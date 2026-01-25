ВСУ во время ночной атаки выпустили 24 боеприпаса по Белгороду

Tекст: Дарья Григоренко

Гладков в своем Telegram-канале написал, что по Белгороду выпущено 24 боеприпаса, в результате чего пострадали объекты энергетики и девять автомобилей. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в хозяйственной постройке частного дома.

В Белгородском округе атакованы десять дронов, из которых семь подавлены и сбиты. В посёлке Малиновка уничтожены три хозяйственные постройки и повреждена линия электропередачи, в Октябрьском повреждён забор частного дома. Обломки сбитых дронов в Таврово повредили три дома, в Дубовом и Северном повреждены автомобили, отметил он.

По его словам, в Борисовском округе в сёлах Грузское, Зозули и Новоалександровка зафиксированы атаки дронов, один сбит. В Зозулях повреждён забор, в Новоалександровке – объект инфраструктуры и временно отсутствует газоснабжение. Восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны России.

В Валуйском округе сёла Борки, Казинка и Орехово подверглись атакам шести беспилотников, четыре из них сбиты. В Борках повреждены частный дом, забор и хозяйственная постройка, в Казинке – две квартиры и гараж. В Волоконовском округе по селу Волчья Александровка и хутору Екатериновка совершены атаки двух дронов, в Екатериновке повреждён трактор, уточнил губернатор.

В Грайворонском округе по ряду населённых пунктов выпущено 19 боеприпасов и зафиксированы атаки шести дронов. В Грайвороне уничтожены автобус и автомобиль, ещё одна машина повреждена, в Новостроевке-Первой пострадали дом, постройки и автомобиль, на выезде из Луговки повреждена машина.

В Краснояружском округе по нескольким сёлам выпущено 10 боеприпасов и совершены атаки девяти беспилотников, три из которых подавлены и сбиты. В Репяховке повреждён частный дом.

Накануне Гладков сообщил о самом массированном в истории ударе по Белгороду из HIMARS. По его словам, в результате интенсивного обстрела Белгорода ВСУ были повреждены объекты энергетики, а также зафиксированы возгорания и разрушения в частных строениях.

В воскресенье Гладков добавил, что аварийные бригады в Белгороде продолжают обследовать объекты энергетики, которые пострадали в результате ночного ракетного удара со стороны ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области сообщил о ракетной опасности и призвал жителей спуститься в укрытия.