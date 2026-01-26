Tекст: Ольга Иванова

Союзники Стармера заблокировали попытку мэра Манчестера Энди Бернхема баллотироваться на предстоящих довыборах в Гортоне и Дентоне, пишет Bloomberg. Это решение лишило Бернхема явного пути в парламент, что необходимо для возможного участия в борьбе за лидерство в партии.

Стармер заявил на заседании Национального исполнительного комитета партии, что участие Бернхема вызовет «месяцы психодрамы», которые могут навредить лейбористам перед майскими местными выборами. Он напомнил, что Бернхем ранее пообещал отработать полный срок в должности мэра, а проведение новых выборов в Манчестере потребует значительных ресурсов. За Бернхема высказалась только заместитель лидера Люси Пауэлл, указав, что именно он мог бы победить партию «Реформировать Соединенное Королевство» во главе с Найджелом Фараджем.

Решение заблокировать Бернхема поддержали восемь из девяти членов группы, что, по версии Bloomberg, может принести облегчение финансовым рынкам, опасавшимся прихода к руководству партии более левых сил. Однако внутри самой партии оно активизировало обсуждения о будущем Стармера и возможных альтернативных кандидатах на лидерство, таких как Уэс Стритинг и Анджела Рейнэр.

Ветеран левого крыла Диана Эбботт в эфире Times Radio назвала это решение «огромной ошибкой», подчеркнув, что оно вызовет резонанс среди депутатов. Популярность Бернхема в Гортоне делала его фаворитом, и теперь, если лейбористы проиграют Reform UK, ответственность могут возложить на Стармера.

Сам Бернхем в соцсетях заявил, что разочарован решением партии и обеспокоен его последствиями для будущих выборов. Он добавил: «Я решил выставить свою кандидатуру, чтобы не допустить раскола, который может нанести ущерб региону, и считаю, что мы сильнее, когда вместе». Бернхем также критиковал то, что СМИ узнали о решении раньше него.

В партии теперь пристально следят за действиями министра здравоохранения Уэса Стритинга, который может стать новым претендентом на лидерство. Сторонники Стритинга считают, что после блокировки Бернхема он остается единственной реальной альтернативой Стармеру для мягкого левого крыла партии. Также фигурирует имя Анджелы Рейнэр, но некоторые сомневаются, что она решится на борьбу из-за предыдущих скандалов.

Несмотря на поддержку внутри команды, критики Стармера утверждают, что его действия только отсрочили неизбежное – усиление внутрипартийной борьбы и возможные новые восстания против его политики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Британии заявили о необходимости нового лидера после того, как Кир Стармер не смог ответить на угрозу от президента США Дональда Трампа.

Кир Стармер считал слухи о внутренней борьбе в Лейбористской партии отвлекающими от решения проблемы роста стоимости жизни.