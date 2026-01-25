  • Новость часаПолиция Ирана задержала более 200 участников массовых беспорядков
    Оскорбления и наглость Зеленского разозлили даже Европу
    Академик Гинцбург объяснил особую опасность вируса Нипах
    NYT сообщила о победе Дании над планом Трампа по Гренландии
    Дмитриев назвал экс- еврокомиссара Бретона ненавистником человечества
    Песков заявил о нежелании России и США разговаривать с Каллас
    Рябков заявил о требовании России освободить Мадуро
    WSJ: Китайского генерала обвинили в передаче «ядерных секретов» США
    В МВД рассказали о новом приеме мошенников на «Госуслугах»
    Times: На учениях в Норвегии финнов попросили не «громить» армию США
    25 января 2026, 19:49 • Новости дня

    Житель Махачкалы рассказал о спасении матери с ребенком из тонущей машины

    Tекст: Ольга Иванова

    Житель Махачкалы Асадулла Магомедов, спасший мать с ребенком из тонущей машины, рассказал, что заметил машину в воде по пути домой, он сразу бросился на помощь.

    Житель Махачкалы Асадулла Магомедов поделился подробностями спасения женщины и ребенка из автомобиля, который упал в канал, передает РИА «Новости». По его словам, инцидент произошел вечером, когда он возвращался домой и заметил легковушку в воде. Из салона доносились крики о помощи, и Магомедов сразу решил действовать.

    Сначала он хотел прыгнуть в воду, но увидел трубу, к которой автомобиль приближался. «Подумал: если до трубы машина доплывет, то можно ребенка вытащить. Залез на трубу и кричал, чтобы вытянули ребенка. Когда схватил ребенка, больше всего боялся, что его зажмет между трубой и машиной. Как-то пытался балансировать, его на весу держать и самому не упасть», – рассказал Магомедов.

    К спасательной операции присоединились еще двое мужчин, что, по словам Магомедова, добавило ему уверенности. Машина продолжала двигаться по каналу, и вскоре мужчины построили «цепочку», чтобы помочь выбраться и взрослым пассажирам. Женщину удалось вытащить из воды, а водитель сумел выбраться самостоятельно.

    Магомедов подчеркнул, что не считает себя героем, и уверен, что на его месте так поступил бы каждый. Он отметил, что просто оказался рядом в нужный момент и не мог остаться в стороне.

    Напомним, в воскресенье в Махачкале прохожие вытащили женщину с ребенком из машины, которая упала в канал имени Октябрьской революции.


    25 января 2026, 11:14 • Новости дня
    Дмитриев назвал экс- еврокомиссара Бретона ненавистником человечества
    Дмитриев назвал экс- еврокомиссара Бретона ненавистником человечества
    @ Vincent Isore/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон является ненавистником свободы слова и людей. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    По его словам, бывший еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон является противником свободы слова и человечества, передает ТАСС. «Бретон просто ненавидит свободу слова и человечество», – написал Дмитриев в социальной сети Х. Его слова стали реакцией на публикацию издания Politico, где утверждалось, что экс-еврокомиссар не испытывает ненависти к США.

    В декабре 2025 года Вашингтон ввёл визовые ограничения в отношении Бретона и других лиц, которых власти США считают причастными к попыткам ввести цензуру для американских граждан. Бретон, по мнению американских властей, был ключевым идеологом Закона Евросоюза о цифровых услугах.

    Этот закон, как подчеркивается, значительно усилил контроль над ведущими интернет-платформами, вызвав неоднозначную реакцию в международном сообществе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссар Кубилюс заявил о необходимости диалога с Россией по Украине.

    В ЕС отметили нехватку американского газа для замены российского.

    Фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС решительно ответить на пошлины США.

    25 января 2026, 15:37 • Новости дня
    Песков заявил о нежелании России и США разговаривать с Каллас
    Песков заявил о нежелании России и США разговаривать с Каллас
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что Москва и Вашингтон не намерены вести переговоры с главой евродипломатии Каей Каллас, назвав это невозможным до смены ее на посту.

    Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что Россия и США не будут обсуждать какие-либо вопросы с главой евродипломатии Каей Каллас, сообщает РИА «Новости».

    Песков добавил: «Как можно что-то обсуждать с Каей Каллас. Ведь ни мы ничего с ней никогда не будем обсуждать, ни американцы ничего с ней не будут обсуждать, и это очевидно. Как быть? Нужно только ждать, когда она уйдет».

    По его словам, в Европе наблюдается вырождение политиков, которые находятся у власти. По мнению Пескова, эти политики некомпетентны. Он подчеркнул, что рассчитывать на диалог с нынешним руководством евродипломатии не приходится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио неоднократно отказывался от встреч с Каллас. Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.


    25 января 2026, 11:20 • Видео
    Очередное предательство США. Теперь курды

    Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    24 января 2026, 22:47 • Новости дня
    Гладков: Белгород подвергся самому массированному в истории удару из HIMARS

    Гладков сообщил о самом массированном в истории ударе по Белгороду из HIMARS

    Гладков: Белгород подвергся самому массированному в истории удару из HIMARS
    @ Capt. Daniel Andrews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате интенсивного обстрела Белгорода ВСУ были повреждены объекты энергетики, а также зафиксированы возгорания и разрушения в частных строениях.

    Губернатор Вячеслав Гладкова сообщил, что Белгород подвергся самому массированному обстрелу за все время, предположительно, с применением систем HIMARS.

    «По нашей информации – самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно, «Хаймерсами». Предварительно, пострадавших нет», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, в результате удара были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сейчас аварийные службы и оперативные бригады работают на месте происшествия.

    Сообщается о возгорании хозпостройки, которое ликвидируют сотрудники МЧС, а также о пожаре в одном из дворов города из-за падения обломков.

    В селе Таврово Белгородского округа тоже зафиксированы разрушения: в двух частных домах повреждены кровли вследствие падения обломков. Информация по ущербу и последствиям продолжается уточняться.

    Губернатор отметил, что будет информировать о развитии ситуации по мере поступления новых данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области сообщил о ракетной опасности и призвал жителей спуститься в укрытия.

    Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что пусковая установка HIMARS ВСУ, обстреливавшая Белгород, уничтожена в Харьковской области.

    Минобороны России сообщило, что беспилотник «Герань» ликвидировал американскую установку HIMARS, из которой ранее выпускали ракеты по гражданским объектам России.

    25 января 2026, 12:50 • Новости дня
    Академик Гинцбург объяснил особую опасность вируса Нипах

    Академик Гинцбург: От особо опасного вируса Нипах не существует лекарства

    Академик Гинцбург объяснил особую опасность вируса Нипах
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    На российскую территорию из Индии может попасть особо опасный вирус Нипах. Поэтому в России необходимо создать консервы вакцинных препаратов для возможной борьбы с этой болезнью, сказал газете ВЗГЛЯД эпидемиолог Александр Гинцбург. Ранее вспышка вируса произошла в индийском штате Западная Бенгалия.

    «Вирус Нипах входит в число возбудителей особо опасных инфекций. По сути, от него не существует лекарства. Поэтому выздоровление зависит от иммунитета человека. Если иммунитет слабый, то заболевание грозит осложнениями, сепсисом, двусторонним воспалением легких, менингитом. И это действительно может привести к гибели», – пояснил Александр Гинцбург, академик РАН, научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

    «Между Россией и Индией действует активное авиасообщение. Наши сограждане любят проводить там осенний и зимний сезоны. Индусы также летают в Россию, в том числе на заработки. Поэтому существует реальная опасность попадания к нам Нипаха. Есть вероятность на уровне ограничительных, карантинных мер пропустить эту инфекцию», – предупредил собеседник.

    «За Нипахом не числится крупных вспышек. Тем не менее в последнюю четверть века в Индии и Юго-Восточной Азии периодически происходят всплески заболеваемости, в результате которых гибнут десятки людей. Поэтому России необходимо создать список возбудителей инфекционных заболеваний, против которых у нас должны быть прототипы или консервы вакцинных препаратов. У наших специалистов есть все технологии для этого. Вопрос упирается в госрегулирование», – сказал он.

    Ранее стало известно, что Индия оперативно принимает меры по сдерживанию вспышки вируса Нипах (NiV) в восточном штате Западная Бенгалия после подтверждения пяти случаев заражения, в том числе среди врачей и медсестер, сообщает Independent.

    Уже почти 100 человек получили указание соблюдать домашний карантин, а инфицированные пациенты проходят лечение в больницах в Калькутте и ее окрестностях, при этом один человек находится в критическом состоянии.

    Всемирная организация здравоохранения считает Нипах патогеном высокого риска. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), инкубационный период обычно составляет от четырех до 21 дня. Причем все начинается с неспецифических симптомов, что затрудняет раннюю диагностику. Уровень летальности колеблется от 40% до 75%.

    Основными естественными переносчиками являются плодоядные летучие мыши рода Pteropus. Человек может заразиться при прямом контакте с ними или другими животными, а также при употреблении в пищу продуктов, загрязненных слюной, мочой или фекалиями летучих мышей.

    Нипах был впервые выявлен в 1999 году после вспышки энцефалита и респираторных заболеваний среди свиноводов и других лиц, имевших тесный контакт с животными, в Малайзии и Сингапуре. Этот случай привел к признанию NiV серьезным зоонозным патогеном, способным передаваться от животных к человеку.

    Ранее Александр Горелов, замдиректора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, заявил, что глобальное потепление, ведущее к росту средней температуры на два градуса, чревато появлением 15 тыс. новых вирусных инфекций из-за изменения ареала возбудителей.

    25 января 2026, 12:11 • Новости дня
    NYT сообщила о победе Дании над планом Трампа по Гренландии
    NYT сообщила о победе Дании над планом Трампа по Гренландии
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Датский премьер Метте Фредериксен сдержала давление Дональда Трампа и не допустила передачи Гренландии под контроль США, несмотря на угрозы, пишет The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп отказался от идеи захвата Гренландии после заявлений премьер-министра Дании Метте Фредериксен, передает The New York Times. В Давосе Трамп пообещал не использовать силу для взятия острова, а позднее заявил о договоренности с лидерами НАТО о будущем соглашении, однако детали остались неясными.

    Фредериксен ранее отвергла компромисс по установлению американского суверенитета над военными базами в Гренландии, назвав это «красной линией». Она подчеркнула, что защита острова стала вопросом национальной идентичности и статуса Дании на мировой арене.

    Премьер-министр усилила позиции страны, пригласив небольшие воинские подразделения Британии, Германии, Франции и Исландии для участия в учениях в Гренландии, что стало сигналом о готовности к международной поддержке. Этот шаг, как отметил политический обозреватель Бент Винтер, означал, что любое американское военное вмешательство столкнулось бы с сопротивлением европейских союзников.

    По мнению издания, решимость и тактические шаги Фредериксен обеспечили ей рост популярности на фоне угроз Трампа. Опросы показывают, что партия премьер-министра уверенно лидирует перед предстоящими выборами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дании запросили у НАТО поддержку в Арктике.

    Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте договорились о размещении ракет в Гренландии.

    Премьер-министр Гренландии призвал готовиться к возможному военному вторжению.

    25 января 2026, 02:10 • Новости дня
    Захарова сравнила идею замены бюста Пушкина с «Собачьим сердцем»

    Захарова назвала петицию о замене бюста Пушкина в Одессе сатанинским балом

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о предложении заменить бюст Пушкина в Одессе на памятник блогеру, отметив драматичность происходящего.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД России, прокомментировала новость о выдвижении на Украине петиции по замене бюста Александра Пушкина в Одессе на памятник блогеру, передает ТАСС.

    Она заявила: «Такое впечатление, что мы видим новую экранизацию «Собачьего сердца», только место действия не пропавший дом, а пропавшая страна. Швондеры с опорой на Шариковых правят свой сатанинский бал».

    Захарова также добавила, что «какая страна, такие и герои». Ее комментарии прозвучали в ответ на появление соответствующей петиции.

    Петиция о замене бюста Александра Пушкина на памятник блогеру вызвала широкий общественный резонанс и стала предметом дискуссии как на Украине, так и за ее пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на сайте «Социально активный гражданин» появилась петиция с требованием заменить памятник Александру Пушкину в центре Одессы на бюст президента США Дональда Трампа.

    В Париже на территории Русского духовно-культурного православного центра состоялось открытие памятника Александру Пушкину в присутствии его потомков и дипломатов.

    В столице Украины с сентября 2024 года были изменены названия более 50 улиц и площадей, большинство из которых лишились упоминания многих российских деятелей.

    25 января 2026, 07:18 • Новости дня
    МВД РФ сообщило о новых случаях вымогательства с помощью ИИ-порнографии

    Tекст: Денис Тельманов

    В России зафиксированы попытки вымогателей получить деньги, угрожая распространением сгенерированной нейросетями порнографии под видом коллекторских организаций.

    Как передает ТАСС, МВД России выявило мошенническую схему, в которой злоумышленники угрожают гражданам распространением сгенерированных нейросетями порнографических материалов.

    Официальный представитель министерства Ирина Волк заявила, что преступники представляются коллекторами и требуют деньги, используя угрозы в телефонных звонках и СМС-сообщениях.

    По словам Волк, один из случаев заключался в том, что неизвестный неоднократно связывался с жертвой от имени коллекторской организации с требованием совершить онлайн-платеж.

    Преступник угрожал распространить фальшивые порочащие изображения, сгенерированные нейросетью, которые могли нанести существенный вред репутации и правам потерпевшей, а также затронуть интересы ее близких.

    МВД призывает граждан быть осторожными и не поддаваться на подобные шантажные требования, а при получении угроз обращаться в правоохранительные органы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве в отношении 18-летней жительницы Сургута, связанное с расследованием похищения подростка.

    Основными признаками мошеннических звонков МВД назвало предложения бонусов и подарков от банка, а также просьбы отменить заявки на кредит.

    Злоумышленники часто используют предлог «записи на прием» в госорганизацию для получения кода из SMS, предлагая услуги по перерасчету пенсии или исправлению налоговых ошибок.

    25 января 2026, 12:44 • Новости дня
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на ключевых направлениях
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на ключевых направлениях
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные улучшили позиции по нескольким направлениям, уничтожив склады боеприпасов и нанеся значительный урон личному составу и технике ВСУ, сообщает Минобороны России.

    Российские подразделения заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским силам в Сумской и Харьковской областях, передает Telegram-канал МО. В результате операций в районах Корчаковки, Сосновки, Кучеровки, Стецковки, Волчанских Хуторов и Захаровки украинская сторона потеряла до 175 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 21 автомобиль, реактивную систему залпового огня и два артиллерийских орудия, а также склады боеприпасов и материальных средств.

    Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и нанесла потери формированиям ВСУ в Березовке, Нечволодовке, Петровке, Коровьем Яре и Сосновом. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, 17 автомобилей и артиллерийское орудие западного производства, уничтожены три склада боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки заняли новые позиции и вывели из строя личный состав и технику четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в Константиновке, Алексеево-Дружковке, Краматорске и Резниковке. Потери украинской стороны составили до 215 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и три артиллерийских орудия, уничтожены склад боеприпасов и три склада материальных средств.

    «Центр» улучшил положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям ВСУ в Белицком, Гришино, Доброполье, Родинском в Донецкой народной республике и Новопавловке, Новоподгородном в Днепропетровской области. Противник потерял до 375 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие западного производства и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника, уничтожив до 315 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и три артиллерийских орудия в Запорожской и Днепропетровской областях, а также склад материальных средств.

    Подразделения «Днепра» нанесли поражение механизированной и горно-штурмовой бригадам ВСУ в районах Орехова и Преображенки в Запорожской области, уничтожив до 55 военнослужащих, 11 автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, радиолокационную станцию, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объект энергетической инфраструктуры, цех по производству и места хранения беспилотников, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 159 районах. Средствами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы, 31 реактивный снаряд HIMARS и 68 беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожено 670 самолетов, 283 вертолета, 111 017 беспилотников, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 302 танка и других боевых бронированных машин, 1651 машина реактивных систем залпового огня, 32 825 орудий полевой артиллерии и минометов, 52 754 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

    Военные России освободили Павловку и Новопавловку в Донецкой народной республике.

    Российские силы освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    25 января 2026, 13:59 • Новости дня
    Times: На учениях в Норвегии финнов попросили не «громить» армию США
    Times: На учениях в Норвегии финнов попросили не «громить» армию США
    @ Jouni Porsanger/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Финские военные настолько успешно проявили себя на совместных учениях с армией США на севере Норвегии, что организаторам пришлось просить их быть снисходительнее, сообщили СМИ.

    The Times ссылается на высокопоставленный военный источник, отмечая, что американские военные в ходе совместных учений на севере Норвегии в 2025 году столкнулись с серьёзными трудностями, в то время как европейские участники подобных проблем не испытывали.

    По словам источника, финны выступали в роли условного противника и настолько уверенно одерживали победы над представителями США, что ситуация становилась для последних неудобной и деморализующей. Организаторам учений пришлось вмешаться и попросить финских военных снизить интенсивность действий, чтобы дать американцам шанс лучше проявить себя в манёврах.

    Во вторник глава МИД России Сергей Лавров сообщил о серьезной подготовке НАТО и европейских лидеров к возможной войне против России, подчеркнув их открытость намерений.

    Ранее Лавров обвинил западные страны в подготовке новой крупной войны на территории Европы и заявил о непрекращающемся расширении Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские морские пехотинцы в Норвегии проводят учения с отработкой сценариев по статье 5 Устава НАТО в случае конфликта с Россией.

    25 января 2026, 13:17 • Новости дня
    Песков: Трамп «нагибает через колено»
    Песков: Трамп «нагибает через колено»
    @ Aaron Schwartz/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп предпочитает силовой подход в политике.

    Он отметил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, Трамп «является сторонником решения всего «через колено», он говорит, что решение через силу, по-нашему [по-русски] – это решение «нагибать через колено»», передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что те, кто соглашается на подобное давление, будут вынуждены продолжать подчиняться. Как добавил представитель Кремля, для России важно не повторять этот путь, отметив: «Главное, этого не делать нам».

    Ранее Песков заявил, что процесс разрешения конфликта движется вперед, причем сейчас особое значение приобрела необходимость реализации согласованной ранее «формулы Анкориджа».

    25 января 2026, 18:47 • Новости дня
    В МВД рассказали о новом приеме мошенников на «Госуслугах»

    Tекст: Ольга Иванова

    В Петербурге зафиксированы новые схемы мошенничества с рассылкой от имени «Госуслуг», где злоумышленники используют узнаваемые логотипы и советуют не сообщать СМС-коды, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    Мошенники, выдающие себя за сотрудников портала «Госуслуги», стали использовать новый прием – они советуют жертвам не сообщать никому коды из СМС, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

    По данным ведомства, участились случаи рассылки писем с поддельным логотипом «Госуслуг», персональным обращением и даже рекомендацией не разглашать СМС-коды. Тем не менее это лишь часть мошеннической схемы: после получения доверия злоумышленники пытаются получить конфиденциальные данные пользователей.

    В полиции отмечают, что настоящие сообщения от портала «Госуслуги» поступают только с адреса no-reply@gosuslugi.ru. На такие письма не требуется отвечать, а любые требования обновить электронную почту или пройти по ссылке на фальшивую техподдержку должны быть проигнорированы.

    Пользователям настоятельно рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и не совершать звонки по номерам из сомнительных писем. Перед открытием письма важно проверять адрес отправителя, чтобы избежать обмана.

    Для связи с настоящей службой поддержки следует использовать только официальный сайт или мобильное приложение «Госуслуг», подчеркнули в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге и Ленинградской области с января зафиксировали рост числа мошеннических рассылок с вредоносными ссылками, замаскированными под обновления WhatsApp.

    Основными признаками мошеннических звонков являются предложения бонусов и подарков от банка, а также просьбы отменить заявки на кредит.

    При передаче кода из СМС МВД рекомендует незамедлительно обратиться в банк и полицию.

    25 января 2026, 03:25 • Новости дня
    США, Россия и Украина завершили переговоры в Абу-Даби совместным обедом

    Axios сообщил о совместном обеде делегаций США, России и Украины

    США, Россия и Украина завершили переговоры в Абу-Даби совместным обедом
    @ UAE Government/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    После переговоров по вопросам безопасности представители трех стран неформально встретились за общим столом, что стало неожиданной деталью встречи.

    Как передает Axios, делегации США, России и Украины пообедали вместе после трехсторонних переговоров в Абу-Даби по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Американский чиновник сообщил порталу, что обстановка за столом была настолько дружелюбной, насколько это возможно в текущих условиях.

    Портал приводит слова чиновника: «Три команды собрались вместе за обедом в конце второго дня переговоров. В тот момент все выглядели почти как друзья».

    Обед состоялся после второго дня обсуждений в рамках трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, где участвовали представители России, США и Украины. Встреча проходила в столице Объединенных Арабских Эмиратов и завершилась в субботу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в состав российской делегации на переговорах с Украиной в Абу-Даби вошел генерал-лейтенант Александр Зорин.

    Российская делегация продолжает добиваться исполнения договоренностей, достигнутых президентами России и США на встрече в Анкоридже.

    Встреча представителей России, США и Украины может пройти 1 февраля в Абу-Даби в трехстороннем формате.

    25 января 2026, 16:43 • Новости дня
    Рябков заявил о требовании России освободить Мадуро
    Рябков заявил о требовании России освободить Мадуро
    @ President of Russia Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия настаивает на освобождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, которых вывезли в США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    Россия настаивает на немедленном освобождении венесуэльского президента Николаса Мадуро, который был захвачен и вывезен из Венесуэлы в США, передает ТАСС. Об этом в интервью агентству заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков подчеркнул: «Первый шаг, без которого все остальное остается сугубо гипотетическим, – это освобождение Мадуро и его супруги». Он отметил, что после случившегося Россия считает необходимым настаивать на освобождении президента Венесуэлы.

    Дипломат также добавил, что вопрос о возможном предоставлении убежища Мадуро является вторичным. По словам Рябкова, обсуждать дальнейшие шаги преждевременно, пока не решена главная задача – освобождение президента страны.

    Напомним, США 3 января атаковали Венесуэлу и похитили президента Николаса Мадуро.

    Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Вашингтон провел грубое вооруженное вторжение в Венесуэлу, а теперь угрожает Кубе и другим странам Латинской Америки.


    25 января 2026, 17:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ Румынии от референдума по объединению с Молдавией

    Политолог Мартынов: Уния с Молдавией вызовет в Румынии социальные волнения

    Эксперт объяснил отказ Румынии от референдума по объединению с Молдавией
    @ Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Румыния не заинтересована в унии с Молдавией. Объединение несет для Бухареста бюрократические и юридические коллизии, которые угрожают огромными внутриполитическими и социальными рисками, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее румынский президент Никушор Дан отклонил идею проведения референдума об объединении с Молдавией.

    «В августе прошлого года на День независимости Молдавии в Кишинев прилетали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц. Ранее визит совершала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Все они брали президента Майи Санду за локоток, мило общались, поддерживали евроинтеграционные устремления молдавского народа», – пояснил Алексей Мартынов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Но эти визиты и обещания не привели пока вообще ни к чему. В итоге доверие к главе государства и данному курсу страны в обществе снижается. Затем Санду захотела попасть в ЕС через унию с Румынией, обосновывая это историческими предпосылками. Бессарабия после 1918 года и подписания Брестского мира была незаконно аннексирована Румынией и пробыла в этом состоянии до 1940 года. Затем эта территория согласно так называемому пакту Молотова–Риббентропа была присоединена к СССР», – рассказал спикер.

    «В то время среди молдаван было около 10% ярых приверженцев унионизма. Сейчас их примерно столько же. Это та часть населения, на которую может рассчитывать Санду, если запустит референдум об объединении с Румынией. Еще приблизительно 20% поддержат этот курс. Но остальные 70% процентов я бы отнес к условно колеблющимся. Поэтому результаты потенциального референдума далеко не очевидны. Идея унии может не набрать большинства голосов молдаван», – заметил он.

    «Впрочем, и сама Румыния не заинтересована в унии с Молдавией. Объединение несет для Бухареста бюрократические и юридические коллизии, которые угрожают огромными внутриполитическими и социальными рисками», – продолжил собеседник.

    «Например, на румынской территории проживает немалое количество этнических меньшинств, которые пользуются дотациями Евросоюза именно в силу своего меньшинства. Присоединение Молдавии нарушит нынешний баланс в национальном составе Румынии и лишит некоторые группы населения социальной поддержки. Думаю, не нужно говорить о том, какие волнения это вызовет и дестабилизирует часть общества. Очевидно, Бухарест на это никогда не пойдет», – отметил он.

    Ранее президент Румынии Никушор Дан отклонил идею проведения референдума об объединении с Молдавией, сообщает Agerpres. По его словам, плебисцит по этому вопросу не нужен, пока на это «нет воли» молдавских граждан.

    «Это вопрос, который в первую очередь касается граждан Молдавии. Румыния обязуется поддерживать республику на ее европейском пути. Это цель, которую преследуют граждане страны через уполномоченные ими органы власти. Плюс другие вопросы, такие как энергетика, экономическая взаимосвязь. Если в какой-то момент мнение изменится, мы будем действовать соответствующим образом», – сказал Дан.

    В свою очередь, Майя Санду заявила, что считает вступление Молдавии в ЕС самой реалистичной стратегией выживания и развития республики. «Когда международное право уже недостаточно тебя защищает, нужно быть частью союзов, иметь хороших, надежных друзей, способных прийти на помощь, когда это необходимо», – подчеркнула она.

    Кроме того, Молдавия, согласно заявлениям президента, намерена продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине в рамках своих возможностей. Санду уверена, что устойчивость и безопасность республики напрямую зависят от устойчивости соседней Украины.

    Ранее глава молдавского МИД Михай Попшой объявил о начале процедуры отказа от соглашений, определяющих статус республики в СНГ. Газета ВЗГЛЯД писала о негативных последствиях такого решения для самого Кишинева. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что сближение Молдавии с Евросоюзом может привести к потере ее собственной государственности.

    25 января 2026, 15:47 • Новости дня
    Кушнер и Грюнбаум пришли в Кремль в кольцах, измеряющих уровень стресса
    Кушнер и Грюнбаум пришли в Кремль в кольцах, измеряющих уровень стресса
    @ Ferrari/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле зять президента США, бизнесмен Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум надели специальные «умные кольца», фиксирующие уровень стресса.

    На этот необычный аксессуар обратил внимание автор передачи «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, аналогичные устройства были замечены у обоих гостей. Эти «умные» кольца фиксируют не только уровень стресса, но и пульс, а также фазы сна. Кроме того, журналист отметил, что на запястье Кушнера была красная нить, которую часто связывают с верой в удачу и крепкое здоровье.

    Зарубин добавил, что американские представители выглядели спокойными, стресса при встрече не испытывали. По его словам, в ходе беседы царила доброжелательная атмосфера: «Улыбки были, похлопывания по плечу и даже шутки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Джошем Грюнбаумом.

