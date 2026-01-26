Эндокринолог Одерий объяснила причины сильной тяги к шоколаду зимой

Tекст: Алексей Дегтярёв

Тяга к кондитерским изделиям в холодные месяцы объясняется комплексной реакцией организма на сезонные изменения, сказала Одерий в беседе с «Газетой.Ru».

Одним из ключевых факторов является дефицит света, сокращение светового дня влияет на выработку серотонина и мелатонина, что приводит к повышенной утомляемости, снижению настроения и поиску быстрых источников удовольствия, добавила специалист.

Дополнительной причиной становится изменение рациона, где начинают преобладать быстрые углеводы на фоне дефицита белка и жиров. Организм пытается компенсировать нехватку энергии сладким, так как сахар мгновенно активирует центры удовольствия, а содержащиеся в плитке жиры дают ощущение сытости. При этом шоколад часто выступает эмоциональным заменителем физической активности.

Специалист отметила, что навязчивое желание съесть десерт может сигнализировать о хронической усталости или эмоциональном выгорании. Для сохранения баланса рекомендуется включать в каждый прием пищи белок и сложные углеводы, а также добавлять в меню супы и цельнозерновые каши.

В качестве полезной альтернативы подойдут теплый чай с медом или фрукты.

Эксперт также развеяла миф о связи желания шоколада с дефицитом магния и призвала не отказываться от сладкого полностью. Умеренное потребление лакомства допустимо, однако важно соблюдать режим питания и не заменять десертом полноценную еду.

Врач-ЛОР Олег Воронцов ранее сообщал, что попытки сдержать чих могут вызвать резкое повышение давления в голове и привести к серьезным травмам уха или глаз.