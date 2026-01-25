  • Новость часаМинобороны сообщило о продвижении российских войск на ключевых направлениях
    Участники СВО наполнили Татьянин день новым смыслом
    Академик Гинцбург объяснил особую опасность вируса Нипах
    NYT сообщила о победе Дании над планом Трампа по Гренландии
    Дмитриев назвал экс- еврокомиссара Бретона ненавистником человечества
    США, Россия и Украина завершили переговоры в Абу-Даби совместным обедом
    Песков: Трамп «нагибает через колено»
    Гладков рассказал об аварийных работах после обстрела Белгорода
    МЧС доставило дополнительную спецтехнику на Камчатку
    Захарова сравнила идею замены бюста Пушкина с «Собачьим сердцем»
    25 января 2026, 11:34 • Новости дня

    Петропавловск-Камчатский возобновил очные уроки для старшеклассников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Петропавловска-Камчатского с 26 января возобновляют очные занятия для учеников 9–11 классов городских школ, сообщает администрация города.

    Власти Петропавловска-Камчатского приняли решение возобновить очное обучение для учеников девятых, десятых и одиннадцатых классов с 26 января, передает РИА «Новости». В Telegram-канале администрации города говорится: «С завтрашнего дня, 26 января, для учащихся 9–11 классов возобновляются занятия в очном режиме».

    Для младших школьников с первого по восьмой класс по-прежнему сохраняется дистанционный формат. Учеба организована через мессенджер «MAX» в соответствии с текущим расписанием. Такие меры будут действовать до 28 января включительно, после чего власти примут новое решение о формате занятий.

    Ранее из-за циклона и аномальных осадков в январе в Петропавловске-Камчатском было решено продлить школьные каникулы, а затем перевести большинство классов на дистанционное обучение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Камчатского края Солодов доложил президенту Путину о ситуации со снегопадами на полуострове.

    Военно-транспортный самолет Ан-124 доставил специальную технику для уборки снега на Камчатку.

    Губернатор Камчатки предупредил о надвигающемся новом снегопаде.

    24 января 2026, 14:42 • Новости дня
    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования

    МИД: Киев и Европа пытаются подменить ключевые вопросы урегулирования

    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Киев и европейские столицы пытаются заменить обсуждение ключевых вопросов урегулирования, связанных с территориальными реалиями и первопричинами кризиса, сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

    По словам Полищука, Киев и европейские страны пытаются заменить обсуждение ключевых вопросов урегулирования, связанных с территориальными реалиями и первопричинами кризиса, разными аспектами постконфликтного устройства, передает РИА «Новости».

    Дипломат указал, что эти темы заменяют дискуссиями о гарантиях безопасности и экономическом восстановлении.

    Полищук заявил: «В то же время считаем неприемлемыми посреднические предложения стран Запада, которые поддерживают киевский режим и подливают масла в огонь конфликта». Он подчеркнул, что подобный подход препятствует реальному урегулированию ситуации.

    По мнению представителя МИД, европейские и украинские партнеры «ставят телегу впереди лошади», и это мешает поиску решения. Москва призывает вернуться к обсуждению основных причин кризиса и территориальных реалий, которые, по мнению российских властей, должны стать основой мирного процесса.

    Полищук заявил, что решающим в будущих переговорах по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле, принятой на саммите в Анкориджа.

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализируют различные проекты документов, касающиеся урегулирования конфликта и гарантий безопасности для сторон.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о невозможности долгосрочного урегулирования без решения территориального вопроса.

    24 января 2026, 17:52 • Новости дня
    Трамп раскрыл название секретного оружия США в Венесуэле

    Трамп сообщил о применении «Дискомбобулятора» в Венесуэле

    Трамп раскрыл название секретного оружия США в Венесуэле
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент впервые озвучил название секретной разработки, примененной во время атаки на Венесуэлу, что вызвало резонанс в прессе.

    Президент США Дональд Трамп в интервью New York Post сообщил, что секретное оружие, использованное американскими военными при атаке на Венесуэлу, называлось «Дискомбобулятор», передает РИА «Новости».

    «Дискомбобулятор. Мне нельзя говорить об этом», – заявил Трамп, отказавшись раскрыть детали и происхождение названия. Он отметил, что с удовольствием рассказал бы больше о новом вооружении, если бы мог разглашать такую информацию.

    По словам Трампа, также американские военные использовали дезориентирующее оружие во время операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это оружие якобы помешало венесуэльским военным запустить ракеты российского и китайского производства по американским вертолетам и самолетам.

    «Дезориентатор. Мне нельзя об этом говорить. Им так и не удалось запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, но ни одна из них не взлетела. Мы пришли, они нажимали кнопки, и ничего не работало. Они были полностью готовы к нашему приходу», – подчеркнул американский лидер в интервью.

    Трамп не стал раскрывать дополнительную информацию о технических характеристиках или принципе действия «Дискомбобулятора», но подчеркнул, что это оружие обеспечило успех американской операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные применили секретное нелетальное оружие во время штурма резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Позже военный из Венесуэлы заявил, что использованное устройство вызывало сильную головную боль и кровотечение из носа. А министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил, что в результате атаки США 3 января погибли 100 человек.

    25 января 2026, 11:20 • Видео
    Очередное предательство США. Теперь курды

    Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    24 января 2026, 13:47 • Новости дня
    Бастрыкин поручил привлечь судью к ответственности за оправдательный приговор

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Резонансный оправдательный приговор по делу о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева стал поводом для инициирования дисциплинарного разбирательства в отношении судьи со стороны СК России.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить обращение в дисциплинарную коллегию Верховного суда РФ о привлечении к ответственности судьи, вынесшего оправдательный приговор по делу о покушении на убийство депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя в Самарской области. Об этом сообщается в Телеграм-канале СК России.

    В сообщении подчеркивается, что вынесенный приговор вызвал широкий общественный резонанс, поскольку действия обвиняемых следователи квалифицировали как покушение на убийство.

    В официальном заявлении ведомства отмечено: «В публичном пространстве широкий резонанс вызвала тема оправдательного приговора по уголовному делу о нападении мигрантов на нескольких граждан в Самарской области, в том числе депутата Государственной думы. Следственными органами СК России по Самарской области в ходе предварительного следствия действия нападавших были квалифицированы как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ). Отмечается необходимость привлечения к уголовной ответственности судьи, вынесшего данное решение».

    Суд оправдал трех фигурантов дела, признав их виновными только в причинении среднего и легкого вреда здоровью, и освободил их в зале заседаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2024 года Самаре трое мужчин вступили в конфликт с местными жителями, в ходе которого пострадал депутат Госдумы Михаил Матвеев. Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве, которое затем по поручению Александра Бастрыкина переквалифицировали на статью о покушении на убийство.

    Обвиняемыми по делу стали Некруз Бохиров, Мурод Мусуров и несовершеннолетний, чьи данные не раскрываются. Им вменили покушение на убийство двух лиц, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия.

    24 января 2026, 14:45 • Новости дня
    Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах в Абу-Даби

    Политолог Ткаченко: Участие США на переговорах Абу-Даби раскалывает блок Запада

    Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах в Абу-Даби
    @ wam.ae

    Tекст: Андрей Резчиков

    Для России основной смысл встречи в Абу-Даби – это объяснить украинцам, что сопротивление бесполезно и Киеву нужно прислушаться к условиям мирного соглашения, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. В субботу В Абу-Даби стартовал второй день переговоров с участием представителей России, США и Украины.

    «На переговорах в Абу-Даби от России присутствует не просто военный, а глава военной разведки, то есть человек, который прекрасно осведомлен, что происходит на линии фронта. Поэтому смысл этой встречи – объяснить украинцам, что сопротивление бесполезно и лучше внимательно прислушаться к условиям мирного соглашения, представленным Россией», – полагает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Как отметил собеседник, относительно формулы, принятой на саммите в Анкоридже, есть лишь предположения о том, что под ней подразумевается признание российской всей территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей по линии боевого соприкосновения.

    «Попытка создать буферную зону безопасности в Сумской, Харьковской областях и, насколько я понимаю, частично в Черниговской области, говорит о том, что формула Анкориджа может быть точкой отсчета, но она не отлита в металле», – пояснил политолог.

    Кроме того, при президенте Дональде Трампе вопросы территориальных уступок со стороны Украины не фиксируются так жестко, как во времена администрации Джо Байдена. «Формула Анкориджа и территории наверняка являются предметом переговоров. Позиция Украины после успехов России на фронте и откол США от единого западного лагеря говорят о том, что территории, конечно, являются предметом переговоров», – добавил спикер.

    По мнению Ткаченко, представители России на встрече в Абу-Даби могут говорить о территориях, «чтобы приступить к первой фазе переговоров о мире».

    «В 2024 году было сказано, что после того, как украинские войска выходят из Донбасса, объявляется перемирие и начинаются переговоры. Но никто не говорил, что на переговорах мы не можем выдвинуть другие условия», – указал политолог. 

    Что касается посреднической роли США и участия представителей Вашингтона в переговорах в ОАЭ, то для России это выгодно, иначе трехсторонней встречи не было бы.

    «России выгодно присутствие Соединенных Штатов на этих переговорах, потому что тем самым мы раскалываем блок Запада – за столом есть представители Штатов, но нет от Европы. Говорят, в Абу-Даби прилетел кто-то от командования НАТО. Это немного провокация, я не уверен, что мы рады этому, но тем не менее мы согласились на присутствие Штатов, потому что на нынешнем отрезке истории США играют на понижение напряжения в зоне конфликта, поставляют меньше вооружений, говорят обеим сторонам успокоиться, что действует на украинцев, которые зависят от США», – рассуждает Ткаченко. 

    Кроме того, в Абу-Даби ждали спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева. «Я не исключаю, что Владимир Путин доверил Дмитриеву обсуждение базовых внешнеполитических параметров окончательного соглашения. Но в первую очередь в его задачи входят вопросы экономики, инвестиций, энергетики и сотрудничества в Арктике», – подчеркнул собеседник. 

    В субботу в столице ОАЭ Абу-Даби представители России, США и Украины начали второй раунд обсуждения вопросов безопасности. В переговорах участвуют высокопоставленные военные. В российскую делегацию вошли представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым. Это первая трехсторонняя встреча с момента начала СВО в 2022 году.

    По данным американских СМИ, со стороны США в Абу-Даби должны были прибыть министр армии Дэн Дрисколл, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

    В состав украинской делегации, как ранее сообщал Владимир Зеленский, вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

    Переговоры проходят в закрытом режиме без прессы по согласию всех сторон. Однако, по данным источников, рассматриваются несколько различных документов, касающихся мирного урегулирования на Украине. Обсуждаемые вопросы касаются не только территорий, но и гарантий безопасности и других аспектов возможного соглашения.

    Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что решающим станет не место встречи, а содержание переговоров «и политическая воля к достижению договоренностей». По словам дипломата, долгосрочное урегулирование невозможно без решения территориального вопроса по формуле, выработанной на саммите в Анкоридже.

    Полищук указал на необходимость уважать самоопределение жителей новых российских регионов и устранить первопричины кризиса. Он добавил, что Украина, по позиции Москвы, должна вернуться к внеблоковому и нейтральному статусу, обеспечивать языковые и религиозные права этнических русских и отказаться от неонацистской идеологии.

    24 января 2026, 22:47 • Новости дня
    Гладков: Белгород подвергся самому массированному в истории удару из HIMARS

    Гладков сообщил о самом массированном в истории ударе по Белгороду из HIMARS

    Гладков: Белгород подвергся самому массированному в истории удару из HIMARS
    @ Capt. Daniel Andrews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате интенсивного обстрела Белгорода ВСУ были повреждены объекты энергетики, а также зафиксированы возгорания и разрушения в частных строениях.

    Губернатор Вячеслав Гладкова сообщил, что Белгород подвергся самому массированному обстрелу за все время, предположительно, с применением систем HIMARS.

    «По нашей информации – самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно, «Хаймерсами». Предварительно, пострадавших нет», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, в результате удара были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сейчас аварийные службы и оперативные бригады работают на месте происшествия.

    Сообщается о возгорании хозпостройки, которое ликвидируют сотрудники МЧС, а также о пожаре в одном из дворов города из-за падения обломков.

    В селе Таврово Белгородского округа тоже зафиксированы разрушения: в двух частных домах повреждены кровли вследствие падения обломков. Информация по ущербу и последствиям продолжается уточняться.

    Губернатор отметил, что будет информировать о развитии ситуации по мере поступления новых данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области сообщил о ракетной опасности и призвал жителей спуститься в укрытия.

    Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что пусковая установка HIMARS ВСУ, обстреливавшая Белгород, уничтожена в Харьковской области.

    Минобороны России сообщило, что беспилотник «Герань» ликвидировал американскую установку HIMARS, из которой ранее выпускали ракеты по гражданским объектам России.

    24 января 2026, 20:49 • Новости дня
    New York Post описала принцип работы секретного оружия «дискомбобулятора»

    New York Post: Эффект «Дискомбобулятора» напоминает взрывную звуковую волну

    Tекст: Мария Иванова

    В результате предполагаемого применения секретного устройства под названием «Дискомбобулятор» охрана президента Венесуэлы Николаса Мадуро испытала кровотечения и сильные болезненные ощущения, схожие с воздействием мощной звуковой волны, пишет New York Post.

    Действие секретного американского оружия под названием «Дискомбобулятор» (Discombobulator) похоже на мощную звуковую волну, сообщает New York Post.

    Свидетель, участвовавший в операции, рассказал изданию: «В какой-то момент они запустили что-то, не знаю, как описать, было похоже на очень сильную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, что моя голова взрывается изнутри».

    Согласно публикации, предполагается, что это оружие использовали во время атаки на Венесуэлу. После применения этого устройства охранники президента Венесуэлы Николаса Мадуро упали на колени, у них началась рвота с кровью и открылось носовое кровотечение, передает РИА «Новости»

    Информацию о существовании «Дискомбобулятора» в субботу подтвердил президент США Дональд Трамп.

    Представители Пентагона при этом рекомендовали обратиться в Белый дом, чтобы уточнить, кто придумал название этого секретного средства.

    Ранее эксперты описали характеристики этого устройства, использованного во время штурма резиденции Николаса Мадуро.

    24 января 2026, 14:29 • Новости дня
    Стали известны обстоятельства смерти режиссера Олейникова

    Режиссер Олейников умер в машине скорой помощи ранним утром в субботу

    Стали известны обстоятельства смерти режиссера Олейникова
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Режиссеру, продюсеру и телеведущему Александру Олейникову стало плохо рано утром, он скончался во время транспортировки в больницу, сообщили в окружении режиссера.

    Режиссер, продюсер и телеведущий Александр Олейников скончался в машине скорой помощи, передает РИА «Новости».

    По данным окружения Олейникова, ему стало плохо около пяти часов утра в субботу, и он умер до прибытия в больницу. Причина смерти пока не установлена, однако собеседник агентства отметил, что «скорее всего, это обычные клинические моменты».

    Продюсер и режиссер Александр Олейников скончался внезапно ночью у себя дома на 61-м году жизни. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

    24 января 2026, 16:09 • Новости дня
    Источник: Результаты встречи по Украине в Абу-Даби есть

    Источник: Результаты встречи по Украине в Абу-Даби озвучат уполномоченные лица

    Источник: Результаты встречи по Украине в Абу-Даби есть
    @ Julian Stratenschulte/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Результаты у встречи по Украине в Абу-Даби есть, делегации завершили обсуждение по вопросам безопасности, а об итогах переговоров объявят представители в столицах участвующих стран, сообщил источник.

    По словам источника, переговоры по Украине в Абу-Даби завершились, продолжения сегодня не ожидается, передает ТАСС.

    Делегации разъехались после нескольких часов консультаций, которые проходили два дня подряд. Российскую сторону возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков, украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

    Источник агентства отметил, что встреча прошла не безрезультатно: «Так нельзя сказать, они (результаты) есть», – заявил он, отвечая на вопрос о наличии итогов.

    По словам собеседника, дальнейшее информирование о результатах консультаций передано уполномоченным лицам в столицах стран-участниц.

    Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    Второй день переговоров по Украине проходил в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения были организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализировали различные проекты документов по урегулированию конфликта и гарантиям безопасности для сторон.

    Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах в Абу-Даби.

    24 января 2026, 14:58 • Новости дня
    Дочь Маргариты Тереховой сообщила о состоянии здоровья актрисы

    Дочь Маргриты Тереховой сообщила, что актриса находится под наблюдением врачей

    Дочь Маргариты Тереховой сообщила о состоянии здоровья актрисы
    @ кадр из фильма

    Tекст: Вера Басилая

    Народная артистка России Маргарита Терехова, страдающая болезнью Альцгеймера, находится под постоянным наблюдением специалистов, сообщила ее дочь Анна Терехова.

    Народная артистка России Маргарита Терехова, которая уже долгое время страдает болезнью Альцгеймера, сейчас находится под постоянным контролем врачей, передает РИА «Новости».

    Дочь актрисы Анна Терехова сообщила, что состояние здоровья ее матери «соответствует этой болезни», и подчеркнула, что специалисты внимательно следят за состоянием артистки.

    Анна Терехова выразила благодарность всем, кто поддерживает их семью, и призвала поклонников чаще пересматривать фильмы и спектакли с участием Маргариты Тереховой, вспоминать актрису с добром и радостью.

    По ее словам, ей пишут множество людей с пожеланиями здоровья, прекрасными словами.

    «Я все читаю маме, всегда обнимаю, когда просят обнять», – рассказала дочь Тереховой.

    Маргарите Тереховой 81 год, народная артистка России (1996). Награждена орденом Почета (2013), Почетной грамотой правительства Москвы (2002).

    С 1960-х года служит в Государственном академическом театре имени Моссовета. Известна по ролям в драме «Монолог», кинофильмам «Зеркало» «Собака на сене», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Благочестивая Марта» и многим другим.

    Актриса Анна Терехова заявила, что у ее мамы Маргариты Тереховой врачи обнаружили болезнь Альцгеймера.

    24 января 2026, 15:45 • Новости дня
    На Украине ДТЭК на фоне скандала разорвала контракт с «Энергоатомом»

    ДТЭК разорвала контракт с «Энергоатомом» из-за скандала по продаже электроэнергии

    На Украине ДТЭК на фоне скандала разорвала контракт с «Энергоатомом»
    @ dtek.com

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания «Д.Трейдинг», входящая в украинскую группу ДТЭК, инициировала досрочное прекращение договора с «Энергоатомом» после публичной дискуссии вокруг условий сделки на энергетическом аукционе.

    Компания «Д.Трейдинг», входящая в украинскую группу ДТЭК, инициировала досрочное расторжение договора с национальным атомным концерном «Энергоатом», заключённого 14 января на последнем энергетическом аукционе, передает РИА «Новости».

    Как пояснили в ДТЭК, поводом для такого решения стали публичные дискуссии вокруг обстоятельств заключения сделки, что, по мнению компании, затрагивает её деловую репутацию.

    Согласно информации комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ, на аукционе «Энергоатом» реализовал около 2100 мегаватт базовой мощности на период с 21 по 31 января, а «Д.Трейдинг» приобрела почти 20% этого объёма.

    Средняя цена сделки составила 7566 гривен (177 долларов) за мегаватт-час, однако уже через три дня она выросла до 13233 гривен (309 долларов). Это позволило бы компании заработать примерно 400 млн гривен (9,3 млн долларов) на разнице цен.

    На фоне энергетических трудностей ДТЭК также сообщил о введении экстренных графиков отключения электричества в Одесской и Днепропетровской областях по распоряжению «Укрэнерго». Аналогичные меры объявлены и в Черновицкой области, что свидетельствует о продолжающемся кризисе в энергосистеме страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу глава ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина приближается к гуманитарной катастрофе и будущее мирное соглашение должно предусматривать прекращение атак на энергетическую инфраструктуру.

    Он также оценил затраты на восстановление энергетического сектора в 65–70 млрд долларов, подчеркнув, что во многих случаях потребуется создание совершенно новых активов.

    ДТЭК ранее подтвердил гибель бывшего главы «Укрэнерго» Алексея Брехта, скончавшегося из-за остановки сердца после удара током на одной из подстанций компании.

    24 января 2026, 19:23 • Новости дня
    Заставивший капитулировать ВСУ в «Азовстали» генерал был на переговорах в Абу-Даби
    Заставивший капитулировать ВСУ в «Азовстали» генерал был на переговорах в Абу-Даби
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В состав российской делегации на переговорах с Украиной в Абу-Даби вошел генерал-лейтенант Александр Зорин, ранее участвовавший в капитуляции гарнизона «Азовстали».

    Генерал-лейтенант Александр Зорин, первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС России, был включен в состав российской переговорной делегации в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Зорин ранее занимался мирным урегулированием в Сирии и, по словам военного корреспондента Александра Коца, был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный гарнизон «Азовстали» в Мариуполе.

    «Зорин – мощнейший переговорщик», – отмечают эксперты.

    Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в переговорную группу включены представители руководства Минобороны России во главе с адмиралом Игорем Костюковым.

    Российская делегация после двухдневных консультаций покинула ОАЭ на борту Ил-62.


    24 января 2026, 18:23 • Новости дня
    Зеленский рассказал, что обсуждалось в Абу-Даби

    Зеленский сообщил, что в Абу-Даби обсуждали параметры завершения конфликта

    Зеленский рассказал, что обсуждалось в Абу-Даби
    @ Igor Jakubowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече в Абу-Даби представители России, США и Украины затронули возможные параметры завершения конфликта, уделив внимание вопросам безопасности, заявил Владимир Зеленский.

    Владимир Зеленский заявил, что участники переговоров в Абу-Даби обсуждали возможные параметры завершения конфликта, передает РИА «Новости».

    По его словам, основные дискуссии касались именно формулировки условий прекращения боевых действий и мер по обеспечению безопасности.

    «Главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта», – говорится в сообщении Зеленского.

    Помимо этого стороны затронули вопросы, связанные с требованиями в сфере безопасности, необходимыми для прекращения противостояния.

    Как отметил Зеленский, следующий раунд переговоров может пройти уже на следующей неделе, при условии готовности всех сторон двигаться дальше.

    В переговорах участвовали представители России, США и Украины, а российскую делегацию возглавил начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    Российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров и вернулась в отель.

    В МИД ОАЭ отметили, что обсуждения касались нерешенных пунктов плана США.

    В столице ОАЭ стороны анализировали различные проекты документов по урегулированию конфликта и гарантиям безопасности.

    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования.

    24 января 2026, 17:41 • Новости дня
    Военкор: Освобождение Старицы позволит соединить два плацдарма

    Военкор Громов: Освобождение Старицы позволит соединить два плацдарма

    Военкор: Освобождение Старицы позволит соединить два плацдарма
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Интенсивность боев на Харьковском направлении возрастает, освобождение села Старица позволит соединить два плацдарма, которые появились после двух вклинений в 2024 году, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Об освобождении Старицы подразделениями группировки войск «Север» говорится в сводке Минобороны России.

    «Движение в сторону населенного пункта Старица и его освобождение вызвано намерением командования группировки «Север» соединить в Харьковской области два плацдарма. Я напомню, что летом 2024 года было два вклинения. Одно в направлении города Волчанск, а другое – в направлении села Липцы, но тогда они не были связаны между собой», – отмечает военкор Федор Громов.

    Ход боевых действий на Харьковском направлении идет с возрастающей интенсивностью, подчеркивает собеседник. «Масштабы боестолкновений на этом участке фронта отличаются от тех, которые идут сейчас в районе Красноармейска или Константиновки. В условиях, когда российские войска окончательно овладели Волчанском, продвигаться становится немного легче», – добавил спикер.

    По словам военкора, пройден еще один из этапов для установления контроля над участком западного берега Северского Донца, что в перспективе дает более полный огневой контроль над рекой и местными переправами.

    «Движение на этом участке фронта надо рассматривать вкупе с продвижением в районе Волчанска. Но уже очевидна тенденция, что в Харьковской области будет создаваться единая линия фронта с тенденциями к дальнейшему наступлению в сторону Харькова», – полагает Громов. 

    Продвижения группировки «Север» связаны в первую очередь с «нехваткой резервов у украинских войск на этом направлении». «Ближайшие резервы, которые могло бы задействовать украинское командование, находятся в районе Купянска. Соответственно, если они пойдут на это, то не смогут удержаться в Купянске. Как ни крути, их прорыв в этот город был в большей части медийной составляющей. Но с другой стороны, военная составляющая в этом тоже есть. Если ВСУ не будут контратаковать в районе Купянска, то этим займутся российские подразделения группировки «Запад». В таком случае следует ожидать стремительного продвижения наших войск с другой стороны Харьковской области», – считает Громов.

    Об освобождении подразделениями российской группировки войск «Север» населенного пункта Старица (проживающих около 680 человек) в Чугуевском районе Харьковской области в субботу говорится в сводке Минобороны. Это повторное освобождение. Впервые о взятии Старицы под контроль ВС РФ Минобороны сообщало в мае 2024 года.

    Как отметил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, село расположено на одноименной реке в километре от места ее впадения в Северский Донец в трех километрах от села Прилипка (было освобождено 23 декабря прошлого года). «Из Старицы можно наступать на юг – на Рубежное и Старый Салтов, чтобы лишить противника переправ через реку. Это создаст предпосылки для выхода на Чугуев и к восточным пригородам Харькова», – пишет Коц в своем Telegram-канале.

    В пятницу Минобороны России сообщало об освобождении в Харьковской области села Симиновка, которое находится примерно в 15 км от границы с Россией к югу от города Волчанска. Симиновка располагается на дороге вдоль восточного берега Северского Донца.

    24 января 2026, 20:26 • Новости дня
    Названа дата следующего раунда переговоров России, США и Украины

    Axios: Новый раунд переговоров по Украине пройдет в Абу-Даби 1 февраля

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча представителей России, США и Украины, может пройти 1 февраля в Абу-Даби в трехстороннем формате, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

    По словам Равида, переговоры между Россией, США и Украиной могут возобновиться в следующее воскресенье в Абу-Даби, передает РИА «Новости»

    Источником информации выступил американский чиновник.

    Reuters также сообщает, что новый раунд переговоров по ситуации на Украине намечен на 1 февраля в столице ОАЭ, передает ТАСС.

    Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    Российская делегация после двухдневных консультаций покинула ОАЭ на борту Ил-62.

    В МИД ОАЭ заявили, что переговоры в Абу-Даби касались нерешенных пунктов плана США и проходили в конструктивной обстановке.

    В МИД ранее заявили, что решающим в будущих переговорах по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле, принятой на саммите в Анкориджа.

    25 января 2026, 02:10 • Новости дня
    Захарова сравнила идею замены бюста Пушкина с «Собачьим сердцем»

    Захарова назвала петицию о замене бюста Пушкина в Одессе сатанинским балом

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о предложении заменить бюст Пушкина в Одессе на памятник блогеру, отметив драматичность происходящего.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД России, прокомментировала новость о выдвижении на Украине петиции по замене бюста Александра Пушкина в Одессе на памятник блогеру, передает ТАСС.

    Она заявила: «Такое впечатление, что мы видим новую экранизацию «Собачьего сердца», только место действия не пропавший дом, а пропавшая страна. Швондеры с опорой на Шариковых правят свой сатанинский бал».

    Захарова также добавила, что «какая страна, такие и герои». Ее комментарии прозвучали в ответ на появление соответствующей петиции.

    Петиция о замене бюста Александра Пушкина на памятник блогеру вызвала широкий общественный резонанс и стала предметом дискуссии как на Украине, так и за ее пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на сайте «Социально активный гражданин» появилась петиция с требованием заменить памятник Александру Пушкину в центре Одессы на бюст президента США Дональда Трампа.

    В Париже на территории Русского духовно-культурного православного центра состоялось открытие памятника Александру Пушкину в присутствии его потомков и дипломатов.

    В столице Украины с сентября 2024 года были изменены названия более 50 улиц и площадей, большинство из которых лишились упоминания многих российских деятелей.

