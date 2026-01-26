  • Новость часаПВО сбила 13 украинских БПЛА над регионами России
    26 января 2026, 00:36 • Новости дня

    Медведев: Отсутствие СНВ-4 лучше провоцирующего гонку вооружений договора

    Tекст: Антон Антонов

    Лучше не заключать нового Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-4), чем подписывать соглашение, которое лишь маскирует взаимное недоверие и провоцирует гонку вооружений в других странах, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    По его словам, на инициативу России по «пост-ДСНВ» со стороны США пока не последовало положительного отклика: «Позитивных сигналов с американской стороны явно недостаточно. В том числе отсутствует положительный отклик на нашу инициативу по «пост-ДСНВ». Поэтому скажу кратко: лучше никакого СНВ-4, чем договор, который лишь маскирует взаимное недоверие и провоцирует гонку вооружений в других странах».

    Он отметил, что ДСНВ на определенном этапе выполнил свои функции и сыграл позитивную роль. Однако Медведев отметил, что были и негативные стороны, включая претензии России к США и деструктивные шаги администрации Джо Байдена, пишет «Коммерсант».

    Медведев напомнил, что Россия приостановила действие ДСНВ в 2023 году из-за безответственного подхода США к выполнению договора и российско-американским отношениям в целом.

    Медведев выразил мнение, что перспективы возобновления сотрудничества в сфере контроля над вооружениями напрямую зависят от нормализации отношений между Россией и США. Он отметил, что новая администрация США делает попытки переосмыслить политику своих предшественников, однако эти шаги очень слабы и успех пока не гарантирован.

    «Проблемы в стратегической сфере в результате дестабилизирующих действий США лишь продолжают нарастать. Достаточно вспомнить крайне провокационный противоракетный проект «Золотой купол для Америки». Он в корне противоречит утверждению о неразрывной взаимосвязи наступательных и оборонительных стратегических вооружений – которое, кстати, было закреплено в преамбуле ДСНВ», – заявил он.

    В заключение он подчеркнул, что нарастающая мировая нестабильность и глубокие противоречия в международных отношениях подталкивают ряд государств к поиску новых способов обеспечения безопасности, включая ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 февраля заканчивается срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ. Москва продолжает ожидать официального ответа от Вашингтона на предложение президента, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    25 января 2026, 15:37 • Новости дня
    Песков заявил о нежелании России и США разговаривать с Каллас
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что Москва и Вашингтон не намерены вести переговоры с главой евродипломатии Каей Каллас, назвав это невозможным до смены ее на посту.

    Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что Россия и США не будут обсуждать какие-либо вопросы с главой евродипломатии Каей Каллас, сообщает РИА «Новости».

    Песков добавил: «Как можно что-то обсуждать с Каей Каллас. Ведь ни мы ничего с ней никогда не будем обсуждать, ни американцы ничего с ней не будут обсуждать, и это очевидно. Как быть? Нужно только ждать, когда она уйдет».

    По его словам, в Европе наблюдается вырождение политиков, которые находятся у власти. По мнению Пескова, эти политики некомпетентны. Он подчеркнул, что рассчитывать на диалог с нынешним руководством евродипломатии не приходится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио неоднократно отказывался от встреч с Каллас. Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.


    23 января 2026, 14:48 • Новости дня
    Эксперты назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

    Политолог Ткаченко: Переговорную позицию России улучшают успехи на фронте

    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Камнем преткновения для урегулирования конфликта на Украине остается территориальный вопрос. Впрочем, для Москвы СВО – это не про территории, а про гарантии безопасности. Эта тема может выйти на первый план после вывода украинских сил из Донбасса, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко. В пятницу пройдет заседание трехсторонней группы Россия – США – Украина.

    «Сам факт встречи в Кремле и продолжение контактов между Москвой и Вашингтоном показывает, что процесс идет непрерывно, несмотря на очень разные политические обстоятельства», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    По его мнению, пусть и медленно, но формируются некие контуры возможного будущего соглашения. «Главным камнем преткновения для урегулирования остается территориальный вопрос», – напомнил он и добавил, что для России главной темой остается система гарантий безопасности. По причине того, что изначально требования российского руководства были проигнорированы, и началась спецоперация.

    Лукьянов допустил, что вопрос «остается в стороне» до решения территориальных договоренностей. Заседание трехсторонней группы России, США и Украины, судя по всему, посвятят текущим прикладным темам в военно-технической сфере. Что касается двусторонних консультаций по экономике, то они связаны с замороженными российскими активами и тем, как эти средства могут быть использованы для восстановления территорий, добавил политолог.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Москва твердо стоит на своей позиции. Более того, переговорная ситуация для России благодаря продвижению армии на фронте лишь улучшается», – подчеркнул он.

    Как отметил собеседник, из заявления Юрия Ушакова следует, что в Анкоридже была зафиксированы определенные территориальные договоренности. Поэтому эксперт допускает, что одной из тем переговоров в Абу-Даби станет вывод ВСУ из Донбасса. «Тот факт, что российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, говорит о том, что ключевым окажется обсуждение нынешнего состояния и военных перспектив Украины», – добавил Ткаченко.

    «Если Киев начнет выводить войска, то это будет означать признание украинским руководством неспособности контролировать линию фронта. Фактически речь пойдет о бегстве или по меньшей мере эвакуации», – рассуждает он. По его прогнозам, далее при таком развитии событий следует ожидать нового раунда переговоров с участием, вероятно, главы МИД Сергея Лаврова. Основным вопросом станут гарантии безопасности.

    «СВО – это в первую очередь про структуру безопасности в Евразии», – подчеркнул собеседник. В этом случае за стол могут пригласить и европейских лидеров. «Пока мы не считаем их субъектами, поэтому первый раунд, судя по всему, пройдет исключительно между Россией, США и Украиной. Европейцев позовут, но для того, чтобы они согласились с тем, о чем договорятся нынешние участники», – заключил Ткаченко.

    В ночь на пятницу состоялись переговоры президента России Владимира Путина с делегацией представителей США. Встреча продолжалась около четырех часов. С американской стороны в ней принимали участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

    Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были исключительно содержательными, конструктивными и были необходимы, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий». Спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал их как «важные».

    Центральной темой стала ситуация на Украине. По словам Ушакова, стороны подтвердили: без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» рассчитывать на долгосрочное урегулирование не приходится. «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», – цитирует помощника президента официальный сайт Кремля.

    Он сообщил, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Параллельно с этим в столице ОАЭ пройдет встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

    На встрече в Кремле также обсуждалась американская инициатива о создании «Совета мира». Москва выразила готовность направить в его бюджет один млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные средства, как отметил Ушаков, могут быть использованы «для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной». «Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», – уточнил Ушаков.

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в ОАЭ – в любом случае положительное событие, заявил Трамп. «Любая встреча – это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет», – сказал глава Белого дома, его слова приводит РБК. Американский лидер также отметил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    В Кремле заявили, что Москва считает нецелесообразным говорить публично о формулах, которые обсуждаются на переговорах по Украине, в том числе территориальных. «Хорошо известна позиция России о том, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, они должны быть выведены оттуда. Это является очень важным условием. Есть также другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По информации Axios, территориальный вопрос станет главным на переговорах в Абу-Даби.

    25 января 2026, 11:20 • Видео
    Очередное предательство США. Теперь курды

    Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    23 января 2026, 22:13 • Новости дня
    Стали известны темы переговоров по Украине в Абу-Даби

    ТАСС: Россия, Украина и США обсуждают в ОАЭ буферные зоны

    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вопросы формирования буферных зон и введения механизмов контроля вошли в повестку встречи представителей Москвы, Вашингтона и Киева, сообщает источник ТАСС.

    Вопросы формирования буферных зон и введения механизмов контроля вошли в повестку встречи представителей Москвы, Вашингтона и Киева, сообщает ТАСС. Мероприятие посвящено проблемам безопасности.

    «Да, эти аспекты: буферные зоны, различные механизмы контроля, безусловно, наряду с другими важными темами, являются предметами встречи», – подтвердил собеседник агентства.

    Ранее о начале консультаций заявил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян, однако конкретное место проведения переговоров держится в секрете.

    Переговоры с участием делегаций России, США и Украины стартовали в пятницу в Абу-Даби.

    Политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко назвали главный вопрос этих консультаций.

    24 января 2026, 12:59 • Новости дня
    Источник: Делегация США проявила выдержку на переговорах по Украине

    Источник: Делегация США проявила выдержку как посредник на встречах в Абу-Даби

    @ wam.ae

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские представители проявляют выдержку в роли посредников на переговорах по Украине, проходящих в столице Объединенных Арабских Эмиратов, отметил источник.

    Делегация США демонстрирует «достойную выдержку» в роли посредников на переговорах по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Собеседник агентства подчеркнул: «Американцы показывают себя посредниками с достойной выдержкой». Встречи проходят в столице ОАЭ, где обсуждаются различные аспекты урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ОАЭ представители России, США и Украины начали второй раунд обсуждения вопросов безопасности.

    Ранее сообщалось, что российская делегация во главе с Игорем Костюковым покинула отель в Абу-Даби перед продолжением переговоров.

    Второй день переговоров по Украине проходит в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.


    24 января 2026, 16:09 • Новости дня
    Источник: Результаты встречи по Украине в Абу-Даби есть

    Источник: Результаты встречи по Украине в Абу-Даби озвучат уполномоченные лица

    @ Julian Stratenschulte/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Результаты у встречи по Украине в Абу-Даби есть, делегации завершили обсуждение по вопросам безопасности, а об итогах переговоров объявят представители в столицах участвующих стран, сообщил источник.

    По словам источника, переговоры по Украине в Абу-Даби завершились, продолжения сегодня не ожидается, передает ТАСС.

    Делегации разъехались после нескольких часов консультаций, которые проходили два дня подряд. Российскую сторону возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков, украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

    Источник агентства отметил, что встреча прошла не безрезультатно: «Так нельзя сказать, они (результаты) есть», – заявил он, отвечая на вопрос о наличии итогов.

    По словам собеседника, дальнейшее информирование о результатах консультаций передано уполномоченным лицам в столицах стран-участниц.

    Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    Второй день переговоров по Украине проходил в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения были организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализировали различные проекты документов по урегулированию конфликта и гарантиям безопасности для сторон.

    Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах в Абу-Даби.

    24 января 2026, 18:23 • Новости дня
    Зеленский рассказал, что обсуждалось в Абу-Даби

    Зеленский сообщил, что в Абу-Даби обсуждали параметры завершения конфликта

    @ Igor Jakubowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече в Абу-Даби представители России, США и Украины затронули возможные параметры завершения конфликта, уделив внимание вопросам безопасности, заявил Владимир Зеленский.

    Владимир Зеленский заявил, что участники переговоров в Абу-Даби обсуждали возможные параметры завершения конфликта, передает РИА «Новости».

    По его словам, основные дискуссии касались именно формулировки условий прекращения боевых действий и мер по обеспечению безопасности.

    «Главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта», – говорится в сообщении Зеленского.

    Помимо этого стороны затронули вопросы, связанные с требованиями в сфере безопасности, необходимыми для прекращения противостояния.

    Как отметил Зеленский, следующий раунд переговоров может пройти уже на следующей неделе, при условии готовности всех сторон двигаться дальше.

    В переговорах участвовали представители России, США и Украины, а российскую делегацию возглавил начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    Российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров и вернулась в отель.

    В МИД ОАЭ отметили, что обсуждения касались нерешенных пунктов плана США.

    В столице ОАЭ стороны анализировали различные проекты документов по урегулированию конфликта и гарантиям безопасности.

    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования.

    23 января 2026, 10:10 • Новости дня
    Ушаков рассказал о новом участнике переговоров Путина и Уиткоффа

    Ушаков: Новый переговорщик США Грюнбаум впервые участвовал во встрече с Путиным

    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошуа Грюнбаум впервые принял участие в переговорах между российской и американской делегациями, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Грюнбаум является старшим советником Белого дома и специалистом по экономическим вопросам. По его словам, участие Грюнбаума расширило состав американской делегации на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, передает РИА «Новости».

    Помощник российского президента также уточнил, что встреча была специально сфокусирована на получении информации по итогам контактов США с представителями Киева и Европы. Целью переговоров было определение совместных параметров дальнейших действий между Россией и США.

    В результате переговоров был согласован следующий шаг – проведение встреч рабочих групп в ОАЭ. Там пройдет заседание трехсторонней рабочей группы по безопасности под руководством адмирала Игоря Костюкова, а также российско-американской рабочей группы по экономическим делам, в которую вошли Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф.

    Встреча Путина и Уиткоффа началась в четверг в 23.25 по московскому времени. Переговоры продлились почти четыре часа.

    Со стороны России во встрече принимали участие Ушаков и Дмитриев. Со стороны США на переговорах присутствовали основатель Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джошуа Грюнбаум.

    23 января 2026, 09:29 • Новости дня
    Трамп спрогнозировал новые территориальные потери Украины

    Трамп спрогнозировал новые территориальные потери Украины без сделки

    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    При отказе Киева от переговоров с Россией Украина может лишиться еще большего числа своих территорий, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может лишиться еще большего количества территорий, если не согласится на мирное соглашение с Россией, передает РИА «Новости».

    При этом Трамп отметил, что в его представлении Владимир Путин изначально хотел получить всю территорию Украины.

    По его мнению, дальнейшее отсутствие договоренностей между Киевом и Москвой может привести к новым территориальным потерям Украины.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что провел хорошую встречу с Зеленским на полях ВЭФ в Давосе, однако прошлые встречи не привели к результатам.

    Зеленский заявил, что вопрос территорий до сих пор остается самым сложным и нерешенным. Многие жители Украины стали выражать готовность к территориальным уступкам ради мира после перебоев с электроэнергией.

    Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что без согласования территориального вопроса по формуле переговоров в Анкоридже невозможно достичь долгосрочного урегулирования.

    23 января 2026, 07:08 • Новости дня
    Ушаков: Россия и США согласовали шаги по урегулированию «на двоих»
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин и американские представители «на двоих» определили параметры дальнейших действий по украинскому урегулированию, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Встреча была сфокусирована на том, чтобы получить информацию по итогам контактов США с украинской стороной и с европейскими партнерами, указал Ушаков, передает РИА «Новости».

    Встреча была необходима, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий», добавил он.

    Стороны уже согласовали следующий шаг в рамках достигнутых договоренностей. Им станут запланированные встречи профильных рабочих групп в ОАЭ.

    Трехстороннюю структуру по безопасности возглавил начальник ГРУ адмирал Игорь Костюков. В двустороннюю группу по экономическим вопросам вошли спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

    Напомним, президент России провел переговоры с Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, а также с комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошем Грюнбаумом.

    Встреча длилась около четырех часов. Она началась в 23.25 мск, а завершилась после 03.00 мск.

    23 января 2026, 16:16 • Новости дня
    Американист объяснил роль Грюнбаума в делегации США на переговорах в Кремле

    Эксперт Дудаков: Грюнбаум может курировать будущие экономические проекты России и США

    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Включение финансиста Джоша Грюнбаума в американскую переговорную группу указывает на заинтересованность Белого дома в расширении сотрудничества с Россией. Вероятно, речь пойдет о конкретных проектах в сфере торговли, совместной добыче редкоземельных металлов и освоении Арктики, заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Кремле прошли трехчасовые российско-американские переговоры.

    «Москва и Вашингтон запустили переговорный процесс довольно обширного характера с огромным количеством вопросов. Вполне логично стремление американской стороны увеличить размер своей переговорной группы за счет специалистов с разным бэкграундом», – пояснил американист Малек Дудаков.

    Что касается лично Грюнбаума, то он построил карьеру в финансово-корпоративной сфере. «Думаю, его опыт будет использован в рамках обсуждения потенциальных совместных проектов Москвы и Вашингтона. Вероятно, они будут касаться торговли, совместной добычи редкоземельных металлов, освоения Арктики. Судя по всему, он еще не раз приедет в Россию», – полагает спикер.

    Как отметил аналитик, в Белом доме постоянно говорят о потенциальном расширении сотрудничества с Россией в случае заключения «большой сделки» по украинскому урегулированию. «Включение Грюнбаума в состав американской делегации иллюстрирует также подход Трампа к кадровой работе. Он не доверяет карьерным дипломатам», – заметил он.

    «Трамп сосредотачивается в большей степени на проведении сделок через своих ближайших соратников, вроде Уиткоффа, с которым 30 лет играет в гольф. Кроме того, глава Белого дома опирается на людей из корпоративного мира и бизнес-среды. Из них, по мнению президента США, выходят куда более эффективные специалисты, чем дипломаты», – детализировал эксперт.

    «Помимо этого, возможно, Грюнбаум будет работать, скажем так, по смежным с украинским урегулированием трекам. Не исключаю, что он станет одним из кураторов аудитов и расследований эффективности освоения Киевом западных траншей», – резюмировал собеседник.

    В ночь на пятницу президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Джошем Грюнбаумом.

    «Последний участник – это старший советник Белого дома, специалист по экономическому досье. Он впервые присоединился к американской команде», – приводит РИА «Новости» слова помощника президента России Юрия Ушакова.

    Переговоры продолжались около четырех часов и, по словам Ушакова, «были исключительно содержательными, конструктивными, предельно откровенными и доверительными». «Вопросы дальнейшего развития двусторонних российско-американских отношений обсуждались в концептуальном плане, исходя из того, что у наших стран огромный потенциал для сотрудничества в самых различных областях», – сказал он.

    Ранее Уиткофф сообщал, что Грюнбаум участвовал во встречах в Майами со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. В декабре он сам подтвердил, что стал частью команды переговорщиков от Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

    Грюнбаум вырос в ортодоксальной еврейской общине в Нью-Джерси. Он внук пережившего холокост человека, всю семью которого убили нацисты. Учился в иешиве (высшем религиозном учебном заведении иудаизма). Получил степень доктора юриспруденции в Школе права Нью-Йоркского университета и магистра делового администрирования в Школе бизнеса Стерна, сообщает РБК.

    Грюнбаум начал карьеру в компании отца, занимавшейся импортом продуктов. Затем стажировался в банке Goldman Sachs, юрфирме Sullivan & Cromwell, работал в инвестбанке Moelis & Co. Затем на должности директора инвесткомпании KKR & Co специализировался на особых ситуациях, частном кредитном инвестировании, реструктуризации, управлении, слияниях и поглощениях.

    В январе 2025 года он стал комиссаром Федеральной службы закупок (FAS) Управления общих служб (GSA). Эта структура осуществляет надзор за федеральными контрактами, добиваясь прозрачной финансовой подотчетности, а также оптимального соотношения цены и качества, сообщает портал ExecutiveGov. Сам Грюнбаум регулярно напоминает о «пристальном внимании нынешней администрации к финансовой ответственности».

    Также в интервью Jewish Insider он подчеркивал, что команда Трампа «не терпит ненависти в форме антисемитизма». «Поэтому, я думаю, что в контексте контрактов и грантов нужно рассматривать вопрос: с какими партнерами должно сотрудничать федеральное правительство?» – отмечал Грюнбаум. Чиновник входит в «Совет мира» по Газе, вокруг которого разворачивается тонкая игра России и США.

    24 января 2026, 20:26 • Новости дня
    Названа дата следующего раунда переговоров России, США и Украины

    Axios: Новый раунд переговоров по Украине пройдет в Абу-Даби 1 февраля

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча представителей России, США и Украины, может пройти 1 февраля в Абу-Даби в трехстороннем формате, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

    По словам Равида, переговоры между Россией, США и Украиной могут возобновиться в следующее воскресенье в Абу-Даби, передает РИА «Новости»

    Источником информации выступил американский чиновник.

    Reuters также сообщает, что новый раунд переговоров по ситуации на Украине намечен на 1 февраля в столице ОАЭ, передает ТАСС.

    Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    Российская делегация после двухдневных консультаций покинула ОАЭ на борту Ил-62.

    В МИД ОАЭ заявили, что переговоры в Абу-Даби касались нерешенных пунктов плана США и проходили в конструктивной обстановке.

    В МИД ранее заявили, что решающим в будущих переговорах по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле, принятой на саммите в Анкориджа.

    23 января 2026, 11:54 • Новости дня
    Минченко оценил переговоры Путина с делегацией США в Кремле

    Политолог Минченко: В Москве прошел тест-драйв «Совета мира»

    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Работа по основным трекам, наметившимся в Кремле, продолжится в Абу-Даби. На повестке, вероятно, будет стоять вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Владимир Путин провел встречу с делегацией представителей США. По мнению эксперта, участие Джоша Грюнбаума в ней неслучайно.

    «По итогам встречи Владимира Путина с американскими эмиссарами в Кремле анонсирована работа по двум трекам – военному и экономическому», – указал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он назвал выбор Абу-Даби в качестве места проведения заседания трехсторонней рабочей группы Россия – США – Украина по вопросам безопасности логичным, поскольку столица ОАЭ ранее уже становилась площадкой для диалога сторон.

    «Я думаю, на повестке – вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса: как технически это сделать так, чтобы было обеспечено прекращение огня на период вывода. Также необходимо понимать предполагаемые способы верификации результатов, механизмы синхронизации мероприятий с переговорным треком и, видимо, подписанием каких-то пакетов документов», – рассуждает политолог.

    «Остановка боевых действий, а потом перемещение войск – это очень сложная задача с точки зрения и логистики, и безопасности», – подчеркнул Минченко. Что касается второго трека работы, продолжил собеседник, то у Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа есть достаточно серьезный прорыв с точки зрения поиска интересных и для России, и для США совместных экономических проектов. «Состав российской делегации на предстоящих переговорах достаточно традиционный», – уточнил спикер.

    На этом фоне аналитик обратил внимание на новую фигуру в американской переговорной группе – Джоша Грюнбаума. «Он включен как представитель недавно созданного «Совета мира». Я думаю, что это практически первый тест-драйв новой организации в международных переговорах, причем в двойственном формате – и по украинскому вопросу, и по вопросу Газы», – заключил Минченко.

    В ночь на пятницу состоялись переговоры президента России Владимира Путина с делегацией представителей США. Встреча продолжалась около четырех часов. С американской стороны в ней принимали участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

    Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были исключительно содержательными, конструктивными и были необходимы, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий». Спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал их как «важные».

    Центральной темой стала ситуация на Украине. По словам Ушакова, стороны подтвердили: без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» рассчитывать на долгосрочное урегулирование не приходится. «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», – цитирует помощника президента официальный сайт Кремля.

    Он сообщил, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Параллельно с этим в столице ОАЭ пройдет встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

    На встрече в Кремле также обсуждалась американская инициатива о создании «Совета мира». Москва выразила готовность направить в его бюджет один млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные средства, как отметил Ушаков, могут быть использованы «для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной». «Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», – уточнил Ушаков.

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в ОАЭ – в любом случае положительное событие, заявил Трамп. «Любая встреча – это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет», – сказал глава Белого дома, его слова приводит РБК. Американский лидер также отметил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    25 января 2026, 15:47 • Новости дня
    Кушнер и Грюнбаум пришли в Кремль в кольцах, измеряющих уровень стресса
    @ Ferrari/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле зять президента США, бизнесмен Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум надели специальные «умные кольца», фиксирующие уровень стресса.

    На этот необычный аксессуар обратил внимание автор передачи «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, аналогичные устройства были замечены у обоих гостей. Эти «умные» кольца фиксируют не только уровень стресса, но и пульс, а также фазы сна. Кроме того, журналист отметил, что на запястье Кушнера была красная нить, которую часто связывают с верой в удачу и крепкое здоровье.

    Зарубин добавил, что американские представители выглядели спокойными, стресса при встрече не испытывали. По его словам, в ходе беседы царила доброжелательная атмосфера: «Улыбки были, похлопывания по плечу и даже шутки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Джошем Грюнбаумом.

    23 января 2026, 04:35 • Новости дня
    Ушаков: Россия до урегулирования на Украине продолжит решать вопрос на поле боя
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжит добиваться целей специальной военной операции на Украине на поле боя, пока не достигнуто урегулирование, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле.

    «Главное, что в ходе этих переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит», – приводит слова Ушакова ТАСС.

    Он заявил, что «российские вооруженные силы владеют стратегической инициативой», передает РИА «Новости».

    «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей», – сказал он журналистам.

    Переговоры продолжались около четырех часов. Ушаков заявил, что обсуждение в Кремле было исключительно содержательным, конструктивным и предельно откровенным. По его словам, встреча оказалась полезной как для России, так и для США. Среди тем беседы были также «Совет мира», ситуация в Гренландии и ряд других вопросов. Американская сторона поделилась с Москвой информацией о встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Давосе.

    Встреча была сфокусирована на том, чтобы получить информацию об итогах контактов США с украинцами и европейцами, «и вместе уже, на двоих, определить параметры дальнейших действий», сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, предпринимателем Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошем Грюнбаумом.

    24 января 2026, 21:16 • Новости дня
    Медведев назвал европейских лидеров импотентами после критики Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что не впервые «европейским импотентам» плюют в лицо США и их «отсталый пасынок» с Украины Владимир Зеленский.

    Дмитрий Медведев резко отреагировал на критику Владимира Зеленского в адрес европейских стран, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что подобное отношение к «импотентам из ЕС» встречается не впервые, подчеркнув, что сначала европейцам, по его словам, «плюют в лицо» Соединённые Штаты, а теперь и «их отсталый пасынок».

    «Разнос, который европейцы получили в Давосе от неблагодарной нарко-свиньи, назвавшей их слабыми и скупыми, должен был закончиться поркой», – считает Медведев.

    Ранее Владимир Зеленский выступил с резкой речью на Всемирном экономическом форуме и обвинил европейские страны в слабом ответе на вызовы.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал Зеленского человеком, который уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт.

    Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни упрекнул Зеленского в неблагодарности.

    Журналист Wall Street Journal Боян Панчевски раскритиковал выступление Зеленского в Давосе, отметив его критику в адрес Европы.

