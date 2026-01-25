Обломки беспилотника повредили две школы в Краснодарском крае

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщили в региональном оперативном штабе, ночью 25 января фрагменты БПЛА повредили линию электропередачи на трассе в Северском районе, из-за чего произошло аварийное отключение электроэнергии в поселках Черноморский, Ильский, Октябрьский, хуторах Карский и Кипячий, а также в станице Дербентской, передает РИА «Новости».

По информации оперштаба, подачу электроэнергии удалось полностью восстановить к 11:30 по московскому времени. В Абинском районе обломки БПЛА также упали на территории двух школ в станице Федоровской. Пострадавших среди учащихся и сотрудников нет.

В результате инцидента были повреждены забор воскресной школы, линия электропередачи, ведущая к расположенной рядом котельной, а также разбито несколько окон в двух учреждениях. Оцепление территории организовано, на месте работают оперативные и специальные службы. Ситуация находится под контролем региональных властей.

В воскресенье глава Северского района Краснодарского края Алексей Чеверев сообщил, что в результате падения обломков беспилотника в районе Кубани была повреждена высоковольтная линия электропередачи.

В Минобороны ранее сообщили, что в ночь накануне над Краснодарским краем средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 15 украинских беспилотников самолетного типа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, что в результате атаки ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна погибли три человека, восемь госпитализированы.