла-С» при атаке США

    Посол России: При атаке США военные Венесуэлы сделали два неудачных выстрела из ПЗРК «Игла-С»

    Посол России сообщил о стрельбе венесуэльских военных из ПЗРК «Игла-С» при атаке США
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Во время похищения США Николаса Мадуро венесуэльские военные выпустили по меньшей мере две ракеты из комплекса «Игла-С», но обе промахнулись, специалистам не хватило навыков, заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

    По словам Мелик-Багдасарова, во время попытки похищения лидера Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января с территории страны было произведено как минимум два выстрела из переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С», однако ни одна из ракет не достигла цели, передает «Россия 24».

    «Мне сказали, что было как минимум два выстрела, и обе «Иглы» не попали в цель», – заявил дипломат. После этого он поинтересовался у военных причинами промаха.

    Посол отметил, что наличие оружия недостаточно для эффективной защиты – необходимы и специальные навыки. По его словам, специалисты, которые охраняли воздушное пространство Венесуэлы в этот день, вероятно, не имели достаточного опыта обращения с такими комплексами.

    Ранее посол Мелик-Багдасаров заявил, что военные страны не получали приказа от властей в Каракасе противодействовать операции США.

    Дональд Трамп заявил, что США использовали в Венесуэле неизвестные ранее вооружения, которые сорвали оборону противника, оснащенного «китайскими и российскими вооружениями».

    Позже Трамп уточнил, что секретное оружие называлось «Дискомбобулятор».

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия способна фиксировать вооружения иностранных государств с помощью собственных технических средств.

    Обманувшие бойцов СВО в Шереметьево таксисты сбежали от следствия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    От следствия скрылись двое подозреваемых по делу о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево, они пропали после начала арестов, сообщил информированный источник.

    Подозреваемые пропали после того, как в ноябре 2024 года задержали первых фигурантов-таксистов, сказал собеседник РИА «Новости».

    По его словам, это произошло после того, как обвиняемые ознакомились с материалами дела.

    Следствие установило, что преступная группа целенаправленно выбирала жертвами возвращающихся участников спецоперации. Злоумышленники навязывали услуги такси, стоимость которых к концу поездки многократно возрастала. В случае отказа платить потерпевшим угрожали физической расправой.

    Правоохранительные органы уже арестовали 40 человек, причастных к противоправной деятельности. Общая сумма ущерба, нанесенного военнослужащим, превышает 4 млн рублей.

    Ранее сообщалось, что участники преступной группы, похищавшие деньги у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево, до начала спецоперации систематически обманывали приезжих из-за рубежа.

    Напомним, в октябре прошлого года три женщины, обвиняемые в хищении денег у участников спецоперации на Украине в Шереметьево, признали вину.

    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, по сведениям европейских чиновников, в частных беседах высказывала резкую критику в адрес председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщил высокопоставленный европейский чиновник, чьи слова приводит европейское издание Politico.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас в неформальных разговорах называет председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен диктатором, передает ТАСС со ссылкой на публикацию Politico. Об этом сообщил один из высокопоставленных европейских чиновников, уточнив, что Каллас «в частном порядке жалуется, что она [фон дер Ляйен] является диктатором, но она мало или ничего не может с этим поделать».

    По информации Politico, отношения между фон дер Ляйен и бывшим главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем были напряженными, однако с Каллас ситуация складывается еще хуже. Издание отмечает, что эстонское происхождение Каллас ослабляет ее позиции по сравнению с Боррелем, который представлял Испанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отказ госсекретаря президента США Марко Рубио встречаться с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас ставит под вопрос пользу ее службы.

    Офицеры украинского спецназа «Омега» ликвидированы в ДНР

    Tекст: Антон Антонов

    В ДНР и Харьковской области Украины ликвидированы несколько офицеров ВСУ, в том числе украинского спецназа «Омега», сообщили в российских силовых структурах.

    В ДНР ликвидирован командир группы специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины лейтенант Константин Суходольский с позывным «Сухой». Также уничтожен начальник связи центра спецназа «Омега» младший лейтенант Андрей Марков с позывным «Маркиз», который, по словам представителя силовых структур, был активным участником майдана и сторонником бандеровской идеологии.

    В ДНР также был уничтожен командир механизированного взвода Дмитрий Наталюк из Волынской области, передает РИА «Новости».

    В Харьковской области уничтожен начальник второй погранзаставы третьего погранотряда лейтенант Владислав Мисько, который принимал участие в боевых действиях в Донбассе с 2019 года. Кроме того, в этом же регионе ликвидирован лейтенант Иван Петрик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе отступления украинских сил из района Тихое уничтожен офицер спецназа «Дозор» Госпогранслужбы Александр Вусатюк. Осенью украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Ооперация завершилась уничтожением всей группы ГУР ВСУ.

    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшие президенты США Билл Клинтон и Барак Обама назвали убийство Алекса Претти в Миннеаполисе тревожным сигналом и моментом, который может определить «историю на долгие годы вперед», и призвали американцев «проявить активную гражданскую позицию», сообщает NBC News.

    Экс-президенты США Барак Обама и Билл Клинтон выступили с заявлениями после гибели Алекса Претти и Рене Гуд в Миннеаполисе, передает NBC News.

    Обама назвал смерть Претти «горькой трагедией» и заявил: «Это должно стать тревожным сигналом для каждого американца, независимо от партийной принадлежности: многие наши базовые ценности все чаще подвергаются нападкам».

    Супруги Обама осудили «беспрецедентную тактику» Департамента внутренней безопасности и действия федеральных агентов, которые, по их словам, «провоцируют и подвергают опасности» жителей города. Бывший президент и его жена обвинили действующую администрацию в эскалации ситуации и попытках оправдать убийства Претти и Гуд без серьезного расследования, что, по их мнению, противоречит видеодоказательствам.

    Обама и его супруга призвали американцев брать пример с мирных протестов в Миннеаполисе и других городах, а также выразили надежду, что власти изменят подход и начнут сотрудничать с губернатором Миннесоты Тимом Уолцом и мэром Миннеаполиса Джейкобом Фреем для предотвращения дальнейшего хаоса.

    Билл Клинтон в своей публикации назвал события в Миннеаполисе «ужасными» и подчеркнул: «В течение жизни у нас есть только несколько моментов, когда принятые решения и действия определяют нашу историю на долгие годы. Сейчас именно такой момент».

    По словам Клинтона, власти намеренно вводят общественность в заблуждение, он призвал американцев проявить активную гражданскую позицию.

    В Белом доме раскритиковали позицию Обамы, обвинив его в попытке «сеять раздор», и потребовали от демократов сотрудничать с администрацией Трампа для борьбы с преступностью.

    Сотрудник пограничного патруля ранее застрелил мужчину, действуя, по версии МВД США, в целях самообороны при попытке изъятия оружия.

    В Миннеаполисе несколько сотрудников ICE и CBP подверглись нападению со стороны местных левых активистов.

    Мэр города потребовал вывести федеральных агентов после гибели 37-летнего жителя.

    Президент Дональд Трамп ранее заявил о готовности применить закон о восстании в отношении Миннесоты для ввода армии без одобрения Конгресса.

    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Атака беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина могла привести к ответу с применением специального оружия, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Комментируя последствия расширения ядерного клуба, Медведев указал, что это может дестабилизировать ситуацию, но может и «заставить государства задумываться над последствиями провоцирования тех или иных конфликтов», пишет «Коммерсант».

    Медведев отметил, что «европейцы, а при администрации Байдена и американцы, постоянно провоцировали» Россию на «жесткие решения». «И эти провокации продолжаются», – сказал он.

    Он напомнил о событиях конца 2025 года, когда на резиденцию президента России Владимира Путина была совершена атака с применением большого количества беспилотников ВСУ.

    «На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия. Такого рода игры чрезвычайно опасны», – сказал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что киевский режим в конце прошлого года атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 ударного БПЛА. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытка атаки на резиденцию президента Путина свидетельствует о террористической сущности властей, удерживающих власть на Украине.

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России.

    В МВД рассказали о новом приеме мошенников на «Госуслугах»

    Tекст: Ольга Иванова

    В Петербурге зафиксированы новые схемы мошенничества с рассылкой от имени «Госуслуг», где злоумышленники используют узнаваемые логотипы и советуют не сообщать СМС-коды, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    Мошенники, выдающие себя за сотрудников портала «Госуслуги», стали использовать новый прием – они советуют жертвам не сообщать никому коды из СМС, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

    По данным ведомства, участились случаи рассылки писем с поддельным логотипом «Госуслуг», персональным обращением и даже рекомендацией не разглашать СМС-коды. Тем не менее это лишь часть мошеннической схемы: после получения доверия злоумышленники пытаются получить конфиденциальные данные пользователей.

    В полиции отмечают, что настоящие сообщения от портала «Госуслуги» поступают только с адреса no-reply@gosuslugi.ru. На такие письма не требуется отвечать, а любые требования обновить электронную почту или пройти по ссылке на фальшивую техподдержку должны быть проигнорированы.

    Пользователям настоятельно рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и не совершать звонки по номерам из сомнительных писем. Перед открытием письма важно проверять адрес отправителя, чтобы избежать обмана.

    Для связи с настоящей службой поддержки следует использовать только официальный сайт или мобильное приложение «Госуслуг», подчеркнули в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге и Ленинградской области с января зафиксировали рост числа мошеннических рассылок с вредоносными ссылками, замаскированными под обновления WhatsApp.

    Основными признаками мошеннических звонков являются предложения бонусов и подарков от банка, а также просьбы отменить заявки на кредит.

    При передаче кода из СМС МВД рекомендует незамедлительно обратиться в банк и полицию.

    Рябков сообщил о технических средствах для фиксации иностранных вооружений

    Tекст: Антон Антонов

    Россия способна фиксировать вооружения иностранных государств с помощью собственных технических средств, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков прокомментировал заявления американских властей о наличии у США сверхсовременного оружия. «Мы имеем собственные возможности, в том числе национальные технические [средства], чтобы достоверно фиксировать то, что имеет значение, и делать из этого свои выводы», – приводит слова Рябкова ТАСС.

    На вопрос о попытках уточнить у американской стороны детали этих заявлений замминистра ответил отрицательно. По его словам, оснований для этого нет, и россияне не собираются реагировать на каждое подобное высказывание. Рябков заявил, что «на каждый чих не наздравствуешься».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что войска США использовали в Венесуэле ранее неизвестные вооружения, что сорвало оборону противника. Позже Трамп уточнил, что секретное оружие называлось «Дискомбобулятор». СМИ заявили, что в результате применения этого устройства охрана Николаса Мадуро испытывала кровотечения и болезненные ощущения, схожие с действием мощной звуковой волны.

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Следующий этап переговоров по урегулированию ситуации на Украине планируется провести на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Продолжение трехсторонних контактов по урегулированию ситуации на Украине запланировано на следующую неделю, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что точная дата встречи пока не определена.

    По словам Пескова, переговоры продолжатся в ближайшие дни, однако конкретное число проведения обсуждения будет уточнено позднее. Пресс-секретарь отметил, что стороны продолжают поддерживать рабочие контакты по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры по вопросам безопасности в рамках трехсторонней рабочей группы России, США и Украины завершились 24 января в Абу-Даби.

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализировали различные проекты документов по урегулированию конфликта и обсуждали гарантии безопасности для сторон.

    Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах в Абу-Даби.

    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия остается на втором месте в мире по уровню военной мощи в начале текущего года, следует из данных рейтинга военной мощи Global Firepower 2026 года.

    Россия сохраняет за собой второе место в мире по уровню военной мощи в начале 2026 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные рейтинга Global Firepower.

    В исследовании учитываются более 60 различных факторов, включая экономику, географическое положение, логистику и другие параметры, всего проанализированы 145 стран.

    В сообщении на сайте рейтинга отмечается: «По состоянию на 2026 год Россия занимает второе место из 145 стран». Первую строчку традиционно удерживают США, третью – Китай.

    Кроме России, США и Китая, в первую десятку вошли также Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Британия, Турция и Италия. Аналитики подчеркивают, что рейтинг создается с 2005 года и считается одним из самых авторитетных в военной сфере.

    В отдельном рейтинге военно-морских сил по общему тоннажу Россия занимает третье место в мире, уступая лишь США и Китаю. Global Firepower входит в сеть Military Factory, предоставляя подробные данные о состоянии вооруженных сил разных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира.

    Эксперт усомнился в лидерстве США в рейтинге военной мощи.

    Global Firepower назвал Россию второй по силе армией мира.

    Один из старейших трактиров Германии объявил о банкротстве после 270 лет работы

    Tекст: Ольга Иванова

    Исторический трактир Schaumburger Hof в Бонне прекратил работу из-за финансовых трудностей, связанных с последствиями пандемии и ростом расходов, пишет газета Bild.

    Один из самых старых трактиров Германии Schaumburger Hof, расположенный в районе Плиттерсдорф города Бонн, объявил о банкротстве после более чем 270 лет работы, передает ТАСС. Заведение официально закрылось, причиной стали трудности, вызванные пандемией коронавируса, увеличением минимальной заработной платы и ростом цен на энергоносители. В начале января Боннский окружной суд начал процедуру банкротства и планирует провести переговоры с владельцем здания.

    История Schaumburger Hof началась 31 марта 1755 года, когда местный винодел построил рядом с таверной большие конюшни прямо у Рейна. Успех трактиру принесли тягачи, тянувшие суда вверх по течению с помощью лошадей, что обеспечивало стабильный доход. Со временем заведение стало популярным среди знати.

    Среди известных гостей трактира были философ Фридрих Ницше, путешественник Александр фон Гумбольдт, а также поэт Генрих Гейне, который, по информации Bild, высоко отзывался о террасе, усаженной липами. В 1948 году здесь заседал Парламентский совет, работавший над подготовкой Основного закона ФРГ.

