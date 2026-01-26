Москва пережила самую холодную ночь нынешней зимы

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за зиму

Tекст: Мария Иванова

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, сообщает Telegram-канал Леуса.

Минимальная температура на метеостанции ВДНХ опустилась до минус 18,5 градусов, что на 1,1 градуса ниже предыдущего зимнего рекорда, зафиксированного 24 января.

На других столичных метеостанциях температура варьировалась: от минус 15 градусов на Балчуге до минус 18 в Строгино и минус 21 в Тушино. Наиболее сильные морозы отмечены в Новой Москве – в Михайловском столбик термометра опускался до минус 27,6 градусов.

В Московской области самые низкие температуры были зафиксированы накануне ночью: в Черустях – минус 28,6, в Луховицах – минус 28,7 градусов. Эти данные были актуальны на 6 утра, хотя синоптики не исключали дальнейшее понижение температуры в ближайшие часы.

При этом, по словам Михаила Леуса, пик морозов в столичном регионе уже позади. В ближайшие сутки в Москву придут более теплые воздушные массы, ночная температура не опустится ниже минус 10–12 градусов, а к утру в городе потеплело до минус 14,4. К концу января ожидается очередная волна похолодания, но менее интенсивная.

Ранее синоптики предупредили о возможных морозах до -28 градусов в Московском регионе.

Снегопады привели к увеличению количества ДТП в Москве почти в полтора раза.

Между тем врач отметила, что резкое похолодание может провоцировать инфаркт и инсульт.