Продажи водки в России снизились на 3,6% в 2025 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Продажи водки в России в 2025 году снизились на 3,6% по сравнению с предыдущим годом и составили 73,315 млн декалитров, передает РИА «Новости». Вместе с тем спрос на ликеро-водочные изделия вырос на 12,7%, что позволило реализовать 18,808 млн декалитров этой продукции.

Снижение зафиксировано и на рынке коньяка – продажи уменьшились на 9,2%, достигнув 12,853 млн декалитров. Реализация слабоалкогольной продукции показала еще более резкое падение – на 87,3%, что составляет 1,526 млн декалитров. В целом продажи всех крепких напитков с содержанием спирта выше 9% в 2025 году снизились на 1,1% и составили 119,979 млн декалитров.

Рынок вина также оказался под давлением: виноградного вина реализовали на 1,9% меньше – 56,004 млн декалитров. Продажи игристых вин сократились на 3,2%, составив 22,771 млн декалитров, а ликерных вин было продано на 10,7% меньше – 1,154 млн декалитров.

Общий объем продаж алкогольной продукции в России в 2025 году составил 205,798 млн декалитров, что на 9,3% меньше, чем в 2024 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне сократили потребление алкоголя до минимума с 1998 года.

Рост продаж показал только один сегмент алкогольной продукции.

Десять человек погибли от отравления купленным на рынке в Сириусе алкоголем.