    25 января 2026, 18:20 • Новости дня

    Пушков заявил об упадке Европы из-за Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Европа, по мнению члена Совфеда Алексея Пушкова, теряет глобальное влияние из-за фокусировки на Украине и разрыва отношений с Россией.

    Упадок Европы связан с ее одержимостью ситуацией на Украине и иррациональным стремлением нанести поражение России, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков, передает РИА «Новости». По его словам, сегодня глобальный вес Европы значительно уступает США, России и Китаю, а в Азии ее считают лишь экономическим центром, но не серьезным политическим игроком.

    Пушков отметил, что уход Европы с Ближнего Востока и ослабление ее позиций в Африке во многом связаны с концентрацией на украинском кризисе. Политик добавил, что Европа, «поддавшись искушению Украиной», уже понесла экономические, финансовые и политические потери.

    Он подчеркнул, что Европа, разорвав связи с Россией и сфокусировавшись на конфликте, фактически выпала из круга ведущих мировых держав. По мнению Пушкова, Евросоюз и его мощь были созданы без участия Украины, а попытки интегрировать ее только ослабляют Европу.

    Политик считает, что история доказывает: каждый раз, когда Европа пытается «вобрать в себя» Украину, она становится слабее. Пушков заключил, что история в этом вопросе «беспощадна».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев назвал европейских политиков «импотентами» и заявил, что США и власти Украины регулярно проявляют к ним неуважение.

    Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме, где обвинил европейские страны в слабой реакции на современные вызовы.

    24 января 2026, 22:47 • Новости дня
    Гладков: Белгород подвергся самому массированному в истории удару из HIMARS

    @ Capt. Daniel Andrews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате интенсивного обстрела Белгорода ВСУ были повреждены объекты энергетики, а также зафиксированы возгорания и разрушения в частных строениях.

    Губернатор Вячеслав Гладкова сообщил, что Белгород подвергся самому массированному обстрелу за все время, предположительно, с применением систем HIMARS.

    «По нашей информации – самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно, «Хаймерсами». Предварительно, пострадавших нет», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, в результате удара были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сейчас аварийные службы и оперативные бригады работают на месте происшествия.

    Сообщается о возгорании хозпостройки, которое ликвидируют сотрудники МЧС, а также о пожаре в одном из дворов города из-за падения обломков.

    В селе Таврово Белгородского округа тоже зафиксированы разрушения: в двух частных домах повреждены кровли вследствие падения обломков. Информация по ущербу и последствиям продолжается уточняться.

    Губернатор отметил, что будет информировать о развитии ситуации по мере поступления новых данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области сообщил о ракетной опасности и призвал жителей спуститься в укрытия.

    Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что пусковая установка HIMARS ВСУ, обстреливавшая Белгород, уничтожена в Харьковской области.

    Минобороны России сообщило, что беспилотник «Герань» ликвидировал американскую установку HIMARS, из которой ранее выпускали ракеты по гражданским объектам России.

    24 января 2026, 20:49 • Новости дня
    New York Post описала принцип работы секретного оружия «дискомбобулятора»

    Tекст: Мария Иванова

    В результате предполагаемого применения секретного устройства под названием «Дискомбобулятор» охрана президента Венесуэлы Николаса Мадуро испытала кровотечения и сильные болезненные ощущения, схожие с воздействием мощной звуковой волны, пишет New York Post.

    Действие секретного американского оружия под названием «Дискомбобулятор» (Discombobulator) похоже на мощную звуковую волну, сообщает New York Post.

    Свидетель, участвовавший в операции, рассказал изданию: «В какой-то момент они запустили что-то, не знаю, как описать, было похоже на очень сильную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, что моя голова взрывается изнутри».

    Согласно публикации, предполагается, что это оружие использовали во время атаки на Венесуэлу. После применения этого устройства охранники президента Венесуэлы Николаса Мадуро упали на колени, у них началась рвота с кровью и открылось носовое кровотечение, передает РИА «Новости»

    Информацию о существовании «Дискомбобулятора» в субботу подтвердил президент США Дональд Трамп.

    Представители Пентагона при этом рекомендовали обратиться в Белый дом, чтобы уточнить, кто придумал название этого секретного средства.

    Ранее эксперты описали характеристики этого устройства, использованного во время штурма резиденции Николаса Мадуро.

    25 января 2026, 11:20 • Видео
    Очередное предательство США. Теперь курды

    Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    25 января 2026, 11:14 • Новости дня
    Дмитриев назвал экс- еврокомиссара Бретона ненавистником человечества
    @ Vincent Isore/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон является ненавистником свободы слова и людей. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    По его словам, бывший еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон является противником свободы слова и человечества, передает ТАСС. «Бретон просто ненавидит свободу слова и человечество», – написал Дмитриев в социальной сети Х. Его слова стали реакцией на публикацию издания Politico, где утверждалось, что экс-еврокомиссар не испытывает ненависти к США.

    В декабре 2025 года Вашингтон ввёл визовые ограничения в отношении Бретона и других лиц, которых власти США считают причастными к попыткам ввести цензуру для американских граждан. Бретон, по мнению американских властей, был ключевым идеологом Закона Евросоюза о цифровых услугах.

    Этот закон, как подчеркивается, значительно усилил контроль над ведущими интернет-платформами, вызвав неоднозначную реакцию в международном сообществе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссар Кубилюс заявил о необходимости диалога с Россией по Украине.

    В ЕС отметили нехватку американского газа для замены российского.

    Фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС решительно ответить на пошлины США.

    25 января 2026, 12:50 • Новости дня
    Академик Гинцбург объяснил особую опасность вируса Нипах

    @ AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    На российскую территорию из Индии может попасть особо опасный вирус Нипах. Поэтому в России необходимо создать консервы вакцинных препаратов для возможной борьбы с этой болезнью, сказал газете ВЗГЛЯД эпидемиолог Александр Гинцбург. Ранее вспышка вируса произошла в индийском штате Западная Бенгалия.

    «Вирус Нипах входит в число возбудителей особо опасных инфекций. По сути, от него не существует лекарства. Поэтому выздоровление зависит от иммунитета человека. Если иммунитет слабый, то заболевание грозит осложнениями, сепсисом, двусторонним воспалением легких, менингитом. И это действительно может привести к гибели», – пояснил Александр Гинцбург, академик РАН, научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

    «Между Россией и Индией действует активное авиасообщение. Наши сограждане любят проводить там осенний и зимний сезоны. Индусы также летают в Россию, в том числе на заработки. Поэтому существует реальная опасность попадания к нам Нипаха. Есть вероятность на уровне ограничительных, карантинных мер пропустить эту инфекцию», – предупредил собеседник.

    «За Нипахом не числится крупных вспышек. Тем не менее в последнюю четверть века в Индии и Юго-Восточной Азии периодически происходят всплески заболеваемости, в результате которых гибнут десятки людей. Поэтому России необходимо создать список возбудителей инфекционных заболеваний, против которых у нас должны быть прототипы или консервы вакцинных препаратов. У наших специалистов есть все технологии для этого. Вопрос упирается в госрегулирование», – сказал он.

    Ранее стало известно, что Индия оперативно принимает меры по сдерживанию вспышки вируса Нипах (NiV) в восточном штате Западная Бенгалия после подтверждения пяти случаев заражения, в том числе среди врачей и медсестер, сообщает Independent.

    Уже почти 100 человек получили указание соблюдать домашний карантин, а инфицированные пациенты проходят лечение в больницах в Калькутте и ее окрестностях, при этом один человек находится в критическом состоянии.

    Всемирная организация здравоохранения считает Нипах патогеном высокого риска. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), инкубационный период обычно составляет от четырех до 21 дня. Причем все начинается с неспецифических симптомов, что затрудняет раннюю диагностику. Уровень летальности колеблется от 40% до 75%.

    Основными естественными переносчиками являются плодоядные летучие мыши рода Pteropus. Человек может заразиться при прямом контакте с ними или другими животными, а также при употреблении в пищу продуктов, загрязненных слюной, мочой или фекалиями летучих мышей.

    Нипах был впервые выявлен в 1999 году после вспышки энцефалита и респираторных заболеваний среди свиноводов и других лиц, имевших тесный контакт с животными, в Малайзии и Сингапуре. Этот случай привел к признанию NiV серьезным зоонозным патогеном, способным передаваться от животных к человеку.

    Ранее Александр Горелов, замдиректора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, заявил, что глобальное потепление, ведущее к росту средней температуры на два градуса, чревато появлением 15 тыс. новых вирусных инфекций из-за изменения ареала возбудителей.

    25 января 2026, 15:37 • Новости дня
    Песков заявил о нежелании России и США разговаривать с Каллас
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что Москва и Вашингтон не намерены вести переговоры с главой евродипломатии Каей Каллас, назвав это невозможным до смены ее на посту.

    Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что Россия и США не будут обсуждать какие-либо вопросы с главой евродипломатии Каей Каллас, сообщает РИА «Новости».

    Песков добавил: «Как можно что-то обсуждать с Каей Каллас. Ведь ни мы ничего с ней никогда не будем обсуждать, ни американцы ничего с ней не будут обсуждать, и это очевидно. Как быть? Нужно только ждать, когда она уйдет».

    По его словам, в Европе наблюдается вырождение политиков, которые находятся у власти. По мнению Пескова, эти политики некомпетентны. Он подчеркнул, что рассчитывать на диалог с нынешним руководством евродипломатии не приходится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио неоднократно отказывался от встреч с Каллас. Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.


    25 января 2026, 12:11 • Новости дня
    NYT сообщила о победе Дании над планом Трампа по Гренландии
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Датский премьер Метте Фредериксен сдержала давление Дональда Трампа и не допустила передачи Гренландии под контроль США, несмотря на угрозы, пишет The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп отказался от идеи захвата Гренландии после заявлений премьер-министра Дании Метте Фредериксен, передает The New York Times. В Давосе Трамп пообещал не использовать силу для взятия острова, а позднее заявил о договоренности с лидерами НАТО о будущем соглашении, однако детали остались неясными.

    Фредериксен ранее отвергла компромисс по установлению американского суверенитета над военными базами в Гренландии, назвав это «красной линией». Она подчеркнула, что защита острова стала вопросом национальной идентичности и статуса Дании на мировой арене.

    Премьер-министр усилила позиции страны, пригласив небольшие воинские подразделения Британии, Германии, Франции и Исландии для участия в учениях в Гренландии, что стало сигналом о готовности к международной поддержке. Этот шаг, как отметил политический обозреватель Бент Винтер, означал, что любое американское военное вмешательство столкнулось бы с сопротивлением европейских союзников.

    По мнению издания, решимость и тактические шаги Фредериксен обеспечили ей рост популярности на фоне угроз Трампа. Опросы показывают, что партия премьер-министра уверенно лидирует перед предстоящими выборами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дании запросили у НАТО поддержку в Арктике.

    Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте договорились о размещении ракет в Гренландии.

    Премьер-министр Гренландии призвал готовиться к возможному военному вторжению.

    24 января 2026, 20:26 • Новости дня
    Названа дата следующего раунда переговоров России, США и Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча представителей России, США и Украины, может пройти 1 февраля в Абу-Даби в трехстороннем формате, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

    По словам Равида, переговоры между Россией, США и Украиной могут возобновиться в следующее воскресенье в Абу-Даби, передает РИА «Новости»

    Источником информации выступил американский чиновник.

    Reuters также сообщает, что новый раунд переговоров по ситуации на Украине намечен на 1 февраля в столице ОАЭ, передает ТАСС.

    Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    Российская делегация после двухдневных консультаций покинула ОАЭ на борту Ил-62.

    В МИД ОАЭ заявили, что переговоры в Абу-Даби касались нерешенных пунктов плана США и проходили в конструктивной обстановке.

    В МИД ранее заявили, что решающим в будущих переговорах по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле, принятой на саммите в Анкориджа.

    25 января 2026, 02:10 • Новости дня
    Захарова сравнила идею замены бюста Пушкина с «Собачьим сердцем»

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о предложении заменить бюст Пушкина в Одессе на памятник блогеру, отметив драматичность происходящего.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД России, прокомментировала новость о выдвижении на Украине петиции по замене бюста Александра Пушкина в Одессе на памятник блогеру, передает ТАСС.

    Она заявила: «Такое впечатление, что мы видим новую экранизацию «Собачьего сердца», только место действия не пропавший дом, а пропавшая страна. Швондеры с опорой на Шариковых правят свой сатанинский бал».

    Захарова также добавила, что «какая страна, такие и герои». Ее комментарии прозвучали в ответ на появление соответствующей петиции.

    Петиция о замене бюста Александра Пушкина на памятник блогеру вызвала широкий общественный резонанс и стала предметом дискуссии как на Украине, так и за ее пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на сайте «Социально активный гражданин» появилась петиция с требованием заменить памятник Александру Пушкину в центре Одессы на бюст президента США Дональда Трампа.

    В Париже на территории Русского духовно-культурного православного центра состоялось открытие памятника Александру Пушкину в присутствии его потомков и дипломатов.

    В столице Украины с сентября 2024 года были изменены названия более 50 улиц и площадей, большинство из которых лишились упоминания многих российских деятелей.

    25 января 2026, 07:18 • Новости дня
    МВД РФ сообщило о новых случаях вымогательства с помощью ИИ-порнографии

    Tекст: Денис Тельманов

    В России зафиксированы попытки вымогателей получить деньги, угрожая распространением сгенерированной нейросетями порнографии под видом коллекторских организаций.

    Как передает ТАСС, МВД России выявило мошенническую схему, в которой злоумышленники угрожают гражданам распространением сгенерированных нейросетями порнографических материалов.

    Официальный представитель министерства Ирина Волк заявила, что преступники представляются коллекторами и требуют деньги, используя угрозы в телефонных звонках и СМС-сообщениях.

    По словам Волк, один из случаев заключался в том, что неизвестный неоднократно связывался с жертвой от имени коллекторской организации с требованием совершить онлайн-платеж.

    Преступник угрожал распространить фальшивые порочащие изображения, сгенерированные нейросетью, которые могли нанести существенный вред репутации и правам потерпевшей, а также затронуть интересы ее близких.

    МВД призывает граждан быть осторожными и не поддаваться на подобные шантажные требования, а при получении угроз обращаться в правоохранительные органы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве в отношении 18-летней жительницы Сургута, связанное с расследованием похищения подростка.

    Основными признаками мошеннических звонков МВД назвало предложения бонусов и подарков от банка, а также просьбы отменить заявки на кредит.

    Злоумышленники часто используют предлог «записи на прием» в госорганизацию для получения кода из SMS, предлагая услуги по перерасчету пенсии или исправлению налоговых ошибок.

    25 января 2026, 13:17 • Новости дня
    Песков: Трамп «нагибает через колено»
    @ Aaron Schwartz/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп предпочитает силовой подход в политике.

    Он отметил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, Трамп «является сторонником решения всего «через колено», он говорит, что решение через силу, по-нашему [по-русски] – это решение «нагибать через колено»», передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что те, кто соглашается на подобное давление, будут вынуждены продолжать подчиняться. Как добавил представитель Кремля, для России важно не повторять этот путь, отметив: «Главное, этого не делать нам».

    Ранее Песков заявил, что процесс разрешения конфликта движется вперед, причем сейчас особое значение приобрела необходимость реализации согласованной ранее «формулы Анкориджа».

    24 января 2026, 21:16 • Новости дня
    Медведев назвал европейских лидеров импотентами после критики Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что не впервые «европейским импотентам» плюют в лицо США и их «отсталый пасынок» с Украины Владимир Зеленский.

    Дмитрий Медведев резко отреагировал на критику Владимира Зеленского в адрес европейских стран, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что подобное отношение к «импотентам из ЕС» встречается не впервые, подчеркнув, что сначала европейцам, по его словам, «плюют в лицо» Соединённые Штаты, а теперь и «их отсталый пасынок».

    «Разнос, который европейцы получили в Давосе от неблагодарной нарко-свиньи, назвавшей их слабыми и скупыми, должен был закончиться поркой», – считает Медведев.

    Ранее Владимир Зеленский выступил с резкой речью на Всемирном экономическом форуме и обвинил европейские страны в слабом ответе на вызовы.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал Зеленского человеком, который уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт.

    Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни упрекнул Зеленского в неблагодарности.

    Журналист Wall Street Journal Боян Панчевски раскритиковал выступление Зеленского в Давосе, отметив его критику в адрес Европы.

    25 января 2026, 03:25 • Новости дня
    США, Россия и Украина завершили переговоры в Абу-Даби совместным обедом

    @ UAE Government/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    После переговоров по вопросам безопасности представители трех стран неформально встретились за общим столом, что стало неожиданной деталью встречи.

    Как передает Axios, делегации США, России и Украины пообедали вместе после трехсторонних переговоров в Абу-Даби по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Американский чиновник сообщил порталу, что обстановка за столом была настолько дружелюбной, насколько это возможно в текущих условиях.

    Портал приводит слова чиновника: «Три команды собрались вместе за обедом в конце второго дня переговоров. В тот момент все выглядели почти как друзья».

    Обед состоялся после второго дня обсуждений в рамках трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, где участвовали представители России, США и Украины. Встреча проходила в столице Объединенных Арабских Эмиратов и завершилась в субботу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в состав российской делегации на переговорах с Украиной в Абу-Даби вошел генерал-лейтенант Александр Зорин.

    Российская делегация продолжает добиваться исполнения договоренностей, достигнутых президентами России и США на встрече в Анкоридже.

    Встреча представителей России, США и Украины может пройти 1 февраля в Абу-Даби в трехстороннем формате.

    25 января 2026, 12:44 • Новости дня
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на ключевых направлениях
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные улучшили позиции по нескольким направлениям, уничтожив склады боеприпасов и нанеся значительный урон личному составу и технике ВСУ, сообщает Минобороны России.

    Российские подразделения заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским силам в Сумской и Харьковской областях, передает Telegram-канал МО. В результате операций в районах Корчаковки, Сосновки, Кучеровки, Стецковки, Волчанских Хуторов и Захаровки украинская сторона потеряла до 175 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 21 автомобиль, реактивную систему залпового огня и два артиллерийских орудия, а также склады боеприпасов и материальных средств.

    Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и нанесла потери формированиям ВСУ в Березовке, Нечволодовке, Петровке, Коровьем Яре и Сосновом. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, 17 автомобилей и артиллерийское орудие западного производства, уничтожены три склада боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки заняли новые позиции и вывели из строя личный состав и технику четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в Константиновке, Алексеево-Дружковке, Краматорске и Резниковке. Потери украинской стороны составили до 215 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и три артиллерийских орудия, уничтожены склад боеприпасов и три склада материальных средств.

    «Центр» улучшил положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям ВСУ в Белицком, Гришино, Доброполье, Родинском в Донецкой народной республике и Новопавловке, Новоподгородном в Днепропетровской области. Противник потерял до 375 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие западного производства и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника, уничтожив до 315 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и три артиллерийских орудия в Запорожской и Днепропетровской областях, а также склад материальных средств.

    Подразделения «Днепра» нанесли поражение механизированной и горно-штурмовой бригадам ВСУ в районах Орехова и Преображенки в Запорожской области, уничтожив до 55 военнослужащих, 11 автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, радиолокационную станцию, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объект энергетической инфраструктуры, цех по производству и места хранения беспилотников, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 159 районах. Средствами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы, 31 реактивный снаряд HIMARS и 68 беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожено 670 самолетов, 283 вертолета, 111 017 беспилотников, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 302 танка и других боевых бронированных машин, 1651 машина реактивных систем залпового огня, 32 825 орудий полевой артиллерии и минометов, 52 754 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

    Военные России освободили Павловку и Новопавловку в Донецкой народной республике.

    Российские силы освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    25 января 2026, 13:59 • Новости дня
    Times: На учениях в Норвегии финнов попросили не «громить» армию США
    @ Jouni Porsanger/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Финские военные настолько успешно проявили себя на совместных учениях с армией США на севере Норвегии, что организаторам пришлось просить их быть снисходительнее, сообщили СМИ.

    The Times ссылается на высокопоставленный военный источник, отмечая, что американские военные в ходе совместных учений на севере Норвегии в 2025 году столкнулись с серьёзными трудностями, в то время как европейские участники подобных проблем не испытывали.

    По словам источника, финны выступали в роли условного противника и настолько уверенно одерживали победы над представителями США, что ситуация становилась для последних неудобной и деморализующей. Организаторам учений пришлось вмешаться и попросить финских военных снизить интенсивность действий, чтобы дать американцам шанс лучше проявить себя в манёврах.

    Во вторник глава МИД России Сергей Лавров сообщил о серьезной подготовке НАТО и европейских лидеров к возможной войне против России, подчеркнув их открытость намерений.

    Ранее Лавров обвинил западные страны в подготовке новой крупной войны на территории Европы и заявил о непрекращающемся расширении Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские морские пехотинцы в Норвегии проводят учения с отработкой сценариев по статье 5 Устава НАТО в случае конфликта с Россией.

    24 января 2026, 20:08 • Новости дня
    Рябков сообщил о защите Россией «принципов Анкориджа» на переговорах по Украине
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация продолжает добиваться исполнения договоренностей, достигнутых президентами России и США на встрече в Анкоридже, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По словам Рябкова, Россия на переговорах по Украине отстаивает базовые понимания, достигнутые с США по итогам саммита в Анкоридже, передает ТАСС.

    Он отметил, что Россия прилагает максимум усилий для выработки схемы урегулирования, полностью соответствующей договоренностям, достигнутым в Анкоридже.

    Замглавы МИД отметил, что переговоры проходят в различных форматах и практически не прекращаются в последние дни.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    МИД ОАЭ заявил, что обсуждение касалось нерешенных пунктов плана США и проходило в конструктивной обстановке.

    В МИД России отметили, что решающим для будущих переговоров по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле анкориджского саммита.

    Вывод украинских войск с территории Донбасса является ключевым требованием для запуска процесса мирного урегулирования.

