    26 января 2026, 12:33 • Новости дня

    Россия выдала агреман на назначение Селиверстова новым послом Белоруссии

    Россия согласовала назначение Селиверстова новым послом Белоруссии в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона выдала запрошенный белорусской стороной агреман (согласие) на назначение чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Российской Федерации Юрия Селиверстова, сообщает МИД России.

    Российское внешнеполитическое ведомство выдало официальный агреман на назначение Юрия Селиверстова чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в России, сообщается на сайте МИД России.

    Запрос на согласие был направлен белорусской стороной 22 января, а решение принято 26 января. До нового назначения Селиверстов занимал пост министра финансов Белоруссии. В ближайшее время он прибудет в Москву, где вручит копии верительных грамот курирующему заместителю министра иностранных дел России. После этого Юрий Селиверстов сможет приступить к исполнению своих обязанностей в качестве главы белорусской дипломатической миссии.

    Бывший глава Минфина Белоруссии Юрий Селиверстов назначен послом в России.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о совмещении Селиверстовым дипломатической должности с постом заместителя премьер-министра по вопросам взаимодействия с Россией и работой в Союзном государстве.

    26 января 2026, 11:22 • Новости дня
    Посол России заявил об отсутствии приказов властей Венесуэлы отражать атаку США

    Посол России Багдасаров: У военных Венесуэлы не было приказа отражать атаку США

    Посол России заявил об отсутствии приказов властей Венесуэлы отражать атаку США
    @ REUTERS/Eduardo Munoz

    Tекст: Вера Басилая

    Венесуэльские военные не получали приказа противодействовать операции США, а сотрудничество с Москвой сохраняется, заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

    По словам Мелик-Багдасарова, власти Венесуэлы не отдавали приказов открывать огонь или иным образом противодействовать военной операции США, передает «Россия 24» .

    «Электроника, железо, за всем этим стоят военные люди. Они просто так не стреляют. Значит, не было приказа», – подчеркнул дипломат.

    Мелик-Багдасаров также прокомментировал состояние отношений между Москвой и Каракасом в военной сфере. По его словам, военно-техническое сотрудничество между Россией и Венесуэлой продолжается в полном объеме, все ранее взятые обязательства выполняются.

    Дипломат отметил, что никаких изменений в договоренностях не произошло, и партнерство в оборонной сфере сохраняет свою стабильность.

    Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что после захвата Николаса Мадуро США пригрозили ей и другим членам правительства убийством, потребовав за 15 минут принять решение о сотрудничестве.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска использовали в Венесуэле неизвестные ранее вооружения, которые сорвали оборону противника, оснащенного «китайскими и российскими вооружениями».

    Позже Трамп уточнил, что секретное оружие называлось «Дискомбобулятор».

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия способна фиксировать вооружения иностранных государств с помощью собственных технических средств.

    26 января 2026, 08:48 • Новости дня
    Литва восстановила оформление грузовиков на границе с Белоруссией
    Литва восстановила оформление грузовиков на границе с Белоруссией
    @ Денис Викторов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил о полном восстановлении движения грузовых автомобилей через литовскую границу после недавних сбоев.

    Литва в полном объеме возобновила оформление грузового автотранспорта на границе с Белоруссией, передает РИА «Новости».

    В сообщении белорусского Государственного пограничного комитета говорится: «Литовские контрольные службы возобновили в полном объеме оформление грузовых транспортных средств».

    Проблемы возникли утром 24 января, когда на литовской стороне произошел сбой в работе таможенных информационных систем. Тогда белорусский таможенный комитет сообщал, что через пункт пропуска «Каменный Лог» фуры не оформлялись вовсе, а движение через «Бенякони» было полностью остановлено литовской стороной.

    В отдельном порядке оформлялись только легковые автомобили и автобусы, которые могли пересекать границу без задержек.

    Сейчас на белорусско-литовской границе продолжают работать только два из шести пунктов пропуска, что связано с решениями литовских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва закрыла пограничные переходы на границе с Белоруссией в ноябре.

    Власти страны отказались компенсировать транспортным компаниям простой грузовых машин из-за закрытия границы.

    25 января 2026, 11:20 • Видео
    Очередное предательство США. Теперь курды

    Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    26 января 2026, 14:29 • Новости дня
    Валуев назвал дипфейком появившийся с ним в интернете видеоролик
    Валуев назвал дипфейком появившийся с ним в интернете видеоролик
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что распространившееся в соцсетях видео с его якобы призывом использовать «кнут и пряник» в отношении стран бывшего Советского Союза – подделка, сделанная с помощью искусственного интеллекта.

    По словам Валуева, ролик не имеет к нему никакого отношения, и он сам регулярно поднимает тему дипфейков, созданных с использованием ИИ, передает РИА «Новости».

    «Видео не имеет ко мне никакого отношения. Радует, что технологии развиваются так стремительно, но это сделано при помощи искусственного интеллекта. Я часто поднимаю тему ИИ и создания подобных фейковых видео. Вероятно, ИИ на меня затаил обиду», – сказал депутат.

    Ранее сомнения в подлинности видео высказал и бывший соперник Валуева по рингу, чемпион мира Руслан Чагаев. Пользователи соцсетей также усомнились в правдивости высказываний, приписываемых Валуеву.

    Ранее эксперты Роскачества раскрыли способы защиты от дипфейк-мошенников.

    26 января 2026, 12:23 • Новости дня
    Верховный суд Белоруссии начал рассматривать дело нациста Зиглинга

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ганс Зиглинг, входивший в состав СС и охранной полиции, во время Великой Отечественной войны на территории БССР участвовал в массовых убийствах, сопровождавшихся особой жестокостью. Его жертвами стали не менее 1706 человек, сообщила государственный обвинитель Калина Горошко.

    Верховный суд Белоруссии приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении умершего в Германии офицера СС Ганса Ойгена Зиглинга, передает ТАСС.

    Нацисту предъявлено обвинение в 13 эпизодах геноцида, сообщили журналистам в прокуратуре. По данным следствия, Зиглинг лично и совместно с подчиненными участвовал в массовых убийствах на территории Минской, Гродненской и Брестской областей, лишив жизни не менее 1706 человек, включая 238 детей и людей в беспомощном состоянии.

    Государственный обвинитель Калина Горошко заявила: «Так, исполняя преступные приказы вышестоящего руководства, он лично, а также совместно с участниками возглавляемых им преступных формирований <…> в ходе осуществления карательных операций на территории Минской, Гродненской и Брестской областей, совершил ряд убийств, в основном, массовых, сопровождавшихся особой жестокостью, бесчеловечностью, безжалостностью, тем самым лишив жизни не менее 1 706 человек, включая 238 малолетних детей, в том числе лиц, находившихся в беспомощном состоянии, престарелых людей. То есть всех тех, кто не могли оказать активное сопротивление».

    Карателями под руководством Зиглинга были полностью или частично сожжены 11 населенных пунктов, из которых три так и не были восстановлены. Также участники групп под его командованием расхищали имущество мирных жителей и продукты питания, что приводило к гибели людей от голода. Это первый случай, когда в Белоруссии немецкому офицеру предъявлены обвинения по делу о геноциде.

    Зиглинг родился в 1912 году в Баварии, в 1930-х годах вступил в Национал-социалистическую рабочую партию Германии и охранную полицию. С конца 1941 года он возглавил украинскую полицейскую роту на территории БССР, а затем 57-й батальон охранной полиции, сформированный из бывших советских военнопленных. В 1944 году после наступления Красной Армии Зиглинг с остатками батальона отступил в Германию, где позднее командовал 30-й штурмовой дивизией СС. После войны Зиглинг проживал в Германии под чужим именем и умер после 14 декабря 1978 года, не понеся наказания. Следствием собрано 22 тома доказательств его преступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул необходимость выставить счет странам, причастным к геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

    Госдума установила День памяти жертв геноцида советского народа.

    26 января 2026, 15:14 • Новости дня
    Песков намекнул на получение Путиным доклада по переговорам в Абу-Даби

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о получении Владимиром Путиным доклада по итогам переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби.

    «А как вы думаете?» – ответил он на вопрос журналиста, был ли президент проинформирован о ходе переговоров, передает РИА «Новости».

    После предположения корреспондента, что Путин получил доклад, Песков улыбнулся и кивнул. Видео с этим эпизодом опубликовал специальный корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло в своем Telegram-канале.

    Напомним, в субботу завершились переговоры по Украине в Абу-Даби с участием России. Второй день переговоров по Украине проходил в закрытом режиме без прессы.

    Еврокомиссия не стала комментировать прошедшие в Абу-Даби переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее стала известна дата следующего раунда переговоров России, США и Украины.

    26 января 2026, 14:51 • Новости дня
    Пискарев сообщил о доказательствах преступлений Киева и его покровителей

    Пискарев: У России есть доказательства преступлений Киева для трибунала над Каллас

    Tекст: Дарья Григоренко

    В России собрана доказательная база преступлений Киева и их западных покровителей, достаточная для трибунала над функционерами ЕС, включая главу евродипломатии Каю Каллас, заявил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

    Пискарев напомнил, что ранее Кая Каллас заявила о подготовке трибунала над российскими руководителями, а также о выделении Евросоюзом 10 млн евро на эти цели. По словам депутата, «доказательная база преступлений киевского нацистского режима и его покровителей нашими компетентными органами собрана обширная. Этого более чем достаточно для обвинения в геноциде и трибунала над самими функционерами ЕС, в том числе и фанатично ненавидящей Россию Каллас», говорится в Telegram-канале комиссии.

    Он также подчеркнул, что европейские чиновники умалчивают о нанесенном россиянам ущербе из-за незаконных санкций и поставок вооружения киевским властям, которое применяется против мирного населения, инфраструктуры и экономики. По словам Пискарева, честная оценка этого вреда «заполнит не один том» и имеет значение не только для России, но и для стабильности в Европе.

    Ранее Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов опубликовал доклад о зверствах киевских властей в Красноармейске (Покровске), где зафиксированы расстрелы мирных жителей, издевательства над женщинами и детьми и удары по гражданской инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международное сообщество осудить теракты Киева в Курске и Рыльске.

    До этого дипломат Родион Мирошник отметил, что Киев применяет запрещенные методы войны, теряя десятки километров ежедневно.

    Напомним, Россия передала в Международный суд ООН материалы с обвинениями Украины в геноциде в Донбассе.

    26 января 2026, 14:06 • Новости дня
    В Госдуме предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard

    Депутат Аксаков: Риски использования карт Visa и Mastercard растут

    Tекст: Валерия Городецкая

    Риски при использовании карт Visa и Mastercard увеличиваются, поскольку срок их действия давно истек, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

    «Риски использования Visa и Mastercard увеличиваются, поскольку сроки их использования уже давно истекли практически. И те средства защиты, которые применялись в тот период, когда они эмитировались, уже устарели», – подчеркнул он, передает ТАСС.

    Аксаков отметил, что Центробанк должен обладать полномочиями устанавливать срок действия платежных карт, чтобы оперативно реагировать на возникающие угрозы для держателей. Он подчеркнул, что это позволит Центробанку принимать решения, исходя из оценки рисков для граждан.

    По мнению депутата, мошенники заметно усовершенствовали схемы кражи средств с карт международных платежных систем. Он предположил, что злоумышленники могут воровать деньги у россиян, пользующихся картами Visa и Mastercard. Аксаков напомнил, что Центробанк неоднократно предупреждал о необходимости перехода на карту «Мир», особенно учитывая, что за пределами России эти карты использовать уже невозможно.

    В октябре НСПК сообщила об истекших сертификатах безопасности у Visa и Mastercard.

    Банк России заявил о продолжении работы истекших карт Visa и MasterCard в России. В декабре регулятор обсудил с банками прекращение работы карт Visa и Mastercard.

    26 января 2026, 12:47 • Новости дня
    В Белоруссии предложили создать отряды «интеллектуального спецназа»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Необходимо организовать специальный центр для подготовки кадров по наиболее перспективным направлениям, заявил глава белорусского Минобразования Андрей Иванец.

    Стране необходимы специалисты, подготовленные эксклюзивно для стратегических отраслей экономики, по аналогии с Национальным детским технопарком, сказал Иванец, передает ТАСС.

    «Это не значит, что мы их плохо готовим. Мы их готовим абсолютно для всех отраслей нашей экономики. Но нам нужен своего рода спецназ», – указал глава ведомства.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился в целесообразности открытия отдельного учреждения, отметив возможность использования базы существующих вузов и Академии наук. Он выразил опасение, что перенос экспериментальных программ в новый центр может оголить кадровый состав ведущих университетов страны.

    Белорусский лидер подчеркнул недопустимость снижения качества обучения. Глава государства напомнил, что от этого напрямую зависят международный престиж высшего образования и экспорт образовательных услуг.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о продлении и расширении пилотного проекта по реформе высшего образования до 2030 года.

    Проект запустили в 2023 году, он предусматривает новую систему ступеней: базовое высшее образование (четыре-шесть лет), специализированное – магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка (один-три года), а также профессиональное – аспирантура.

    26 января 2026, 12:42 • Новости дня
    Лукашенко сообщил о продолжении проверки вооруженных сил республики до весны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Комплексная проверка боеготовности Вооруженных сил Белоруссии продлится всю зиму и завершится весной, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

    Лукашенко официально объявил о временных рамках проведения инспекции в войсках, передает агентство БелТА.

    «Она будет проходить в этих серьезных условиях до весны», – цитирует издание заявление президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, внезапная масштабная проверка армии в Белоруссии началась по поручению президента.

    Александр Лукашенко лично приводит воинские части страны в боевую готовность.

    Россия не исключает проведение с Белоруссией учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия.

    26 января 2026, 11:05 • Новости дня
    Кремль заявил о постоянном дипломатическом контакте России с Венесуэлой

    Песков заявил о ежедневных контактах России и Венесуэлы по дипканалам

    Tекст: Вера Басилая

    Россия поддерживает регулярные дипломатические связи с Венесуэлой, а развитие двусторонних отношений остается приоритетом для Каракаса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия находится в постоянном контакте с венесуэльским руководством по дипломатическим каналам. Он сообщил, что такие контакты происходят ежедневно с самого начала сотрудничества, передает ТАСС.

    Песков отметил, что Россия и Венесуэла имеют отдельные двусторонние отношения и ряд совместных проектов, продолжение которых представляет взаимный интерес. По словам Пескова, Россия заинтересована в развитии инвестиций в Венесуэле. Кроме того, для самой Венесуэлы, исходя из информации из Каракаса, дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений с Москвой является одним из приоритетных вопросов.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия настаивает на немедленном освобождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, которых вывезли в США.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия США в Венесуэле и введение новых 25-процентных пошлин против Ирана подрывают систему международных отношений.

    26 января 2026, 14:59 • Новости дня
    В Кузбассе стартовал интенсив по публичным выступлениям для ветеранов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кузбассе стартовал двухдневный интенсив для участников спецоперации на Украине, направленный на обучение публичным выступлениям.

    Мероприятие проходит на базе КемГУ и рассчитано на 40 ветеранов СВО из различных муниципальных округов региона, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Программа повышения квалификации разработана совместно с Обществом «Знание» и кузбасским филиалом фонда «Защитники Отечества».

    «Мы часто просим наших ветеранов встречаться с молодежью, рассказывать о своем боевом пути, подвигах сослуживцев. Не всем героям легко даются публичные выступления, общение с детьми требует особых навыков. Чтобы помочь ветеранам уверенно выступать перед аудиторией, вместе с Обществом «Знание» и кузбасским филиалом фонда «Защитники Отечества» запустили программу обучения публичным выступлениям. В ней опытные лекторы делятся секретами мастерства с нашими героями», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

    По словам председателя кемеровского отделения Общества «Знание» Марии Леуховой, курс направлен на развитие навыков организации мероприятий, эффективной коммуникации и профилактики конфликтов. Выпускники получат удостоверения о повышении квалификации Кемеровского государственного университета. Основные модули программы затрагивают основы психологии общения, ораторское мастерство и работу с молодежной аудиторией.

    Ветеран Андрей Савельев отметил, что участие в программе помогает ему не только делиться опытом с молодежью, но и учиться самому. «Мы, ветераны, чувствуем огромную ответственность – быть проводниками памяти и патриотических ценностей. Чтобы говорить убедительно, я постоянно развиваю ораторское мастерство. Для меня это – не про уверенность на сцене, а про силу слова. Слово, которое помогает реализовать себя, находить новые формы общения и, в конечном счете, – доносить нашу правду так, чтобы её услышало и прочувствовало новое поколение», – сказал он.

    Помимо публичных выступлений, ветераны также освоят основы проектной деятельности – это позволит им самостоятельно разрабатывать и проводить патриотические мероприятия. Первые лекции выпускников программы планируются в школах и колледжах Кузбасса уже в феврале этого года.

    26 января 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин провел рабочий завтрак с королем Малайзии в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел рабочий завтрак в формате тет-а-тет с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.

    Перед началом переговоров Путин и султан Ибрагим осмотрели коллекцию Эрмитажа, где их сопровождал директор музея Михаил Пиотровский, передает РИА «Новости». По окончании экскурсии лидеры продолжили общение один на один.

    Напомним, накануне Верховный правитель Малайзии Ибрагим прибыл в Петербург. Путин устроил верховному правителю Малайзии экскурсию по Эрмитажу.

    26 января 2026, 16:20 • Новости дня
    «Аэрофлот» ограничил обслуживание из-за сбоя системы бронирования Leonardo

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo («Сирена-трэвел») временно ограничены регистрация пассажиров и багажа на рейсы «Аэрофлота», а также оформление, переоформление и возврат билетов.

    Авиакомпания сообщила, что неполадки затронули все каналы продаж: сайт, контакт-центр и агентов, передает ТАСС.

    В «Аэрофлоте» отметили, что пассажирам стоит быть готовыми к возможным изменениям расписания рейсов. Представители перевозчика заверили, что поставщик системы уже работает над восстановлением нормальной работы и прилагает все усилия для скорейшего устранения проблемы.

    Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах авиакомпании и уточнять актуальную информацию перед предстоящими полетами.

    В июле прошлого года авиакомпания «Аэрофлот» столкнулась с техническими проблемами в своих информационных системах.

    26 января 2026, 16:12 • Новости дня
    Минспорт: Ряд международных федераций вернет российским юниорам флаг

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несколько ведущих международных спортивных федераций в течение двух-трех ближайших недель вернут российским юниорским сборным право выступать под национальным флагом, сообщил министр спорта России, глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев.

    «Любая международная площадка для нас – это возможность заявить о себе, заручиться поддержкой по вопросу восстановления прав российских спортсменов», – заявил Дегтярев, передает ТАСС. Он добавил, что на полях генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии в Ташкенте работа по возвращению флага ведется в первую очередь для юниорских сборных.

    По словам министра, уже достигнуты договоренности с несколькими крупными международными федерациями, и они в ближайшие недели примут соответствующие решения в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета.

    Ранее Дегтярев сообщил, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила к турнирам российских тяжелоатлетов до 23 лет с флагом и гимном.

    В декабре российских юных фехтовальщиков допустили к международным турнирам с использованием государственного флага и гимна.

    26 января 2026, 16:52 • Новости дня
    Над Белгородской областью за четыре часа уничтожены 16 дронов ВСУ

    Минобороны: Над Белгородской областью за четыре часа уничтожены 16 дронов ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 16 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, дроны были уничтожены в период с 11.00 до 15.00 мск.

    Накануне в Белгородской области в результате детонации FPV-дрона пострадали три человека.

    Сообщалось, что над Россией за ночь уничтожили 40 украинских дронов.  

