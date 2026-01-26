  • Новость часаПосол России сообщил о стрельбе венесуэльских военных из ПЗРК «Игла-С» при атаке США
    Пескова спросили о вероятности телефонного разговора Путина и Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом не запланирован, однако может быть организован оперативно, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    В графике президента России Владимира Путина на данный момент не запланирован телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

    По словам Пескова, «в настоящий момент в графике нет такого разговора, но они согласовываются очень быстро». Он отметил, что действующие каналы связи с американской стороной позволяют практически мгновенно согласовать двусторонние контакты на высшем уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, последняя телефонная беседа между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялась 16 октября, новых контактов не фиксировали.


    24 января 2026, 17:52 • Новости дня
    Трамп раскрыл название секретного оружия США в Венесуэле

    Трамп сообщил о применении «Дискомбобулятора» в Венесуэле

    Трамп раскрыл название секретного оружия США в Венесуэле
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент впервые озвучил название секретной разработки, примененной во время атаки на Венесуэлу, что вызвало резонанс в прессе.

    Президент США Дональд Трамп в интервью New York Post сообщил, что секретное оружие, использованное американскими военными при атаке на Венесуэлу, называлось «Дискомбобулятор», передает РИА «Новости».

    «Дискомбобулятор. Мне нельзя говорить об этом», – заявил Трамп, отказавшись раскрыть детали и происхождение названия. Он отметил, что с удовольствием рассказал бы больше о новом вооружении, если бы мог разглашать такую информацию.

    По словам Трампа, также американские военные использовали дезориентирующее оружие во время операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это оружие якобы помешало венесуэльским военным запустить ракеты российского и китайского производства по американским вертолетам и самолетам.

    «Дезориентатор. Мне нельзя об этом говорить. Им так и не удалось запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, но ни одна из них не взлетела. Мы пришли, они нажимали кнопки, и ничего не работало. Они были полностью готовы к нашему приходу», – подчеркнул американский лидер в интервью.

    Трамп не стал раскрывать дополнительную информацию о технических характеристиках или принципе действия «Дискомбобулятора», но подчеркнул, что это оружие обеспечило успех американской операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные применили секретное нелетальное оружие во время штурма резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Позже военный из Венесуэлы заявил, что использованное устройство вызывало сильную головную боль и кровотечение из носа. А министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил, что в результате атаки США 3 января погибли 100 человек.

    24 января 2026, 10:11 • Новости дня
    Владелец пекарни «Машенька» заявил о расширении меню после заказа из США
    Владелец пекарни «Машенька» заявил о расширении меню после заказа из США
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пекарня «Машенька» подготовила корзину с угощениями для высокопоставленного гостя из США, после этого ее владелец заявил о расширении меню.

    Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов поделился планами по обновлению меню своего заведения. Решение было принято после выполнения заказа для высокопоставленного представителя из Соединенных Штатов, в результате чего в ассортименте появится американская выпечка, сообщает РИА «Новости».

    В четверг пекарня «Машенька» составила корзину с угощениями для американского гостя высокого ранга. Предположительно, получателем стал специальный посланник президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф, посетивший Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    «После успеха десертов, приготовленных для американского гостя, возрос интерес к нашей выпечке», – отметил Максимов. Он подчеркнул, что кондитеры экспериментировали с рецептами, чтобы добиться идеального вкуса и качества американских десертов, ранее не представленных в пекарне.

    «Мы планируем ввести американские маффины с черничным, малиновым и клубничным джемом, традиционные яблочные пироги, брауни и шоколадное печенье», – рассказал владелец пекарни.

    Десерты, не вошедшие в заказ для американского гостя, были быстро распроданы в пекарне. «Оставшиеся изделия, а также дополнительная выпечка, которую приготовили наши кондитеры, пользовались огромным спросом. Поэтому мы обязательно включим их в меню», – подчеркнул Максимов.

    Стоит отметить, что пекарня «Машенька» получила известность после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года, когда владелец отправил российскому лидеру корзину со своей продукцией и задал вопрос, касающийся налогового законодательства.

    Напомним, что 20 января, владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов сообщил о намерении закрыть бизнес уже в мае текущего года.

    На следующий день президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить чрезмерного увеличения нагрузки на предпринимателей из-за новых изменений в налоговой политике, приведя в пример «Машеньку».

    А в четверг в пресс-службе губернатора и правительства Московской области сообщили, что владельцу пекарни «Машенька», планировавшему закрыться из-за налогов, предоставили варианты развития через сеть нестационарных торговых объектов

    25 января 2026, 11:20 • Видео
    Очередное предательство США. Теперь курды

    Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    23 января 2026, 14:48 • Новости дня
    Эксперты назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

    Политолог Ткаченко: Переговорную позицию России улучшают успехи на фронте

    Эксперты назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Камнем преткновения для урегулирования конфликта на Украине остается территориальный вопрос. Впрочем, для Москвы СВО – это не про территории, а про гарантии безопасности. Эта тема может выйти на первый план после вывода украинских сил из Донбасса, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко. В пятницу пройдет заседание трехсторонней группы Россия – США – Украина.

    «Сам факт встречи в Кремле и продолжение контактов между Москвой и Вашингтоном показывает, что процесс идет непрерывно, несмотря на очень разные политические обстоятельства», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    По его мнению, пусть и медленно, но формируются некие контуры возможного будущего соглашения. «Главным камнем преткновения для урегулирования остается территориальный вопрос», – напомнил он и добавил, что для России главной темой остается система гарантий безопасности. По причине того, что изначально требования российского руководства были проигнорированы, и началась спецоперация.

    Лукьянов допустил, что вопрос «остается в стороне» до решения территориальных договоренностей. Заседание трехсторонней группы России, США и Украины, судя по всему, посвятят текущим прикладным темам в военно-технической сфере. Что касается двусторонних консультаций по экономике, то они связаны с замороженными российскими активами и тем, как эти средства могут быть использованы для восстановления территорий, добавил политолог.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Москва твердо стоит на своей позиции. Более того, переговорная ситуация для России благодаря продвижению армии на фронте лишь улучшается», – подчеркнул он.

    Как отметил собеседник, из заявления Юрия Ушакова следует, что в Анкоридже была зафиксированы определенные территориальные договоренности. Поэтому эксперт допускает, что одной из тем переговоров в Абу-Даби станет вывод ВСУ из Донбасса. «Тот факт, что российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, говорит о том, что ключевым окажется обсуждение нынешнего состояния и военных перспектив Украины», – добавил Ткаченко.

    «Если Киев начнет выводить войска, то это будет означать признание украинским руководством неспособности контролировать линию фронта. Фактически речь пойдет о бегстве или по меньшей мере эвакуации», – рассуждает он. По его прогнозам, далее при таком развитии событий следует ожидать нового раунда переговоров с участием, вероятно, главы МИД Сергея Лаврова. Основным вопросом станут гарантии безопасности.

    «СВО – это в первую очередь про структуру безопасности в Евразии», – подчеркнул собеседник. В этом случае за стол могут пригласить и европейских лидеров. «Пока мы не считаем их субъектами, поэтому первый раунд, судя по всему, пройдет исключительно между Россией, США и Украиной. Европейцев позовут, но для того, чтобы они согласились с тем, о чем договорятся нынешние участники», – заключил Ткаченко.

    В ночь на пятницу состоялись переговоры президента России Владимира Путина с делегацией представителей США. Встреча продолжалась около четырех часов. С американской стороны в ней принимали участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

    Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были исключительно содержательными, конструктивными и были необходимы, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий». Спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал их как «важные».

    Центральной темой стала ситуация на Украине. По словам Ушакова, стороны подтвердили: без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» рассчитывать на долгосрочное урегулирование не приходится. «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», – цитирует помощника президента официальный сайт Кремля.

    Он сообщил, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Параллельно с этим в столице ОАЭ пройдет встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

    На встрече в Кремле также обсуждалась американская инициатива о создании «Совета мира». Москва выразила готовность направить в его бюджет один млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные средства, как отметил Ушаков, могут быть использованы «для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной». «Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», – уточнил Ушаков.

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в ОАЭ – в любом случае положительное событие, заявил Трамп. «Любая встреча – это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет», – сказал глава Белого дома, его слова приводит РБК. Американский лидер также отметил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    В Кремле заявили, что Москва считает нецелесообразным говорить публично о формулах, которые обсуждаются на переговорах по Украине, в том числе территориальных. «Хорошо известна позиция России о том, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, они должны быть выведены оттуда. Это является очень важным условием. Есть также другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По информации Axios, территориальный вопрос станет главным на переговорах в Абу-Даби.

    23 января 2026, 23:25 • Новости дня
    Мелони призвала Трампа скорректировать состав «Совета мира»
    Мелони призвала Трампа скорректировать состав «Совета мира»
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в пятницу, что попросила президента США Дональда Трампа изменить состав «Совета мира», чтобы облегчить Италии и другим странам возможность присоединиться к нему.

    Мелони заявила, что Рим заинтересован в участии в «Совете мира», но в данный момент не может присоединиться, поскольку в нем есть аспекты, противоречащие итальянской конституции, передает агентство ANSA.

    «Я сказала, что у нас есть объективные конституционные проблемы с тем, как сформулирована эта инициатива, и попросила его проявить готовность пересмотреть эту конфигурацию, чтобы удовлетворить потребности не только Италии, но и других европейских стран», – приводит агентство слова Мелони на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем после межправительственного саммита Италия-Германия в Риме.

    Она добавила, что эту задачу надо попытаться выполнить, так как присутствие таких стран, как Италия, может изменить ситуацию.

    «Это наша позиция, а затем мы посмотрим, на каком уровне можно найти точки соприкосновения», – отметила она.

    Мелони выразила надежду, что усилия Трампа положат конец и войне на Украине, добавив, что, если это произойдет, её правительство поддержит присуждение Нобелевской премии мира президенту США.

    «Я надеюсь, что мы сможем присудить Нобелевскую премию мира Трампу. Я верю, что он сможет внести вклад в установление справедливого и прочного мира и для Украины, и тогда, наконец, мы сможем номинировать Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира», – резюмировала она.

    Напомним,  порядка 35 мировых лидеров подтвердили участие в создаваемом Соединенными Штатами «Совете мира». Financial Times писала, что большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры выразили опасения из-за создания «Совета мира». Канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Рим на совместное заседание кабинетов с итальянским премьером Джорджей Мелони, чтобы выработать ответы на торговое давление США и других партнеров, узнало Bloomberg. А газета Politico заявила, что Германия и Италия создают новый альянс.

    26 января 2026, 01:51 • Новости дня
    Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
    Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Атака беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина могла привести к ответу с применением специального оружия, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Комментируя последствия расширения ядерного клуба, Медведев указал, что это может дестабилизировать ситуацию, но может и «заставить государства задумываться над последствиями провоцирования тех или иных конфликтов», пишет «Коммерсант».

    Медведев отметил, что «европейцы, а при администрации Байдена и американцы, постоянно провоцировали» Россию на «жесткие решения». «И эти провокации продолжаются», – сказал он.

    Он напомнил о событиях конца 2025 года, когда на резиденцию президента России Владимира Путина была совершена атака с применением большого количества беспилотников ВСУ.

    «На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия. Такого рода игры чрезвычайно опасны», – сказал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что киевский режим в конце прошлого года атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 ударного БПЛА. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытка атаки на резиденцию президента Путина свидетельствует о террористической сущности властей, удерживающих власть на Украине.

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России.

    23 января 2026, 16:16 • Новости дня
    Американист объяснил роль Грюнбаума в делегации США на переговорах в Кремле

    Эксперт Дудаков: Грюнбаум может курировать будущие экономические проекты России и США

    Американист объяснил роль Грюнбаума в делегации США на переговорах в Кремле
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Включение финансиста Джоша Грюнбаума в американскую переговорную группу указывает на заинтересованность Белого дома в расширении сотрудничества с Россией. Вероятно, речь пойдет о конкретных проектах в сфере торговли, совместной добыче редкоземельных металлов и освоении Арктики, заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Кремле прошли трехчасовые российско-американские переговоры.

    «Москва и Вашингтон запустили переговорный процесс довольно обширного характера с огромным количеством вопросов. Вполне логично стремление американской стороны увеличить размер своей переговорной группы за счет специалистов с разным бэкграундом», – пояснил американист Малек Дудаков.

    Что касается лично Грюнбаума, то он построил карьеру в финансово-корпоративной сфере. «Думаю, его опыт будет использован в рамках обсуждения потенциальных совместных проектов Москвы и Вашингтона. Вероятно, они будут касаться торговли, совместной добычи редкоземельных металлов, освоения Арктики. Судя по всему, он еще не раз приедет в Россию», – полагает спикер.

    Как отметил аналитик, в Белом доме постоянно говорят о потенциальном расширении сотрудничества с Россией в случае заключения «большой сделки» по украинскому урегулированию. «Включение Грюнбаума в состав американской делегации иллюстрирует также подход Трампа к кадровой работе. Он не доверяет карьерным дипломатам», – заметил он.

    «Трамп сосредотачивается в большей степени на проведении сделок через своих ближайших соратников, вроде Уиткоффа, с которым 30 лет играет в гольф. Кроме того, глава Белого дома опирается на людей из корпоративного мира и бизнес-среды. Из них, по мнению президента США, выходят куда более эффективные специалисты, чем дипломаты», – детализировал эксперт.

    «Помимо этого, возможно, Грюнбаум будет работать, скажем так, по смежным с украинским урегулированием трекам. Не исключаю, что он станет одним из кураторов аудитов и расследований эффективности освоения Киевом западных траншей», – резюмировал собеседник.

    В ночь на пятницу президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Джошем Грюнбаумом.

    «Последний участник – это старший советник Белого дома, специалист по экономическому досье. Он впервые присоединился к американской команде», – приводит РИА «Новости» слова помощника президента России Юрия Ушакова.

    Переговоры продолжались около четырех часов и, по словам Ушакова, «были исключительно содержательными, конструктивными, предельно откровенными и доверительными». «Вопросы дальнейшего развития двусторонних российско-американских отношений обсуждались в концептуальном плане, исходя из того, что у наших стран огромный потенциал для сотрудничества в самых различных областях», – сказал он.

    Ранее Уиткофф сообщал, что Грюнбаум участвовал во встречах в Майами со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. В декабре он сам подтвердил, что стал частью команды переговорщиков от Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

    Грюнбаум вырос в ортодоксальной еврейской общине в Нью-Джерси. Он внук пережившего холокост человека, всю семью которого убили нацисты. Учился в иешиве (высшем религиозном учебном заведении иудаизма). Получил степень доктора юриспруденции в Школе права Нью-Йоркского университета и магистра делового администрирования в Школе бизнеса Стерна, сообщает РБК.

    Грюнбаум начал карьеру в компании отца, занимавшейся импортом продуктов. Затем стажировался в банке Goldman Sachs, юрфирме Sullivan & Cromwell, работал в инвестбанке Moelis & Co. Затем на должности директора инвесткомпании KKR & Co специализировался на особых ситуациях, частном кредитном инвестировании, реструктуризации, управлении, слияниях и поглощениях.

    В январе 2025 года он стал комиссаром Федеральной службы закупок (FAS) Управления общих служб (GSA). Эта структура осуществляет надзор за федеральными контрактами, добиваясь прозрачной финансовой подотчетности, а также оптимального соотношения цены и качества, сообщает портал ExecutiveGov. Сам Грюнбаум регулярно напоминает о «пристальном внимании нынешней администрации к финансовой ответственности».

    Также в интервью Jewish Insider он подчеркивал, что команда Трампа «не терпит ненависти в форме антисемитизма». «Поэтому, я думаю, что в контексте контрактов и грантов нужно рассматривать вопрос: с какими партнерами должно сотрудничать федеральное правительство?» – отмечал Грюнбаум. Чиновник входит в «Совет мира» по Газе, вокруг которого разворачивается тонкая игра России и США.

    23 января 2026, 19:44 • Новости дня
    Путину представили планы по созданию менее вредного картофеля

    Путину презентовали проект селекции картофеля с пониженной вредностью при жарке

    Путину представили планы по созданию менее вредного картофеля
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время визита президента России в МФТИ студентка рассказала о разработке картофеля с пониженной вредностью при жарке и длительным сроком хранения.

    Президент России Владимир Путин ознакомился с новыми разработками в области селекции растений во время посещения МФТИ. В ходе встречи магистрант Виктория Уткина представила проект по ускоренному геномному редактированию растений. Она заявила: «Мы за прошедший год успешно разработали свои инструменты и получили уже модельные растения с измененными генами с точными изменениями и новыми признаками», сообщает РИА «Новости».

    Уткина также пояснила, что совместно с индустриальными партнерами начат проект по созданию рапса с улучшенными характеристиками масла.

    Особое внимание уделяется проекту по выведению картофеля, который будет менее вреден при жарке, производстве чипсов и картофеля фри, а также сможет дольше храниться. По словам Уткиной, новые методы позволят повысить лежкость клубней и улучшить их вкусовые качества.

    Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов отметил, что речь идет не о ГМО, а о растениях, не считающихся генетически модифицированными. Президент Путин поддержал это мнение и подчеркнул, что здесь не происходит внесения гена с чужими данными. Он назвал такие разработки важнейшим направлением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России на встрече со студентами МФТИ подчеркнул важность лидерства России в развитии генетики и выделил работу с селекцией семян.

    Также президент отметил, что мнения специалистов о климатических изменениях на планете и в Арктике расходятся. При этом, Путин добавил, что Россия продолжит осваивать Арктику независимо от потепления или похолодания климата.

    25 января 2026, 13:17 • Новости дня
    Песков: Трамп «нагибает через колено»
    Песков: Трамп «нагибает через колено»
    @ Aaron Schwartz/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп предпочитает силовой подход в политике.

    Он отметил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, Трамп «является сторонником решения всего «через колено», он говорит, что решение через силу, по-нашему [по-русски] – это решение «нагибать через колено»», передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что те, кто соглашается на подобное давление, будут вынуждены продолжать подчиняться. Как добавил представитель Кремля, для России важно не повторять этот путь, отметив: «Главное, этого не делать нам».

    Ранее Песков заявил, что процесс разрешения конфликта движется вперед, причем сейчас особое значение приобрела необходимость реализации согласованной ранее «формулы Анкориджа».

    25 января 2026, 22:56 • Новости дня
    Рябков сообщил о технических средствах для фиксации иностранных вооружений

    Tекст: Антон Антонов

    Россия способна фиксировать вооружения иностранных государств с помощью собственных технических средств, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков прокомментировал заявления американских властей о наличии у США сверхсовременного оружия. «Мы имеем собственные возможности, в том числе национальные технические [средства], чтобы достоверно фиксировать то, что имеет значение, и делать из этого свои выводы», – приводит слова Рябкова ТАСС.

    На вопрос о попытках уточнить у американской стороны детали этих заявлений замминистра ответил отрицательно. По его словам, оснований для этого нет, и россияне не собираются реагировать на каждое подобное высказывание. Рябков заявил, что «на каждый чих не наздравствуешься».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что войска США использовали в Венесуэле ранее неизвестные вооружения, что сорвало оборону противника. Позже Трамп уточнил, что секретное оружие называлось «Дискомбобулятор». СМИ заявили, что в результате применения этого устройства охрана Николаса Мадуро испытывала кровотечения и болезненные ощущения, схожие с действием мощной звуковой волны.

    23 января 2026, 17:35 • Новости дня
    Путин допустил глобальное похолодание вместо потепления
    Путин допустил глобальное похолодание вместо потепления
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече со студентами Московского физико-технического института отметил, что мнения специалистов о развитии климатической ситуации на планете и в Арктике расходятся.

    По его словам, одни уверены в дальнейшем глобальном потеплении, а другие считают, что пик потепления уже пройден и впереди может быть похолодание, передает ТАСС.

    Путин рассказал студентам, что ученые изучают ледяные керны, чтобы понять изменения климата по годам и векам, и отметил, что эти процессы развиваются по синусоиде. Глава государства подчеркнул, что независимо от климатических прогнозов Россия продолжит осваивать Арктику, поскольку 70% ее территории находятся в северных широтах, а это крайне важно для страны.

    Ранее Путин заявил о важности усиления позиций России в Арктике.

    23 января 2026, 22:55 • Новости дня
    Politico: США планируют начать морскую блокаду Кубы

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон рассматривает возможность полной изоляции Кубы с моря, чтобы остановить импорт энергоносителей и добиться смены политического руководства, сообщает Politico.

    По данным Politico, администрация президента Дональда Трампа изучает новые способы давления на Гавану, включая физический запрет на ввоз углеводородов, передает ТАСС.

    Эту инициативу продвигают некоторые критики кубинского правительства внутри американского руководства.

    По данным издания, вариант с перекрытием морских путей поддерживает госсекретарь Марко Рубио. Данный шаг рассматривается как инструмент для смены действующей власти в республике.

    Источники подчеркивают, что окончательное решение еще не принято. Однако соответствующие предложения могут быть представлены американскому лидеру в рамках широкого пакета ограничительных мер.

    Американская администрация пытается найти в кубинском руководстве людей для смены власти в 2026 году.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял об угрозе для всех стран региона после вторжения США в Венесуэлу.

    23 января 2026, 19:12 • Новости дня
    Путин увидел возможность прорыва России в гибридной микроэлектронике
    Путин увидел возможность прорыва России в гибридной микроэлектронике
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин отметил, что российские разработки в области гибридной микроэлектроники открывают перспективы для технологического скачка страны.

    Президент России Владимир Путин заявил, что отечественные научные разработки в области гибридной микроэлектроники могут стать для страны возможностью совершить прорыв в развитии этой отрасли, пишут РИА «Новости». В пятницу глава государства посетил Московский физико-технический институт, где ректор Дмитрий Ливанов ознакомил его со структурой вуза, текущими исследованиями и планами развития Физтеха.

    В ходе разговора Ливанов рассказал Путину о работе института квантовых технологий МФТИ, отметив важность совершенствования элементной базы. Он пояснил, что речь идет не только о традиционной микроэлектронике, но и о так называемой гибридной микроэлектронике – устройствах с аналогичными функциями, но отличающихся большей практичностью и выгодой в производстве.

    Путин заметил: «У вас много оппонентов здесь». Ливанов с этим согласился, указав на быстрый рост рынка микроэлектроники в мире и конкуренцию.

    Ректор подчеркнул, что гибридная микроэлектроника в ближайшем будущем не заменит полностью традиционную, однако направление крайне перспективно, а Россия сохраняет конкурентоспособность в этой сфере.

    Путин поддержал, добавив: «Да, и это шанс для нас, может быть, сделать такой шаг вперед».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин на встрече со студентами Московского физико-технического института отметил, что мнения специалистов о развитии климатической ситуации на планете и в Арктике расходятся.

    Однако президент отметил, что Россия будет продолжать освоение Арктики независимо от возможного потепления или похолодания из-за изменений климата. Также Путин заявил, что российский атомный ледокол «Лидер», не имеющий аналогов в мире, будет достроен к 2030 году.

    23 января 2026, 19:18 • Новости дня
    Путин заявил о будущем превосходстве генетики над атомной бомбой

    Путин подчеркнул важность лидерства России в развитии генетики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России на встрече со студентами МФТИ отметил, что генетика может иметь более серьезное значение для безопасности, чем атомная бомба.

    На встрече со студентами МФТИ президент России Владимир Путин заявил, что изобретение генетики может оказаться более значимым, чем создание атомной бомбы, передает ТАСС. Путин подчеркнул, что, по мнению некоторых специалистов, генетика с точки зрения безопасности важнее, чем изобретение атомной бомбы.

    Глава государства отметил: «Нам, конечно, здесь не просто нельзя отставать, нам нужно быть впереди». Он также пожелал успехов студентке МФТИ, занимающейся генетическими исследованиями, и отметил, что научная работа в этой сфере должна быть абсолютно самостоятельной.

    Путин добавил, что России есть чем заняться в области генетики, особо выделив важность работы с селекцией семян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в МФТИ Путин заявил, что отечественные научные разработки в области гибридной микроэлектроники могут дать России шанс совершить прорыв в этой сфере.

    Также на встрече в вузе президент отметил, что мнения специалистов о климатических изменениях на планете и в Арктике расходятся.

    Однако Путин добавил, что Россия продолжит осваивать Арктику независимо от того, приведет изменение климата к потеплению или похолоданию.


    23 января 2026, 18:35 • Новости дня
    Евродепутат Мариани: Европейские вассалы лишились хозяина в виде США
    Евродепутат Мариани: Европейские вассалы лишились хозяина в виде США
    @ Nicolas Maeterlinck/Belga News A/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению депутата Европарламента, высказывания премьер-министра Бельгии о зависимости Европы от США и события вокруг Гренландии, стали сигналом к переосмыслению суверенитета на континенте.

    Часть европейских элит долгое время вела себя как вассалы США, надеясь на защиту и поддержку Вашингтона, однако ситуация вокруг Гренландии и жёсткая позиция американского президента Дональда Трампа стали поворотным моментом. Об этом заявил ТАСС депутат Европарламента Тьерри Мариани, комментируя слова премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о зависимости Европы от США.

    Мариани отметил: «Барт де Вевер прямо говорит о реальности, о которой многие в Брюсселе предпочитают умалчивать: да, часть европейских элит долгое время вела себя как послушный вассал, убежденная, что в обмен на свою покорность она получит защиту и комплименты. А сейчас они буквально влетели в стену. Они лишились хозяина, которому льстили и который давал им маленький кусочек сахара за каждое отречение от своего суверенитета».

    Европарламентарий напомнил, что Трамп, придерживаясь принципа «Америка прежде всего», последовательно защищает интересы США, а европейские лидеры ошиблись, недооценив его реальные намерения. По мнению Мариани, признание премьера Бельгии стало запоздалым осознанием европейской наивности в трансатлантических отношениях.

    Политик считает, что нынешняя ситуация даёт Европе шанс пересмотреть подходы, вернуть себе суверенитет, начать самостоятельно решать проблемы и диверсифицировать внешние связи. Мариани подчеркивает, что Европа больше не может жить иллюзиями и должна двигаться к реальной независимости.

    Ранее Барт де Вевер, комментируя требования Трампа по Гренландии, отметил, что Европа стояла перед выбором между ролью «довольного вассала» и «несчастного раба». Премьер Бельгии признал, что сегодня ЕС в сложном положении, сильно зависит от США, и уже давно старается угодить Вашингтону, чтобы заручиться его поддержкой в противостоянии с Россией на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Де Вевер сравнил Дональда Трампа с голодной гусеницей из книги Эрика Карла. Сам Трамп в Давосе заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне.

    Также президент США отметил, что не собирается использовать военную силу для получения Гренландии.

    24 января 2026, 07:08 • Новости дня
    AntiDiplomatico допустил презентацию Уиткоффом нового подхода США к Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Переговоры вступают в фазу, которую Москва считает решающей для разъяснения позиции Вашингтона по возможному пути урегулирования украинского конфликта, поэтому источники AntiDiplomatico допускают, что спецпредставитель Уиткофф раскрыл некий прорывной подход к решению вопроса.

    «По словам источников в Совете Федерации, Россия ожидает, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф проиллюстрирует эволюцию подхода США и представит последние разработки мирного плана, составленного США вместе с представителями киевского режима и западными союзниками», говорится в материале портала AntiDiplomatico.

    Там уточняется, что российские аналитики говорят о «решающем» дипломатическом этапе, отмеченного прежде всего разногласиями по территориальным вопросам и гарантиям безопасности Украины.

    «На повестке более широкие темы: президент России Путин объявил о намерении обсудить с Уиткоффом участие России в «Совете мира» в Газе, включая возможное назначение замороженных российских активов на миллиарды долларов», –  говорится в материале.

    Российско-американский диалог, хотя и хрупкий, теперь движется на нескольких геополитических уровнях, подчеркивается в статье.

    Напомним, 23 января в Абу-Даби состоялись трёхсторонние переговоры делегаций России, Украины и США. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россию в трехсторонней группе по безопасности в Абу-Даби представят исключительно военные.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Песков назвал вывод ВСУ из Донбасса ключевым условием урегулирования. Также стали известны темы переговоров по Украине в Абу-Даби. Кремль заявил о продвижении работы по урегулированию украинского вопроса.

