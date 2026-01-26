В России стартовала акция «Снежный десант РСО»

Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО» стартовала в России

Tекст: Вера Басилая

Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант Российских студенческих отрядов» стартовала в российских регионах 25 января. Школьники и студенты по всей стране помогают ветеранам Великой Отечественной войны, детям войны, семьям участников спецоперации, очищают снег с дворов и мемориалов, а также проводят образовательные мероприятия для детей и молодежи.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил: «В День российского студенчества, который традиционно становится символом созидательного труда и единства молодого поколения, мы запускаем масштабную Всероссийскую патриотическую акцию «Снежный десант РСО».

По его словам, к российским участникам уже присоединились студенты из Белоруссии и Казахстана, а в этом сезоне добровольцы продолжат поддерживать ветеранов, участников спецоперации и их семьи, а также проводить профориентационные занятия и мастер-классы в школах.

По сведениям агентства, ранее акция стартовала в Вологодской и Кировской областях, Крыму, Карелии и Коми, а в Пермском крае к ней присоединились еще в декабре. Около 500 несовершеннолетних подростков трудовых отрядов с декабря 2025 года по февраль 2026 года работают в 19 муниципалитетах Пермского края, оказывая помощь пожилым людям и семьям участников СВО, а также организуя встречи для школьников и молодежи.

Депутат Госдумы Юлия Дрожжина подчеркнула, что участники акции выходят на помощь вне зависимости от дат и уже не раз устраняли последствия стихийных бедствий до официального запуска. Она добавила, что добровольчество помогает молодым раскрыть свои таланты и приобрести необходимые навыки.

Студенческие отряды Башкирии и Иркутской области начали участие в акции в первую рабочую неделю 2026 года. Более 700 студентов и школьников от Калининграда до Камчатки уже помогают в расчистке тротуаров, дорог и дворов. В Псковской области с 30 января по 6 февраля пройдет работа совместного Российско-Белорусского студенческого отряда, который займется адресной помощью в Порховском районе.

В этот же день стартовал марафон «Единство в деле», который охватил все регионы страны и включает десять направлений добрых дел: помощь пожилым и семьям участников СВО, профориентация, уборка мемориалов, поддержка приютов для животных, творческие мероприятия, праздники для детей, спортивные акции, встречи с ветеранами и обновление библиотечных фондов.

Акция «Снежный десант РСО» проводится с 1969 года. Российские студенческие отряды объединяют более 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов и считаются крупнейшим трудовым молодежным движением страны.

