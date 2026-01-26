«Калашников» анонсировал увеличение производства боевого стрелкового оружия

Tекст: Мария Иванова

Концерн «Калашников» в 2026 году увеличит производство боевого стрелкового оружия, подтвердившего свои высокие характеристики в ходе спецоперации на Украине, пишет Telegram-канал концерна.

По информации пресс-службы, основной рост производства касается изделий, которые особенно востребованы на передовой: среди них укороченный 5,45 мм автомат АК-12К и 7,62 мм снайперская винтовка Чукавина (СВЧ).

Также отмечается, что на стабильно высоком уровне остается заказ на 5,45 мм автомат АК-12, который является основным индивидуальным стрелковым оружием военнослужащих России. С начала СВО объемы производства вооружения концерна заметно выросли, а ассортимент ежегодно расширяется с учетом запросов заказчиков.

В 2025 году «Калашников» в короткие сроки освоил выпуск новейших укороченных автоматов АК-12К и АК-15К, а также вывел в производство другие ключевые изделия. По итогам прошлого года план выпуска БСО был выполнен полностью, вся продукция была своевременно отгружена клиентам.

Генеральный директор концерна Алан Лушников заявил: «Концерн вошел в 2026 год с полной уверенностью в своих силах, получив еще больше заказов, чем когда-либо. Заверяем, что все задачи, поставленные перед нами, будут выполнены благодаря расширению и совершенствованию производственных мощностей и высокопрофессиональному коллективу специалистов».

