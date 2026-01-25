МВД РФ сообщило о новых случаях вымогательства с помощью ИИ-порнографии

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, МВД России выявило мошенническую схему, в которой злоумышленники угрожают гражданам распространением сгенерированных нейросетями порнографических материалов.

Официальный представитель министерства Ирина Волк заявила, что преступники представляются коллекторами и требуют деньги, используя угрозы в телефонных звонках и СМС-сообщениях.

По словам Волк, один из случаев заключался в том, что неизвестный неоднократно связывался с жертвой от имени коллекторской организации с требованием совершить онлайн-платеж.

Преступник угрожал распространить фальшивые порочащие изображения, сгенерированные нейросетью, которые могли нанести существенный вред репутации и правам потерпевшей, а также затронуть интересы ее близких.

МВД призывает граждан быть осторожными и не поддаваться на подобные шантажные требования, а при получении угроз обращаться в правоохранительные органы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве в отношении 18-летней жительницы Сургута, связанное с расследованием похищения подростка.

Основными признаками мошеннических звонков МВД назвало предложения бонусов и подарков от банка, а также просьбы отменить заявки на кредит.

Злоумышленники часто используют предлог «записи на прием» в госорганизацию для получения кода из SMS, предлагая услуги по перерасчету пенсии или исправлению налоговых ошибок.