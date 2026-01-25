Центробанк решил ввести единый QR-код для любых платежей

Tекст: Дарья Григоренко

Федеральный закон об универсальном платежном коде был принят в целях развития конкуренции, повышения удобства для граждан и бизнеса, а также обеспечения равноудаленности инфраструктуры, передает ТАСС.

В Центробанке подчеркнули, что внедрение универсального QR-кода должно значительно улучшить клиентский опыт, предоставив возможность самостоятельно выбирать наиболее удобный способ оплаты. Такой подход позволит потребителям отказаться от зависимости от банковских карт и выбрать альтернативные способы расчетов.

Кроме того, в письме отмечается, что развитие альтернативных картам способов оплаты будет способствовать снижению объемов карточных платежей и позволит выровнять транзакционные издержки для торгово-сервисных предприятий, в том числе для представителей малого и среднего бизнеса. Центробанк рассчитывает, что это положительно скажется на развитии платежного рынка в России.

Ранее сообщалось, что с сентября 2026 года Росфинмониторинг сможет получать сведения о переводах через СБП, «Мир» и по единому QR-коду для усиления контроля за транзакциями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские банки начали требовать от клиентов подтверждение степени родства с получателем при переводе крупных сумм. Мера введена для снижения рисков мошенничества.