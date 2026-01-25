  • Новость часаПесков заявил о нежелании России и США разговаривать с Каллас
    25 января 2026, 15:41 • Новости дня

    Анкара опровергла установку военного радара в аэропорту Дамаска

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Турции выступили с опровержением данных о размещении военного радара в международном аэропорту Дамаска, назвав их дезинформацией.

    Администрация президента Турции опровергла появившиеся в СМИ сообщения о размещении турецкой радиолокационной системы военного назначения в международном аэропорту Дамаска, передает РИА «Новости».

    В администрации уточнили, что установленная в аэропорту Дамаска система предназначена исключительно для управления гражданским воздушным движением. Оборудование установили по запросу сирийских властей, чтобы повысить эффективность контроля воздушного пространства и обеспечить безопасность полетов.

    В Анкаре подчеркнули, что подобные сообщения являются спекуляцией и направлены на подрыв доверия между Турцией и ее дружественными странами. Турецкие власти призвали не доверять публикациям, распространяющим подобную информацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские военные проходят обучение на инфраструктуре и полигонах турецкой армии по двустороннему меморандуму.

    24 января 2026, 17:52 • Новости дня
    Трамп раскрыл название секретного оружия США в Венесуэле

    Трамп сообщил о применении «Дискомбобулятора» в Венесуэле

    Трамп раскрыл название секретного оружия США в Венесуэле
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент впервые озвучил название секретной разработки, примененной во время атаки на Венесуэлу, что вызвало резонанс в прессе.

    Президент США Дональд Трамп в интервью New York Post сообщил, что секретное оружие, использованное американскими военными при атаке на Венесуэлу, называлось «Дискомбобулятор», передает РИА «Новости».

    «Дискомбобулятор. Мне нельзя говорить об этом», – заявил Трамп, отказавшись раскрыть детали и происхождение названия. Он отметил, что с удовольствием рассказал бы больше о новом вооружении, если бы мог разглашать такую информацию.

    По словам Трампа, также американские военные использовали дезориентирующее оружие во время операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это оружие якобы помешало венесуэльским военным запустить ракеты российского и китайского производства по американским вертолетам и самолетам.

    «Дезориентатор. Мне нельзя об этом говорить. Им так и не удалось запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, но ни одна из них не взлетела. Мы пришли, они нажимали кнопки, и ничего не работало. Они были полностью готовы к нашему приходу», – подчеркнул американский лидер в интервью.

    Трамп не стал раскрывать дополнительную информацию о технических характеристиках или принципе действия «Дискомбобулятора», но подчеркнул, что это оружие обеспечило успех американской операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные применили секретное нелетальное оружие во время штурма резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Позже военный из Венесуэлы заявил, что использованное устройство вызывало сильную головную боль и кровотечение из носа. А министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил, что в результате атаки США 3 января погибли 100 человек.

    24 января 2026, 22:47 • Новости дня
    Гладков: Белгород подвергся самому массированному в истории удару из HIMARS

    Гладков сообщил о самом массированном в истории ударе по Белгороду из HIMARS

    Гладков: Белгород подвергся самому массированному в истории удару из HIMARS
    @ Capt. Daniel Andrews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате интенсивного обстрела Белгорода ВСУ были повреждены объекты энергетики, а также зафиксированы возгорания и разрушения в частных строениях.

    Губернатор Вячеслав Гладкова сообщил, что Белгород подвергся самому массированному обстрелу за все время, предположительно, с применением систем HIMARS.

    «По нашей информации – самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно, «Хаймерсами». Предварительно, пострадавших нет», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, в результате удара были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сейчас аварийные службы и оперативные бригады работают на месте происшествия.

    Сообщается о возгорании хозпостройки, которое ликвидируют сотрудники МЧС, а также о пожаре в одном из дворов города из-за падения обломков.

    В селе Таврово Белгородского округа тоже зафиксированы разрушения: в двух частных домах повреждены кровли вследствие падения обломков. Информация по ущербу и последствиям продолжается уточняться.

    Губернатор отметил, что будет информировать о развитии ситуации по мере поступления новых данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области сообщил о ракетной опасности и призвал жителей спуститься в укрытия.

    Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что пусковая установка HIMARS ВСУ, обстреливавшая Белгород, уничтожена в Харьковской области.

    Минобороны России сообщило, что беспилотник «Герань» ликвидировал американскую установку HIMARS, из которой ранее выпускали ракеты по гражданским объектам России.

    25 января 2026, 11:20 • Видео
    Очередное предательство США. Теперь курды

    Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    24 января 2026, 20:49 • Новости дня
    New York Post описала принцип работы секретного оружия «дискомбобулятора»

    New York Post: Эффект «Дискомбобулятора» напоминает взрывную звуковую волну

    Tекст: Мария Иванова

    В результате предполагаемого применения секретного устройства под названием «Дискомбобулятор» охрана президента Венесуэлы Николаса Мадуро испытала кровотечения и сильные болезненные ощущения, схожие с воздействием мощной звуковой волны, пишет New York Post.

    Действие секретного американского оружия под названием «Дискомбобулятор» (Discombobulator) похоже на мощную звуковую волну, сообщает New York Post.

    Свидетель, участвовавший в операции, рассказал изданию: «В какой-то момент они запустили что-то, не знаю, как описать, было похоже на очень сильную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, что моя голова взрывается изнутри».

    Согласно публикации, предполагается, что это оружие использовали во время атаки на Венесуэлу. После применения этого устройства охранники президента Венесуэлы Николаса Мадуро упали на колени, у них началась рвота с кровью и открылось носовое кровотечение, передает РИА «Новости»

    Информацию о существовании «Дискомбобулятора» в субботу подтвердил президент США Дональд Трамп.

    Представители Пентагона при этом рекомендовали обратиться в Белый дом, чтобы уточнить, кто придумал название этого секретного средства.

    Ранее эксперты описали характеристики этого устройства, использованного во время штурма резиденции Николаса Мадуро.

    24 января 2026, 19:23 • Новости дня
    Заставивший капитулировать ВСУ в «Азовстали» генерал был на переговорах в Абу-Даби
    Заставивший капитулировать ВСУ в «Азовстали» генерал был на переговорах в Абу-Даби
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В состав российской делегации на переговорах с Украиной в Абу-Даби вошел генерал-лейтенант Александр Зорин, ранее участвовавший в капитуляции гарнизона «Азовстали».

    Генерал-лейтенант Александр Зорин, первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС России, был включен в состав российской переговорной делегации в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Зорин ранее занимался мирным урегулированием в Сирии и, по словам военного корреспондента Александра Коца, был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный гарнизон «Азовстали» в Мариуполе.

    «Зорин – мощнейший переговорщик», – отмечают эксперты.

    Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в переговорную группу включены представители руководства Минобороны России во главе с адмиралом Игорем Костюковым.

    Российская делегация после двухдневных консультаций покинула ОАЭ на борту Ил-62.


    24 января 2026, 18:23 • Новости дня
    Зеленский рассказал, что обсуждалось в Абу-Даби

    Зеленский сообщил, что в Абу-Даби обсуждали параметры завершения конфликта

    Зеленский рассказал, что обсуждалось в Абу-Даби
    @ Igor Jakubowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече в Абу-Даби представители России, США и Украины затронули возможные параметры завершения конфликта, уделив внимание вопросам безопасности, заявил Владимир Зеленский.

    Владимир Зеленский заявил, что участники переговоров в Абу-Даби обсуждали возможные параметры завершения конфликта, передает РИА «Новости».

    По его словам, основные дискуссии касались именно формулировки условий прекращения боевых действий и мер по обеспечению безопасности.

    «Главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта», – говорится в сообщении Зеленского.

    Помимо этого стороны затронули вопросы, связанные с требованиями в сфере безопасности, необходимыми для прекращения противостояния.

    Как отметил Зеленский, следующий раунд переговоров может пройти уже на следующей неделе, при условии готовности всех сторон двигаться дальше.

    В переговорах участвовали представители России, США и Украины, а российскую делегацию возглавил начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    Российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров и вернулась в отель.

    В МИД ОАЭ отметили, что обсуждения касались нерешенных пунктов плана США.

    В столице ОАЭ стороны анализировали различные проекты документов по урегулированию конфликта и гарантиям безопасности.

    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования.

    24 января 2026, 17:41 • Новости дня
    Военкор: Освобождение Старицы позволит соединить два плацдарма

    Военкор Громов: Освобождение Старицы позволит соединить два плацдарма

    Военкор: Освобождение Старицы позволит соединить два плацдарма
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Интенсивность боев на Харьковском направлении возрастает, освобождение села Старица позволит соединить два плацдарма, которые появились после двух вклинений в 2024 году, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Об освобождении Старицы подразделениями группировки войск «Север» говорится в сводке Минобороны России.

    «Движение в сторону населенного пункта Старица и его освобождение вызвано намерением командования группировки «Север» соединить в Харьковской области два плацдарма. Я напомню, что летом 2024 года было два вклинения. Одно в направлении города Волчанск, а другое – в направлении села Липцы, но тогда они не были связаны между собой», – отмечает военкор Федор Громов.

    Ход боевых действий на Харьковском направлении идет с возрастающей интенсивностью, подчеркивает собеседник. «Масштабы боестолкновений на этом участке фронта отличаются от тех, которые идут сейчас в районе Красноармейска или Константиновки. В условиях, когда российские войска окончательно овладели Волчанском, продвигаться становится немного легче», – добавил спикер.

    По словам военкора, пройден еще один из этапов для установления контроля над участком западного берега Северского Донца, что в перспективе дает более полный огневой контроль над рекой и местными переправами.

    «Движение на этом участке фронта надо рассматривать вкупе с продвижением в районе Волчанска. Но уже очевидна тенденция, что в Харьковской области будет создаваться единая линия фронта с тенденциями к дальнейшему наступлению в сторону Харькова», – полагает Громов. 

    Продвижения группировки «Север» связаны в первую очередь с «нехваткой резервов у украинских войск на этом направлении». «Ближайшие резервы, которые могло бы задействовать украинское командование, находятся в районе Купянска. Соответственно, если они пойдут на это, то не смогут удержаться в Купянске. Как ни крути, их прорыв в этот город был в большей части медийной составляющей. Но с другой стороны, военная составляющая в этом тоже есть. Если ВСУ не будут контратаковать в районе Купянска, то этим займутся российские подразделения группировки «Запад». В таком случае следует ожидать стремительного продвижения наших войск с другой стороны Харьковской области», – считает Громов.

    Об освобождении подразделениями российской группировки войск «Север» населенного пункта Старица (проживающих около 680 человек) в Чугуевском районе Харьковской области в субботу говорится в сводке Минобороны. Это повторное освобождение. Впервые о взятии Старицы под контроль ВС РФ Минобороны сообщало в мае 2024 года.

    Как отметил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, село расположено на одноименной реке в километре от места ее впадения в Северский Донец в трех километрах от села Прилипка (было освобождено 23 декабря прошлого года). «Из Старицы можно наступать на юг – на Рубежное и Старый Салтов, чтобы лишить противника переправ через реку. Это создаст предпосылки для выхода на Чугуев и к восточным пригородам Харькова», – пишет Коц в своем Telegram-канале.

    В пятницу Минобороны России сообщало об освобождении в Харьковской области села Симиновка, которое находится примерно в 15 км от границы с Россией к югу от города Волчанска. Симиновка располагается на дороге вдоль восточного берега Северского Донца.

    24 января 2026, 20:26 • Новости дня
    Названа дата следующего раунда переговоров России, США и Украины

    Axios: Новый раунд переговоров по Украине пройдет в Абу-Даби 1 февраля

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча представителей России, США и Украины, может пройти 1 февраля в Абу-Даби в трехстороннем формате, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

    По словам Равида, переговоры между Россией, США и Украиной могут возобновиться в следующее воскресенье в Абу-Даби, передает РИА «Новости»

    Источником информации выступил американский чиновник.

    Reuters также сообщает, что новый раунд переговоров по ситуации на Украине намечен на 1 февраля в столице ОАЭ, передает ТАСС.

    Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    Российская делегация после двухдневных консультаций покинула ОАЭ на борту Ил-62.

    В МИД ОАЭ заявили, что переговоры в Абу-Даби касались нерешенных пунктов плана США и проходили в конструктивной обстановке.

    В МИД ранее заявили, что решающим в будущих переговорах по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле, принятой на саммите в Анкориджа.

    25 января 2026, 11:14 • Новости дня
    Дмитриев назвал экс- еврокомиссара Бретона ненавистником человечества
    Дмитриев назвал экс- еврокомиссара Бретона ненавистником человечества
    @ Vincent Isore/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон является ненавистником свободы слова и людей. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    По его словам, бывший еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон является противником свободы слова и человечества, передает ТАСС. «Бретон просто ненавидит свободу слова и человечество», – написал Дмитриев в социальной сети Х. Его слова стали реакцией на публикацию издания Politico, где утверждалось, что экс-еврокомиссар не испытывает ненависти к США.

    В декабре 2025 года Вашингтон ввёл визовые ограничения в отношении Бретона и других лиц, которых власти США считают причастными к попыткам ввести цензуру для американских граждан. Бретон, по мнению американских властей, был ключевым идеологом Закона Евросоюза о цифровых услугах.

    Этот закон, как подчеркивается, значительно усилил контроль над ведущими интернет-платформами, вызвав неоднозначную реакцию в международном сообществе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссар Кубилюс заявил о необходимости диалога с Россией по Украине.

    В ЕС отметили нехватку американского газа для замены российского.

    Фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС решительно ответить на пошлины США.

    25 января 2026, 02:10 • Новости дня
    Захарова сравнила идею замены бюста Пушкина с «Собачьим сердцем»

    Захарова назвала петицию о замене бюста Пушкина в Одессе сатанинским балом

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о предложении заменить бюст Пушкина в Одессе на памятник блогеру, отметив драматичность происходящего.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД России, прокомментировала новость о выдвижении на Украине петиции по замене бюста Александра Пушкина в Одессе на памятник блогеру, передает ТАСС.

    Она заявила: «Такое впечатление, что мы видим новую экранизацию «Собачьего сердца», только место действия не пропавший дом, а пропавшая страна. Швондеры с опорой на Шариковых правят свой сатанинский бал».

    Захарова также добавила, что «какая страна, такие и герои». Ее комментарии прозвучали в ответ на появление соответствующей петиции.

    Петиция о замене бюста Александра Пушкина на памятник блогеру вызвала широкий общественный резонанс и стала предметом дискуссии как на Украине, так и за ее пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на сайте «Социально активный гражданин» появилась петиция с требованием заменить памятник Александру Пушкину в центре Одессы на бюст президента США Дональда Трампа.

    В Париже на территории Русского духовно-культурного православного центра состоялось открытие памятника Александру Пушкину в присутствии его потомков и дипломатов.

    В столице Украины с сентября 2024 года были изменены названия более 50 улиц и площадей, большинство из которых лишились упоминания многих российских деятелей.

    25 января 2026, 07:18 • Новости дня
    МВД РФ сообщило о новых случаях вымогательства с помощью ИИ-порнографии

    Tекст: Денис Тельманов

    В России зафиксированы попытки вымогателей получить деньги, угрожая распространением сгенерированной нейросетями порнографии под видом коллекторских организаций.

    Как передает ТАСС, МВД России выявило мошенническую схему, в которой злоумышленники угрожают гражданам распространением сгенерированных нейросетями порнографических материалов.

    Официальный представитель министерства Ирина Волк заявила, что преступники представляются коллекторами и требуют деньги, используя угрозы в телефонных звонках и СМС-сообщениях.

    По словам Волк, один из случаев заключался в том, что неизвестный неоднократно связывался с жертвой от имени коллекторской организации с требованием совершить онлайн-платеж.

    Преступник угрожал распространить фальшивые порочащие изображения, сгенерированные нейросетью, которые могли нанести существенный вред репутации и правам потерпевшей, а также затронуть интересы ее близких.

    МВД призывает граждан быть осторожными и не поддаваться на подобные шантажные требования, а при получении угроз обращаться в правоохранительные органы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве в отношении 18-летней жительницы Сургута, связанное с расследованием похищения подростка.

    Основными признаками мошеннических звонков МВД назвало предложения бонусов и подарков от банка, а также просьбы отменить заявки на кредит.

    Злоумышленники часто используют предлог «записи на прием» в госорганизацию для получения кода из SMS, предлагая услуги по перерасчету пенсии или исправлению налоговых ошибок.

    24 января 2026, 21:16 • Новости дня
    Медведев назвал европейских лидеров импотентами после критики Зеленского

    Медведев заявил о повторном унижении Европы Зеленским и США

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что не впервые «европейским импотентам» плюют в лицо США и их «отсталый пасынок» с Украины Владимир Зеленский.

    Дмитрий Медведев резко отреагировал на критику Владимира Зеленского в адрес европейских стран, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что подобное отношение к «импотентам из ЕС» встречается не впервые, подчеркнув, что сначала европейцам, по его словам, «плюют в лицо» Соединённые Штаты, а теперь и «их отсталый пасынок».

    «Разнос, который европейцы получили в Давосе от неблагодарной нарко-свиньи, назвавшей их слабыми и скупыми, должен был закончиться поркой», – считает Медведев.

    Ранее Владимир Зеленский выступил с резкой речью на Всемирном экономическом форуме и обвинил европейские страны в слабом ответе на вызовы.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал Зеленского человеком, который уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт.

    Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни упрекнул Зеленского в неблагодарности.

    Журналист Wall Street Journal Боян Панчевски раскритиковал выступление Зеленского в Давосе, отметив его критику в адрес Европы.

    25 января 2026, 03:25 • Новости дня
    США, Россия и Украина завершили переговоры в Абу-Даби совместным обедом

    Axios сообщил о совместном обеде делегаций США, России и Украины

    США, Россия и Украина завершили переговоры в Абу-Даби совместным обедом
    @ UAE Government/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    После переговоров по вопросам безопасности представители трех стран неформально встретились за общим столом, что стало неожиданной деталью встречи.

    Как передает Axios, делегации США, России и Украины пообедали вместе после трехсторонних переговоров в Абу-Даби по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Американский чиновник сообщил порталу, что обстановка за столом была настолько дружелюбной, насколько это возможно в текущих условиях.

    Портал приводит слова чиновника: «Три команды собрались вместе за обедом в конце второго дня переговоров. В тот момент все выглядели почти как друзья».

    Обед состоялся после второго дня обсуждений в рамках трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, где участвовали представители России, США и Украины. Встреча проходила в столице Объединенных Арабских Эмиратов и завершилась в субботу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в состав российской делегации на переговорах с Украиной в Абу-Даби вошел генерал-лейтенант Александр Зорин.

    Российская делегация продолжает добиваться исполнения договоренностей, достигнутых президентами России и США на встрече в Анкоридже.

    Встреча представителей России, США и Украины может пройти 1 февраля в Абу-Даби в трехстороннем формате.

    25 января 2026, 12:50 • Новости дня
    Академик Гинцбург объяснил особую опасность вируса Нипах

    Академик Гинцбург: От особо опасного вируса Нипах не существует лекарства

    Академик Гинцбург объяснил особую опасность вируса Нипах
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    На российскую территорию из Индии может попасть особо опасный вирус Нипах. Поэтому в России необходимо создать консервы вакцинных препаратов для возможной борьбы с этой болезнью, сказал газете ВЗГЛЯД эпидемиолог Александр Гинцбург. Ранее вспышка вируса произошла в индийском штате Западная Бенгалия.

    «Вирус Нипах входит в число возбудителей особо опасных инфекций. По сути, от него не существует лекарства. Поэтому выздоровление зависит от иммунитета человека. Если иммунитет слабый, то заболевание грозит осложнениями, сепсисом, двусторонним воспалением легких, менингитом. И это действительно может привести к гибели», – пояснил Александр Гинцбург, академик РАН, научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

    «Между Россией и Индией действует активное авиасообщение. Наши сограждане любят проводить там осенний и зимний сезоны. Индусы также летают в Россию, в том числе на заработки. Поэтому существует реальная опасность попадания к нам Нипаха. Есть вероятность на уровне ограничительных, карантинных мер пропустить эту инфекцию», – предупредил собеседник.

    «За Нипахом не числится крупных вспышек. Тем не менее в последнюю четверть века в Индии и Юго-Восточной Азии периодически происходят всплески заболеваемости, в результате которых гибнут десятки людей. Поэтому России необходимо создать список возбудителей инфекционных заболеваний, против которых у нас должны быть прототипы или консервы вакцинных препаратов. У наших специалистов есть все технологии для этого. Вопрос упирается в госрегулирование», – сказал он.

    Ранее стало известно, что Индия оперативно принимает меры по сдерживанию вспышки вируса Нипах (NiV) в восточном штате Западная Бенгалия после подтверждения пяти случаев заражения, в том числе среди врачей и медсестер, сообщает Independent.

    Уже почти 100 человек получили указание соблюдать домашний карантин, а инфицированные пациенты проходят лечение в больницах в Калькутте и ее окрестностях, при этом один человек находится в критическом состоянии.

    Всемирная организация здравоохранения считает Нипах патогеном высокого риска. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), инкубационный период обычно составляет от четырех до 21 дня. Причем все начинается с неспецифических симптомов, что затрудняет раннюю диагностику. Уровень летальности колеблется от 40% до 75%.

    Основными естественными переносчиками являются плодоядные летучие мыши рода Pteropus. Человек может заразиться при прямом контакте с ними или другими животными, а также при употреблении в пищу продуктов, загрязненных слюной, мочой или фекалиями летучих мышей.

    Нипах был впервые выявлен в 1999 году после вспышки энцефалита и респираторных заболеваний среди свиноводов и других лиц, имевших тесный контакт с животными, в Малайзии и Сингапуре. Этот случай привел к признанию NiV серьезным зоонозным патогеном, способным передаваться от животных к человеку.

    Ранее Александр Горелов, замдиректора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, заявил, что глобальное потепление, ведущее к росту средней температуры на два градуса, чревато появлением 15 тыс. новых вирусных инфекций из-за изменения ареала возбудителей.

    25 января 2026, 12:11 • Новости дня
    NYT сообщила о победе Дании над планом Трампа по Гренландии
    NYT сообщила о победе Дании над планом Трампа по Гренландии
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Датский премьер Метте Фредериксен сдержала давление Дональда Трампа и не допустила передачи Гренландии под контроль США, несмотря на угрозы, пишет The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп отказался от идеи захвата Гренландии после заявлений премьер-министра Дании Метте Фредериксен, передает The New York Times. В Давосе Трамп пообещал не использовать силу для взятия острова, а позднее заявил о договоренности с лидерами НАТО о будущем соглашении, однако детали остались неясными.

    Фредериксен ранее отвергла компромисс по установлению американского суверенитета над военными базами в Гренландии, назвав это «красной линией». Она подчеркнула, что защита острова стала вопросом национальной идентичности и статуса Дании на мировой арене.

    Премьер-министр усилила позиции страны, пригласив небольшие воинские подразделения Британии, Германии, Франции и Исландии для участия в учениях в Гренландии, что стало сигналом о готовности к международной поддержке. Этот шаг, как отметил политический обозреватель Бент Винтер, означал, что любое американское военное вмешательство столкнулось бы с сопротивлением европейских союзников.

    По мнению издания, решимость и тактические шаги Фредериксен обеспечили ей рост популярности на фоне угроз Трампа. Опросы показывают, что партия премьер-министра уверенно лидирует перед предстоящими выборами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дании запросили у НАТО поддержку в Арктике.

    Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте договорились о размещении ракет в Гренландии.

    Премьер-министр Гренландии призвал готовиться к возможному военному вторжению.

    25 января 2026, 13:17 • Новости дня
    Песков: Трамп «нагибает через колено»
    Песков: Трамп «нагибает через колено»
    @ Aaron Schwartz/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп предпочитает силовой подход в политике.

    Он отметил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, Трамп «является сторонником решения всего «через колено», он говорит, что решение через силу, по-нашему [по-русски] – это решение «нагибать через колено»», передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что те, кто соглашается на подобное давление, будут вынуждены продолжать подчиняться. Как добавил представитель Кремля, для России важно не повторять этот путь, отметив: «Главное, этого не делать нам».

    Ранее Песков заявил, что процесс разрешения конфликта движется вперед, причем сейчас особое значение приобрела необходимость реализации согласованной ранее «формулы Анкориджа».

