    Иноагенты и релоканты стали «отработанным материалом» для Финляндии и Прибалтики
    Сербия заявила о планах строительства мини-АЭС с помощью России, Китая, США или Франции
    SpaceX предотвратила 300 тыс. угроз столкновения спутников на орбите в 2025 году
    Реальность 2026 года была предсказана Путиным 20 лет назад
    Кремль назвал сроки новых трехсторонних переговоров по Украине
    Посол России: Власти Венесуэлы не давали приказа отражать атаку США
    Клинтон и Обама призвали американцев к протесту
    Генерала Чжан Юся обвинили в предательстве доверия Си Цзиньпина
    В Британии потребовали отказаться от газа французской TotalEnergies
    26 января 2026, 10:27 • Новости дня

    Politico: Планы ЕС о замене газа энергией ветра выведут Трампа из себя

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министры десяти европейских государств собрались в Гамбурге для согласования плана по масштабному наращиванию производства ветровой энергии ради снижения зависимости от американского газа, что может рассердить президента США Дональда Трампа.

    Европейские лидеры намерены продемонстрировать независимость от Вашингтона, сделав ставку на технологии, которые критикует Дональд Трамп, пишет Politico.

    В Гамбурге представители Бельгии, Дании, Германии, Франции, Британии и других стран подпишут декларацию о строительстве морских ветропарков общей мощностью 100 гигаватт. Этот объем сопоставим с текущей мощностью всей электрогенерации Британии.

    Саммит приобрел особое значение на фоне попыток американского руководства побудить союзников покупать больше сжиженного природного газа.

    «Домашняя чистая энергия предлагает альтернативу углубляющейся зависимости ЕС от импортируемого сжиженного природного газа, большая часть которого сейчас поступает из США», – заявили в совместной статье британский министр Эд Милибэнд и еврокомиссар Дэн Йоргенсен.

    Министр энергетики США Крис Райт ранее призвал ЕС устранить барьеры для трансатлантического экспорта топлива, отметив успешное замещение российских поставок. Однако в Брюсселе опасаются, что Вашингтон может использовать газ как инструмент политического давления, аналогично действиям Москвы до начала спецоперации на Украине.

    Чиновники Еврокомиссии признают, что замена одной зависимости на другую создает риски для энергетической безопасности.

    Несмотря на политические декларации, эксперты сомневаются в возможности быстрого отказа от импорта СПГ, поскольку Россия остается вторым крупнейшим поставщиком этого топлива в Евросоюз. Представители бизнеса, включая украинскую компанию DTEK, также подтвердили намерение расширять сотрудничество с американскими поставщиками, называя газ из США «спасательным кругом».

    Ранее Трамп заявлял, что попытки ЕС перейти на возобновляемые источники энергии оборачиваются для них коллапсом энергетической системы.

    Также американский президент отмечал, что Европа в последние десятилетия движется в неверном направлении.

    24 января 2026, 14:42 • Новости дня
    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования

    МИД: Киев и Европа пытаются подменить ключевые вопросы урегулирования

    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Киев и европейские столицы пытаются заменить обсуждение ключевых вопросов урегулирования, связанных с территориальными реалиями и первопричинами кризиса, сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

    По словам Полищука, Киев и европейские страны пытаются заменить обсуждение ключевых вопросов урегулирования, связанных с территориальными реалиями и первопричинами кризиса, разными аспектами постконфликтного устройства, передает РИА «Новости».

    Дипломат указал, что эти темы заменяют дискуссиями о гарантиях безопасности и экономическом восстановлении.

    Полищук заявил: «В то же время считаем неприемлемыми посреднические предложения стран Запада, которые поддерживают киевский режим и подливают масла в огонь конфликта». Он подчеркнул, что подобный подход препятствует реальному урегулированию ситуации.

    По мнению представителя МИД, европейские и украинские партнеры «ставят телегу впереди лошади», и это мешает поиску решения. Москва призывает вернуться к обсуждению основных причин кризиса и территориальных реалий, которые, по мнению российских властей, должны стать основой мирного процесса.

    Полищук заявил, что решающим в будущих переговорах по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле, принятой на саммите в Анкориджа.

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализируют различные проекты документов, касающиеся урегулирования конфликта и гарантий безопасности для сторон.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о невозможности долгосрочного урегулирования без решения территориального вопроса.

    24 января 2026, 17:52 • Новости дня
    Трамп раскрыл название секретного оружия США в Венесуэле

    Трамп сообщил о применении «Дискомбобулятора» в Венесуэле

    Трамп раскрыл название секретного оружия США в Венесуэле
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент впервые озвучил название секретной разработки, примененной во время атаки на Венесуэлу, что вызвало резонанс в прессе.

    Президент США Дональд Трамп в интервью New York Post сообщил, что секретное оружие, использованное американскими военными при атаке на Венесуэлу, называлось «Дискомбобулятор», передает РИА «Новости».

    «Дискомбобулятор. Мне нельзя говорить об этом», – заявил Трамп, отказавшись раскрыть детали и происхождение названия. Он отметил, что с удовольствием рассказал бы больше о новом вооружении, если бы мог разглашать такую информацию.

    По словам Трампа, также американские военные использовали дезориентирующее оружие во время операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это оружие якобы помешало венесуэльским военным запустить ракеты российского и китайского производства по американским вертолетам и самолетам.

    «Дезориентатор. Мне нельзя об этом говорить. Им так и не удалось запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, но ни одна из них не взлетела. Мы пришли, они нажимали кнопки, и ничего не работало. Они были полностью готовы к нашему приходу», – подчеркнул американский лидер в интервью.

    Трамп не стал раскрывать дополнительную информацию о технических характеристиках или принципе действия «Дискомбобулятора», но подчеркнул, что это оружие обеспечило успех американской операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные применили секретное нелетальное оружие во время штурма резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Позже военный из Венесуэлы заявил, что использованное устройство вызывало сильную головную боль и кровотечение из носа. А министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил, что в результате атаки США 3 января погибли 100 человек.

    25 января 2026, 11:20 • Видео
    Очередное предательство США. Теперь курды

    Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    25 января 2026, 15:37 • Новости дня
    Песков заявил о нежелании России и США разговаривать с Каллас
    Песков заявил о нежелании России и США разговаривать с Каллас
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что Москва и Вашингтон не намерены вести переговоры с главой евродипломатии Каей Каллас, назвав это невозможным до смены ее на посту.

    Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что Россия и США не будут обсуждать какие-либо вопросы с главой евродипломатии Каей Каллас, сообщает РИА «Новости».

    Песков добавил: «Как можно что-то обсуждать с Каей Каллас. Ведь ни мы ничего с ней никогда не будем обсуждать, ни американцы ничего с ней не будут обсуждать, и это очевидно. Как быть? Нужно только ждать, когда она уйдет».

    По его словам, в Европе наблюдается вырождение политиков, которые находятся у власти. По мнению Пескова, эти политики некомпетентны. Он подчеркнул, что рассчитывать на диалог с нынешним руководством евродипломатии не приходится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио неоднократно отказывался от встреч с Каллас. Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.


    23 января 2026, 14:48 • Новости дня
    Эксперты назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

    Политолог Ткаченко: Переговорную позицию России улучшают успехи на фронте

    Эксперты назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Камнем преткновения для урегулирования конфликта на Украине остается территориальный вопрос. Впрочем, для Москвы СВО – это не про территории, а про гарантии безопасности. Эта тема может выйти на первый план после вывода украинских сил из Донбасса, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко. В пятницу пройдет заседание трехсторонней группы Россия – США – Украина.

    «Сам факт встречи в Кремле и продолжение контактов между Москвой и Вашингтоном показывает, что процесс идет непрерывно, несмотря на очень разные политические обстоятельства», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    По его мнению, пусть и медленно, но формируются некие контуры возможного будущего соглашения. «Главным камнем преткновения для урегулирования остается территориальный вопрос», – напомнил он и добавил, что для России главной темой остается система гарантий безопасности. По причине того, что изначально требования российского руководства были проигнорированы, и началась спецоперация.

    Лукьянов допустил, что вопрос «остается в стороне» до решения территориальных договоренностей. Заседание трехсторонней группы России, США и Украины, судя по всему, посвятят текущим прикладным темам в военно-технической сфере. Что касается двусторонних консультаций по экономике, то они связаны с замороженными российскими активами и тем, как эти средства могут быть использованы для восстановления территорий, добавил политолог.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Москва твердо стоит на своей позиции. Более того, переговорная ситуация для России благодаря продвижению армии на фронте лишь улучшается», – подчеркнул он.

    Как отметил собеседник, из заявления Юрия Ушакова следует, что в Анкоридже была зафиксированы определенные территориальные договоренности. Поэтому эксперт допускает, что одной из тем переговоров в Абу-Даби станет вывод ВСУ из Донбасса. «Тот факт, что российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, говорит о том, что ключевым окажется обсуждение нынешнего состояния и военных перспектив Украины», – добавил Ткаченко.

    «Если Киев начнет выводить войска, то это будет означать признание украинским руководством неспособности контролировать линию фронта. Фактически речь пойдет о бегстве или по меньшей мере эвакуации», – рассуждает он. По его прогнозам, далее при таком развитии событий следует ожидать нового раунда переговоров с участием, вероятно, главы МИД Сергея Лаврова. Основным вопросом станут гарантии безопасности.

    «СВО – это в первую очередь про структуру безопасности в Евразии», – подчеркнул собеседник. В этом случае за стол могут пригласить и европейских лидеров. «Пока мы не считаем их субъектами, поэтому первый раунд, судя по всему, пройдет исключительно между Россией, США и Украиной. Европейцев позовут, но для того, чтобы они согласились с тем, о чем договорятся нынешние участники», – заключил Ткаченко.

    В ночь на пятницу состоялись переговоры президента России Владимира Путина с делегацией представителей США. Встреча продолжалась около четырех часов. С американской стороны в ней принимали участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

    Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были исключительно содержательными, конструктивными и были необходимы, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий». Спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал их как «важные».

    Центральной темой стала ситуация на Украине. По словам Ушакова, стороны подтвердили: без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» рассчитывать на долгосрочное урегулирование не приходится. «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», – цитирует помощника президента официальный сайт Кремля.

    Он сообщил, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Параллельно с этим в столице ОАЭ пройдет встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

    На встрече в Кремле также обсуждалась американская инициатива о создании «Совета мира». Москва выразила готовность направить в его бюджет один млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные средства, как отметил Ушаков, могут быть использованы «для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной». «Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», – уточнил Ушаков.

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в ОАЭ – в любом случае положительное событие, заявил Трамп. «Любая встреча – это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет», – сказал глава Белого дома, его слова приводит РБК. Американский лидер также отметил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    В Кремле заявили, что Москва считает нецелесообразным говорить публично о формулах, которые обсуждаются на переговорах по Украине, в том числе территориальных. «Хорошо известна позиция России о том, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, они должны быть выведены оттуда. Это является очень важным условием. Есть также другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По информации Axios, территориальный вопрос станет главным на переговорах в Абу-Даби.

    25 января 2026, 17:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ Румынии от референдума по объединению с Молдавией

    Политолог Мартынов: Уния с Молдавией вызовет в Румынии социальные волнения

    Эксперт объяснил отказ Румынии от референдума по объединению с Молдавией
    @ Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Румыния не заинтересована в унии с Молдавией. Объединение несет для Бухареста бюрократические и юридические коллизии, которые угрожают огромными внутриполитическими и социальными рисками, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее румынский президент Никушор Дан отклонил идею проведения референдума об объединении с Молдавией.

    «В августе прошлого года на День независимости Молдавии в Кишинев прилетали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц. Ранее визит совершала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Все они брали президента Майи Санду за локоток, мило общались, поддерживали евроинтеграционные устремления молдавского народа», – пояснил Алексей Мартынов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Но эти визиты и обещания не привели пока вообще ни к чему. В итоге доверие к главе государства и данному курсу страны в обществе снижается. Затем Санду захотела попасть в ЕС через унию с Румынией, обосновывая это историческими предпосылками. Бессарабия после 1918 года и подписания Брестского мира была незаконно аннексирована Румынией и пробыла в этом состоянии до 1940 года. Затем эта территория согласно так называемому пакту Молотова–Риббентропа была присоединена к СССР», – рассказал спикер.

    «В то время среди молдаван было около 10% ярых приверженцев унионизма. Сейчас их примерно столько же. Это та часть населения, на которую может рассчитывать Санду, если запустит референдум об объединении с Румынией. Еще приблизительно 20% поддержат этот курс. Но остальные 70% процентов я бы отнес к условно колеблющимся. Поэтому результаты потенциального референдума далеко не очевидны. Идея унии может не набрать большинства голосов молдаван», – заметил он.

    «Впрочем, и сама Румыния не заинтересована в унии с Молдавией. Объединение несет для Бухареста бюрократические и юридические коллизии, которые угрожают огромными внутриполитическими и социальными рисками», – продолжил собеседник.

    «Например, на румынской территории проживает немалое количество этнических меньшинств, которые пользуются дотациями Евросоюза именно в силу своего меньшинства. Присоединение Молдавии нарушит нынешний баланс в национальном составе Румынии и лишит некоторые группы населения социальной поддержки. Думаю, не нужно говорить о том, какие волнения это вызовет и дестабилизирует часть общества. Очевидно, Бухарест на это никогда не пойдет», – отметил он.

    Ранее президент Румынии Никушор Дан отклонил идею проведения референдума об объединении с Молдавией, сообщает Agerpres. По его словам, плебисцит по этому вопросу не нужен, пока на это «нет воли» молдавских граждан.

    «Это вопрос, который в первую очередь касается граждан Молдавии. Румыния обязуется поддерживать республику на ее европейском пути. Это цель, которую преследуют граждане страны через уполномоченные ими органы власти. Плюс другие вопросы, такие как энергетика, экономическая взаимосвязь. Если в какой-то момент мнение изменится, мы будем действовать соответствующим образом», – сказал Дан.

    В свою очередь, Майя Санду заявила, что считает вступление Молдавии в ЕС самой реалистичной стратегией выживания и развития республики. «Когда международное право уже недостаточно тебя защищает, нужно быть частью союзов, иметь хороших, надежных друзей, способных прийти на помощь, когда это необходимо», – подчеркнула она.

    Кроме того, Молдавия, согласно заявлениям президента, намерена продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине в рамках своих возможностей. Санду уверена, что устойчивость и безопасность республики напрямую зависят от устойчивости соседней Украины.

    Ранее глава молдавского МИД Михай Попшой объявил о начале процедуры отказа от соглашений, определяющих статус республики в СНГ. Газета ВЗГЛЯД писала о негативных последствиях такого решения для самого Кишинева. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что сближение Молдавии с Евросоюзом может привести к потере ее собственной государственности.

    23 января 2026, 23:25 • Новости дня
    Мелони призвала Трампа скорректировать состав «Совета мира»
    Мелони призвала Трампа скорректировать состав «Совета мира»
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в пятницу, что попросила президента США Дональда Трампа изменить состав «Совета мира», чтобы облегчить Италии и другим странам возможность присоединиться к нему.

    Мелони заявила, что Рим заинтересован в участии в «Совете мира», но в данный момент не может присоединиться, поскольку в нем есть аспекты, противоречащие итальянской конституции, передает агентство ANSA.

    «Я сказала, что у нас есть объективные конституционные проблемы с тем, как сформулирована эта инициатива, и попросила его проявить готовность пересмотреть эту конфигурацию, чтобы удовлетворить потребности не только Италии, но и других европейских стран», – приводит агентство слова Мелони на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем после межправительственного саммита Италия-Германия в Риме.

    Она добавила, что эту задачу надо попытаться выполнить, так как присутствие таких стран, как Италия, может изменить ситуацию.

    «Это наша позиция, а затем мы посмотрим, на каком уровне можно найти точки соприкосновения», – отметила она.

    Мелони выразила надежду, что усилия Трампа положат конец и войне на Украине, добавив, что, если это произойдет, её правительство поддержит присуждение Нобелевской премии мира президенту США.

    «Я надеюсь, что мы сможем присудить Нобелевскую премию мира Трампу. Я верю, что он сможет внести вклад в установление справедливого и прочного мира и для Украины, и тогда, наконец, мы сможем номинировать Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира», – резюмировала она.

    Напомним,  порядка 35 мировых лидеров подтвердили участие в создаваемом Соединенными Штатами «Совете мира». Financial Times писала, что большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры выразили опасения из-за создания «Совета мира». Канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Рим на совместное заседание кабинетов с итальянским премьером Джорджей Мелони, чтобы выработать ответы на торговое давление США и других партнеров, узнало Bloomberg. А газета Politico заявила, что Германия и Италия создают новый альянс.

    23 января 2026, 16:16 • Новости дня
    Американист объяснил роль Грюнбаума в делегации США на переговорах в Кремле

    Эксперт Дудаков: Грюнбаум может курировать будущие экономические проекты России и США

    Американист объяснил роль Грюнбаума в делегации США на переговорах в Кремле
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Включение финансиста Джоша Грюнбаума в американскую переговорную группу указывает на заинтересованность Белого дома в расширении сотрудничества с Россией. Вероятно, речь пойдет о конкретных проектах в сфере торговли, совместной добыче редкоземельных металлов и освоении Арктики, заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Кремле прошли трехчасовые российско-американские переговоры.

    «Москва и Вашингтон запустили переговорный процесс довольно обширного характера с огромным количеством вопросов. Вполне логично стремление американской стороны увеличить размер своей переговорной группы за счет специалистов с разным бэкграундом», – пояснил американист Малек Дудаков.

    Что касается лично Грюнбаума, то он построил карьеру в финансово-корпоративной сфере. «Думаю, его опыт будет использован в рамках обсуждения потенциальных совместных проектов Москвы и Вашингтона. Вероятно, они будут касаться торговли, совместной добычи редкоземельных металлов, освоения Арктики. Судя по всему, он еще не раз приедет в Россию», – полагает спикер.

    Как отметил аналитик, в Белом доме постоянно говорят о потенциальном расширении сотрудничества с Россией в случае заключения «большой сделки» по украинскому урегулированию. «Включение Грюнбаума в состав американской делегации иллюстрирует также подход Трампа к кадровой работе. Он не доверяет карьерным дипломатам», – заметил он.

    «Трамп сосредотачивается в большей степени на проведении сделок через своих ближайших соратников, вроде Уиткоффа, с которым 30 лет играет в гольф. Кроме того, глава Белого дома опирается на людей из корпоративного мира и бизнес-среды. Из них, по мнению президента США, выходят куда более эффективные специалисты, чем дипломаты», – детализировал эксперт.

    «Помимо этого, возможно, Грюнбаум будет работать, скажем так, по смежным с украинским урегулированием трекам. Не исключаю, что он станет одним из кураторов аудитов и расследований эффективности освоения Киевом западных траншей», – резюмировал собеседник.

    В ночь на пятницу президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Джошем Грюнбаумом.

    «Последний участник – это старший советник Белого дома, специалист по экономическому досье. Он впервые присоединился к американской команде», – приводит РИА «Новости» слова помощника президента России Юрия Ушакова.

    Переговоры продолжались около четырех часов и, по словам Ушакова, «были исключительно содержательными, конструктивными, предельно откровенными и доверительными». «Вопросы дальнейшего развития двусторонних российско-американских отношений обсуждались в концептуальном плане, исходя из того, что у наших стран огромный потенциал для сотрудничества в самых различных областях», – сказал он.

    Ранее Уиткофф сообщал, что Грюнбаум участвовал во встречах в Майами со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. В декабре он сам подтвердил, что стал частью команды переговорщиков от Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

    Грюнбаум вырос в ортодоксальной еврейской общине в Нью-Джерси. Он внук пережившего холокост человека, всю семью которого убили нацисты. Учился в иешиве (высшем религиозном учебном заведении иудаизма). Получил степень доктора юриспруденции в Школе права Нью-Йоркского университета и магистра делового администрирования в Школе бизнеса Стерна, сообщает РБК.

    Грюнбаум начал карьеру в компании отца, занимавшейся импортом продуктов. Затем стажировался в банке Goldman Sachs, юрфирме Sullivan & Cromwell, работал в инвестбанке Moelis & Co. Затем на должности директора инвесткомпании KKR & Co специализировался на особых ситуациях, частном кредитном инвестировании, реструктуризации, управлении, слияниях и поглощениях.

    В январе 2025 года он стал комиссаром Федеральной службы закупок (FAS) Управления общих служб (GSA). Эта структура осуществляет надзор за федеральными контрактами, добиваясь прозрачной финансовой подотчетности, а также оптимального соотношения цены и качества, сообщает портал ExecutiveGov. Сам Грюнбаум регулярно напоминает о «пристальном внимании нынешней администрации к финансовой ответственности».

    Также в интервью Jewish Insider он подчеркивал, что команда Трампа «не терпит ненависти в форме антисемитизма». «Поэтому, я думаю, что в контексте контрактов и грантов нужно рассматривать вопрос: с какими партнерами должно сотрудничать федеральное правительство?» – отмечал Грюнбаум. Чиновник входит в «Совет мира» по Газе, вокруг которого разворачивается тонкая игра России и США.

    25 января 2026, 13:17 • Новости дня
    Песков: Трамп «нагибает через колено»
    Песков: Трамп «нагибает через колено»
    @ Aaron Schwartz/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп предпочитает силовой подход в политике.

    Он отметил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, Трамп «является сторонником решения всего «через колено», он говорит, что решение через силу, по-нашему [по-русски] – это решение «нагибать через колено»», передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что те, кто соглашается на подобное давление, будут вынуждены продолжать подчиняться. Как добавил представитель Кремля, для России важно не повторять этот путь, отметив: «Главное, этого не делать нам».

    Ранее Песков заявил, что процесс разрешения конфликта движется вперед, причем сейчас особое значение приобрела необходимость реализации согласованной ранее «формулы Анкориджа».

    24 января 2026, 21:16 • Новости дня
    Медведев назвал европейских лидеров импотентами после критики Зеленского

    Медведев заявил о повторном унижении Европы Зеленским и США

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что не впервые «европейским импотентам» плюют в лицо США и их «отсталый пасынок» с Украины Владимир Зеленский.

    Дмитрий Медведев резко отреагировал на критику Владимира Зеленского в адрес европейских стран, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что подобное отношение к «импотентам из ЕС» встречается не впервые, подчеркнув, что сначала европейцам, по его словам, «плюют в лицо» Соединённые Штаты, а теперь и «их отсталый пасынок».

    «Разнос, который европейцы получили в Давосе от неблагодарной нарко-свиньи, назвавшей их слабыми и скупыми, должен был закончиться поркой», – считает Медведев.

    Ранее Владимир Зеленский выступил с резкой речью на Всемирном экономическом форуме и обвинил европейские страны в слабом ответе на вызовы.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал Зеленского человеком, который уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт.

    Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни упрекнул Зеленского в неблагодарности.

    Журналист Wall Street Journal Боян Панчевски раскритиковал выступление Зеленского в Давосе, отметив его критику в адрес Европы.

    25 января 2026, 22:56 • Новости дня
    Рябков сообщил о технических средствах для фиксации иностранных вооружений

    Tекст: Антон Антонов

    Россия способна фиксировать вооружения иностранных государств с помощью собственных технических средств, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков прокомментировал заявления американских властей о наличии у США сверхсовременного оружия. «Мы имеем собственные возможности, в том числе национальные технические [средства], чтобы достоверно фиксировать то, что имеет значение, и делать из этого свои выводы», – приводит слова Рябкова ТАСС.

    На вопрос о попытках уточнить у американской стороны детали этих заявлений замминистра ответил отрицательно. По его словам, оснований для этого нет, и россияне не собираются реагировать на каждое подобное высказывание. Рябков заявил, что «на каждый чих не наздравствуешься».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что войска США использовали в Венесуэле ранее неизвестные вооружения, что сорвало оборону противника. Позже Трамп уточнил, что секретное оружие называлось «Дискомбобулятор». СМИ заявили, что в результате применения этого устройства охрана Николаса Мадуро испытывала кровотечения и болезненные ощущения, схожие с действием мощной звуковой волны.

    23 января 2026, 14:21 • Новости дня
    МИД Италии упрекнул Зеленского в неблагодарности
    МИД Италии упрекнул Зеленского в неблагодарности
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни прокомментировал выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    По словам Таяни, Европа сделала все возможное для поддержки Украины на политическом, финансовом и военном уровнях, однако в речи украинского президента не прозвучала благодарность европейцам за оказанную помощь, передает ТАСС.

    «Мне кажется, что Европа гарантировала независимость Украины, делая все возможное, чтобы поддерживать страну с политической, финансовой и военной точек зрения. Поэтому мне кажется его речь не отличается щедростью (по отношению к европейцам)», – заявил министр на полях итало-германского бизнес-форума в Риме.

    Издание The New York Times писало, что Зеленский выступил с резкой речью на Всемирном экономическом форуме, обвинив европейские страны в неспособности противостоять России и слабом ответе на вызовы.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Зеленский на экономическом форуме в Давосе атакой и на венгерское правительство, и на других европейских лидеров, перешел черту.

    24 января 2026, 17:22 • Новости дня
    Орбан заявил о наличии в ЕС документа по отправке войск на Украину

    Орбан заявил о существовании соглашения ЕС об отправке войск на Украину

    Орбан заявил о наличии в ЕС документа по отправке войск на Украину
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что в Евросоюзе имеется подписанный документ, разрешающий при необходимости отправку войск на Украину.

    У Евросоюза уже имеется подписанный документ, предусматривающий возможность отправки войск на Украину при необходимости, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА «Новости».

    По его словам, этот шаг означает не только готовность Европы поддержать Киев, но и фактическое вовлечение ЕС в вооружённый конфликт.

    «Вопрос только в том, как быстро последствия этого отразятся на нашей жизни», – отметил Орбан.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские лидеры нацелены начать войну с Россией к 2030 году и Венгрия должна стараться не участвовать в этом конфликте.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что любые попытки нападения на страну встретят сокрушительный ответ.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Россия не планирует воевать с Европой, но готова к обороне в случае начала войны со стороны Европы.

    23 января 2026, 22:55 • Новости дня
    Politico: США планируют начать морскую блокаду Кубы

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон рассматривает возможность полной изоляции Кубы с моря, чтобы остановить импорт энергоносителей и добиться смены политического руководства, сообщает Politico.

    По данным Politico, администрация президента Дональда Трампа изучает новые способы давления на Гавану, включая физический запрет на ввоз углеводородов, передает ТАСС.

    Эту инициативу продвигают некоторые критики кубинского правительства внутри американского руководства.

    По данным издания, вариант с перекрытием морских путей поддерживает госсекретарь Марко Рубио. Данный шаг рассматривается как инструмент для смены действующей власти в республике.

    Источники подчеркивают, что окончательное решение еще не принято. Однако соответствующие предложения могут быть представлены американскому лидеру в рамках широкого пакета ограничительных мер.

    Американская администрация пытается найти в кубинском руководстве людей для смены власти в 2026 году.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял об угрозе для всех стран региона после вторжения США в Венесуэлу.

    24 января 2026, 03:10 • Новости дня
    Politico узнала о плане США и ЕС по процветанию Украины за 800 млрд долларов
    Politico узнала о плане США и ЕС по процветанию Украины за 800 млрд долларов
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    CША и ЕС разработали 10-летний план по привлечению 800 млрд долларов государственных и частных средств для восстановления Украины, стратегия финансирования рассчитана до 2040 года и будет способствовать вступлению Украины в ЕС.

    США и ЕС надеются привлечь 800 млрд долларов государственных и частных инвестиций для восстановления Украины после заключения мирного соглашения, пишет Politico.

    Газета упоминает 10-летний план на 18 страницах, который гарантирует восстановление Украины и ускоряет её вступление в ЕС. Стратегия финансирования рассчитана до 2040 года и сопровождается планом процветания на 100 дней.

    «План процветания является частью мирного плана из 20 пунктов, который США пытаются согласовать между Киевом и Москвой. В нём говорится, что гарантии безопасности уже существуют и это не план военных действий. Основное внимание в плане уделяется тому, как Украина может перейти от оказания экстренной помощи к самодостаточному процветанию», – сказано в материале.

    Газета отмечает, что предложение зависит от сроков заключения мирного соглашения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США и Украина собирались заключить в Давосе соглашение на 800 млрд долларов. FT сообщала, что подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США.

    Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, Зеленский готовил для Трампа «экономический анекдот», надеясь согласовать в Давосе нулевые торговые пошлины и привлечь до 800 млрд долларов.

    23 января 2026, 18:35 • Новости дня
    Евродепутат Мариани: Европейские вассалы лишились хозяина в виде США
    Евродепутат Мариани: Европейские вассалы лишились хозяина в виде США
    @ Nicolas Maeterlinck/Belga News A/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению депутата Европарламента, высказывания премьер-министра Бельгии о зависимости Европы от США и события вокруг Гренландии, стали сигналом к переосмыслению суверенитета на континенте.

    Часть европейских элит долгое время вела себя как вассалы США, надеясь на защиту и поддержку Вашингтона, однако ситуация вокруг Гренландии и жёсткая позиция американского президента Дональда Трампа стали поворотным моментом. Об этом заявил ТАСС депутат Европарламента Тьерри Мариани, комментируя слова премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о зависимости Европы от США.

    Мариани отметил: «Барт де Вевер прямо говорит о реальности, о которой многие в Брюсселе предпочитают умалчивать: да, часть европейских элит долгое время вела себя как послушный вассал, убежденная, что в обмен на свою покорность она получит защиту и комплименты. А сейчас они буквально влетели в стену. Они лишились хозяина, которому льстили и который давал им маленький кусочек сахара за каждое отречение от своего суверенитета».

    Европарламентарий напомнил, что Трамп, придерживаясь принципа «Америка прежде всего», последовательно защищает интересы США, а европейские лидеры ошиблись, недооценив его реальные намерения. По мнению Мариани, признание премьера Бельгии стало запоздалым осознанием европейской наивности в трансатлантических отношениях.

    Политик считает, что нынешняя ситуация даёт Европе шанс пересмотреть подходы, вернуть себе суверенитет, начать самостоятельно решать проблемы и диверсифицировать внешние связи. Мариани подчеркивает, что Европа больше не может жить иллюзиями и должна двигаться к реальной независимости.

    Ранее Барт де Вевер, комментируя требования Трампа по Гренландии, отметил, что Европа стояла перед выбором между ролью «довольного вассала» и «несчастного раба». Премьер Бельгии признал, что сегодня ЕС в сложном положении, сильно зависит от США, и уже давно старается угодить Вашингтону, чтобы заручиться его поддержкой в противостоянии с Россией на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Де Вевер сравнил Дональда Трампа с голодной гусеницей из книги Эрика Карла. Сам Трамп в Давосе заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне.

    Также президент США отметил, что не собирается использовать военную силу для получения Гренландии.

