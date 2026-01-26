Клинтон и Обама призвали американцев к действию после «ужасного» убийства в Миннеаполисе

Tекст: Вера Басилая

Экс-президенты США Барак Обама и Билл Клинтон выступили с заявлениями после гибели Алекса Претти и Рене Гуд в Миннеаполисе, передает NBC News.

Обама назвал смерть Претти «горькой трагедией» и заявил: «Это должно стать тревожным сигналом для каждого американца, независимо от партийной принадлежности: многие наши базовые ценности все чаще подвергаются нападкам».

Супруги Обама осудили «беспрецедентную тактику» Департамента внутренней безопасности и действия федеральных агентов, которые, по их словам, «провоцируют и подвергают опасности» жителей города. Бывший президент и его жена обвинили действующую администрацию в эскалации ситуации и попытках оправдать убийства Претти и Гуд без серьезного расследования, что, по их мнению, противоречит видеодоказательствам.

Обама и его супруга призвали американцев брать пример с мирных протестов в Миннеаполисе и других городах, а также выразили надежду, что власти изменят подход и начнут сотрудничать с губернатором Миннесоты Тимом Уолцом и мэром Миннеаполиса Джейкобом Фреем для предотвращения дальнейшего хаоса.

Билл Клинтон в своей публикации назвал события в Миннеаполисе «ужасными» и подчеркнул: «В течение жизни у нас есть только несколько моментов, когда принятые решения и действия определяют нашу историю на долгие годы. Сейчас именно такой момент».

По словам Клинтона, власти намеренно вводят общественность в заблуждение, он призвал американцев проявить активную гражданскую позицию.

В Белом доме раскритиковали позицию Обамы, обвинив его в попытке «сеять раздор», и потребовали от демократов сотрудничать с администрацией Трампа для борьбы с преступностью.

Сотрудник пограничного патруля ранее застрелил мужчину, действуя, по версии МВД США, в целях самообороны при попытке изъятия оружия.

В Миннеаполисе несколько сотрудников ICE и CBP подверглись нападению со стороны местных левых активистов.

Мэр города потребовал вывести федеральных агентов после гибели 37-летнего жителя.

Президент Дональд Трамп ранее заявил о готовности применить закон о восстании в отношении Миннесоты для ввода армии без одобрения Конгресса.