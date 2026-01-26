  • Новость часаПосол России сообщил о стрельбе венесуэльских военных из ПЗРК «Игла-С» при атаке США
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Иноагенты и релоканты стали «отработанным материалом» для Финляндии и Прибалтики
    Эксперт объяснил озвученный Зеленским срок готовности Украины вступить в ЕС
    Сербия заявила о планах строительства мини-АЭС с помощью России, Китая, США или Франции
    Реальность 2026 года была предсказана Путиным 20 лет назад
    Кремль назвал сроки новых трехсторонних переговоров по Украине
    Посол России: Власти Венесуэлы не давали приказа отражать атаку США
    Клинтон и Обама призвали американцев к протесту
    Генерала Чжан Юся обвинили в предательстве доверия Си Цзиньпина
    В Британии потребовали отказаться от газа французской TotalEnergies
    26 января 2026, 11:59 • Новости дня

    Взрыв на фабрике печенья в Греции унес жизни четырех человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Четыре человека погибли, один пропал без вести после взрыва и пожара на фабрике печенья «Виоланта» в греческом городе Трикала, сообщил греческий телеканал ERT-news.

    В результате взрыва и последующего пожара на фабрике печенья «Виоланта» в городе Трикала, погибли четыре человека, а одна женщина числится пропавшей без вести, передает ТАСС.

    Как сообщили местные СМИ, инцидент произошел в четыре часа утра по местному времени (5.00 мск), когда на территории предприятия находились от 12 до 13 работников. После происшествия пожарные обнаружили тела четырех женщин из числа ранее пропавших.

    По предварительным данным, причиной происшествия могли стать аммиак и пропан, использовавшиеся на производстве. В больницу Трикалы были доставлены шесть сотрудниц фабрики и один пожарный, но, как уточнил министр здравоохранения Адонис Георгиадис, их состояние не вызывает опасений. Для оказания психологической поддержки пострадавшим и их семьям привлекли специалистов из больницы Кардицы.

    Пресс-секретарь полиции Константия Димоглиду добавила, что пожарные продолжают борьбу с огнем на территории предприятия. На месте работают следователи и эксперты, выясняющие обстоятельства трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Салониках у подъезда многоквартирного дома сработало взрывное устройство.

    25 января 2026, 12:50 • Новости дня
    Академик Гинцбург объяснил особую опасность вируса Нипах

    Академик Гинцбург: От особо опасного вируса Нипах не существует лекарства

    Академик Гинцбург объяснил особую опасность вируса Нипах
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    На российскую территорию из Индии может попасть особо опасный вирус Нипах. Поэтому в России необходимо создать консервы вакцинных препаратов для возможной борьбы с этой болезнью, сказал газете ВЗГЛЯД эпидемиолог Александр Гинцбург. Ранее вспышка вируса произошла в индийском штате Западная Бенгалия.

    «Вирус Нипах входит в число возбудителей особо опасных инфекций. По сути, от него не существует лекарства. Поэтому выздоровление зависит от иммунитета человека. Если иммунитет слабый, то заболевание грозит осложнениями, сепсисом, двусторонним воспалением легких, менингитом. И это действительно может привести к гибели», – пояснил Александр Гинцбург, академик РАН, научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

    «Между Россией и Индией действует активное авиасообщение. Наши сограждане любят проводить там осенний и зимний сезоны. Индусы также летают в Россию, в том числе на заработки. Поэтому существует реальная опасность попадания к нам Нипаха. Есть вероятность на уровне ограничительных, карантинных мер пропустить эту инфекцию», – предупредил собеседник.

    «За Нипахом не числится крупных вспышек. Тем не менее в последнюю четверть века в Индии и Юго-Восточной Азии периодически происходят всплески заболеваемости, в результате которых гибнут десятки людей. Поэтому России необходимо создать список возбудителей инфекционных заболеваний, против которых у нас должны быть прототипы или консервы вакцинных препаратов. У наших специалистов есть все технологии для этого. Вопрос упирается в госрегулирование», – сказал он.

    Ранее стало известно, что Индия оперативно принимает меры по сдерживанию вспышки вируса Нипах (NiV) в восточном штате Западная Бенгалия после подтверждения пяти случаев заражения, в том числе среди врачей и медсестер, сообщает Independent.

    Уже почти 100 человек получили указание соблюдать домашний карантин, а инфицированные пациенты проходят лечение в больницах в Калькутте и ее окрестностях, при этом один человек находится в критическом состоянии.

    Всемирная организация здравоохранения считает Нипах патогеном высокого риска. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), инкубационный период обычно составляет от четырех до 21 дня. Причем все начинается с неспецифических симптомов, что затрудняет раннюю диагностику. Уровень летальности колеблется от 40% до 75%.

    Основными естественными переносчиками являются плодоядные летучие мыши рода Pteropus. Человек может заразиться при прямом контакте с ними или другими животными, а также при употреблении в пищу продуктов, загрязненных слюной, мочой или фекалиями летучих мышей.

    Нипах был впервые выявлен в 1999 году после вспышки энцефалита и респираторных заболеваний среди свиноводов и других лиц, имевших тесный контакт с животными, в Малайзии и Сингапуре. Этот случай привел к признанию NiV серьезным зоонозным патогеном, способным передаваться от животных к человеку.

    Ранее Александр Горелов, замдиректора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, заявил, что глобальное потепление, ведущее к росту средней температуры на два градуса, чревато появлением 15 тыс. новых вирусных инфекций из-за изменения ареала возбудителей.

    Комментарии (13)
    25 января 2026, 15:37 • Новости дня
    Песков заявил о нежелании России и США разговаривать с Каллас
    Песков заявил о нежелании России и США разговаривать с Каллас
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что Москва и Вашингтон не намерены вести переговоры с главой евродипломатии Каей Каллас, назвав это невозможным до смены ее на посту.

    Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что Россия и США не будут обсуждать какие-либо вопросы с главой евродипломатии Каей Каллас, сообщает РИА «Новости».

    Песков добавил: «Как можно что-то обсуждать с Каей Каллас. Ведь ни мы ничего с ней никогда не будем обсуждать, ни американцы ничего с ней не будут обсуждать, и это очевидно. Как быть? Нужно только ждать, когда она уйдет».

    По его словам, в Европе наблюдается вырождение политиков, которые находятся у власти. По мнению Пескова, эти политики некомпетентны. Он подчеркнул, что рассчитывать на диалог с нынешним руководством евродипломатии не приходится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио неоднократно отказывался от встреч с Каллас. Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.


    Комментарии (26)
    25 января 2026, 11:20 • Видео
    Очередное предательство США. Теперь курды

    Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    Комментарии (0)
    25 января 2026, 20:35 • Новости дня
    Невеста Лепса Аврора Киба объявила о расставании с певцом
    Невеста Лепса Аврора Киба объявила о расставании с певцом
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    19-летняя студентка Аврора Киба официально подтвердила окончание романа с певцом Григорием Лепсом, подчеркнув, что разрыв произошел без конфликтов и с уважением.

    Невеста Григория Лепса Аврора Киба объявила о завершении их отношений, сообщает РИА «Новости». В своём заявлении она подчеркнула: «Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы, мы официально больше не пара», этот пост она опубликовала в своих соцсетях.

    Киба отметила, что их роман с Лепсом был наполнен многими тёплыми моментами, поэтому разрыв произошёл на «ноте благодарности и взаимоуважения». По её словам, никакой драмы в ситуации нет, и бывшие влюблённые сохраняют дружеские отношения, но теперь каждый готов идти своей дорогой.

    Григорий Лепс пока не прокомментировал ситуацию. Известно, что певец и Киба начали встречаться в 2024 году и планировали свадьбу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов потребовал отменить концерты певца Григория Лепса.

    Комментарии (19)
    25 января 2026, 17:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ Румынии от референдума по объединению с Молдавией

    Политолог Мартынов: Уния с Молдавией вызовет в Румынии социальные волнения

    Эксперт объяснил отказ Румынии от референдума по объединению с Молдавией
    @ Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Румыния не заинтересована в унии с Молдавией. Объединение несет для Бухареста бюрократические и юридические коллизии, которые угрожают огромными внутриполитическими и социальными рисками, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее румынский президент Никушор Дан отклонил идею проведения референдума об объединении с Молдавией.

    «В августе прошлого года на День независимости Молдавии в Кишинев прилетали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц. Ранее визит совершала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Все они брали президента Майи Санду за локоток, мило общались, поддерживали евроинтеграционные устремления молдавского народа», – пояснил Алексей Мартынов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Но эти визиты и обещания не привели пока вообще ни к чему. В итоге доверие к главе государства и данному курсу страны в обществе снижается. Затем Санду захотела попасть в ЕС через унию с Румынией, обосновывая это историческими предпосылками. Бессарабия после 1918 года и подписания Брестского мира была незаконно аннексирована Румынией и пробыла в этом состоянии до 1940 года. Затем эта территория согласно так называемому пакту Молотова–Риббентропа была присоединена к СССР», – рассказал спикер.

    «В то время среди молдаван было около 10% ярых приверженцев унионизма. Сейчас их примерно столько же. Это та часть населения, на которую может рассчитывать Санду, если запустит референдум об объединении с Румынией. Еще приблизительно 20% поддержат этот курс. Но остальные 70% процентов я бы отнес к условно колеблющимся. Поэтому результаты потенциального референдума далеко не очевидны. Идея унии может не набрать большинства голосов молдаван», – заметил он.

    «Впрочем, и сама Румыния не заинтересована в унии с Молдавией. Объединение несет для Бухареста бюрократические и юридические коллизии, которые угрожают огромными внутриполитическими и социальными рисками», – продолжил собеседник.

    «Например, на румынской территории проживает немалое количество этнических меньшинств, которые пользуются дотациями Евросоюза именно в силу своего меньшинства. Присоединение Молдавии нарушит нынешний баланс в национальном составе Румынии и лишит некоторые группы населения социальной поддержки. Думаю, не нужно говорить о том, какие волнения это вызовет и дестабилизирует часть общества. Очевидно, Бухарест на это никогда не пойдет», – отметил он.

    Ранее президент Румынии Никушор Дан отклонил идею проведения референдума об объединении с Молдавией, сообщает Agerpres. По его словам, плебисцит по этому вопросу не нужен, пока на это «нет воли» молдавских граждан.

    «Это вопрос, который в первую очередь касается граждан Молдавии. Румыния обязуется поддерживать республику на ее европейском пути. Это цель, которую преследуют граждане страны через уполномоченные ими органы власти. Плюс другие вопросы, такие как энергетика, экономическая взаимосвязь. Если в какой-то момент мнение изменится, мы будем действовать соответствующим образом», – сказал Дан.

    В свою очередь, Майя Санду заявила, что считает вступление Молдавии в ЕС самой реалистичной стратегией выживания и развития республики. «Когда международное право уже недостаточно тебя защищает, нужно быть частью союзов, иметь хороших, надежных друзей, способных прийти на помощь, когда это необходимо», – подчеркнула она.

    Кроме того, Молдавия, согласно заявлениям президента, намерена продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине в рамках своих возможностей. Санду уверена, что устойчивость и безопасность республики напрямую зависят от устойчивости соседней Украины.

    Ранее глава молдавского МИД Михай Попшой объявил о начале процедуры отказа от соглашений, определяющих статус республики в СНГ. Газета ВЗГЛЯД писала о негативных последствиях такого решения для самого Кишинева. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что сближение Молдавии с Евросоюзом может привести к потере ее собственной государственности.

    Комментарии (4)
    26 января 2026, 00:47 • Новости дня
    Офицеры украинского спецназа «Омега» ликвидированы в ДНР

    Tекст: Антон Антонов

    В ДНР и Харьковской области Украины ликвидированы несколько офицеров ВСУ, в том числе украинского спецназа «Омега», сообщили в российских силовых структурах.

    В ДНР ликвидирован командир группы специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины лейтенант Константин Суходольский с позывным «Сухой». Также уничтожен начальник связи центра спецназа «Омега» младший лейтенант Андрей Марков с позывным «Маркиз», который, по словам представителя силовых структур, был активным участником майдана и сторонником бандеровской идеологии.

    В ДНР также был уничтожен командир механизированного взвода Дмитрий Наталюк из Волынской области, передает РИА «Новости».

    В Харьковской области уничтожен начальник второй погранзаставы третьего погранотряда лейтенант Владислав Мисько, который принимал участие в боевых действиях в Донбассе с 2019 года. Кроме того, в этом же регионе ликвидирован лейтенант Иван Петрик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе отступления украинских сил из района Тихое уничтожен офицер спецназа «Дозор» Госпогранслужбы Александр Вусатюк. Осенью украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Ооперация завершилась уничтожением всей группы ГУР ВСУ.

    Комментарии (5)
    25 января 2026, 13:59 • Новости дня
    Times: На учениях в Норвегии финнов попросили не «громить» армию США
    Times: На учениях в Норвегии финнов попросили не «громить» армию США
    @ Jouni Porsanger/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Финские военные настолько успешно проявили себя на совместных учениях с армией США на севере Норвегии, что организаторам пришлось просить их быть снисходительнее, сообщили СМИ.

    The Times ссылается на высокопоставленный военный источник, отмечая, что американские военные в ходе совместных учений на севере Норвегии в 2025 году столкнулись с серьёзными трудностями, в то время как европейские участники подобных проблем не испытывали.

    По словам источника, финны выступали в роли условного противника и настолько уверенно одерживали победы над представителями США, что ситуация становилась для последних неудобной и деморализующей. Организаторам учений пришлось вмешаться и попросить финских военных снизить интенсивность действий, чтобы дать американцам шанс лучше проявить себя в манёврах.

    Во вторник глава МИД России Сергей Лавров сообщил о серьезной подготовке НАТО и европейских лидеров к возможной войне против России, подчеркнув их открытость намерений.

    Ранее Лавров обвинил западные страны в подготовке новой крупной войны на территории Европы и заявил о непрекращающемся расширении Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские морские пехотинцы в Норвегии проводят учения с отработкой сценариев по статье 5 Устава НАТО в случае конфликта с Россией.

    Комментарии (8)
    26 января 2026, 01:51 • Новости дня
    Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
    Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Атака беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина могла привести к ответу с применением специального оружия, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Комментируя последствия расширения ядерного клуба, Медведев указал, что это может дестабилизировать ситуацию, но может и «заставить государства задумываться над последствиями провоцирования тех или иных конфликтов», пишет «Коммерсант».

    Медведев отметил, что «европейцы, а при администрации Байдена и американцы, постоянно провоцировали» Россию на «жесткие решения». «И эти провокации продолжаются», – сказал он.

    Он напомнил о событиях конца 2025 года, когда на резиденцию президента России Владимира Путина была совершена атака с применением большого количества беспилотников ВСУ.

    «На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия. Такого рода игры чрезвычайно опасны», – сказал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что киевский режим в конце прошлого года атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 ударного БПЛА. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытка атаки на резиденцию президента Путина свидетельствует о террористической сущности властей, удерживающих власть на Украине.

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России.

    Комментарии (11)
    25 января 2026, 15:47 • Новости дня
    Кушнер и Грюнбаум пришли в Кремль в кольцах, измеряющих уровень стресса
    Кушнер и Грюнбаум пришли в Кремль в кольцах, измеряющих уровень стресса
    @ Ferrari/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле зять президента США, бизнесмен Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум надели специальные «умные кольца», фиксирующие уровень стресса.

    На этот необычный аксессуар обратил внимание автор передачи «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, аналогичные устройства были замечены у обоих гостей. Эти «умные» кольца фиксируют не только уровень стресса, но и пульс, а также фазы сна. Кроме того, журналист отметил, что на запястье Кушнера была красная нить, которую часто связывают с верой в удачу и крепкое здоровье.

    Зарубин добавил, что американские представители выглядели спокойными, стресса при встрече не испытывали. По его словам, в ходе беседы царила доброжелательная атмосфера: «Улыбки были, похлопывания по плечу и даже шутки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Джошем Грюнбаумом.

    Комментарии (13)
    25 января 2026, 18:47 • Новости дня
    В МВД рассказали о новом приеме мошенников на «Госуслугах»

    Tекст: Ольга Иванова

    В Петербурге зафиксированы новые схемы мошенничества с рассылкой от имени «Госуслуг», где злоумышленники используют узнаваемые логотипы и советуют не сообщать СМС-коды, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    Мошенники, выдающие себя за сотрудников портала «Госуслуги», стали использовать новый прием – они советуют жертвам не сообщать никому коды из СМС, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

    По данным ведомства, участились случаи рассылки писем с поддельным логотипом «Госуслуг», персональным обращением и даже рекомендацией не разглашать СМС-коды. Тем не менее это лишь часть мошеннической схемы: после получения доверия злоумышленники пытаются получить конфиденциальные данные пользователей.

    В полиции отмечают, что настоящие сообщения от портала «Госуслуги» поступают только с адреса no-reply@gosuslugi.ru. На такие письма не требуется отвечать, а любые требования обновить электронную почту или пройти по ссылке на фальшивую техподдержку должны быть проигнорированы.

    Пользователям настоятельно рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и не совершать звонки по номерам из сомнительных писем. Перед открытием письма важно проверять адрес отправителя, чтобы избежать обмана.

    Для связи с настоящей службой поддержки следует использовать только официальный сайт или мобильное приложение «Госуслуг», подчеркнули в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге и Ленинградской области с января зафиксировали рост числа мошеннических рассылок с вредоносными ссылками, замаскированными под обновления WhatsApp.

    Основными признаками мошеннических звонков являются предложения бонусов и подарков от банка, а также просьбы отменить заявки на кредит.

    При передаче кода из СМС МВД рекомендует незамедлительно обратиться в банк и полицию.

    Комментарии (8)
    26 января 2026, 08:40 • Новости дня
    Боевики «Азова» во главе с темнокожим командиром сдались в плен под Димитровым

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе Димитрова группа боевиков «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России) во главе с темнокожим командиром добровольно сложила оружие и попала в плен.

    Шестеро боевиков группировки «Азов» сдались в плен в районе Димитрова, передает ТАСС. Среди них оказался и командир группы – темнокожий боевик по имени Даниэль.

    По словам самих сдавшихся, в окрестностях Димитрова в окружение попали пять групп «Азова». Четыре из этих групп были уничтожены в ходе боестолкновения, а оставшиеся бойцы приняли решение сдаться.

    Напомним, 27 декабря президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении города Димитрова в ДНР.

    Российский штурмовик сообщал, что ВС России ликвидировали в этом городе до трех батальонов противника, украинские позиции располагались среди жилых домов и подвалов, боевики ВСУ укрывались вместе с мирными жителями.

    Комментарии (10)
    25 января 2026, 12:44 • Новости дня
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на ключевых направлениях
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на ключевых направлениях
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные улучшили позиции по нескольким направлениям, уничтожив склады боеприпасов и нанеся значительный урон личному составу и технике ВСУ, сообщает Минобороны России.

    Российские подразделения заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским силам в Сумской и Харьковской областях, передает Telegram-канал МО. В результате операций в районах Корчаковки, Сосновки, Кучеровки, Стецковки, Волчанских Хуторов и Захаровки украинская сторона потеряла до 175 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 21 автомобиль, реактивную систему залпового огня и два артиллерийских орудия, а также склады боеприпасов и материальных средств.

    Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и нанесла потери формированиям ВСУ в Березовке, Нечволодовке, Петровке, Коровьем Яре и Сосновом. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, 17 автомобилей и артиллерийское орудие западного производства, уничтожены три склада боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки заняли новые позиции и вывели из строя личный состав и технику четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в Константиновке, Алексеево-Дружковке, Краматорске и Резниковке. Потери украинской стороны составили до 215 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и три артиллерийских орудия, уничтожены склад боеприпасов и три склада материальных средств.

    «Центр» улучшил положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям ВСУ в Белицком, Гришино, Доброполье, Родинском в Донецкой народной республике и Новопавловке, Новоподгородном в Днепропетровской области. Противник потерял до 375 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие западного производства и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника, уничтожив до 315 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и три артиллерийских орудия в Запорожской и Днепропетровской областях, а также склад материальных средств.

    Подразделения «Днепра» нанесли поражение механизированной и горно-штурмовой бригадам ВСУ в районах Орехова и Преображенки в Запорожской области, уничтожив до 55 военнослужащих, 11 автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, радиолокационную станцию, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объект энергетической инфраструктуры, цех по производству и места хранения беспилотников, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 159 районах. Средствами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы, 31 реактивный снаряд HIMARS и 68 беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожено 670 самолетов, 283 вертолета, 111 017 беспилотников, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 302 танка и других боевых бронированных машин, 1651 машина реактивных систем залпового огня, 32 825 орудий полевой артиллерии и минометов, 52 754 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

    Военные России освободили Павловку и Новопавловку в Донецкой народной республике.

    Российские силы освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    Комментарии (5)
    25 января 2026, 13:17 • Новости дня
    Песков: Трамп «нагибает через колено»
    Песков: Трамп «нагибает через колено»
    @ Aaron Schwartz/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп предпочитает силовой подход в политике.

    Он отметил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, Трамп «является сторонником решения всего «через колено», он говорит, что решение через силу, по-нашему [по-русски] – это решение «нагибать через колено»», передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что те, кто соглашается на подобное давление, будут вынуждены продолжать подчиняться. Как добавил представитель Кремля, для России важно не повторять этот путь, отметив: «Главное, этого не делать нам».

    Ранее Песков заявил, что процесс разрешения конфликта движется вперед, причем сейчас особое значение приобрела необходимость реализации согласованной ранее «формулы Анкориджа».

    Комментарии (8)
    26 января 2026, 07:10 • Новости дня
    Обманувшие бойцов СВО в Шереметьево таксисты сбежали от следствия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    От следствия скрылись двое подозреваемых по делу о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево, они пропали после начала арестов, сообщил информированный источник.

    Подозреваемые пропали после того, как в ноябре 2024 года задержали первых фигурантов-таксистов, сказал собеседник РИА «Новости».

    По его словам, это произошло после того, как обвиняемые ознакомились с материалами дела.

    Следствие установило, что преступная группа целенаправленно выбирала жертвами возвращающихся участников спецоперации. Злоумышленники навязывали услуги такси, стоимость которых к концу поездки многократно возрастала. В случае отказа платить потерпевшим угрожали физической расправой.

    Правоохранительные органы уже арестовали 40 человек, причастных к противоправной деятельности. Общая сумма ущерба, нанесенного военнослужащим, превышает 4 млн рублей.

    Ранее сообщалось, что участники преступной группы, похищавшие деньги у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево, до начала спецоперации систематически обманывали приезжих из-за рубежа.

    Напомним, в октябре прошлого года три женщины, обвиняемые в хищении денег у участников спецоперации на Украине в Шереметьево, признали вину.

    Комментарии (5)
    25 января 2026, 16:43 • Новости дня
    Рябков заявил о требовании России освободить Мадуро
    Рябков заявил о требовании России освободить Мадуро
    @ President of Russia Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия настаивает на освобождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, которых вывезли в США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    Россия настаивает на немедленном освобождении венесуэльского президента Николаса Мадуро, который был захвачен и вывезен из Венесуэлы в США, передает ТАСС. Об этом в интервью агентству заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков подчеркнул: «Первый шаг, без которого все остальное остается сугубо гипотетическим, – это освобождение Мадуро и его супруги». Он отметил, что после случившегося Россия считает необходимым настаивать на освобождении президента Венесуэлы.

    Дипломат также добавил, что вопрос о возможном предоставлении убежища Мадуро является вторичным. По словам Рябкова, обсуждать дальнейшие шаги преждевременно, пока не решена главная задача – освобождение президента страны.

    Напомним, США 3 января атаковали Венесуэлу и похитили президента Николаса Мадуро.

    Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Вашингтон провел грубое вооруженное вторжение в Венесуэлу, а теперь угрожает Кубе и другим странам Латинской Америки.


    Комментарии (4)
    25 января 2026, 22:56 • Новости дня
    Рябков сообщил о технических средствах для фиксации иностранных вооружений

    Tекст: Антон Антонов

    Россия способна фиксировать вооружения иностранных государств с помощью собственных технических средств, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков прокомментировал заявления американских властей о наличии у США сверхсовременного оружия. «Мы имеем собственные возможности, в том числе национальные технические [средства], чтобы достоверно фиксировать то, что имеет значение, и делать из этого свои выводы», – приводит слова Рябкова ТАСС.

    На вопрос о попытках уточнить у американской стороны детали этих заявлений замминистра ответил отрицательно. По его словам, оснований для этого нет, и россияне не собираются реагировать на каждое подобное высказывание. Рябков заявил, что «на каждый чих не наздравствуешься».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что войска США использовали в Венесуэле ранее неизвестные вооружения, что сорвало оборону противника. Позже Трамп уточнил, что секретное оружие называлось «Дискомбобулятор». СМИ заявили, что в результате применения этого устройства охрана Николаса Мадуро испытывала кровотечения и болезненные ощущения, схожие с действием мощной звуковой волны.

    Комментарии (0)
    Главное
    Россия сохранила второе место в рейтинге сильнейших армий мира
    Боевики «Азова» во главе с темнокожим командиром сдались в плен под Димитровым
    Каллас назвала фон дер Ляйен диктатором
    Президент Польши усомнился во вступлении Украины в ЕС в 2027 году
    SpaceX предотвратила 300 тыс. угроз столкновения спутников на орбите
    Обманувшие бойцов СВО в Шереметьево таксисты сбежали от следствия
    Подросток в Крыму признался в поджоге машин из-за нацистских идей