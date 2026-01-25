Tекст: Ольга Иванова

Упадок Европы связан с ее одержимостью ситуацией на Украине и иррациональным стремлением нанести поражение России, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков, передает РИА «Новости». По его словам, сегодня глобальный вес Европы значительно уступает США, России и Китаю, а в Азии ее считают лишь экономическим центром, но не серьезным политическим игроком.

Пушков отметил, что уход Европы с Ближнего Востока и ослабление ее позиций в Африке во многом связаны с концентрацией на украинском кризисе. Политик добавил, что Европа, «поддавшись искушению Украиной», уже понесла экономические, финансовые и политические потери.

Он подчеркнул, что Европа, разорвав связи с Россией и сфокусировавшись на конфликте, фактически выпала из круга ведущих мировых держав. По мнению Пушкова, Евросоюз и его мощь были созданы без участия Украины, а попытки интегрировать ее только ослабляют Европу.

Политик считает, что история доказывает: каждый раз, когда Европа пытается «вобрать в себя» Украину, она становится слабее. Пушков заключил, что история в этом вопросе «беспощадна».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев назвал европейских политиков «импотентами» и заявил, что США и власти Украины регулярно проявляют к ним неуважение.

Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме, где обвинил европейские страны в слабой реакции на современные вызовы.