  • Новость часаСловакия решила оспорить в суде запрет на российский газ в ЕС
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Страны «оси» создают новый альянс
    Валуев назвал дипфейком появившийся с ним в интернете видеоролик
    Китаисты оценили шпионский скандал с «правой рукой» Си Цзиньпина
    Реальность 2026 года была предсказана Путиным 20 лет назад
    ЕК умолчала о роли Красной армии при освобождении Освенцима
    Сийярто упрекнул Зеленского за оскорбления Орбана в Давосе
    Путин устроил верховному правителю Малайзии экскурсию по Эрмитажу
    При атаке США военные Венесуэлы сделали два выстрела из ПЗРК «Игла-С»
    Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа с 2027 года
    26 января 2026, 14:56 • Новости дня

    Американист сравнил протесты в Миннеаполисе с погромами BLM в 2020 году

    Американист Дудаков: Протесты в Миннеаполисе усиливают позиции Демпартии

    Американист сравнил протесты в Миннеаполисе с погромами BLM в 2020 году
    @ CRAIG LASSIG/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ситуация в Миннеаполисе станет лакмусовой бумажкой: если демократы и протестующие возьмут верх, то это обернется полным провалом всей миграционной политики Дональда Трампа. Более того, Демпартия усилит свои позиции на выборах в Конгресс, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Билл Клинтон и Барак Обама призвали американцев к действию после «ужасного» убийства в Миннеаполисе.

    «Большинство американцев негативно воспринимают активность миграционной и таможенной полиции (ICE), а доля тех, кто выступает за ликвидацию этого агентства, приближается к 50%», – отметил американист Малек Дудаков, сославшись на опросы общественного мнения. Он указал, что демократы пытаются воспользоваться недовольством населения.

    Так, в крупных американских мегаполисах, где у власти «ослы», депортационные рейды саботируются. А истеблишмент Демпартии открыто поддерживает протесты, в том числе в Миннеаполисе, против действий ICE, напомнил собеседник. «Во всей красе повторяется ситуация с погромами BLM (Black Lives Matter) 2020 года», – акцентировал политолог.

    По его оценкам, в этом и состоит стратегия демократов на 2026 год: «устраивать сценарий квазицветной революции внутри Америки, постоянно поддерживать нестабильность для того, чтобы заставлять Дональда Трампа отвлекать внимание и силы на внутреннюю хаотичную обстановку». Как полагает Дудаков, ситуация в Миннеаполисе станет «лакмусовой бумажкой того, что будет дальше ждать миграционные планы главы Белого дома».

    «Если демократы и протестующие возьмут верх, то это обернется полным провалом всей миграционной политики нынешней администрации. Более того, Демпартия усилит свои позиции на выборах в Конгресс», – прогнозирует эксперт. Он также обратил внимание на конфликт между местной властью и федеральным центром.

    «В той же Миннесоте и полиция, и нацгвардия помогают протестующим, но не федеральным агентам. Ситуация будет лишь усугубляться», – считает аналитик. При этом, добавил Дудаков, для Трампа это некстати. «Летом в США пройдут большие празднования по случаю 250-летия со Дня независимости, а также чемпионат мира по футболу. Если на фоне будут проходить массовые акции, то всему миру будет продемонстрировано «возрождение золотого века Америки», – заключил Дудаков.

    В минувшие выходные в Миннеаполисе на Николетт-авеню агенты иммиграционной таможенной службы застрелили 37-летнего местного жителя Алекса Джеффри Претти. Мужчина работал медбратом отделения интенсивной терапии больницы для ветеранов, сообщает NBC News.

    Министерство внутренней безопасности США (DHS) заявило, что трагедия произошла, когда силовики проводили в этом районе «целенаправленную операцию против нелегального иммигранта, разыскиваемого за насильственное нападение».

    «К сотрудникам пограничного патруля подошел человек с 9-мм полуавтоматическим пистолетом. Правоохранители попытались его разоружить, но он оказал яростное сопротивление. В итоге один из офицеров открыл оборонительный огонь, опасаясь за себя и жизни коллег», – говорится в заявлении DHS.

    Ведомство опубликовало фото заряженного пистолета Претти с двумя дополнительными полными магазинами. Министерство указало, что оружие было «готово к применению». По словам замглавы аппарата Белого дома Стивена Миллера, Претти «пытался совершить покушение на сотрудников федеральных правоохранительных органов».

    Позднее в Сети появились ролики, снятые с разных ракурсов, которые, как отмечают пользователи, ставят под сомнение версию событий, представленную федеральными властями. Из видео следует, что инцидент начался из-за того, что Претти хотел помешать силовику напасть на одного из протестующих. После этого американец начал доставать какой-то предмет из-за ремня, но тут же оказался прижат к асфальту несколькими правоохранителями.

    Они около минуты били его руками и ногами. Затем один из агентов достал свой пистолет и выстрелил в лежащего. Против других участников инцидента федеральные сотрудники применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. После убийства федеральные агенты перекрыли улицы в радиусе километра. Также на место происшествия прибыли сотрудники ФБР на бронированных автомобилях.

    Губернатор штата Тим Уолц назвал версию Белого дома абсурдной. «Миннесота сыта по горло. Это отвратительно. Президент должен прекратить эту операцию. Он обязан вывести отсюда тысячи жестоких, неподготовленных офицеров. Немедленно», – сказал Уолц.

    Его позицию осудил Дональд Трамп. «Мэр и губернатор своей напыщенной, опасной и наглой риторикой разжигают мятеж! Дайте нашим патриотам из ICE делать их дело. 12 тыс. нелегальных иностранцев-преступников, многие из которых склонны к насилию, арестованы и вывезены из Миннесоты. Если бы они оставались там, вы бы увидели нечто намного худшее, чем происходит сейчас!» – написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

    Бывший президент Барак Обама и его жена Мишель назвали смерть Претти «душераздирающей трагедией». «Это должно стать тревожным сигналом для каждого американца, независимо от партийной принадлежности, о том, что многие из наших основных национальных ценностей все чаще подвергаются нападкам», – отметили они.

    Демократы заявили, что тактика ICE направлена на «запугивание, преследование, провокации и создание опасности для жителей крупного американского города». Они также призвали «каждого американца черпать вдохновение из волны мирных протестов в Миннеаполисе и других частях страны».

    Экс-президент Билл Клинтон назвал происходящее «ужасным». «За всю жизнь у нас бывает лишь несколько моментов, когда принимаемые решения и совершаемые действия будут определять нашу историю на долгие годы вперед. Это один из них», – подчеркнул он. По его словам, «ответственные лица лгут общественности и призывают ее не верить своим глазам».

    На этом фоне стало известно о планах демократов в Сенате заблокировать масштабный пакет мер по финансированию правительства из-за вопросов к выделению средств на деятельность ICE. Такое обещание дал лидер меньшинства в верхней палате Конгресса Чарльз Шумер (представитель штата Нью-Йорк).

    24 января 2026, 17:52 • Новости дня
    Трамп раскрыл название секретного оружия США в Венесуэле

    Трамп сообщил о применении «Дискомбобулятора» в Венесуэле

    Трамп раскрыл название секретного оружия США в Венесуэле
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент впервые озвучил название секретной разработки, примененной во время атаки на Венесуэлу, что вызвало резонанс в прессе.

    Президент США Дональд Трамп в интервью New York Post сообщил, что секретное оружие, использованное американскими военными при атаке на Венесуэлу, называлось «Дискомбобулятор», передает РИА «Новости».

    «Дискомбобулятор. Мне нельзя говорить об этом», – заявил Трамп, отказавшись раскрыть детали и происхождение названия. Он отметил, что с удовольствием рассказал бы больше о новом вооружении, если бы мог разглашать такую информацию.

    По словам Трампа, также американские военные использовали дезориентирующее оружие во время операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это оружие якобы помешало венесуэльским военным запустить ракеты российского и китайского производства по американским вертолетам и самолетам.

    «Дезориентатор. Мне нельзя об этом говорить. Им так и не удалось запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, но ни одна из них не взлетела. Мы пришли, они нажимали кнопки, и ничего не работало. Они были полностью готовы к нашему приходу», – подчеркнул американский лидер в интервью.

    Трамп не стал раскрывать дополнительную информацию о технических характеристиках или принципе действия «Дискомбобулятора», но подчеркнул, что это оружие обеспечило успех американской операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные применили секретное нелетальное оружие во время штурма резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Позже военный из Венесуэлы заявил, что использованное устройство вызывало сильную головную боль и кровотечение из носа. А министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил, что в результате атаки США 3 января погибли 100 человек.

    Комментарии (43)
    23 января 2026, 23:25 • Новости дня
    Мелони призвала Трампа скорректировать состав «Совета мира»
    Мелони призвала Трампа скорректировать состав «Совета мира»
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в пятницу, что попросила президента США Дональда Трампа изменить состав «Совета мира», чтобы облегчить Италии и другим странам возможность присоединиться к нему.

    Мелони заявила, что Рим заинтересован в участии в «Совете мира», но в данный момент не может присоединиться, поскольку в нем есть аспекты, противоречащие итальянской конституции, передает агентство ANSA.

    «Я сказала, что у нас есть объективные конституционные проблемы с тем, как сформулирована эта инициатива, и попросила его проявить готовность пересмотреть эту конфигурацию, чтобы удовлетворить потребности не только Италии, но и других европейских стран», – приводит агентство слова Мелони на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем после межправительственного саммита Италия-Германия в Риме.

    Она добавила, что эту задачу надо попытаться выполнить, так как присутствие таких стран, как Италия, может изменить ситуацию.

    «Это наша позиция, а затем мы посмотрим, на каком уровне можно найти точки соприкосновения», – отметила она.

    Мелони выразила надежду, что усилия Трампа положат конец и войне на Украине, добавив, что, если это произойдет, её правительство поддержит присуждение Нобелевской премии мира президенту США.

    «Я надеюсь, что мы сможем присудить Нобелевскую премию мира Трампу. Я верю, что он сможет внести вклад в установление справедливого и прочного мира и для Украины, и тогда, наконец, мы сможем номинировать Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира», – резюмировала она.

    Напомним,  порядка 35 мировых лидеров подтвердили участие в создаваемом Соединенными Штатами «Совете мира». Financial Times писала, что большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры выразили опасения из-за создания «Совета мира». Канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Рим на совместное заседание кабинетов с итальянским премьером Джорджей Мелони, чтобы выработать ответы на торговое давление США и других партнеров, узнало Bloomberg. А газета Politico заявила, что Германия и Италия создают новый альянс.

    Комментарии (14)
    25 января 2026, 11:20 • Видео
    Очередное предательство США. Теперь курды

    Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    Комментарии (0)
    25 января 2026, 13:17 • Новости дня
    Песков: Трамп «нагибает через колено»
    Песков: Трамп «нагибает через колено»
    @ Aaron Schwartz/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп предпочитает силовой подход в политике.

    Он отметил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, Трамп «является сторонником решения всего «через колено», он говорит, что решение через силу, по-нашему [по-русски] – это решение «нагибать через колено»», передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что те, кто соглашается на подобное давление, будут вынуждены продолжать подчиняться. Как добавил представитель Кремля, для России важно не повторять этот путь, отметив: «Главное, этого не делать нам».

    Ранее Песков заявил, что процесс разрешения конфликта движется вперед, причем сейчас особое значение приобрела необходимость реализации согласованной ранее «формулы Анкориджа».

    Комментарии (8)
    25 января 2026, 22:56 • Новости дня
    Рябков сообщил о технических средствах для фиксации иностранных вооружений

    Tекст: Антон Антонов

    Россия способна фиксировать вооружения иностранных государств с помощью собственных технических средств, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков прокомментировал заявления американских властей о наличии у США сверхсовременного оружия. «Мы имеем собственные возможности, в том числе национальные технические [средства], чтобы достоверно фиксировать то, что имеет значение, и делать из этого свои выводы», – приводит слова Рябкова ТАСС.

    На вопрос о попытках уточнить у американской стороны детали этих заявлений замминистра ответил отрицательно. По его словам, оснований для этого нет, и россияне не собираются реагировать на каждое подобное высказывание. Рябков заявил, что «на каждый чих не наздравствуешься».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что войска США использовали в Венесуэле ранее неизвестные вооружения, что сорвало оборону противника. Позже Трамп уточнил, что секретное оружие называлось «Дискомбобулятор». СМИ заявили, что в результате применения этого устройства охрана Николаса Мадуро испытывала кровотечения и болезненные ощущения, схожие с действием мощной звуковой волны.

    Комментарии (0)
    23 января 2026, 22:55 • Новости дня
    Politico: США планируют начать морскую блокаду Кубы

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон рассматривает возможность полной изоляции Кубы с моря, чтобы остановить импорт энергоносителей и добиться смены политического руководства, сообщает Politico.

    По данным Politico, администрация президента Дональда Трампа изучает новые способы давления на Гавану, включая физический запрет на ввоз углеводородов, передает ТАСС.

    Эту инициативу продвигают некоторые критики кубинского правительства внутри американского руководства.

    По данным издания, вариант с перекрытием морских путей поддерживает госсекретарь Марко Рубио. Данный шаг рассматривается как инструмент для смены действующей власти в республике.

    Источники подчеркивают, что окончательное решение еще не принято. Однако соответствующие предложения могут быть представлены американскому лидеру в рамках широкого пакета ограничительных мер.

    Американская администрация пытается найти в кубинском руководстве людей для смены власти в 2026 году.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял об угрозе для всех стран региона после вторжения США в Венесуэлу.

    Комментарии (23)
    23 января 2026, 18:35 • Новости дня
    Евродепутат Мариани: Европейские вассалы лишились хозяина в виде США
    Евродепутат Мариани: Европейские вассалы лишились хозяина в виде США
    @ Nicolas Maeterlinck/Belga News A/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению депутата Европарламента, высказывания премьер-министра Бельгии о зависимости Европы от США и события вокруг Гренландии, стали сигналом к переосмыслению суверенитета на континенте.

    Часть европейских элит долгое время вела себя как вассалы США, надеясь на защиту и поддержку Вашингтона, однако ситуация вокруг Гренландии и жёсткая позиция американского президента Дональда Трампа стали поворотным моментом. Об этом заявил ТАСС депутат Европарламента Тьерри Мариани, комментируя слова премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о зависимости Европы от США.

    Мариани отметил: «Барт де Вевер прямо говорит о реальности, о которой многие в Брюсселе предпочитают умалчивать: да, часть европейских элит долгое время вела себя как послушный вассал, убежденная, что в обмен на свою покорность она получит защиту и комплименты. А сейчас они буквально влетели в стену. Они лишились хозяина, которому льстили и который давал им маленький кусочек сахара за каждое отречение от своего суверенитета».

    Европарламентарий напомнил, что Трамп, придерживаясь принципа «Америка прежде всего», последовательно защищает интересы США, а европейские лидеры ошиблись, недооценив его реальные намерения. По мнению Мариани, признание премьера Бельгии стало запоздалым осознанием европейской наивности в трансатлантических отношениях.

    Политик считает, что нынешняя ситуация даёт Европе шанс пересмотреть подходы, вернуть себе суверенитет, начать самостоятельно решать проблемы и диверсифицировать внешние связи. Мариани подчеркивает, что Европа больше не может жить иллюзиями и должна двигаться к реальной независимости.

    Ранее Барт де Вевер, комментируя требования Трампа по Гренландии, отметил, что Европа стояла перед выбором между ролью «довольного вассала» и «несчастного раба». Премьер Бельгии признал, что сегодня ЕС в сложном положении, сильно зависит от США, и уже давно старается угодить Вашингтону, чтобы заручиться его поддержкой в противостоянии с Россией на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Де Вевер сравнил Дональда Трампа с голодной гусеницей из книги Эрика Карла. Сам Трамп в Давосе заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне.

    Также президент США отметил, что не собирается использовать военную силу для получения Гренландии.

    Комментарии (3)
    24 января 2026, 07:08 • Новости дня
    AntiDiplomatico допустил презентацию Уиткоффом нового подхода США к Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Переговоры вступают в фазу, которую Москва считает решающей для разъяснения позиции Вашингтона по возможному пути урегулирования украинского конфликта, поэтому источники AntiDiplomatico допускают, что спецпредставитель Уиткофф раскрыл некий прорывной подход к решению вопроса.

    «По словам источников в Совете Федерации, Россия ожидает, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф проиллюстрирует эволюцию подхода США и представит последние разработки мирного плана, составленного США вместе с представителями киевского режима и западными союзниками», говорится в материале портала AntiDiplomatico.

    Там уточняется, что российские аналитики говорят о «решающем» дипломатическом этапе, отмеченного прежде всего разногласиями по территориальным вопросам и гарантиям безопасности Украины.

    «На повестке более широкие темы: президент России Путин объявил о намерении обсудить с Уиткоффом участие России в «Совете мира» в Газе, включая возможное назначение замороженных российских активов на миллиарды долларов», –  говорится в материале.

    Российско-американский диалог, хотя и хрупкий, теперь движется на нескольких геополитических уровнях, подчеркивается в статье.

    Напомним, 23 января в Абу-Даби состоялись трёхсторонние переговоры делегаций России, Украины и США. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россию в трехсторонней группе по безопасности в Абу-Даби представят исключительно военные.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Песков назвал вывод ВСУ из Донбасса ключевым условием урегулирования. Также стали известны темы переговоров по Украине в Абу-Даби. Кремль заявил о продвижении работы по урегулированию украинского вопроса.

    Комментарии (0)
    24 января 2026, 01:55 • Новости дня
    ВС США объявили об уничтожении судна предполагаемых наркодилеров в Тихом океане

    Tекст: Катерина Туманова

    Пит Хегсет, командующий объединенной оперативной группы «Южное копьё», нанес сокрушающий удар по судну, принадлежащему террористическим организациям, заявило Южное командование ВС США (USSOUTHCOM).

    «Разведка подтвердила, что судно проходило по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по незаконному обороту наркотиков. Двое наркотеррористов были убиты, а один выжил», сказано в сообщении американских военных в соцсети Х.

    Командование вооруженных сил США активировало систему поиска и спасения выжившего наркотеррориста с помощью сил Береговой охраны, уточнили в USSOUTHCOM.

    Напомним, Вашингтон ранее объявил о намерении задерживать все танкеры, покидающие Венесуэлу без соответствующего разрешения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США в первый день нового года заявили, что уничтожили лодки с якобы наркотиками, погибли пять человек. США также сообщили о захвате танкер Sagitta в Карибском море.


    Комментарии (4)
    23 января 2026, 20:46 • Новости дня
    Трамп отказался от пошлин после согласования сделки по Гренландии

    Трамп отказался от пошлин после согласования рамок сделки по Гренландии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер отменил планы по введению торговых ограничений против европейских стран из-за достигнутых договоренностей по Гренландии, заявили в Белом доме.

    Президент США Дональд Трамп не будет вводить новые пошлины на товары из ряда европейских стран после достижения договоренностей по Гренландии. Как рассказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, решение не вводить ограничения связано с тем, что Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте согласовали рамки сделки по острову сообщает РИА «Новости».

    «Президент Трамп готовился ко введению пошлин с 1 февраля, и этот вопрос был снят с обсуждения только по одной причине: он и генеральный секретарь НАТО согласовали рамки сделки по Гренландии», – приводит прямую речь Келли газета Washington Post.

    Ранее Трамп заявлял о возможности введения 10% пошлин на товары из ряда европейских стран. Однако после согласования сделки по Гренландии этот вопрос был снят с повестки, а новые ограничения вводиться не будут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники заявили о сохранении серьезных разногласий после отказа Дональда Трампа от введения пошлин на страны, поддерживающие Гренландию.

    Резкие высказывания президента США и его требования по поводу Гренландии вынудили лидеров Евросоюза срочно собраться в Брюсселе.

    Дональд Трамп достиг соглашения на Всемирном экономическом форуме в Давосе о размещении американских ракет и предоставлении США горнодобывающих прав в Гренланди, пишет Bloomberg.


    Комментарии (2)
    24 января 2026, 05:25 • Новости дня
    США в нацстратегии обороны назвали Россию «постоянной, но управляемой угрозой»

    США в оборонной стратегии назвали Россию «постоянной, но управляемой угрозой»

    Tекст: Катерина Туманова

    Оборонная национальная стратегия США обозначила Россию как постоянную и управляемую угрозу, сдерживанием которой следует заниматься союзникам США по НАТО на восточном фланге.

    «В отличие от подхода администрации Байдена, в стратегии говорится, что отношение США к России будет сосредоточено на её угрозах для родины, предоставляя союзникам по НАТО, особенно тем, кто находится на восточном фланге альянса, решать эту «постоянную, но управляемую угрозу», – пишет Bloomberg.

    Министерство обороны отмечает, что «обеспечит готовность вооруженных сил США к защите от российских угроз на территории США».

    Напомним, Нацстратегия обороны США обязала Европу заниматься проблемами Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские морские пехотинцы в Норвегии проводят  учения с отработкой сценариев по статье 5 Устава НАТО в случае конфликта с Россией. Лавров обвинил западные страны в подготовке новой крупной войны на территории Европы. Трамп ранее репостнул сообщение, где ООН и НАТО названы врагами США.


    Комментарии (5)
    24 января 2026, 21:54 • Новости дня
    В Петербурге полиция задержала 375 мигрантов после рейда по «Перекресткам»

    Полиция задержала 375 мигрантов после рейда по «Перекресткам» в Петербурге

    Tекст: Вера Басилая

    Более 370 мигрантов были доставлены в отделы полиции после рейда по торговым точкам сети «Перекресток» в Петербурге и Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

    В результате масштабного рейда во всех 139 магазинах сети «Перекресток» в Петербурге и Ленинградской области, а также на распределительном центре X5 Retail Group, полиция доставила в отделения 375 мигрантов, следует из сообщения в Telegram- канале петербургской полиции.

    В ходе операции в распределительном центре на Московском шоссе было проверено 87 автомобилей и 380 граждан, из которых 95 иностранцев были доставлены в полицию, на них составлены административные протоколы. В самих магазинах «Перекресток» полицейские проверили 570 человек и задержали 280, для всех нарушителей будут приняты меры в соответствии с законом.

    Рейды проходят на фоне недавнего инцидента в ТЦ «Сити Молл» в Приморском районе Петербурга. Напомним, после конфликта с охраной мужчина умер в больнице. По версии следствия, сотрудники охраны, не имевшие официального статуса, при необоснованном задержании 24-летнего мужчины применили к нему удушающие приёмы, что привело к смерти от механической асфиксии.

    В отношении двух мужчин возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве, совершённом группой лиц. Следствие продолжает разбираться в обстоятельствах трагедии.

    Ранее полиция задержала пятерых мигрантов после поножовщины в Петербурге.

    Московские полицейские доставили более 80 мигрантов в отделение после рейда в одном из хостелов столицы.

    Комментарии (0)
    23 января 2026, 20:07 • Новости дня
    Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за холодов в 40 штатах США
    Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за холодов в 40 штатах США
    @ Imaginechina/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшие дни значительная часть территории США столкнется с необычно низкими температурами и рекордной волной холода, заявил президент США Дональд Трамп, усомнившись в глобальном потеплении.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о прогнозируемом резком похолодании в 40 американских штатах, передает ТАСС.

    Он отметил, что подобной ситуации ранее практически не было, и публично поинтересовался у климатических активистов, куда делось глобальное потепление.

    Трамп написал в Truth Social: «Рекордная волна холода, которая, как ожидается, обрушится на 40 штатов. Такого раньше практически не было. Не могли бы «экобунтовщики» объяснить, что произошло с глобальным потеплением?»

    Американские власти считают, что обсуждение вопросов изменения климата и нулевых выбросов создает угрозу для страны и уже нанесло вред европейским экономикам.

    В Стратегии национальной безопасности США подчеркивается необходимость восстановления «энергетического лидерства» за счет развития всех ключевых источников энергии, включая нефть, газ, уголь и атомную энергетику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал жителей города оставаться дома из-за сильного снегопада и предложил заняться повышением демографии.

    Президент России Владимир Путин отметил, что среди специалистов нет единого мнения о развитии климатической ситуации на планете и в Арктике.

    Власти США приняли решение закрыть Национальный центр атмосферных исследований в Колорадо, назвав его источником климатического паникерства.

    Комментарии (2)
    23 января 2026, 23:41 • Новости дня
    Зеленский объявил о договорённости с Трампом на поставки ракет для Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил на втором национальном Форуме талантливой молодежи, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом договорился о поставках пакета ракет PAC-3 для систем Patriot.

    «Мы разговаривали вчера с президентом Трампом… Я час общался с президентом Трампом. И я получил, не буду говорить сколько, ракет PAC-3 для Patriot», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на Укринформ.

    До этого Зеленский неоднократно заявлял о нехватке или отсутствии достаточного количества систем ПВО. Об этом же заявлял мэр Киева Виталий Кличко, признавая  отсутствие ресурсов у ПВО для отражения авиаударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил в Давосе с резкой критикой в адрес премьер-министра Венгрии. Его переговоры с Трампом на полях Всемирного экономического форума в Давосе продолжались примерно час. Financial Times заявила, что переговоры оказались ударом для Зеленского.

    Комментарии (0)
    24 января 2026, 01:10 • Новости дня
    Нидерланды заявили об отказе от участия в «Совете мира» Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил заявил о нежелании страны участвовать в «Совете мира» Дональда Трампа.

    «Нидерланды не будут участвовать в Совете мира Дональда Трампа. Для Ближнего Востока важно, чтобы мирный план для Газы был реализован как можно быстрее. Они более прагматично подходят к этому вопросу. Мы, страны ЕС, более принципиальны», – приводит слова Давида ван Вила телеканал WLN.TV

    Ван Вил отметил, что у королевства есть возможность быть принципиальными, потому что «мы находимся немного дальше от проблемы».

    «Мы хотим, чтобы сфера деятельности этого «Совета» была ограничена сектором Газа. Тогда мы будем поддерживать всё, что там происходит», – подытожил он.

    Американский президент Дональд Трамп пригласил около 60 правительств принять участие в работе своего «Совета мира» и лишь немногие из западных союзников Вашингтона публично согласились. Критики же указывают на то, что «Совет» подрывает основы ООН. Венгрия и Болгария – государства-члены ЕС, которые объявили об участии,  Аргентина, Израиль и Саудовская Аравия – на другой чаше весов.


    Комментарии (0)
    24 января 2026, 05:55 • Новости дня
    Канада отвергла «Золотой купол» и Трамп предрёк ей быть «съеденной Китаем»

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп сообщил обрушился в пятницу с критикой на Оттаву, обвинив её в подрыве безопасности Северной Америки, так как Канада выступила против его проекта противоракетной обороны «Золотой купол» над Гренландией.

    «Канада против строительства «Золотого купола» над Гренландией, хотя «Золотой купол» защитил бы и Канаду. Вместо этого они проголосовали за ведение бизнеса с Китаем, который «съест их» в течение первого года!» – написал Трамп в соцсети Truth.

    «Золотой купол» –  это предлагаемый под руководством США щит противоракетной обороны, предназначенный для защиты Северной Америки.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    27 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что США поступили «очень глупо», вернув Гренландию Дании после Второй мировой войны. Кроме того, он заявил о намерении добиться передачи Гренландии от Дании для размещения системы ПРО «Золотой купол». При этом российское оружие способно проделать брешь в американской системе «Золотой купол».

    Политолог Федор Лукьянов в беседе с газета ВЗГЛЯД рассказал, почему Трамп не откажется намерения включить Гренландию в состав США.

    Комментарии (0)
    Главное
    Захарова предрекла европейцам судьбу «несчастных рабов» без российского газа
    Принято решение перебросить подразделение США с танками Abrams в Румынию
    Cтраны ЕС пожаловались морскому сообществу на сбои системы корабельной навигации
    Цена на золото превысила 5100 долларов
    Сербия заявила о планах строительства АЭС с помощью России, Китая, США или Франции
    Эксперт счел невыполнимым запрет решебников школьных заданий в интернете
    Продюсер раскрыл два повода для выступления Пугачевой в Юрмале