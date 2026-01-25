Пять человек пострадали в ДТП на трассе «Нарва»

Эксперт объяснил отказ Румынии от референдума по объединению с Молдавией

Политолог Мартынов: Уния с Молдавией вызовет в Румынии социальные волнения

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«В августе прошлого года на День независимости Молдавии в Кишинев прилетали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц. Ранее визит совершала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Все они брали президента Майи Санду за локоток, мило общались, поддерживали евроинтеграционные устремления молдавского народа», – пояснил Алексей Мартынов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

«Но эти визиты и обещания не привели пока вообще ни к чему. В итоге доверие к главе государства и данному курсу страны в обществе снижается. Затем Санду захотела попасть в ЕС через унию с Румынией, обосновывая это историческими предпосылками. Бессарабия после 1918 года и подписания Брестского мира была незаконно аннексирована Румынией и пробыла в этом состоянии до 1940 года. Затем эта территория согласно так называемому пакту Молотова–Риббентропа была присоединена к СССР», – рассказал спикер.

«В то время среди молдаван было около 10% ярых приверженцев унионизма. Сейчас их примерно столько же. Это та часть населения, на которую может рассчитывать Санду, если запустит референдум об объединении с Румынией. Еще приблизительно 20% поддержат этот курс. Но остальные 70% процентов я бы отнес к условно колеблющимся. Поэтому результаты потенциального референдума далеко не очевидны. Идея унии может не набрать большинства голосов молдаван», – заметил он.

«Впрочем, и сама Румыния не заинтересована в унии с Молдавией. Объединение несет для Бухареста бюрократические и юридические коллизии, которые угрожают огромными внутриполитическими и социальными рисками», – продолжил собеседник.

«Например, на румынской территории проживает немалое количество этнических меньшинств, которые пользуются дотациями Евросоюза именно в силу своего меньшинства. Присоединение Молдавии нарушит нынешний баланс в национальном составе Румынии и лишит некоторые группы населения социальной поддержки. Думаю, не нужно говорить о том, какие волнения это вызовет и дестабилизирует часть общества. Очевидно, Бухарест на это никогда не пойдет», – отметил он.

Ранее президент Румынии Никушор Дан отклонил идею проведения референдума об объединении с Молдавией, сообщает Agerpres. По его словам, плебисцит по этому вопросу не нужен, пока на это «нет воли» молдавских граждан.

«Это вопрос, который в первую очередь касается граждан Молдавии. Румыния обязуется поддерживать республику на ее европейском пути. Это цель, которую преследуют граждане страны через уполномоченные ими органы власти. Плюс другие вопросы, такие как энергетика, экономическая взаимосвязь. Если в какой-то момент мнение изменится, мы будем действовать соответствующим образом», – сказал Дан.

В свою очередь, Майя Санду заявила, что считает вступление Молдавии в ЕС самой реалистичной стратегией выживания и развития республики. «Когда международное право уже недостаточно тебя защищает, нужно быть частью союзов, иметь хороших, надежных друзей, способных прийти на помощь, когда это необходимо», – подчеркнула она.

Кроме того, Молдавия, согласно заявлениям президента, намерена продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине в рамках своих возможностей. Санду уверена, что устойчивость и безопасность республики напрямую зависят от устойчивости соседней Украины.

Ранее глава молдавского МИД Михай Попшой объявил о начале процедуры отказа от соглашений, определяющих статус республики в СНГ. Газета ВЗГЛЯД писала о негативных последствиях такого решения для самого Кишинева. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что сближение Молдавии с Евросоюзом может привести к потере ее собственной государственности.