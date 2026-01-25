В МВД рассказали о новом приеме мошенников на «Госуслугах»

Tекст: Ольга Иванова

Мошенники, выдающие себя за сотрудников портала «Госуслуги», стали использовать новый прием – они советуют жертвам не сообщать никому коды из СМС, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, участились случаи рассылки писем с поддельным логотипом «Госуслуг», персональным обращением и даже рекомендацией не разглашать СМС-коды. Тем не менее это лишь часть мошеннической схемы: после получения доверия злоумышленники пытаются получить конфиденциальные данные пользователей.

В полиции отмечают, что настоящие сообщения от портала «Госуслуги» поступают только с адреса no-reply@gosuslugi.ru. На такие письма не требуется отвечать, а любые требования обновить электронную почту или пройти по ссылке на фальшивую техподдержку должны быть проигнорированы.

Пользователям настоятельно рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и не совершать звонки по номерам из сомнительных писем. Перед открытием письма важно проверять адрес отправителя, чтобы избежать обмана.

Для связи с настоящей службой поддержки следует использовать только официальный сайт или мобильное приложение «Госуслуг», подчеркнули в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге и Ленинградской области с января зафиксировали рост числа мошеннических рассылок с вредоносными ссылками, замаскированными под обновления WhatsApp.

Основными признаками мошеннических звонков являются предложения бонусов и подарков от банка, а также просьбы отменить заявки на кредит.

При передаче кода из СМС МВД рекомендует незамедлительно обратиться в банк и полицию.