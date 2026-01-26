Медведев: Если Россию не слышат, мы действуем соразмерно

Tекст: Антон Антонов

«Рассматривая проблематику снижения стратегических рисков, мы и в прошлом, и сейчас действуем на основе комплексного подхода», – приводит слова Медведева «Коммерсант».

Медведев подчеркнул, что ядерные державы должны руководствоваться фундаментальными принципами: равной и неделимой безопасностью, отказом от ущемления коренных интересов друг друга и устранением противоречий, ведущих к военной конфронтации.

По его словам, контроль над вооружениями играет второстепенную роль и служит только инструментом для закрепления достигнутых договоренностей. Ограничения по отдельным видам вооружений и регулярные проверки сами по себе не гарантируют безопасности. Медведев добавил, что Россия выступает за системный стратегический диалог на основе конструктивных политических позиций.

«Если же нас не слышат, мы действуем соразмерно, добиваясь восстановления паритета. Или создаем что-то принципиально новое. Такое, что надолго успокаивает наших врагов», – сказал он.

Он также охарактеризовал успешную работу оборонно-промышленного комплекса России как «транквилизатор для невротиков из клуба врагов России».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев заявил ,что растущая нестабильность в мире, скорее всего, приведет к увеличению числа стран с ядерным оружием. По его мнению, лучше не заключать нового Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-4), чем подписывать соглашение, которое лишь маскирует взаимное недоверие и провоцирует гонку вооружений в других странах.