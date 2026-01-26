В МГУ заявили об отсутствии носителей вируса Нипах в России

В МГУ заявили об отсутствии резервуаров вируса Нипах среди летучих мышей России

Tекст: Мария Иванова

Плотоядные летучие мыши, которые могут быть резервуарами для вируса Нипах, не обитают на территории России, сообщил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

По его словам, вирус Нипах является эндемиком и его естественные резервуары встречаются лишь в отдельных тропических странах, передает РИА «Новости».

Профессор уточнил: «Этот вирус – эндемик, он может существовать только в определенных тропических странах, его резервуарами являются виды летучих мышей, которых у нас в стране нет». Аграновский также добавил, что вирус может передаваться человеку с выделениями летучих мышей, которые попадают в воду и пищу. Заражение от человека к человеку происходит очень редко и маловероятно.

Эксперт подчеркнул, что вероятность вспышки вируса Нипах в России крайне невелика, назвав этот риск «исчезающе малым». Он напомнил, что лучшей профилактикой остается осторожность при контакте с животными и внимательное отношение к пище и напиткам во время поездок за границу.

Роспотребнадзор ранее сообщил, что ситуация находится под контролем, случаев завоза вируса Нипах в Россию не зафиксировано. Ведомство отметило, что в России есть необходимое количество тест-систем для диагностики, а также функционирует система «Периметр» в пунктах пропуска через границу, позволяющая в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний.

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал россиян не бояться вируса Нипах и посоветовал чаще мыть руки.

Между тем академик Александр Гинцбург объяснил особую опасность вируса Нипах.