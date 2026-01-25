  • Новость часаВ МВД рассказали о новом приеме мошенников на «Госуслугах»
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия
    Академик Гинцбург объяснил особую опасность вируса Нипах
    NYT сообщила о победе Дании над планом Трампа по Гренландии
    Дмитриев назвал экс- еврокомиссара Бретона ненавистником человечества
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на ключевых направлениях
    Песков заявил о нежелании России и США разговаривать с Каллас
    Рябков заявил о требовании России освободить Мадуро
    МЧС доставило дополнительную спецтехнику на Камчатку
    Times: На учениях в Норвегии финнов попросили не «громить» армию США
    25 января 2026, 17:20 • Новости дня

    Эксперт объяснил отказ Румынии от референдума по объединению с Молдавией

    Политолог Мартынов: Уния с Молдавией вызовет в Румынии социальные волнения

    Эксперт объяснил отказ Румынии от референдума по объединению с Молдавией
    @ Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Румыния не заинтересована в унии с Молдавией. Объединение несет для Бухареста бюрократические и юридические коллизии, которые угрожают огромными внутриполитическими и социальными рисками, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее румынский президент Никушор Дан отклонил идею проведения референдума об объединении с Молдавией.

    «В августе прошлого года на День независимости Молдавии в Кишинев прилетали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц. Ранее визит совершала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Все они брали президента Майи Санду за локоток, мило общались, поддерживали евроинтеграционные устремления молдавского народа», – пояснил Алексей Мартынов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Но эти визиты и обещания не привели пока вообще ни к чему. В итоге доверие к главе государства и данному курсу страны в обществе снижается. Затем Санду захотела попасть в ЕС через унию с Румынией, обосновывая это историческими предпосылками. Бессарабия после 1918 года и подписания Брестского мира была незаконно аннексирована Румынией и пробыла в этом состоянии до 1940 года. Затем эта территория согласно так называемому пакту Молотова–Риббентропа была присоединена к СССР», – рассказал спикер.

    «В то время среди молдаван было около 10% ярых приверженцев унионизма. Сейчас их примерно столько же. Это та часть населения, на которую может рассчитывать Санду, если запустит референдум об объединении с Румынией. Еще приблизительно 20% поддержат этот курс. Но остальные 70% процентов я бы отнес к условно колеблющимся. Поэтому результаты потенциального референдума далеко не очевидны. Идея унии может не набрать большинства голосов молдаван», – заметил он.

    «Впрочем, и сама Румыния не заинтересована в унии с Молдавией. Объединение несет для Бухареста бюрократические и юридические коллизии, которые угрожают огромными внутриполитическими и социальными рисками», – продолжил собеседник.

    «Например, на румынской территории проживает немалое количество этнических меньшинств, которые пользуются дотациями Евросоюза именно в силу своего меньшинства. Присоединение Молдавии нарушит нынешний баланс в национальном составе Румынии и лишит некоторые группы населения социальной поддержки. Думаю, не нужно говорить о том, какие волнения это вызовет и дестабилизирует часть общества. Очевидно, Бухарест на это никогда не пойдет», – отметил он.

    Ранее президент Румынии Никушор Дан отклонил идею проведения референдума об объединении с Молдавией, сообщает Agerpres. По его словам, плебисцит по этому вопросу не нужен, пока на это «нет воли» молдавских граждан.

    «Это вопрос, который в первую очередь касается граждан Молдавии. Румыния обязуется поддерживать республику на ее европейском пути. Это цель, которую преследуют граждане страны через уполномоченные ими органы власти. Плюс другие вопросы, такие как энергетика, экономическая взаимосвязь. Если в какой-то момент мнение изменится, мы будем действовать соответствующим образом», – сказал Дан.

    В свою очередь, Майя Санду заявила, что считает вступление Молдавии в ЕС самой реалистичной стратегией выживания и развития республики. «Когда международное право уже недостаточно тебя защищает, нужно быть частью союзов, иметь хороших, надежных друзей, способных прийти на помощь, когда это необходимо», – подчеркнула она.

    Кроме того, Молдавия, согласно заявлениям президента, намерена продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине в рамках своих возможностей. Санду уверена, что устойчивость и безопасность республики напрямую зависят от устойчивости соседней Украины.

    Ранее глава молдавского МИД Михай Попшой объявил о начале процедуры отказа от соглашений, определяющих статус республики в СНГ. Газета ВЗГЛЯД писала о негативных последствиях такого решения для самого Кишинева. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что сближение Молдавии с Евросоюзом может привести к потере ее собственной государственности.

    24 января 2026, 14:42 • Новости дня
    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования

    МИД: Киев и Европа пытаются подменить ключевые вопросы урегулирования

    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Киев и европейские столицы пытаются заменить обсуждение ключевых вопросов урегулирования, связанных с территориальными реалиями и первопричинами кризиса, сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

    По словам Полищука, Киев и европейские страны пытаются заменить обсуждение ключевых вопросов урегулирования, связанных с территориальными реалиями и первопричинами кризиса, разными аспектами постконфликтного устройства, передает РИА «Новости».

    Дипломат указал, что эти темы заменяют дискуссиями о гарантиях безопасности и экономическом восстановлении.

    Полищук заявил: «В то же время считаем неприемлемыми посреднические предложения стран Запада, которые поддерживают киевский режим и подливают масла в огонь конфликта». Он подчеркнул, что подобный подход препятствует реальному урегулированию ситуации.

    По мнению представителя МИД, европейские и украинские партнеры «ставят телегу впереди лошади», и это мешает поиску решения. Москва призывает вернуться к обсуждению основных причин кризиса и территориальных реалий, которые, по мнению российских властей, должны стать основой мирного процесса.

    Полищук заявил, что решающим в будущих переговорах по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле, принятой на саммите в Анкориджа.

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализируют различные проекты документов, касающиеся урегулирования конфликта и гарантий безопасности для сторон.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о невозможности долгосрочного урегулирования без решения территориального вопроса.

    Комментарии (23)
    23 января 2026, 23:25 • Новости дня
    Мелони призвала Трампа скорректировать состав «Совета мира»
    Мелони призвала Трампа скорректировать состав «Совета мира»
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в пятницу, что попросила президента США Дональда Трампа изменить состав «Совета мира», чтобы облегчить Италии и другим странам возможность присоединиться к нему.

    Мелони заявила, что Рим заинтересован в участии в «Совете мира», но в данный момент не может присоединиться, поскольку в нем есть аспекты, противоречащие итальянской конституции, передает агентство ANSA.

    «Я сказала, что у нас есть объективные конституционные проблемы с тем, как сформулирована эта инициатива, и попросила его проявить готовность пересмотреть эту конфигурацию, чтобы удовлетворить потребности не только Италии, но и других европейских стран», – приводит агентство слова Мелони на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем после межправительственного саммита Италия-Германия в Риме.

    Она добавила, что эту задачу надо попытаться выполнить, так как присутствие таких стран, как Италия, может изменить ситуацию.

    «Это наша позиция, а затем мы посмотрим, на каком уровне можно найти точки соприкосновения», – отметила она.

    Мелони выразила надежду, что усилия Трампа положат конец и войне на Украине, добавив, что, если это произойдет, её правительство поддержит присуждение Нобелевской премии мира президенту США.

    «Я надеюсь, что мы сможем присудить Нобелевскую премию мира Трампу. Я верю, что он сможет внести вклад в установление справедливого и прочного мира и для Украины, и тогда, наконец, мы сможем номинировать Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира», – резюмировала она.

    Напомним,  порядка 35 мировых лидеров подтвердили участие в создаваемом Соединенными Штатами «Совете мира». Financial Times писала, что большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры выразили опасения из-за создания «Совета мира». Канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Рим на совместное заседание кабинетов с итальянским премьером Джорджей Мелони, чтобы выработать ответы на торговое давление США и других партнеров, узнало Bloomberg. А газета Politico заявила, что Германия и Италия создают новый альянс.

    Комментарии (14)
    25 января 2026, 11:20 • Видео
    Очередное предательство США. Теперь курды

    Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    Комментарии (0)
    25 января 2026, 15:37 • Новости дня
    Песков заявил о нежелании России и США разговаривать с Каллас
    Песков заявил о нежелании России и США разговаривать с Каллас
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что Москва и Вашингтон не намерены вести переговоры с главой евродипломатии Каей Каллас, назвав это невозможным до смены ее на посту.

    Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что Россия и США не будут обсуждать какие-либо вопросы с главой евродипломатии Каей Каллас, сообщает РИА «Новости».

    Песков добавил: «Как можно что-то обсуждать с Каей Каллас. Ведь ни мы ничего с ней никогда не будем обсуждать, ни американцы ничего с ней не будут обсуждать, и это очевидно. Как быть? Нужно только ждать, когда она уйдет».

    По его словам, в Европе наблюдается вырождение политиков, которые находятся у власти. По мнению Пескова, эти политики некомпетентны. Он подчеркнул, что рассчитывать на диалог с нынешним руководством евродипломатии не приходится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио неоднократно отказывался от встреч с Каллас. Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.


    Комментарии (7)
    23 января 2026, 10:27 • Новости дня
    NYT: Зеленский в Давосе обрушился с критикой на ближайших союзников
    NYT: Зеленский в Давосе обрушился с критикой на ближайших союзников
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с резкой речью на Всемирном экономическом форуме, обвинив европейские страны в неспособности противостоять России и слабом ответе на вызовы, сообщает The New York Times (NYT).

    Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес европейских стран на форуме в Давосе, сообщает The New York Times.

    По словам Зеленского, Европа остается «фрагментированным калейдоскопом» и не может стать глобальной силой, способной защитить свободу и противостоять угрозам. Он подчеркнул, что Европа полагается на военную мощь Соединенных Штатов и не готова действовать самостоятельно.

    Зеленский отметил, что европейские власти не смогли эффективно противодействовать действиям России и недостаточно строго реагировали на попытки обхода санкций со стороны российских нефтяных танкеров. Он также сравнил позицию Европы с решительными мерами США, приведя в пример военную операцию против Николаса Мадуро и действия в отношении Венесуэлы.

    В своей речи Зеленский указал на опасность того, что Европа может остаться без поддержки США в будущем, и призвал европейские страны к большей самостоятельности и единству. По его мнению, только совместные усилия с Украиной позволят защитить европейский образ жизни и безопасность.

    Зеленский также сообщил, что провел встречу с Дональдом Трампом, по итогам которой стороны достигли договоренности относительно гарантий безопасности для Украины после завершения военных действий. Однако подробности о характере этих гарантий он не раскрыл. Отмечается, что конкретных соглашений о послевоенном восстановлении или дополнительных гарантиях безопасности на форуме достигнуто не было.

    Владимир Зеленский заявил, что если бы Украина была в НАТО, она могла бы «решить проблему с российскими кораблями» у Гренландии.

    Зеленский ранее подчеркнул, что Европа по-прежнему не готова к самостоятельной защите и не понимает, как реагировать на новые вызовы.

    Украинский лидер обвинил западные страны в отсутствии реальной поддержки народов Белоруссии и Ирана.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал Зеленского «бестолковым клоуном» из-за его призывов атаковать Иран.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Зеленского человеком, который уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт.

    Комментарии (2)
    22 января 2026, 22:23 • Новости дня
    Экс-глава Гагаузии заявила о подготовке Санду секретного плана по Приднестровью

    Экс-глава Гагаузии Влах заявила о подготовке Санду плана по Приднестровью

    Экс-глава Гагаузии заявила о подготовке Санду секретного плана по Приднестровью
    @ Станислав Красильников/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Молдавии разрабатывают план по урегулированию приднестровского вопроса без публичного обсуждения, что вызовет недовольство в стране, заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах.

    Власти Молдавии разрабатывают план по урегулированию ситуации в Приднестровье без публичного обсуждения, что вызывает обеспокоенность в обществе, передает РИА «Новости». Об этом заявила бывший глава Гагаузии и лидер оппозиционной партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах.

    По ее словам, чем больше секретности в действиях правительства, тем больше вопросов возникает у граждан.

    Влах считает, что речь идет о вопросе исключительной общественной значимости, поэтому власти должны начать открытую коммуникацию уже на ранней стадии обсуждения. По мнению политика, без этого существует риск столкнуться с негативной реакцией общества на итоги работы правительства. Она отметила, что эффективное решение приднестровской проблемы возможно только при широком международном консенсусе.

    Политик также обратила внимание на необходимость прояснения степени участия представителей Тирасполя и круга внешних партнеров, с которыми обсуждается этот план. Влах задала ряд принципиальных вопросов, в том числе о возможном вынесении решения на референдум, необходимости изменений в конституцию и влиянии процесса на будущие мандаты руководства республики.

    В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь, Россия, Украина, ОБСЕ как посредники, а Евросоюз и США выступают наблюдателями. Последняя встреча министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошла осенью 2019 года в Братиславе.

    Ранее режим чрезвычайного положения в экономике Приднестровья был продлен до 15 февраля из-за перебоев в поставках газа.

    Министр иностранных дел Михай Попшой объявил о начале процедуры отказа от соглашений, определяющих статус Молдавии в СНГ.

    Президент Молдавии Майя Санду заявила, что на референдуме проголосовала бы за объединение с Румынией, но большинство граждан выступают против, хотя дискуссии об идее унионизма усиливаются.

    Комментарии (3)
    23 января 2026, 11:15 • Новости дня
    Politico: Германия и Италия создают новый альянс
    Politico: Германия и Италия создают новый альянс
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Италии Джорджа Мелони готовятся подписать ряд соглашений, включая оборонное сотрудничество и поддержку промышленности ЕС, сообщает Politico.

    Мерц и Мелони встретятся в пятницу на саммите в римской вилле Дория Памфили, где они намерены заключить соглашения по оборонным и экономическим вопросам. В переговорах примут участие 21 министр из обеих стран, ожидается подписание около десяти документов, подтвердило правительство Италии. Германия и Италия уже имеют совместное предприятие по производству танков между Rheinmetall и Leonardo, пишет Polotico.

    Стороны также готовят совместную позицию по восстановлению промышленности ЕС и расширению экспорта, которую представят на саммите Европейского совета 12 февраля. Мерц и Мелони единодушны в критике задержек по соглашению с МЕРКОСУР и стремятся снизить напряженность с президентом США Дональдом Трампом. Политики демонстрируют личную симпатию и считают сотрудничество надежным, в отличие от отношений с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чье поведение неоднократно вызывало раздражение в Берлине и Риме.

    В то же время между Мерцем и Мелони сохраняются разногласия: премьер Италии ранее не поддержала идею использовать замороженные российские активы для помощи Украине и добивалась уступок для фермеров по МЕРКОСУР. В вопросах финансовой дисциплины Берлин и Рим также расходятся: Италия традиционно выступает за мягкую фискальную политику, а Германия – за жесткую экономию. Тем не менее оба лидера пошли на сближение позиций: Мелони сократила расходы Италии, а Мерц увеличил госдолг ради инвестиций в оборону.

    Как отмечают эксперты, альянс Мерца и Мелони носит прагматичный и тактический характер, обусловленный внутренними политическими изменениями в обеих странах и необходимостью выстраивать альтернативу тандему с Францией.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Рим на переговоры с премьером Италии Джорджой Мелони по вопросам торгового давления со стороны США и других партнеров.

    В Евросоюзе обостряются разногласия между Берлином и Парижем по вопросам обороны, финансирования Украины и торгового соглашения с МЕРКОСУР.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, говоря о напряженности между Германией и Францией, отмечал, что это происходит из-за «подразделения внутри подразделений».

    Комментарии (9)
    24 января 2026, 21:16 • Новости дня
    Медведев назвал европейских лидеров импотентами после критики Зеленского

    Медведев заявил о повторном унижении Европы Зеленским и США

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что не впервые «европейским импотентам» плюют в лицо США и их «отсталый пасынок» с Украины Владимир Зеленский.

    Дмитрий Медведев резко отреагировал на критику Владимира Зеленского в адрес европейских стран, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что подобное отношение к «импотентам из ЕС» встречается не впервые, подчеркнув, что сначала европейцам, по его словам, «плюют в лицо» Соединённые Штаты, а теперь и «их отсталый пасынок».

    «Разнос, который европейцы получили в Давосе от неблагодарной нарко-свиньи, назвавшей их слабыми и скупыми, должен был закончиться поркой», – считает Медведев.

    Ранее Владимир Зеленский выступил с резкой речью на Всемирном экономическом форуме и обвинил европейские страны в слабом ответе на вызовы.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал Зеленского человеком, который уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт.

    Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни упрекнул Зеленского в неблагодарности.

    Журналист Wall Street Journal Боян Панчевски раскритиковал выступление Зеленского в Давосе, отметив его критику в адрес Европы.

    Комментарии (4)
    23 января 2026, 14:21 • Новости дня
    МИД Италии упрекнул Зеленского в неблагодарности
    МИД Италии упрекнул Зеленского в неблагодарности
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни прокомментировал выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    По словам Таяни, Европа сделала все возможное для поддержки Украины на политическом, финансовом и военном уровнях, однако в речи украинского президента не прозвучала благодарность европейцам за оказанную помощь, передает ТАСС.

    «Мне кажется, что Европа гарантировала независимость Украины, делая все возможное, чтобы поддерживать страну с политической, финансовой и военной точек зрения. Поэтому мне кажется его речь не отличается щедростью (по отношению к европейцам)», – заявил министр на полях итало-германского бизнес-форума в Риме.

    Издание The New York Times писало, что Зеленский выступил с резкой речью на Всемирном экономическом форуме, обвинив европейские страны в неспособности противостоять России и слабом ответе на вызовы.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Зеленский на экономическом форуме в Давосе атакой и на венгерское правительство, и на других европейских лидеров, перешел черту.

    Комментарии (8)
    23 января 2026, 03:59 • Новости дня
    Орбан сообщил о требовании Украины к ЕС на 1,5 трлн долларов
    Орбан сообщил о требовании Украины к ЕС на 1,5 трлн долларов
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство Евросоюза вручило лидерам европейских стран секретный документ с требованиями Украины, которые включают 1,5 трлн долларов, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По словам Орбана, Киев «выдвинул требование» выделить 1,5 трлн долларов в течение следующих десяти лет. 800 млрд планируется выделить «в два этапа, на первом этапе – 300 млрд». Еще 700 млрд – «это военные расходы в течение следующих десяти лет», передает ТАСС.

    «Не знаю, к чему это приведет, но это определенно как взрыв атомной бомбы. До сих пор мы думали, что ЕС попытается как-то избавиться от этого требования, смягчить его или уменьшить, но это требование было принято», – заявил Орбан после экстренного саммита ЕС в Брюсселе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил в Давосе с резкой критикой в адрес премьер-министра Венгрии. Орбан ответил Зеленскому: «Я свободный человек, который служит венгерскому народу. Вы человек, находящийся в отчаянном положении, который вот уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт».

    Комментарии (3)
    23 января 2026, 07:38 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пообещала потратить оборонные средства ЕС на ледокол
    Фон дер Ляйен пообещала потратить оборонные средства ЕС на ледокол
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Брюссель намерен направить часть военных ассигнований на закупку полярного оборудования и создание собственного судна ледового класса для работы в северных широтах, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Помимо инвестиций, мы также намерены углублять сотрудничество с Соединенными Штатами и всеми другими странами и партнерами по важной теме арктической безопасности», – указала глава ЕК, передает РИА «Новости».

    Чиновница уточнила, что увеличение оборонных расходов следует направить на закупку специализированной техники. В качестве примера необходимого оборудования она назвала европейский ледокол.

    На этой неделе руководство ЕК уже анонсировало подготовку предложений по данному вопросу. Планируется задействовать военные фонды Евросоюза для технического оснащения в Арктике.

    В начале января британский премьер Кир Стармер в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудил защиту союзников по Европе от «агрессивной России» на Крайнем Севере.

    Комментарии (15)
    24 января 2026, 17:22 • Новости дня
    Орбан заявил о наличии в ЕС документа по отправке войск на Украину

    Орбан заявил о существовании соглашения ЕС об отправке войск на Украину

    Орбан заявил о наличии в ЕС документа по отправке войск на Украину
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что в Евросоюзе имеется подписанный документ, разрешающий при необходимости отправку войск на Украину.

    У Евросоюза уже имеется подписанный документ, предусматривающий возможность отправки войск на Украину при необходимости, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА «Новости».

    По его словам, этот шаг означает не только готовность Европы поддержать Киев, но и фактическое вовлечение ЕС в вооружённый конфликт.

    «Вопрос только в том, как быстро последствия этого отразятся на нашей жизни», – отметил Орбан.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские лидеры нацелены начать войну с Россией к 2030 году и Венгрия должна стараться не участвовать в этом конфликте.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что любые попытки нападения на страну встретят сокрушительный ответ.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Россия не планирует воевать с Европой, но готова к обороне в случае начала войны со стороны Европы.

    Комментарии (5)
    24 января 2026, 03:10 • Новости дня
    Politico узнала о плане США и ЕС по процветанию Украины за 800 млрд долларов
    Politico узнала о плане США и ЕС по процветанию Украины за 800 млрд долларов
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    CША и ЕС разработали 10-летний план по привлечению 800 млрд долларов государственных и частных средств для восстановления Украины, стратегия финансирования рассчитана до 2040 года и будет способствовать вступлению Украины в ЕС.

    США и ЕС надеются привлечь 800 млрд долларов государственных и частных инвестиций для восстановления Украины после заключения мирного соглашения, пишет Politico.

    Газета упоминает 10-летний план на 18 страницах, который гарантирует восстановление Украины и ускоряет её вступление в ЕС. Стратегия финансирования рассчитана до 2040 года и сопровождается планом процветания на 100 дней.

    «План процветания является частью мирного плана из 20 пунктов, который США пытаются согласовать между Киевом и Москвой. В нём говорится, что гарантии безопасности уже существуют и это не план военных действий. Основное внимание в плане уделяется тому, как Украина может перейти от оказания экстренной помощи к самодостаточному процветанию», – сказано в материале.

    Газета отмечает, что предложение зависит от сроков заключения мирного соглашения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США и Украина собирались заключить в Давосе соглашение на 800 млрд долларов. FT сообщала, что подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США.

    Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, Зеленский готовил для Трампа «экономический анекдот», надеясь согласовать в Давосе нулевые торговые пошлины и привлечь до 800 млрд долларов.

    Комментарии (14)
    23 января 2026, 18:35 • Новости дня
    Евродепутат Мариани: Европейские вассалы лишились хозяина в виде США
    Евродепутат Мариани: Европейские вассалы лишились хозяина в виде США
    @ Nicolas Maeterlinck/Belga News A/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению депутата Европарламента, высказывания премьер-министра Бельгии о зависимости Европы от США и события вокруг Гренландии, стали сигналом к переосмыслению суверенитета на континенте.

    Часть европейских элит долгое время вела себя как вассалы США, надеясь на защиту и поддержку Вашингтона, однако ситуация вокруг Гренландии и жёсткая позиция американского президента Дональда Трампа стали поворотным моментом. Об этом заявил ТАСС депутат Европарламента Тьерри Мариани, комментируя слова премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о зависимости Европы от США.

    Мариани отметил: «Барт де Вевер прямо говорит о реальности, о которой многие в Брюсселе предпочитают умалчивать: да, часть европейских элит долгое время вела себя как послушный вассал, убежденная, что в обмен на свою покорность она получит защиту и комплименты. А сейчас они буквально влетели в стену. Они лишились хозяина, которому льстили и который давал им маленький кусочек сахара за каждое отречение от своего суверенитета».

    Европарламентарий напомнил, что Трамп, придерживаясь принципа «Америка прежде всего», последовательно защищает интересы США, а европейские лидеры ошиблись, недооценив его реальные намерения. По мнению Мариани, признание премьера Бельгии стало запоздалым осознанием европейской наивности в трансатлантических отношениях.

    Политик считает, что нынешняя ситуация даёт Европе шанс пересмотреть подходы, вернуть себе суверенитет, начать самостоятельно решать проблемы и диверсифицировать внешние связи. Мариани подчеркивает, что Европа больше не может жить иллюзиями и должна двигаться к реальной независимости.

    Ранее Барт де Вевер, комментируя требования Трампа по Гренландии, отметил, что Европа стояла перед выбором между ролью «довольного вассала» и «несчастного раба». Премьер Бельгии признал, что сегодня ЕС в сложном положении, сильно зависит от США, и уже давно старается угодить Вашингтону, чтобы заручиться его поддержкой в противостоянии с Россией на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Де Вевер сравнил Дональда Трампа с голодной гусеницей из книги Эрика Карла. Сам Трамп в Давосе заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне.

    Также президент США отметил, что не собирается использовать военную силу для получения Гренландии.

    Комментарии (3)
    23 января 2026, 18:42 • Новости дня
    Опрос: Большинство поляков недовольно Туском

    Лишь треть поляков заявила о поддержке правительства Туска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Исследование CBOS зафиксировало, что 42% поляков не поддерживают правительство, а 53% негативно оценивают премьер-министра Дональда Туска.

    Согласно результатам опроса, проведенного лабораторией CBOS, только 33% жителей Польши поддерживают нынешнее правительство. В то же время 42% опрошенных высказали отрицательное отношение к кабинету министров, а 22% заявили о своем безразличии. Еще 3% респондентов не определились с мнением по этому вопросу, отмечает РИА «Новости».

    Также по данным исследования, удовлетворение тем, что Дональд Туск занимает пост премьера, выразили 36% участников опроса. Недовольство работой Туска высказали 53% опрошенных, а 11% затруднились с ответом.

    Опрос проводился с 8 по 20 января среди 938 человек, однако данные о возможной погрешности не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские СМИ ранее отмечали снижение популярности Дональда Туска в стране. А в сентябре 2024 года почти 40% жителей Польши посчитали, что премьер-министр Туск не справился с руководством страной во время масштабного наводнения, охватившего юг и запад страны.

    Еще один опрос в январе 2026 года показал, что только 48% поляков поддерживают прием украинских беженцев, а 46% выступают против.


    Комментарии (0)
    23 января 2026, 12:28 • Новости дня
    Орбан: Зеленский «перешел черту» в Давосе

    Орбан: Зеленский в своем выступлении в Давосе перешел черту

    Орбан: Зеленский «перешел черту» в Давосе
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе атакой и на венгерское правительство, и на других европейских лидеров, перешел черту.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе «перешел черту», передает РИА «Новости».

    По словам Орбана, Зеленский вновь подверг критике венгерское правительство и лично его в преддверии выборов в Венгрии.

    «Он перешел черту. Удивительно то, что в своей речи он также раскритиковал всех остальных европейских лидеров», – написал Орбан на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Венгерский премьер также считает, что вся финансовая помощь, которую Брюссель направляет Украине, оказывается бесполезной, поскольку, по мнению Орбана, Зеленский не способен эффективно распоряжаться этими средствами.

    Ранее Владимир Зеленский заявил на Всемирном экономическом форуме о слабости европейских стран в ответе на действия России.

    Владимир Зеленский выступил в Давосе с резкой критикой в адрес премьер-министра Венгрии. Орбан ответил Зеленскому: «Я свободный человек, который служит венгерскому народу. Вы человек, находящийся в отчаянном положении, который вот уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт».

    Орбан сообщил, что руководство Евросоюза передало лидерам европейских стран секретный документ с требованиями Украины на сумму 1,5 трлн долларов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Эксперты назвали оптимальной для России новую Стратегию нацобороны США
    Кушнер и Грюнбаум пришли в Кремль в кольцах, измеряющих уровень стресса
    В Мурманской области решили ввести режим ЧС из-за аварий на электросетях
    Эксперт объяснил отказ Румынии от референдума по объединению с Молдавией
    Центробанк решил ввести единый QR-код для любых платежей
    Суд арестовал обвиняемую за аферу с похищением подростка в Красноярске
    София и Михаил стали самыми популярными именами в новых регионах России