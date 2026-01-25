Власти Турции приостановили судоходство в Дарданеллах из-за тумана

Военкор: Освобождение Старицы позволит соединить два плацдарма

Военкор Громов: Освобождение Старицы позволит соединить два плацдарма

Tекст: Андрей Резчиков

«Движение в сторону населенного пункта Старица и его освобождение вызвано намерением командования группировки «Север» соединить в Харьковской области два плацдарма. Я напомню, что летом 2024 года было два вклинения. Одно в направлении города Волчанск, а другое – в направлении села Липцы, но тогда они не были связаны между собой», – отмечает военкор Федор Громов.

Ход боевых действий на Харьковском направлении идет с возрастающей интенсивностью, подчеркивает собеседник. «Масштабы боестолкновений на этом участке фронта отличаются от тех, которые идут сейчас в районе Красноармейска или Константиновки. В условиях, когда российские войска окончательно овладели Волчанском, продвигаться становится немного легче», – добавил спикер.

По словам военкора, пройден еще один из этапов для установления контроля над участком западного берега Северского Донца, что в перспективе дает более полный огневой контроль над рекой и местными переправами.

«Движение на этом участке фронта надо рассматривать вкупе с продвижением в районе Волчанска. Но уже очевидна тенденция, что в Харьковской области будет создаваться единая линия фронта с тенденциями к дальнейшему наступлению в сторону Харькова», – полагает Громов.

Продвижения группировки «Север» связаны в первую очередь с «нехваткой резервов у украинских войск на этом направлении». «Ближайшие резервы, которые могло бы задействовать украинское командование, находятся в районе Купянска. Соответственно, если они пойдут на это, то не смогут удержаться в Купянске. Как ни крути, их прорыв в этот город был в большей части медийной составляющей. Но с другой стороны, военная составляющая в этом тоже есть. Если ВСУ не будут контратаковать в районе Купянска, то этим займутся российские подразделения группировки «Запад». В таком случае следует ожидать стремительного продвижения наших войск с другой стороны Харьковской области», – считает Громов.

Об освобождении подразделениями российской группировки войск «Север» населенного пункта Старица (проживающих около 680 человек) в Чугуевском районе Харьковской области в субботу говорится в сводке Минобороны. Это повторное освобождение. Впервые о взятии Старицы под контроль ВС РФ Минобороны сообщало в мае 2024 года.

Как отметил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, село расположено на одноименной реке в километре от места ее впадения в Северский Донец в трех километрах от села Прилипка (было освобождено 23 декабря прошлого года). «Из Старицы можно наступать на юг – на Рубежное и Старый Салтов, чтобы лишить противника переправ через реку. Это создаст предпосылки для выхода на Чугуев и к восточным пригородам Харькова», – пишет Коц в своем Telegram-канале.

В пятницу Минобороны России сообщало об освобождении в Харьковской области села Симиновка, которое находится примерно в 15 км от границы с Россией к югу от города Волчанска. Симиновка располагается на дороге вдоль восточного берега Северского Донца.