Песков анонсировал важные встречи Путина в Петербурге

Владелец пекарни «Машенька» заявил о расширении меню после заказа из США

Tекст: Тимур Шайдуллин

Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов поделился планами по обновлению меню своего заведения. Решение было принято после выполнения заказа для высокопоставленного представителя из Соединенных Штатов, в результате чего в ассортименте появится американская выпечка, сообщает РИА «Новости».

В четверг пекарня «Машенька» составила корзину с угощениями для американского гостя высокого ранга. Предположительно, получателем стал специальный посланник президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф, посетивший Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«После успеха десертов, приготовленных для американского гостя, возрос интерес к нашей выпечке», – отметил Максимов. Он подчеркнул, что кондитеры экспериментировали с рецептами, чтобы добиться идеального вкуса и качества американских десертов, ранее не представленных в пекарне.

«Мы планируем ввести американские маффины с черничным, малиновым и клубничным джемом, традиционные яблочные пироги, брауни и шоколадное печенье», – рассказал владелец пекарни.

Десерты, не вошедшие в заказ для американского гостя, были быстро распроданы в пекарне. «Оставшиеся изделия, а также дополнительная выпечка, которую приготовили наши кондитеры, пользовались огромным спросом. Поэтому мы обязательно включим их в меню», – подчеркнул Максимов.

Стоит отметить, что пекарня «Машенька» получила известность после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года, когда владелец отправил российскому лидеру корзину со своей продукцией и задал вопрос, касающийся налогового законодательства.

Напомним, что 20 января, владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов сообщил о намерении закрыть бизнес уже в мае текущего года.

На следующий день президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить чрезмерного увеличения нагрузки на предпринимателей из-за новых изменений в налоговой политике, приведя в пример «Машеньку».

А в четверг в пресс-службе губернатора и правительства Московской области сообщили, что владельцу пекарни «Машенька», планировавшему закрыться из-за налогов, предоставили варианты развития через сеть нестационарных торговых объектов