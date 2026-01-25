МГЛУ начал разработку школьной программы по корейскому языку

Стало известно о запуске создания корейской языковой программы для российских школ

Tекст: Денис Тельманов

Разработка программы по корейскому языку для школ России стартовала в Московском государственном лингвистическом университете, передает ТАСС.

Ректор МГЛУ Ирина Краева заявила: «Приступили к разработке корейского языка для школы. Но это не вопрос завтрашнего дня. Для того, чтобы это ввести в школу, должна быть проделана очень большая работа. Должна быть подготовлены научно-методическая база, преподаватели и учителя. Должны быть разработаны грамотные стандарты».

Краева отметила, что опыт преподавания немецкого, французского и английского языков в советской и российской школе помогает в создании новых программ. Она подчеркнула, что данный опыт может быть применен при разработке стандартов по другим языкам, которые в будущем могут войти в школьную программу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в КНДР стал обязательным для изучения русский язык в школах с четвертого класса.

