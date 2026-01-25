В Петербурге у сотрудника школы выявлен туберкулез

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщили в городском комитете по здравоохранению, заболевший госпитализирован и получает необходимое лечение, а в учебном заведении провели полную дезинфекцию помещений, передает РИА «Новости».

Параллельно организовано обследование всех школьников, для чего в учреждение приезжала передвижная флюорографическая лаборатория от Городского противотуберкулезного диспансера. Новых случаев туберкулеза среди учащихся и персонала не зафиксировано.

Главный фтизиатр города Александр Пантелеев уточнил: «Туберкулез – не карантинная инфекция, закрывать школу нет никакого смысла. Дезинфекция проведена, ситуация на контроле у Роспотребнадзора. Ни от кого ничего не скрывается. Возможно, слухи рождаются у родителей из-за недостатка информации».

В диспансере также подчеркнули, что планируют шире внедрять практику родительских собраний, чтобы своевременно информировать семьи о подобных случаях. В Московском и Фрунзенском районах Петербурга такие собрания уже проходят несколько лет – врачи подробно объясняют родителям, какие меры принимаются и как действовать в подобных ситуациях.

Ранее сообщалось, что в одной из новосибирских школ шесть учеников заболели туберкулезом, там вводится ступенчатое расписание.