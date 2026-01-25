  • Новость часаМО сообщило о продвижении российских войск на ключевых направлениях
    Участники СВО наполнили Татьянин день новым смыслом
    Академик Гинцбург объяснил особую опасность вируса Нипах
    NYT сообщила о победе Дании над планом Трампа по Гренландии
    Дмитриев назвал экс- еврокомиссара Бретона ненавистником человечества
    США, Россия и Украина завершили переговоры в Абу-Даби совместным обедом
    Песков: Трамп «нагибает через колено»
    Гладков рассказал об аварийных работах после обстрела Белгорода
    МЧС доставило дополнительную спецтехнику на Камчатку
    Захарова сравнила идею замены бюста Пушкина с «Собачьим сердцем»
    25 января 2026, 07:18 • Новости дня

    МВД РФ сообщило о новых случаях вымогательства с помощью ИИ-порнографии

    Tекст: Денис Тельманов

    В России зафиксированы попытки вымогателей получить деньги, угрожая распространением сгенерированной нейросетями порнографии под видом коллекторских организаций.

    Как передает ТАСС, МВД России выявило мошенническую схему, в которой злоумышленники угрожают гражданам распространением сгенерированных нейросетями порнографических материалов.

    Официальный представитель министерства Ирина Волк заявила, что преступники представляются коллекторами и требуют деньги, используя угрозы в телефонных звонках и СМС-сообщениях.

    По словам Волк, один из случаев заключался в том, что неизвестный неоднократно связывался с жертвой от имени коллекторской организации с требованием совершить онлайн-платеж.

    Преступник угрожал распространить фальшивые порочащие изображения, сгенерированные нейросетью, которые могли нанести существенный вред репутации и правам потерпевшей, а также затронуть интересы ее близких.

    МВД призывает граждан быть осторожными и не поддаваться на подобные шантажные требования, а при получении угроз обращаться в правоохранительные органы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве в отношении 18-летней жительницы Сургута, связанное с расследованием похищения подростка.

    Основными признаками мошеннических звонков МВД назвало предложения бонусов и подарков от банка, а также просьбы отменить заявки на кредит.

    Злоумышленники часто используют предлог «записи на прием» в госорганизацию для получения кода из SMS, предлагая услуги по перерасчету пенсии или исправлению налоговых ошибок.

    24 января 2026, 13:47 • Новости дня
    Бастрыкин поручил привлечь судью к ответственности за оправдательный приговор

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Резонансный оправдательный приговор по делу о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева стал поводом для инициирования дисциплинарного разбирательства в отношении судьи со стороны СК России.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить обращение в дисциплинарную коллегию Верховного суда РФ о привлечении к ответственности судьи, вынесшего оправдательный приговор по делу о покушении на убийство депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя в Самарской области. Об этом сообщается в Телеграм-канале СК России.

    В сообщении подчеркивается, что вынесенный приговор вызвал широкий общественный резонанс, поскольку действия обвиняемых следователи квалифицировали как покушение на убийство.

    В официальном заявлении ведомства отмечено: «В публичном пространстве широкий резонанс вызвала тема оправдательного приговора по уголовному делу о нападении мигрантов на нескольких граждан в Самарской области, в том числе депутата Государственной думы. Следственными органами СК России по Самарской области в ходе предварительного следствия действия нападавших были квалифицированы как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ). Отмечается необходимость привлечения к уголовной ответственности судьи, вынесшего данное решение».

    Суд оправдал трех фигурантов дела, признав их виновными только в причинении среднего и легкого вреда здоровью, и освободил их в зале заседаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2024 года Самаре трое мужчин вступили в конфликт с местными жителями, в ходе которого пострадал депутат Госдумы Михаил Матвеев. Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве, которое затем по поручению Александра Бастрыкина переквалифицировали на статью о покушении на убийство.

    Обвиняемыми по делу стали Некруз Бохиров, Мурод Мусуров и несовершеннолетний, чьи данные не раскрываются. Им вменили покушение на убийство двух лиц, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия.

    24 января 2026, 22:47 • Новости дня
    Гладков: Белгород подвергся самому массированному в истории удару из HIMARS

    Гладков сообщил о самом массированном в истории ударе по Белгороду из HIMARS

    Гладков: Белгород подвергся самому массированному в истории удару из HIMARS
    @ Capt. Daniel Andrews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате интенсивного обстрела Белгорода ВСУ были повреждены объекты энергетики, а также зафиксированы возгорания и разрушения в частных строениях.

    Губернатор Вячеслав Гладкова сообщил, что Белгород подвергся самому массированному обстрелу за все время, предположительно, с применением систем HIMARS.

    «По нашей информации – самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно, «Хаймерсами». Предварительно, пострадавших нет», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, в результате удара были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сейчас аварийные службы и оперативные бригады работают на месте происшествия.

    Сообщается о возгорании хозпостройки, которое ликвидируют сотрудники МЧС, а также о пожаре в одном из дворов города из-за падения обломков.

    В селе Таврово Белгородского округа тоже зафиксированы разрушения: в двух частных домах повреждены кровли вследствие падения обломков. Информация по ущербу и последствиям продолжается уточняться.

    Губернатор отметил, что будет информировать о развитии ситуации по мере поступления новых данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области сообщил о ракетной опасности и призвал жителей спуститься в укрытия.

    Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что пусковая установка HIMARS ВСУ, обстреливавшая Белгород, уничтожена в Харьковской области.

    Минобороны России сообщило, что беспилотник «Герань» ликвидировал американскую установку HIMARS, из которой ранее выпускали ракеты по гражданским объектам России.

    25 января 2026, 11:20 • Видео
    Очередное предательство США. Теперь курды

    Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    24 января 2026, 19:23 • Новости дня
    Заставивший капитулировать ВСУ в «Азовстали» генерал был на переговорах в Абу-Даби
    Заставивший капитулировать ВСУ в «Азовстали» генерал был на переговорах в Абу-Даби
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В состав российской делегации на переговорах с Украиной в Абу-Даби вошел генерал-лейтенант Александр Зорин, ранее участвовавший в капитуляции гарнизона «Азовстали».

    Генерал-лейтенант Александр Зорин, первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС России, был включен в состав российской переговорной делегации в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Зорин ранее занимался мирным урегулированием в Сирии и, по словам военного корреспондента Александра Коца, был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный гарнизон «Азовстали» в Мариуполе.

    «Зорин – мощнейший переговорщик», – отмечают эксперты.

    Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в переговорную группу включены представители руководства Минобороны России во главе с адмиралом Игорем Костюковым.

    Российская делегация после двухдневных консультаций покинула ОАЭ на борту Ил-62.


    25 января 2026, 02:10 • Новости дня
    Захарова сравнила идею замены бюста Пушкина с «Собачьим сердцем»

    Захарова назвала петицию о замене бюста Пушкина в Одессе сатанинским балом

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о предложении заменить бюст Пушкина в Одессе на памятник блогеру, отметив драматичность происходящего.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД России, прокомментировала новость о выдвижении на Украине петиции по замене бюста Александра Пушкина в Одессе на памятник блогеру, передает ТАСС.

    Она заявила: «Такое впечатление, что мы видим новую экранизацию «Собачьего сердца», только место действия не пропавший дом, а пропавшая страна. Швондеры с опорой на Шариковых правят свой сатанинский бал».

    Захарова также добавила, что «какая страна, такие и герои». Ее комментарии прозвучали в ответ на появление соответствующей петиции.

    Петиция о замене бюста Александра Пушкина на памятник блогеру вызвала широкий общественный резонанс и стала предметом дискуссии как на Украине, так и за ее пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на сайте «Социально активный гражданин» появилась петиция с требованием заменить памятник Александру Пушкину в центре Одессы на бюст президента США Дональда Трампа.

    В Париже на территории Русского духовно-культурного православного центра состоялось открытие памятника Александру Пушкину в присутствии его потомков и дипломатов.

    В столице Украины с сентября 2024 года были изменены названия более 50 улиц и площадей, большинство из которых лишились упоминания многих российских деятелей.

    24 января 2026, 20:08 • Новости дня
    Рябков сообщил о защите Россией «принципов Анкориджа» на переговорах по Украине
    Рябков сообщил о защите Россией «принципов Анкориджа» на переговорах по Украине
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация продолжает добиваться исполнения договоренностей, достигнутых президентами России и США на встрече в Анкоридже, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По словам Рябкова, Россия на переговорах по Украине отстаивает базовые понимания, достигнутые с США по итогам саммита в Анкоридже, передает ТАСС.

    Он отметил, что Россия прилагает максимум усилий для выработки схемы урегулирования, полностью соответствующей договоренностям, достигнутым в Анкоридже.

    Замглавы МИД отметил, что переговоры проходят в различных форматах и практически не прекращаются в последние дни.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    МИД ОАЭ заявил, что обсуждение касалось нерешенных пунктов плана США и проходило в конструктивной обстановке.

    В МИД России отметили, что решающим для будущих переговоров по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле анкориджского саммита.

    Вывод украинских войск с территории Донбасса является ключевым требованием для запуска процесса мирного урегулирования.

    24 января 2026, 17:14 • Новости дня
    МИД ОАЭ: Переговоры в Абу-Даби касались нерешенных пунктов плана США
    МИД ОАЭ: Переговоры в Абу-Даби касались нерешенных пунктов плана США
    @ wam.ae

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры по Украине в Абу-Даби были сфокусированы на нерешенных пунктах предложенного США соглашения, и прошли в конструктивной атмосфере, сообщили в МИД ОАЭ.

    Переговоры по урегулированию ситуации на Украине, которые прошли в Абу-Даби, были посвящены обсуждению нерешённых пунктов плана мирного соглашения, предложенного США, передает РИА «Новости».

    Как подчеркнули в МИД ОАЭ, на встрече присутствовали представители России и Украины, которые вели прямой диалог по ряду спорных вопросов.

    В заявлении МИД ОАЭ отмечается, что обсуждались меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения.

    В МИД ОАЭ заверили, что Эмираты продолжат поддерживать все усилия, направленные на урегулирование конфликтов, отметив свою приверженность поиску мира в любых кризисных ситуациях.

    Ранее источник заявил, что делегации на встрече по Украине в Абу-Даби завершили обсуждение вопросов безопасности и объявят итоги переговоров в своих столицах.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    После завершения переговоров американская делегация, в составе которой был министр армии Дэниел Дрисколл, отправилась в аэропорт.

    Российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров и вернулась в отель.

    24 января 2026, 13:32 • Новости дня
    Источник: В Абу-Даби обсуждают несколько документов по миру на Украине
    Источник: В Абу-Даби обсуждают несколько документов по миру на Украине
    @ wam.ae

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализируют различные проекты документов, касающиеся урегулирования конфликта и гарантий безопасности для сторон, отмечают информагентства.

    В Абу-Даби одновременно рассматриваются несколько различных документов, касающихся мирного урегулирования на Украине, передает ТАСС.

    По информации агентства, переговорные группы активно работают над содержанием этих предложений.

    Источник отметил в ответ на вопрос корреспондента: «Их несколько», имея в виду, что на столе переговоров лежит не один проект документа.

    Кроме того, обсуждаются не только территориальные вопросы, но и вопросы гарантий, а также другие важные аспекты возможного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ОАЭ представители России, США и Украины начали второй раунд обсуждения вопросов безопасности.

    Источник ТАСС отметил, что делегация США на переговорах в Абу-Даби демонстрирует «достойную выдержку» в роли посредников.

    Второй день переговоров по Украине проходит в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.


    24 января 2026, 15:47 • Новости дня
    Переговоры по Украине в Абу-Даби с участием России завершились

    Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби

    Переговоры по Украине в Абу-Даби с участием России завершились
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров по Украине и вернулась в отель в Абу-Даби.

    Переговоры по вопросам безопасности в рамках трехсторонней рабочей группы России, США и Украины завершились во второй день в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба, адмирал Игорь Костюков. После завершения встречи делегация РФ вернулась в отель в столице ОАЭ.

    Первое заседание рабочей группы состоялось в пятницу, а на субботу было запланировано продолжение дискуссий. В переговорах также приняли участие спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, которые обсудили экономические аспекты.

    Второй день переговоров по Украине проходил в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализировали различные проекты документов по урегулированию конфликта и обсуждали гарантии безопасности для сторон.

    Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах в Абу-Даби.

    24 января 2026, 16:13 • Новости дня
    Анонсирован следующий раунд переговоров по Украине

    Анонсирован следующий раунд переговоров по Украине на будущей неделе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские чиновники анонсировали проведение новых переговоров по урегулированию ситуации, запланированных на следующую неделю в Абу-Даби.

    Следующий раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине может пройти в Абу-Даби уже на следующей неделе, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикацию журналиста портала Axios Барака Равида. Информацию о предстоящей встрече он получил от украинских чиновников.

    «Следующий раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе», – заявил Равид в социальной сети X (заблокирована в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров по Украине и вернулась в отель в Абу-Даби.

    Второй день переговоров проходил в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения шли в одном из дворцов Абу-Даби в разных форматах.

    Переговорщики в столице ОАЭ анализировали различные проекты документов и обсуждали гарантии безопасности для сторон.

    25 января 2026, 02:42 • Новости дня
    МИД РФ назвал причину приостановки переговоров в Стамбуле надуманной

    МИД РФ усомнился в обоснованности отказа Киева от переговоров в Турции

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский дипломат выразил сомнение в реальности объяснений Киева касательно остановки переговорного процесса в Стамбуле, упомянув высокую оценку роли Турции.

    Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью РИА «Новости» заявил, что озвученная украинским МИД причина приостановки переговоров в Стамбуле якобы из-за отсутствия «ощутимого прогресса» является надуманной.

    «Мы остаемся открытыми к продолжению диалога и высоко ценим гостеприимство Турции. В ноябре 2025 года МИД Украины заявил о приостановке переговоров в Стамбуле якобы из-за отсутствия «ощутимого прогресса». Звучит это надуманно», – сказал дипломат.

    По его словам, Россия не закрывает двери для диалога и готова рассматривать любые конструктивные предложения, поступающие по линии переговоров.

    Полищук подчеркнул, что Турция сыграла важную роль в организации переговорного процесса, а решение Киева вызывает вопросы относительно его реальных мотивов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подтвердила готовность к продолжению переговоров с украинской стороной на площадке в Стамбуле.

    Россия после достигнутых в Стамбуле в 2025 году договоренностей с Украиной вернула около 2,3 тыс. военнослужащих и порядка 170 гражданских лиц.

    Турция планирует и в следующем году активно участвовать в урегулировании ситуации на Украине.

    24 января 2026, 22:21 • Новости дня
    Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Белгородской области сообщил о ракетной опасности сразу в нескольких населенных пунктах региона, призвав жителей спуститься в укрытия.

    О введении режима ракетной опасности в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Город Белгород и Белгородский округ, Шебекино и Шебекинский округ – ракетная опасность», – написал он в своем Telegram-канале.

    Гладков настоятельно рекомендовал жителям незамедлительно спуститься в подвальные помещения и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

    Власти региона продолжают информировать население о текущей ситуации и мерах безопасности.

    Ранее в Белгородской области неоднократно объявлялись подобные режимы из-за угрозы ракетных обстрелов. Губернатор просит соблюдать осторожность и следовать указаниям экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО отразила атаку воздушных целей над Белгородом и округом. При обстреле были повреждены объекты энергетического комплекса и несколько частных домов.

    В результате атаки беспилотника в городе Шебекино погиб один человек, его автомобиль полностью сгорел. В результате атак украинских дронов также пострадала местная жительница.

    25 января 2026, 04:40 • Новости дня
    Врач рассказал о последствиях сдерживания чихания для здоровья

    Tекст: Денис Тельманов

    Попытки не чихать могут вызвать резкое повышение давления в голове и привести к серьезным травмам уха или глаз, рассказал врач-ЛОР Олег Воронцов.

    Сдерживание чихания может быть опасно для здоровья, рассказал врач-оториноларинголог Олег Воронцов из Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области, передает РИА «Новости». Он объяснил, что при попытке не чихать резко возрастает давление в дыхательных путях, носовых пазухах и сосудах головы.

    По его словам, это может привести к разрыву мелких сосудов, травмам уха или повышению внутриглазного давления.

    «Попытка сдержать чихание может иметь неприятные и даже опасные последствия. При этом резко увеличивается давление в дыхательных путях, носовых пазухах и сосудистой системе головы. В редких случаях это может привести к разрыву мелких сосудов, травмам уха или повышению внутриглазного давления», – заявил Воронцов.

    Специалист подчеркнул, что особенно опасно сдерживать чихание людям, страдающим гипертонией или имеющим проблемы с сердцем.

    Врач напомнил, что чихание – это естественный защитный рефлекс организма, помогающий очищать носовые ходы от пыли, аллергенов, микробов и химических раздражителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в холодную погоду возрастает риск образования тромбов, что может привести к инфаркту или инсульту.

    Диетологи рекомендовали употреблять рыбные блюда для восстановления формы после новогодних праздников.

    Стоматологи отметили, что россияне теряют первые зубы в среднем в двадцать лет, а жители Европы и США сталкиваются с этим только к сорока годам.

    25 января 2026, 04:54 • Новости дня
    София и Михаил стали самыми популярными именами в новых регионах России

    Tекст: Денис Тельманов

    В новых регионах России больше всего новорожденных получили имена София и Михаил, причем в разных областях лидировали также Артем и Александр.

    В Донецкой народной республике в 2025 году имя София стало самым популярным женским именем – так назвали 199 девочек. Кроме того, востребованы имена Ева, Мария, Варвара и Мирослава, сообщает РИА «Новости».

    Среди мальчиков лидирует имя Михаил, его получили 222 ребенка, а следом идут Александр, Артем, Матвей и Максим.

    В Луганской народной республике чаще всего новорожденных называли София (135 девочек) и Михаил (168 мальчиков). В тройку женских имен вошли также Ева, Мария, Варвара и Анна, а среди мужских – Артем, Матвей, Александр и Тимофей.

    В Запорожской области в прошлом году самыми популярными именами стали София (50 девочек) и Артем (63 мальчика), также часто встречались имена Анна, Максим, Ева, Дмитрий, Мария, Матвей, Милана и Александр.

    В Херсонской области лидирует имя София (31 девочка), а среди мальчиков – Александр (27 детей). В числе популярных имен значатся Милана, Ева, Аделина и Мария, а также Артем, Марк, Илья и Кирилл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева сообщила, что Анна и Михаил стали самыми популярными именами для новорожденных в Москве в 2025 году. Москвичи чаще всего называли детей именами Варвара и Михаил с начала наступившего года.

    24 января 2026, 17:24 • Новости дня
    МИД России заявил об открытости к диалогу с Киевом в Стамбуле

    МИД России подтвердил готовность к диалогу с Киевом в Стамбуле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва подтвердила готовность к продолжению переговоров с украинской стороной на площадке в Стамбуле, отметив гостеприимство Турции, заявили в МИД.

    Россия остается открытой к продолжению диалога с Киевом в Стамбуле. Об этом заявил РИА «Новости» директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. «Мы остаемся открытыми к продолжению диалога и высоко ценим гостеприимство Турции», – подчеркнул дипломат.

    Полищук напомнил, что в 2025 году Министерство иностранных дел Украины объявило о приостановке переговоров в Стамбуле, объяснив это отсутствием «ощутимого прогресса». По его словам, такая позиция выглядит надуманной, поскольку с июля 2025 года официальные представители Киева не дали ответа на российские предложения по созданию двустороннего центра мониторинга и контроля режима прекращения огня, работе трех профильных групп и повышению уровня делегаций.

    «Одним словом, мяч на украинской стороне», – резюмировал Полищук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры по Украине в Абу-Даби прошли в конструктивной атмосфере и были сфокусированы на нерешенных пунктах соглашения, предложенного США. Делегации завершили обсуждение по вопросам безопасности, а об итогах переговоров объявят представители в столицах стран-участниц.

    Ранее в субботу украинские чиновники анонсировали проведение новых переговоров по урегулированию ситуации на следующей неделе в Абу-Даби.


    24 января 2026, 15:12 • Новости дня
    Источник: Переговоры в Абу-Даби ведутся на английском и русском языках

    Tекст: Вера Басилая

    Делегации России, США и Украины используют русский и английский языки во время консультаций по безопасности в Абу-Даби, сообщил источник.

    По словам источника, делегации России, США и Украины на трехсторонних переговорах в Абу-Даби активно используют английский и русский языки, передает ТАСС.

    Первый день консультаций по вопросам безопасности стартовал 23 января. На следующий день переговоры продолжились. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков, украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

    Представители МИД России заявили, что решающим фактором на будущих переговорах по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле, принятой на саммите в Анкориджа.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в переговорную группу России вошли представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым.

    Вывод украинских войск с территории Донбасса остается ключевым требованием для запуска процесса мирного урегулирования.

    В столице ОАЭ участники переговоров по Украине анализируют проекты документов, связанных с урегулированием конфликта и гарантиями безопасности для сторон.

    Второй день переговоров по Украине проходит в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.

