Самолеты Ил-114-300 и SJ-100 успешно преодолели маршрут через десять стран

Ил-114-300 и импортозамещенный SJ-100 успешно прибыли на международную авиационную выставку Wings India, пролетев в штатном режиме десять стран, передает Ростех.
Самолеты стартовали из Жуковского в Подмосковье и приземлились в Хайдарабаде, где с 28 по 31 января проходит один из крупнейших авиационных форумов Южной Азии.
В компании отметили, что маршрут пролегал над регионами с разными климатическими и географическими условиями, однако весь перелет прошел без происшествий. На борту обоих лайнеров установлены только российские системы и агрегаты, включая двигатели ТВ7-117СТ-01 и ПД-8, произведенные Объединенной двигателестроительной корпорацией.
На Wings India российские самолеты будут представлены на статической стоянке с открытыми для осмотра пассажирскими салонами. Организаторы рассчитывают, что Ил-114-300 и SJ-100 привлекут внимание индийских авиакомпаний, поскольку они могут быть востребованы в рамках национальной программы UDAN, направленной на расширение региональных перевозок и развитие внутренней авиационной инфраструктуры.
Кроме того, осенью прошлого года Объединенная авиастроительная корпорация и индийская Hindustan Aeronautics Limited подписали соглашение о совместном производстве пассажирских самолетов SJ-100 в Индии. Ожидается, что этот проект позволит расширить присутствие российских самолетов на индийском рынке и укрепить сотрудничество между странами в сфере гражданской авиации.
Ранее Объединенная авиастроительная корпорация анонсировала международный показ новых российских самолетов Ил-114-300 и SJ-100.
В октябре прошлого года Ил-114-300 начал сертификационные испытания.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД,Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию.