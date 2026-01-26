Кремль анонсировал переговоры Путина с султаном Малайзии

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, президент России Владимир Путин проведет сегодня встречу с королем Малайзии султаном Ибрагимом, который находится в Петербурге с частной поездкой, передает ТАСС.

Песков отметил: «Президент будет встречаться с находящимся с частной поездкой в Российской Федерации, в Санкт-Петербурге, верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом. Встретятся они в Эрмитаже».

Планируется, что визит короля Малайзии начнется с небольшой экскурсии по музею, которую проведет директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Песков уточнил, что сам Путин хорошо знаком с экспозицией и часто рассказывает о ней гостям.

Основная часть встречи пройдет в формате личного общения один на один между Путиным и султаном Ибрагимом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль назвал Малайзию надежным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Султан Малайзии прибыл с государственным визитом в Россию.

Кремль анонсировал переговоры Владимира Путина с султаном Малайзии.