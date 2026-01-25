  • Новость часаМинобороны сообщило о продвижении российских войск на ключевых направлениях
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Участники СВО наполнили Татьянин день новым смыслом
    Академик Гинцбург объяснил особую опасность вируса Нипах
    Дмитриев назвал экс- еврокомиссара Бретона ненавистником человечества
    США, Россия и Украина завершили переговоры в Абу-Даби совместным обедом
    Песков: Трамп «нагибает через колено»
    Гладков рассказал об аварийных работах после обстрела Белгорода
    МЧС доставило дополнительную спецтехнику на Камчатку
    Захарова сравнила идею замены бюста Пушкина с «Собачьим сердцем»
    25 января 2026, 12:11 • Новости дня

    NYT сообщила о победе Дании над планом Трампа по Гренландии

    NYT сообщила о победе Дании над планом Трампа по Гренландии
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Датский премьер Мете Фредериксен сдержала давление Дональда Трампа и не допустила передачи Гренландии под контроль США, несмотря на угрозы, пишет The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп отказался от идеи захвата Гренландии после заявлений премьер-министра Дании Мете Фредериксен, передает The New York Times. В Давосе Трамп пообещал не использовать силу для взятия острова, а позднее заявил о договоренности с лидерами НАТО о будущем соглашении, однако детали остались неясными.

    Фредериксен ранее отвергла компромисс по установлению американского суверенитета над военными базами на Гренландии, назвав это «красной линией». Она подчеркнула, что защита острова стала вопросом национальной идентичности и статуса Дании на мировой арене.

    Премьер-министр усилила позиции страны, пригласив небольшие воинские подразделения Британии, Германии, Франции и Исландии для участия в учениях на Гренландии, что стало сигналом о готовности к международной поддержке. Этот шаг, как отметил политический обозреватель Бент Винтер, означал, что любое американское военное вмешательство столкнулось бы с сопротивлением европейских союзников.

    По мнению издания, решимость и тактические шаги Фредериксен обеспечили ей рост популярности на фоне угроз Трампа. Опросы показывают, что партия премьер-министра уверенно лидирует перед предстоящими выборами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дании запросили у НАТО поддержку в Арктике.

    Дональд Трамп и глава правительства Нидерландов Марк Рютте договорились о размещении ракет в Гренландии.

    Премьер-министр Гренландии призвал готовиться к возможному военному вторжению.

    24 января 2026, 14:07 • Новости дня
    Блогеры высмеяли опубликованное Белым домом фото Трампа с пингвином

    Блогеры высмеяли опубликованное Белым домом фото Трампа с пингвином в Гренландии

    Блогеры высмеяли опубликованное Белым домом фото Трампа с пингвином
    @ WhiteHouse

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) снимок президента США Дональда Трампа с пингвином, который держит американский флаг, в Гренландии, породив шутки в Сети.

    Фотография президента США Дональда Трампа с пингвином и американским флагом в Гренландии вызвала обсуждения в соцсетях из-за необычного сюжета, передает РИА «Новости».

    К фотографии была добавлена подпись: «Обнимите пингвина». В TikTok также появилось видео с этим моментом.

    Пользователи обратили внимание на то, что пингвины не обитают в Гренландии, что вызвало удивление и шутки в комментариях.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    27 комментариев

    Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что президент США Дональд Трамп не будет вводить новые пошлины на товары из ряда европейских стран после достижения договоренностей по Гренландии.

    СМИ писали, что Дональд Трамп достиг соглашения на Всемирном экономическом форуме в Давосе о размещении американских ракет и предоставлении США горнодобывающих прав в Гренландии.

    Позже европейские чиновники заявили о сохранении серьезных разногласий после отказа Трампа от введения пошлин на страны, поддерживающие Гренландию.

    Комментарии (6)
    23 января 2026, 10:15 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп и Рютте договорились о размещении ракет в Гренландии
    Bloomberg: Трамп и Рютте договорились о размещении ракет в Гренландии
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соглашение, достигнутое Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, предусматривает размещение американских ракет и предоставление США горнодобывающих прав в Гренландии, пишет Bloomberg.

    США получили согласие на размещение ракет и расширение добычи полезных ископаемых на территории Гренландии в рамках соглашения с НАТО, что позволит альянсу усилить безопасность в Арктике и противостоять возможным угрозам со стороны России или Китая, сообщает Bloomberg.

    Решение было принято после встречи Дональда Трампа с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    В рамках достигнутого «фреймворка» США получают право размещать ракеты, а также ограничить доступ китайских компаний к разработке ресурсов. Как уточнил европейский чиновник, договорённость также зависит от того, выполнит ли Трамп своё обещание не вводить пошлины против европейских стран, что снижает напряжение в отношениях между США и союзниками по альянсу.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил в интервью, что вопрос суверенитета Гренландии на переговорах не обсуждался. «Мы не касались этих деталей», – подчеркнул он, добавив, что также не обсуждалось наращивание численности американских военных на острове, хотя власти Дании открыты к такому сценарию. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен уточнила, что Рютте не уполномочен вести переговоры от её имени и уступка территории США невозможна.

    Президент Трамп сообщил телеканалу Fox Business, что условия сделки ещё обсуждаются, но называет достигнутые договорённости «полным доступом» для США. «Сроки не ограничены. Мы получаем всё, что хотели, и это бесплатно», – заявил он. На вопрос о возможной покупке Гренландии Трамп допустил такую вероятность, но подчеркнул, что пока США получают «тотальную безопасность» без передачи суверенитета.

    Ситуация вызвала тревогу среди жителей Гренландии. Премьер-министр острова Йенс-Фредерик Нильсен обратился к населению с призывом готовиться даже к маловероятному сценарию военного вмешательства США, что усилило протесты против расширения американского военного присутствия. Эта реакция может усложнить позицию Копенгагена в переговорах с властями острова, отмечают датские политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, десятки датских солдат были замечены в аэропорту Гренландии.

    Вэнс сообщил о прогрессе в переговорах США и НАТО по поводу Гренландии.

    Немецкие солдаты находились на защите Гренландии только одни сутки.

    Комментарии (14)
    25 января 2026, 11:20 • Видео
    Очередное предательство США. Теперь курды

    Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    Комментарии (0)
    23 января 2026, 01:16 • Новости дня
    Украина заявила НАТО о готовности «решить проблему с российскими кораблями»

    Зеленский: Украина может решить проблему с кораблями России у Гренландии

    Украина заявила НАТО о готовности «решить проблему с российскими кораблями»
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Если бы Украина была в НАТО, то могла бы «решить проблему с российскими кораблями», которые якобы находятся у Гренландии, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Если российские военные корабли беспрепятственно курсируют вокруг Гренландии, Украина может помочь», – заявил Зеленский в соцсетях. Он уверяет, что у Украины якобы «есть опыт и оружие», чтобы уничтожить эти корабли.

    «Если бы нас попросили, и если бы Украина была в НАТО – но нас там нет – мы бы решили эту проблему с российскими кораблями», – заверил он.

    Один из популярных ответов на это заявление гласит: «Брат, Путин избивает тебя до полусмерти на Украине. Какие действия ты хочешь предпринять в Гренландии? Просто заткнись».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп пообещал принять меры против так называемой «российской угрозы» для Гренландии. Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.

    Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен подчеркнул, что в районе Гренландии отсутствует непосредственная угроза безопасности со стороны Китая и России. В гренландских водах не находятся российские суда или флот, заявила глава департамента рыболовства в правительстве Гренландии Катрине Кэргор.

    На ваш взгляд
    США аннексируют Гренландию?





    Результаты
    13 комментариев

    Комментарии (0)
    23 января 2026, 18:35 • Новости дня
    Евродепутат Мариани: Европейские вассалы лишились хозяина в виде США
    Евродепутат Мариани: Европейские вассалы лишились хозяина в виде США
    @ Nicolas Maeterlinck/Belga News A/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению депутата Европарламента, высказывания премьер-министра Бельгии о зависимости Европы от США и события вокруг Гренландии, стали сигналом к переосмыслению суверенитета на континенте.

    Часть европейских элит долгое время вела себя как вассалы США, надеясь на защиту и поддержку Вашингтона, однако ситуация вокруг Гренландии и жёсткая позиция американского президента Дональда Трампа стали поворотным моментом. Об этом заявил ТАСС депутат Европарламента Тьерри Мариани, комментируя слова премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о зависимости Европы от США.

    Мариани отметил: «Барт де Вевер прямо говорит о реальности, о которой многие в Брюсселе предпочитают умалчивать: да, часть европейских элит долгое время вела себя как послушный вассал, убежденная, что в обмен на свою покорность она получит защиту и комплименты. А сейчас они буквально влетели в стену. Они лишились хозяина, которому льстили и который давал им маленький кусочек сахара за каждое отречение от своего суверенитета».

    Европарламентарий напомнил, что Трамп, придерживаясь принципа «Америка прежде всего», последовательно защищает интересы США, а европейские лидеры ошиблись, недооценив его реальные намерения. По мнению Мариани, признание премьера Бельгии стало запоздалым осознанием европейской наивности в трансатлантических отношениях.

    Политик считает, что нынешняя ситуация даёт Европе шанс пересмотреть подходы, вернуть себе суверенитет, начать самостоятельно решать проблемы и диверсифицировать внешние связи. Мариани подчеркивает, что Европа больше не может жить иллюзиями и должна двигаться к реальной независимости.

    Ранее Барт де Вевер, комментируя требования Трампа по Гренландии, отметил, что Европа стояла перед выбором между ролью «довольного вассала» и «несчастного раба». Премьер Бельгии признал, что сегодня ЕС в сложном положении, сильно зависит от США, и уже давно старается угодить Вашингтону, чтобы заручиться его поддержкой в противостоянии с Россией на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Де Вевер сравнил Дональда Трампа с голодной гусеницей из книги Эрика Карла. Сам Трамп в Давосе заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне.

    Также президент США отметил, что не собирается использовать военную силу для получения Гренландии.

    Комментарии (3)
    22 января 2026, 15:48 • Новости дня
    Handelsblatt: Мерц попытался отвлечь США на «угрозу» со стороны России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне обострения ситуации вокруг Гренландии попытался привлечь внимание США к «угрозе» со стороны России, пишет Handelsblatt.

    «Мы, то есть Европа и единомышленники, защитили бы Крайний Север от российской угрозы», –  цитирует Мерца Handelsblatt, передает РИА «Новости».

    Канцлер также подчеркнул, что планы американского лидера по введению новых тарифов могут помешать этим усилиям.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    27 комментариев

    Газета Daily Mail писала, что администрация США рассматривает вариант выплатить каждому жителю Гренландии по 1 млн долларов за присоединение острова к США.

    Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен назвал неприемлемыми амбиции Дональда Трампа по поводу Гренландии.

    Президент США на форуме в Давосе заявил, что не будет использовать военную силу для приобретения Гренландии.

    Комментарии (3)
    23 января 2026, 20:46 • Новости дня
    Трамп отказался от пошлин после согласования сделки по Гренландии

    Трамп отказался от пошлин после согласования рамок сделки по Гренландии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер отменил планы по введению торговых ограничений против европейских стран из-за достигнутых договоренностей по Гренландии, заявили в Белом доме.

    Президент США Дональд Трамп не будет вводить новые пошлины на товары из ряда европейских стран после достижения договоренностей по Гренландии. Как рассказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, решение не вводить ограничения связано с тем, что Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте согласовали рамки сделки по острову сообщает РИА «Новости».

    «Президент Трамп готовился ко введению пошлин с 1 февраля, и этот вопрос был снят с обсуждения только по одной причине: он и генеральный секретарь НАТО согласовали рамки сделки по Гренландии», – приводит прямую речь Келли газета Washington Post.

    Ранее Трамп заявлял о возможности введения 10% пошлин на товары из ряда европейских стран. Однако после согласования сделки по Гренландии этот вопрос был снят с повестки, а новые ограничения вводиться не будут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники заявили о сохранении серьезных разногласий после отказа Дональда Трампа от введения пошлин на страны, поддерживающие Гренландию.

    Резкие высказывания президента США и его требования по поводу Гренландии вынудили лидеров Евросоюза срочно собраться в Брюсселе.

    Дональд Трамп достиг соглашения на Всемирном экономическом форуме в Давосе о размещении американских ракет и предоставлении США горнодобывающих прав в Гренланди, пишет Bloomberg.


    Комментарии (2)
    23 января 2026, 10:46 • Новости дня
    Bloomberg: Мерц сделал ставку на Италию и охладил отношения с Францией
    Bloomberg: Мерц сделал ставку на Италию и охладил отношения с Францией
    @ Ludovic Marin/Pool/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Рим на совместное заседание кабинетов с итальянским премьером Джорджа Мелони, чтобы выработать ответы на торговое давление США и других партнеров.

    Мерц решил углубить сотрудничество Германии с Италией на фоне усиливающегося разногласия с Францией по торговой политике ЕС и отношениям с США, пишет Bloomberg.

    В пятницу он прибыл в Рим на совместное заседание кабинетов с премьером Джорджа Мелони, где стороны обсуждают укрепление европейских экономик и снижение уязвимости Евросоюза перед давлением торговых партнеров и мировых держав.

    На Всемирном экономическом форуме в Давосе Мерц заявил, что надеется на «почти революционные идеи» для ускорения роста, и предложил ввести «аварийный тормоз» в бюджетной политике ЕС, перераспределив средства на повышение конкурентоспособности компаний.

    «Мы хотим иметь быструю, динамичную Европу», – подчеркнул он. Совместные предложения Берлина и Рима планируется представить лидерам ЕС на саммите под Брюсселем 12 февраля, посвященном конкурентоспособности Европы.

    Встреча проходит после напряженной недели, когда европейским компаниям пригрозили повышением американских пошлин, а президент США Дональд Трамп попытался вынудить Данию передать США контроль над Гренландией.

    В Давосе стороны наметили соглашение, предусматривающее резкое усиление американского присутствия на крупнейшем острове мира, но эпизод обострил кризис доверия в трансатлантических отношениях и проявил растущую дистанцию между Берлином и Парижем.

    Франция и Германия традиционно расходятся в вопросе управления ЕС: Париж настаивает на большем заимствовании и централизации, тогда как Берлин возражает, учитывая свою зависимость от экспорта в США.

    На фоне «гренландского кризиса» Эммануэль Макрон призвал активировать еще ни разу не применявшийся инструмент ЕС, дающий Еврокомиссии широкие полномочия для ответных мер.

    Мерц, учитывая интересы немецкого бизнеса, публично раскритиковал эту позицию, пояснив журналистам в Берлине, что Франция страдает от американских тарифов иначе и потому «хочет реагировать немного жестче».

    Еще до последнего обострения Мерц был разочарован неспособностью Макрона провести реформы во Франции на фоне расколотого парламента и сопротивления общества. Лидеры также расходились по проекту совместного истребителя FCAS и по торговому соглашению с крупнейшими экономиками Южной Америки, которое Мерц поддерживал, а Париж пытался заблокировать. Во Франции настаивают, что именно жесткая линия заставила Трампа отступить, а министр финансов Ролан Лескюр заявил, что последние дни показали эффективность твердой и устрашающей позиции.

    На этом фоне усиливается роль Джорджи Мелони. Ее правая партия долго оставалась на политической периферии, но в 2022 году она пришла к власти, а сама Мелони стала одной из самых устойчивых фигур в европейской политике и, как и Мерц, стремится сохранять приемлемые отношения с президентом США, одновременно критикуя ограничения со стороны ЕС.

    Подготовленный к переговорам трехстраничный документ называет Германию и Италию «двумя главными индустриальными европейскими нациями», что выглядит прозрачным уколом в адрес Франции.

    Депутат от партии Мелони Джанджакмо Каловини отметил, что внешнеполитическая повестка Рима и Берлина охватывает сохранение единства Запада и мир на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что ключевым направлением станет бизнес, поскольку промышленность, жизненно важная для Италии и Германии, «заплатила цену за слишком многие ошибки, допущенные в Брюсселе».

    Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, говоря о напряженности между Германией и Францией, отмечал, что это происходит из-за «подразделения внутри подразделений».

    Комментарии (0)
    23 января 2026, 12:45 • Новости дня
    Трамп захотел запретить России и Китаю добычу ископаемых в Гренландии

    NYT: Трамп намерен запретить России и Китаю добычу в Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп планирует ввести запрет для стран, не входящих в НАТО, в особенности для России и Китая, на получение прав на добычу редкоземельных минералов в Гренландии, сообщает New York Times.

    В публикации New York Times сообщается, что Дональд Трамп планирует ввести запрет для стран, не входящих в НАТО, в особенности для России и Китая, на получение прав на добычу редкоземельных минералов в Гренландии, передает РИА «Новости».

    Этот пункт, по информации газеты, должен войти в проект соглашения по статусу острова, который сейчас обсуждается. Кроме того, рассматривается возможность создания новой миссии НАТО «Арктический часовой» в регионе по аналогии с уже существующими миссиями НАТО в Балтийском море и Восточной Европе.

    Газета отмечает, что Дания, которая публично выступает против передачи прав на какие-либо гренландские земли, может не согласиться с предложенными США планами.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    27 комментариев

    Запасы редкоземов в Гренландии оцениваются в диапазоне от 1,5 до 36,1 млн тонн по разным источникам.

    Трамп заявил, что Дании в течение двух десятилетий напоминали о «российской угрозе», но Копенгаген не способен самостоятельно защитить Гренландию.

    СМИ писали, что Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе достиг соглашения о размещении американских ракет и горнодобывающих правах США в Гренландии.

    Трамп сообщил, что Соединенные Штаты смогут получить военный доступ к Гренландии без выплат.

    Президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом заявил, что вопрос Гренландии не имеет отношения к России.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 21:57 • Новости дня
    Каллас заявила о нанесенном ударе по трансатлантическим отношениям

    Каллас заявила о серьезном ухудшении отношений Евросоюза и США

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз столкнулся с самым серьезным за последнее время испытанием трансатлантических связей, однако европейские лидеры подчеркивают важность сохранения диалога с США, заявила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас.

    Серьезный удар по трансатлантическим отношениям был нанесен на этой неделе, сообщила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас, передает ТАСС.

    Она выступила перед журналистами по прибытии на внеочередной саммит Евросоюза, который посвящен ситуации вокруг Гренландии.

    Каллас подчеркнула, что в этом году ЕС уже понял,что эти отношения уже не такие, какими были раньше.

    «ЕС не хочет выкинуть в мусорное ведро 80 лет хороших отношений с США, и мы хотим работать над этим», – отметила глава евродипломатии.

    По словам Каллас, несмотря на сложности, Евросоюз намерен приложить усилия для сохранения и укрепления сотрудничества с США.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    27 комментариев

    Ранее европейские чиновники заявили о сохранении серьезных разногласий после отказа Дональда Трампа от введения пошлин на страны, поддерживающие Гренландию.

    Президент Чехии Петр Павел отметил, что страны Европы должны сами обеспечивать свою безопасность без помощи Соединенных Штатов.

    Axios сообщал, что план Дональда Трампа по Гренландии предполагает сохранение суверенитета Дании при военном присутствии США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты получат полный военный доступ к Гренландии без выплаты средств.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 16:48 • Новости дня
    Президент Чехии призвал ЕС готовиться к самообороне без США

    Петр Павел заявил о готовности Евросоюза к самостоятельной обороне без США

    Президент Чехии призвал ЕС готовиться к самообороне без США
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Чехии Петр Павел высказал мнение, что страны Европы должны быть способны самостоятельно обеспечивать свою безопасность без опоры на США.

    Европейские страны – участники НАТО должны быть готовы самостоятельно обеспечивать свою безопасность, даже если между ними и США возникнут разногласия, считает президент Чехии. Петр Павел заявил: «Если по какой-то причине США не смогут участвовать в защите Европы или не будут в этом заинтересованы, мы должны иметь стопроцентную возможность обеспечить [безопасность] самостоятельно», передает ТАСС.

    Президент Чехии отметил, что Евросоюз располагает достаточными экономическими и военными ресурсами для самостоятельной обороны. По его словам, НАТО будет заинтересовано в укреплении европейского фланга ради независимости Европы от США в сфере безопасности.

    Павел также подчеркнул, что даже если ситуация вокруг Гренландии не приведет к обострению внутри альянса, европейским членам НАТО все равно следует стремиться к большей самостоятельности и укреплению оборонительных возможностей.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    27 комментариев

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что большинство европейских стран не смогли бы функционировать без американской военной поддержки.

    Позднее газета Politico сообщила, что ЕС потерял доверие к США на фоне ситуации с Гренландией, а европейские чиновники считают, что разлад между ЕС и США неизбежен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после резких угроз союзникам Трамп объявил о будущей сделке по Гренландии и Арктике, а напряжение в НАТО удалось снизить благодаря дипломатической стратегии генсека альянса.

    Комментарии (0)
    24 января 2026, 15:36 • Новости дня
    Адмирал объяснил планы Трампа по контролю над Гренландией

    Адмирал Комоедов заявил, что США нужна Гренландия для противолодочной обороны

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов рассказал о значении Гренландии для повышения защиты США от иностранных субмарин на Фареро-исландском рубеже.

    Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов заявил, что Гренландия интересует президента США Дональда Трампа не только из-за идеи создания «Золотого купола» ПВО-ПРО, передает РИА «Новости».

    По его словам, ключевой целью также является усиление противолодочной обороны на Фареро-исландском рубеже, где между Исландией и Гренландией до сих пор остается уязвимость.

    Комоедов подчеркнул, что после Второй мировой войны США построили этот рубеж для противодействия подлодкам Северного флота СССР, однако гидроакустическая система SOSUS не полностью перекрывает участок между островами.

    «Это боковой, не центральный вопрос в проблематике обеспечения безопасности США в призме обсуждения Гренландии, но тем не менее он есть», – заявил адмирал.

    По данным Комоедова, длина рубежа составляет примерно 500 миль, он оснащен современными датчиками для отслеживания подводных лодок. Ранее советские подлодки должны были приближаться к США для запуска баллистических ракет, но современные лодки могут стрелять с расстояния до 10 тыс. километров, не покидая берегов.

    Комоедов также отметил, что важнейшие коммуникации между США, Европой и Африкой проходят через Атлантику, и нарушение этих маршрутов во время боевых действий может существенно осложнить морское снабжение. Именно поэтому, по его мнению, Трамп стремится устранить пробелы в противолодочной обороне.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    27 комментариев

    СМИ писали, что Дональд Трамп достиг соглашения на Всемирном экономическом форуме в Давосе о размещении американских ракет и предоставлении США горнодобывающих прав в Гренландии.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США поступили «очень глупо», вернув Гренландию Дании после Второй мировой войны. Кроме того, он заявил о намерении добиться передачи Гренландии от Дании для размещения системы ПРО «Золотой купол».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российское оружие способно проделать брешь в американской системе «Золотой купол».

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 16:35 • Новости дня
    Трамп сообщил о переговорах по получению «полного доступа» США к Гренландии

    Трамп: США ведут переговоры по получению полного доступа к Гренландии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты ведут переговоры о получении «полного доступа» к Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

    В ходе беседы у главы американского государства поинтересовались, рассматривает ли Вашингтон возможность покупки Гренландии, передает ТАСС.

    «Сейчас действительно ведутся переговоры о деталях, но по сути это полный доступ. Нет никаких ограничений, нет никаких временных ограничений», – сказал он.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    27 комментариев

    Газета Daily Mail писала, что администрация США рассматривает вариант выплатить каждому жителю Гренландии по 1 млн долларов за присоединение острова к США.

    Трамп ранее заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 19:50 • Новости дня
    Вэнс сообщил о прогрессе в переговорах США и НАТО по Гренландии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский вице-президент заявил о положительных результатах переговоров с НАТО по вопросу Гренландии, отдельно подчеркнув значимость сделки для глобальной стабильности.

    О ходе переговоров между США и Североатлантическим альянсом по Гренландии рассказал вице-президент Джей Ди Вэнс. В ходе выступления в штате Огайо он отметил, что диалог развивается позитивно и выразил уверенность в способности администрации добиться поставленных целей, сообщает ТАСС.

    Вэнс подчеркнул, что Дания и другие государства НАТО должны осознать значимость сделки, затрагивающей не только интересы США, но и мировую безопасность. По его словам, власти страны продолжат работу по установлению контроля над островом, считая это необходимым для безопасности американцев.

    В ходе выступления вице-президент заявил: «Простой факт заключается в том, что Гренландия важна для американской национальной безопасности, потому что вся наша противоракетная оборона опирается на безопасность в Арктике. Если бы иностранное государство запустило ракету по США, нам понадобился бы контроль над Арктикой, чтобы сбить ее».

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    27 комментариев

    Вэнс также обратил внимание на стремление Китая и России усилить свое влияние в арктическом регионе, что, по его словам, может ослабить позиции Вашингтона. Он отметил, что отсутствие контроля над Гренландией увеличивает уязвимость страны и создает угрозу суверенитету, а администрация США не допустит угрозы территориальной безопасности из-за внешних интересов в Арктике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты смогут получить полный военный доступ к Гренландии без выплаты средств.

    Также Трамп заявил, что Гренландия имеет важное значение для национальной и мировой безопасности после беседы с генсеком НАТО Марком Рютте.

    Жители Гренландии и Дании ранее вышли на массовые протесты против планов включить остров в состав США, а в Нууке к митингующим присоединился премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен.


    Комментарии (0)
    24 января 2026, 14:17 • Новости дня
    Дания запросила у НАТО поддержку в Арктике

    Дания запросила у НАТО поддержку по вопросу Арктики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дания на фоне обсуждения будущего Гренландии призвала страны НАТО уделить приоритетное внимание Арктике и получила поддержку альянса в этом вопросе, сообщили власти страны.

    Дания обратилась к НАТО с просьбой сделать Арктический регион одним из приоритетов альянса. Премьер-министр страны Метте Фредериксен подчеркнула, что альянс поддержал эту инициативу, и сейчас стороны обсуждают, как конкретно будет реализовано данное сотрудничество, передает РИА «Новости».

    Это заявление прозвучало на фоне обсуждения будущего Гренландии, отмечает телеканал TV2. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте стороны заложили основу будущего соглашения по острову.

    По данным CNN, потенциальное соглашение предполагает усиление присутствия НАТО на Гренландии, расширение доступа США к ресурсам острова и запрет на инвестиции из России и Китая. Портал Axios уточнил, что сделка не предусматривает передачу суверенитета США, а речь идет о размещении системы ПРО «Золотой купол».

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогут получить полный военный доступ к Гренландии без выплат.

    Политики Гренландии и Дании высказали недовольство отсутствием своего участия в переговорах по этому вопросу. В свою очередь, Белый дом сообщил, что Трамп отменил планы по введению торговых ограничений против европейских стран после достижения договоренностей по Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подробности сделки стали известны – Трамп получит немало, хотя и меньше, чем рассчитывал, но у него все равно остается шанс расширить территорию США.


    Комментарии (3670)
    22 января 2026, 21:05 • Новости дня
    Десятки датских солдат замечены в аэропорту Гренландии

    Tекст: Ольга Иванова

    В аэропорту столицы Гренландии замечены десятки датских военных, которые ожидают рейса домой и не комментируют цель своей миссии.

    Десятки датских военнослужащих находятся в аэропорту Нуука и готовятся к возвращению в Данию, сообщает РИА «Новости». Как уточняет корреспондент агентства, в аэропорту более 20 солдат в военной форме с датскими флагами и знаками различия, однако без оружия. Они ожидают рейс в Копенгаген, который должен отправиться через два часа.

    Солдаты отказались сообщать подробности о своей миссии, сославшись на запрет общаться с прессой. При этом они отметили, что в 14.00 по местному времени (19.00 по московскому времени) правительство Гренландии проведет пресс-конференцию по этому вопросу.

    По словам корреспондента, ранее во время его визитов в Гренландию в 2025 году такой ситуации не возникало. Причины появления большой группы военных в аэропорту остаются неизвестными, официальные комментарии ожидаются в ходе предстоящей пресс-конференции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция готовит отправку как минимум двухсот альпийских стрелков для усиления военного присутствия в Гренландии. Франция также запросила проведение учений Североатлантического альянса в Гренландии.

    Комментарии (0)
    Главное
    Названа дата следующего раунда переговоров России, США и Украины
    Медведев назвал европейских лидеров импотентами после критики Зеленского
    Москва, Петербург и Тюмень возглавили рейтинг по количеству трудовых мигрантов
    МВД РФ сообщило о новых случаях вымогательства с помощью ИИ-порнографии
    Суд арестовал обвиняемую за аферу с похищением подростка в Красноярске
    София и Михаил стали самыми популярными именами в новых регионах России
    Дочь Маргариты Тереховой сообщила о состоянии здоровья актрисы