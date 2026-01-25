Самарца заподозрили в убийстве и расчленении знакомого

Tекст: Ольга Иванова

Житель Самарской области задержан по подозрению в убийстве и расчленении своего знакомого после пьяной ссоры в бане, передает РИА «Новости». Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, в отношении 76-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сейчас подозреваемый находится под стражей.

По предварительным данным следствия, трагедия произошла 24 января в Кинель-Черкасском районе, где подозреваемый проживал. Он вместе с 70-летним знакомым распивал алкоголь в бане, между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Подозреваемый ударил гостя, после чего тот скончался на месте.

Следствие утверждает, что после случившегося задержанный расчленил тело погибшего и выбросил его в выгребную яму. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о мере пресечения для подозреваемого.

Проводятся следственные действия, чтобы установить все детали происшествия и выяснить мотивы преступления. Окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования.

В Челябинске супруга уральского рэпера ТрикоПюшона, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убила его ножом в шею во время ссоры, музыкант водил знакомство с другим рэпером – Энди Картрайтом, которого расчленила собственная жена.





