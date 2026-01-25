Бывший глава НИИ Минобороны признался в получении 7 млн рублей от коллег

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, бывший начальник 27-го Центрального НИИ Министерства обороны Андрей Протасов признался в незаконном получении денежных средств от сотрудников своего института, однако не согласился с квалификацией преступления.

По данным судебных документов, Протасов требует переквалифицировать его действия со статьи о получении взятки на превышение или злоупотребление должностными полномочиями.

По информации следствия, с 2020 по 2025 год он получал взятки за включение коллег в инициативную научную группу, что давало им возможность получать дополнительные выплаты и покровительство по службе.

Всего Протасову вменяют три эпизода превышения должностных полномочий с тяжкими последствиями, четыре эпизода получения взятки в особо крупном размере, два эпизода получения крупной взятки и один – значительной взятки.

С 2014 по 2024 год 27-й Центральный НИИ исполнял многомиллионные госконтракты по внедрению современных технологий. В обязанности Протасова входило создавать научные группы с выплатами стимулирующего характера их участникам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, два обвиняемых получили реальные сроки и штраф за мошенничество при исполнении оборонного заказа, ущерб по делу составил более 470 млн рублей.

Московский гарнизонный военный суд назначил Андрею Жежуку пять лет строгого режима за получение взятки. Суд также назначил Владимиру Демчику семь лет лишения свободы за получение взятки в размере 1 млн рублей.