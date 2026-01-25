Акция «Движения Первых» объединила более 120 тыс. участников

Tекст: Ольга Иванова

Всероссийская акция «Движения Первых» «Шаг в студенчество» к Татьяниному дню стала значимым профориентационным событием для школьников и студентов. С 20 по 25 января в регионах страны прошло 4 521 мероприятие по направлениям «Классные встречи» и «Город профессионалов», где студенты рассказывали школьникам о жизни в вузах и моделировали будущие карьерные траектории. Общее число участников превысило 122 тыс. человек, а в соцсетях опубликованы сотни тысяч постов с хештегами акции.

Герой России и председатель правления «Движения Первых »Артур Орлов поздравил студентов с праздником, отметив: «Это праздник тех, кто не боится задавать вопросы, искать ответы и менять мир вокруг себя. В «Движении Первых» реализуется флагманский проект для студентов – «Первый студенческий», который даёт студентам новые возможности и горизонты развития». Он подчеркнул, что в вузах и учреждениях СПО уже открыто более 4 тыс. первичных отделений движения.

Ключевым проектом для студентов стал «Первый студенческий», который объединяет конкурс «Лидеры студенчества» и платформу для развития «гибких навыков». В 2025 году участие приняли более 25 тыс. студентов из 2 500 учебных заведений, а в финале встретились 500 лучших, где команда Свердловской области стала победителем. В 2026 году планируется расширение конкурса и проведение очных фестивалей, с охватом до 50 тыс. участников.

Особое значение в профориентационной работе имеет проект «Университетские смены», реализуемый совместно с Минобрнауки и Минпросвещения, который в 2025 году охватил почти 16,5 тыс. школьников из 85 регионов, включая детей с исторических территорий РФ. Образовательные треки проходят на базе 106 ведущих вузов и охватывают технические, сельскохозяйственные, творческие, спортивные и IT-направления.

Проект «Вожатские команды Первых» ориентирован на студентов, желающих работать с детьми, и формирует резерв кадров для детских лагерей и молодежной политики. В пилотном сезоне в 2024–2025 годах участвовали 1 300 студентов из 92 вузов, а новый сезон охватит студентов всех регионов страны. Участники получают практический опыт, обучение воспитательным методикам и реальную возможность трудоустройства.

Студенты отмечают, что участие в инициативах движения помогает им развивать лидерские и личностные качества. Так, студент Вячеслав Аранзаев из Восточносибирского государственного института культуры подчеркнул, что участие в проекте «Вожатские команды Первых» стало для него ценным опытом командной работы и саморазвития. Егор Гумпылон из Бурятского государственного университета считает студенческие годы временем открытий, а практика в лагере помогла ему раскрыть управленческие и коммуникативные способности.

«Движение Первых» также реализует масштабные конкурсы вроде «Большая перемена». Этот проект за шесть сезонов привлек свыше 7 млн школьников и студентов СПО, а в 2025 году число участников превысило 1,1 млн. Победители могут получить гранты на образование, стажировки, дополнительные баллы к поступлению и денежные призы вплоть до 1 млн рублей.

Студенты могут подавать заявки на гранты «Движения Первых»: ежегодный фонд достигает миллиардов рублей, и приоритет отдается молодежным инициативам. В рамках волонтёрских и экологических проектов «Благо Твори» и «Юннаты Первых» студенты становятся кураторами региональных штабов и получают поддержку для развития своих проектов.