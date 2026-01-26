Россия выдала агреман на назначение Селиверстова новым послом Белоруссии

Верховный суд Белоруссии начал рассматривать дело нациста Зиглинга

Tекст: Дмитрий Зубарев

Верховный суд Белоруссии приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении умершего в Германии офицера СС Ганса Ойгена Зиглинга, передает ТАСС.

Нацисту предъявлено обвинение в 13 эпизодах геноцида, сообщили журналистам в прокуратуре. По данным следствия, Зиглинг лично и совместно с подчиненными участвовал в массовых убийствах на территории Минской, Гродненской и Брестской областей, лишив жизни не менее 1706 человек, включая 238 детей и людей в беспомощном состоянии.

Государственный обвинитель Калина Горошко заявила: «Так, исполняя преступные приказы вышестоящего руководства, он лично, а также совместно с участниками возглавляемых им преступных формирований <…> в ходе осуществления карательных операций на территории Минской, Гродненской и Брестской областей, совершил ряд убийств, в основном, массовых, сопровождавшихся особой жестокостью, бесчеловечностью, безжалостностью, тем самым лишив жизни не менее 1 706 человек, включая 238 малолетних детей, в том числе лиц, находившихся в беспомощном состоянии, престарелых людей. То есть всех тех, кто не могли оказать активное сопротивление».

Карателями под руководством Зиглинга были полностью или частично сожжены 11 населенных пунктов, из которых три так и не были восстановлены. Также участники групп под его командованием расхищали имущество мирных жителей и продукты питания, что приводило к гибели людей от голода. Это первый случай, когда в Белоруссии немецкому офицеру предъявлены обвинения по делу о геноциде.

Зиглинг родился в 1912 году в Баварии, в 1930-х годах вступил в Национал-социалистическую рабочую партию Германии и охранную полицию. С конца 1941 года он возглавил украинскую полицейскую роту на территории БССР, а затем 57-й батальон охранной полиции, сформированный из бывших советских военнопленных. В 1944 году после наступления Красной Армии Зиглинг с остатками батальона отступил в Германию, где позднее командовал 30-й штурмовой дивизией СС. После войны Зиглинг проживал в Германии под чужим именем и умер после 14 декабря 1978 года, не понеся наказания. Следствием собрано 22 тома доказательств его преступлений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул необходимость выставить счет странам, причастным к геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Госдума установила День памяти жертв геноцида советского народа.